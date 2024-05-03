Правительство России в полном составе уйдет в отставку сразу после того, как избранный президент Владимир Путин 7 мая вступит в должность. В этом году кабинет впервые сформируют по новым правилам, предписанным обновленной Конституцией. Его состав будут утверждать Госдума и Совфед, и ориентировочно к 20 мая новое правительство должно заработать. RTVI объясняет, как будет проходить формирование правительства и можно ли ждать неожиданностей.

В 2020 году в Конституции появилась норма о том, что президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Однако это не касается министров силового блока и главы МИД — они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации; который должен проинформировать главу государства о своем решении в течение недели.

«Принятые в 2020 году поправки в Конституцию РФ возлагают на парламент важнейшие полномочия по формированию кабинета министров. Тем самым обеспечивается максимальная, насколько это возможно, открытость и публичность процесса назначения. Разумеется, в рамках обсуждения кандидатур проходят и закрытые встречи, но это совершенно естественно и полностью соответствует мировой практике», -сказал RTVI лидер СРЗП, депутат Госдумы и экс-председатель Совфеда Сергей Миронов.

Назначение премьер-министра

По закону, глава государства в течение двух недель после вступления в должность предлагает кандидата на пост главы правительства. Депутаты обязаны утвердить или отклонить предложенного кандидата.

Однако если предложенные главой государства кандидаты были трижды отклонены Госдумой, то, согласно закону, президент самостоятельно назначает председателя правительства РФ. В этом случае утверждение кандидатуры Госдумой не требуется. Кроме того, согласно конституции, в этом случае глава государства вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Ожидается, что Путин уже 7 мая внесет в Госдуму кандидатуру на пост главы правительства, и сомневающихся на Охотном ряду нет — это будет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, говорят несколько десятков депутатов Госдумы, опрошенных RTVI.

В качестве аргумента, например, Миронов выразил уверенность в том, что в марте в стране прошли «не президентские выборы, а референдум в поддержку действующего главы государства», а значит, по его мнению, «с большой вероятностью Михаил Владимирович Мишустин как управленец высочайшего уровня останется на своем посту».

После оперативных консультаций с депутатами всех думских фракций, а оперативными они будут из-за того, что глубокие беседы, как комитетов, так и фракций уже прошли перед отчетом правительства совсем еще недавно в апреле, 8 мая Госдума утвердит премьер-министра.

«Мы рассматривали отчет председателя правительства. Думаю, что будет аналогичная процедура. Кандидата представит или полномочный представитель президента, или председатель Думы. Кандидат выступит с основными тезисами предстоящей работы, как он видит свою деятельность на посту. Депутаты зададут вопросы. Далее выступят профильные комитеты. И будет голосование», — рассказал RTVI первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В тот же день Путин подпишет указ о назначении. Таким образом, страна будет готова встречать День Победы со вступившими в должность президентом и главой правительства.

Вице-премьеры и министры

После назначения председатель правительства предложит претендентов на должности вице-премьеров и министров. Закон отводит на эту процедуру еще одну неделю. Их кандидатуры тоже рассмотрит парламент, и он же должен утвердить новых министров и вице-премьеров. Такие новые полномочия у парламентариев появились после внесения поправок в Конституцию в 2020 году.

Причем глав министерств Минобороны, МВД, Минюста, МЧС и МИД президент должен назначить после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуры остальных членов кабмина утверждает Госдума. Речь идет о главах Минприроды, Минтруда, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта, Минздрава, Минсельхоза, Минфина, Минэкономразвития, Минтранса, Минстроя, Минвостокразвития, Минцифры, Минэнерго и Минпромторга.

Перед обсуждением кандидатур на пленарном заседании пройдут встречи претендентов на министерский портфель с профильными комитетами.

«Здесь, конечно, будет имеет большое значение, мнение, которое выскажет профильный комитет. Поддержит ли он кандидатуру министра, те рекомендации, которые выскажет. На пленарном заседании — заслушаем доклад кандидата на должность министра, профильный комитет. В этой связи существенно повышается ответственность профильного комитета», — пояснил Гусев.

Сейчас в правительстве, не считая председателя, десять вице-премьеров и 20 глав министерств, причем глава Минпромторга Денис Мантуров совмещает должность с вице-премьерством.

Собеседники RTVI среди депутатов Госдумы рассказали о планах утвердить новый состав правительства на пленарной неделе с 13 по 19 мая. До этого будут проходить встречи с кандидатами в думских комитетах..

«К 20 мая должно быть все сформировано», — заявил журналистам и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как будет проходить утверждение

В Регламенте Госдумы вся процедура прописана достаточно четко. Представить кандидатуру премьер-министра депутатам может как сам президент, так и его полномочный представитель. Что касается вице-премьеров и министров, то их представлять депутатам имеет право как сам премьер-министр, так и его представитель.

Процедура прописана и в Регламенте Совфеда — представлять министров сенаторам будет полпред президента России в Совфеде Артур Муравьев, он может сохранить свой пост, не исключают опрошенные RTVI сенаторы.

Голосование по кандидатурам может быть тайным — путем подачи бюллетеней или с использованием электронной системы подсчета голосов, либо открытым, если такое решение будет принято большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы или сенаторов.

Обсуждение на заседании палаты предполагается аналогичным «правительственному часу»: выступление кандидата, ответы на вопросы парламентариев и выступления представителей фракций.

