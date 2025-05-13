Дональд Трамп подписал указ, благодаря которому цены на лекарства для американцев должны упасть до 80%. По его замыслу, чтобы компенсировать потери, фармкомпании поднимут ценники в других странах. Россия, скорее всего, выдержит ценовой удар, но россияне могут лишиться редких импортных лекарств, предупреждают опрошенные RTVI эксперты. Также, по их мнению, стоит ожидать роста цен в сегменте инновационных медицинских препаратов американского производства.

12 мая Дональд Трамп опубликовал обещанный «важный и влиятельный» пост — и анонсировал указ, который опустит цены на рецептурные препараты в США на 30—80 %, что сэкономит казне триллионы долларов. Потери фармкомпании компенсируют за рубежом-— по расчетам Трампа, лекарства подорожают по всему миру, «чтобы впервые за многие годы обеспечить Америке справедливость». Уже 13 мая документ был подписан.

Как именно США будут давить на цены, и что определит мировой эффект, RTVI объяснил Павел Павлов, старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли.

“Не исключен сценарий, что у отдельных фармкомпаний с узкой продуктовой линейкой снизится маржа. В свою очередь производители широкой линейки фармпрепаратов смогут компенсировать потери, повысив цены на передовые лекарства, в отношении которых ограничения, как правило, не применяются. Таким образом, стоит ожидать роста цен в сегменте инновационных медицинских препаратов американского производства”, — считает он.

Если США привяжут внутренние цены к минимальным мировым (политика Most Favored Nation), выручка фармкомпаний в Америке снизится, объясняет в разговоре с RTVI Любовь Филин, заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара. Чтобы восполнить потери, производители попытаются поднять цены там, где возможно, — в Европе и на нерегулируемых сегментах российского рынка, считает она.

“Российский потенциал для такого маневра ограничен: цены ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарства) контролируются, а платежеспособность населения низкая. Тем не менее риск сокращения поставок и ухода редких препаратов остается, если они станут экономически невыгодными для производителей”..

Среди других потенциальных рисков для России эксперт называет:

сужение ассортимента;

задержки поставок из‑за перераспределения логистики;

рост цен на нерегулируемые препараты, особенно импортные без отечественных аналогов.

По мнению Филин, сокращение маржи также делает Россию менее привлекательной для клинических исследований и локализации производств. Тенденция уже заметна: в 2024 г. количество исследований снизилось. Это может замедлить внедрение инновационных препаратов и технологий, а также ограничить доступ российских пациентов к новым методам лечения.

Что происходит с ценами на лекарства в России

Впрочем, цены на лекарства в России растут и без протекционистских мер Трампа. Так, с 2022 года более чем на 20% подорожал как минимум 21 препарат из списка, по которому Росстат замеряет инфляцию, обнаружил RTVI. Среди рекордсменов по росту цен — Но-шпа (+83%), Аспирин отечественный (+64%), Кеторол Экспресс (+63%), Йод (+55%) и Анальгин отечественный (+54%).

За пять лет объем российского фармрынка вырос до 2,85 трлн руб. (+10 % к 2023‑му), а вот производство в упаковках почти не поменялось — 4,12 млрд (+0,8 %). Значит, рост идет главным образом за счет повышения цен, объясняет Любовь Филин.

Цены на препараты из перечня ЖНВЛП жестко регулируются: предельную отпускную цену регистрирует Минздрав, пересматривать ее можно лишь раз в год. Это сдерживает цены, но доля рецептурных — а значит, более дорогих — лекарств растет, добавляет Филин.

Для препаратов вне списка ценник диктует рынок, отмечает Филин, и здесь на него давят:

удорожание импортных субстанций и компонентов;

расходы на обязательную маркировку;

снижение реальных доходов населения.

“Россия остается в нижней части мирового ценового диапазона. Это обусловлено еще и импортозамещением. Россия активно развивает собственное производство лекарств, что дает возможность снизить зависимость от импорта и удержать низкие цены. Но бывают исключения: эзомепразол, к примеру, стоит в Германии ~250 руб., в России — свыше 2 500 руб”, — обращает внимание эксперт.

Что ждет инициативу Трампа

Основные цели Трампа, скорее, внутриполитические — расширение электоральной поддержки. “Инициатива может упростить предоставление препаратов по программе медицинского страхования Medicare для старшего поколения (65+), которая охватывает свыше 60 млн человек. Не исключено распространение инициативы и на программу Medicaid для населения с низкими доходами”, — объясняет Павел Павлов.

“Лобби от фармпромышленности уже выступило с критикой инициативы по ограничению цен на лекарства. Традиционно рынок фармпрепаратов в США регулируется довольно слабо. Представители фармы аргументируют высокий уровень цен тем, что они компенсируют высокие издержки на исследования и клинические испытания, а рынок США первым получает наиболее современные и эффективные препараты. В то же время эксперты тоже против: по их мнению, и без регулирования цены на лекарства устанавливаются на том уровне, который все еще доступен для потребителей”, — говорит Павлов.

С тем, что инициативы Трампа тревожат фармацевтическую отрасль, соглашается и Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам». По ее словам, ценовые ограничения сократят прибыль и поставят под угрозу инвестиции биофармацевтических корпораций, которые хотели расширять производство в США.

“Снизится прибыль — снизятся и вложения в исследования, что, в свою очередь, замедлит выход новых лекарств на рынок. Разработка препаратов — долгий и дорогостоящий процесс с высоким уровнем риска. Сегодня цены на лекарства в США примерно втрое выше, чем за их пределами, и именно эта «премия» покрывает масштабные дорогостоящие R&D”, — объясняет Саидова.

Трамп в конце первого президентского срока уже предпринимал попытку ввести механизм референтного ценообразования, напоминает Павлов. Однако федеральный судья заблокировал инициативу по процедурным основаниям — из-за того, что не были проведены общественные слушания. Саидова допускает, что история повторится — если будут введены в действие те или иные радикальные меры, то биофарма будет оспаривать их в судах.