Какие перемены возможны в составе и структуре правительства

Свои посты сохранят главы МИД Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу, уверены опрошенные RTVI несколько десятков депутатов и сенаторов. По их мнению, эти ключевые фигуры пока сохраняются, поскольку глава государства не склонен менять «коней на переправе» и даже коррупционный скандал в Минобороны в итоге вышел Шойгу в плюс.

«Арест заместителя министра (Тимура Иванова), за которым давно тянулся шлейф коррупционных скандалов, по моему мнению, на работе ведомства скажется наилучшим образом… Признание собственных ошибок — признак силы, а не слабости, и уже один этот факт говорит об очищении Министерства обороны от ненужных и вредных людей», — сказал ранее RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (ЛДПР).

Как говорят в руководстве парламентских партий, свои позиции крепко сохраняет финансово-экономический блок, так, у главы Минфина Антона Силуанова отмечают появившуюся гибкость, умение работать в команде. А вот источник RTVI в Совфеде настроен на перемены — по его оценке, свои посты могут покинуть два министра блока.

Должностей могут лишиться глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минспорта Олег Матыцин, считают депутаты разных фракций.

Из вице-премьеров свой пост может покинуть Виктория Абрамченко, опрошенные RTVI депутаты и сенаторы допускают, что она возглавит Счетную палату.

«Что касается каких-то завышенных ожиданий, — их нет. У всех ощущение, что основная команда в правительстве останется та же, возможны какие-то точечные смены, буквально три человека — по крайней мере такое сейчас ощущение», — сказал RTVI политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

Что касается структуры, то источники RTVI в Госдуме заговорили о появлении нового министерства — по делам молодежи. Кроме того. глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (СРЗП) сказал RTVI, что он рассчитывает на появление в структуре нового правительства министерства национальной политики.

Еще один собеседник RTVI из числа депутатов рассказал, что в новом правительств, скорее всего откажутся от совмещений постов вице-премьеров с должностями министров — «чтобы было место для маневра и работала система противовеса».

Ожидается и «перетряхивание» разных направлений деятельности между министерствами. Так, например, депутат Госдумы рассказал RTVI о возможном переходе тематики занятости от Минтруда в ведение Минэкономразвития.

Подробнее о возможных перестановках можно прочитать здесь.

«В хорошем смысле театр»

Шоу начинается с вопросов, которые могут публику зацепить, заставить цитировать, но «хайпа можно не ждать, хайпа не будет», считает глава «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачёв.

«Понятное дело, что кандидатуры будут поддержаны, другое дело, что через вопросы можно дать возможность обозначить новые приоритеты работы и рассказать о старых достижениях в работе тех или иных министерств», — сказал он в беседе с RTVI.

Да, полномочия Госдумы расширяются, но Госдума, как и Совфед действуют слаженно с правительством, исполнительная и законодательная власть у нас — часть единого целого, продолжил политолог.

«Если те или иные кандидатуры вносятся, то не для того, чтобы их отклонили, не для того, чтобы нового или старого министра представить дураком, так? А раз так, то не будет никакого балагана, шоу. В хорошем смысле театр, может быть, и будет, потому что есть режиссура, есть сценарий, есть заранее расписанные роли. Но это не комедия», — уверен Калачёв.

«Презумпция доверия Путину»

Если и есть влияние избирателей на формирование правительства, то опосредованное, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. В беседе с RTVI он отметил, что, по его мнению, «депутаты при утверждении или неутверждении тех или иных кандидатов держат в голове, как это может быть воспринято их избирателем».

Интерес граждан к происходящему Минченко сравнил с интересом к рядовому «правительственному часу» в Госдуме или Совфеде — когда министр отчитывается о работе ведомства, отвечает на вопросы парламентариев и говорит о планах.

«Давайте посмотрим медиаметрику по «правительственному часу» — миллионы людей что ли прильнули к экрану? Избиратель реализует свое право, когда он голосует за президента, когда он голосует за депутатов, ну и когда (избирается) региональная, местная власть. А по министрам — все-таки достаточно опосредованные полномочия избирателя. В целом, я думаю, на все это будет влиять презумпция доверия Путину, особенно после того экстраординарного результата и по абсолютным цифрам, и по процентам в марте этого года», — сказал Минченко.

Фактор СВО

Как правило, широкая аудитория проявляет заметно меньший интерес к событиям, связанным с правительством, чем к мероприятиям с участием президента, но формирование нового кабинета министров с учетом новых полномочий парламента может привлечь внимание аудитории, сказал RTVI директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Например, по данным опросов «ФОМнибус» от 5—7 апреля 2024 года, состоявшийся ранее ежегодный отчет правительства в Госдуме («доклад Мишустина») в одном комплексе с рядом других событий, связанных с работой органов власти, выделило лишь около 1% респондентов, отметил политолог.

«Для сравнения — например, послание президента Федеральному Собранию вскоре после этого события, по данным опроса того же центра от 1-3 марта 2024 года, выделяли 17% опрошенных. Не исключено, что интерес широкой аудитории к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров Госдумой может быть чуть повыше, чем к ежегодному отчету правительства», — сказал Нейжмаков.

Тем более, что формирование нового состава кабмина может привлечь к себе дополнительное внимание и менее политизированных граждан, допустил эксперт. Определенный всплеск общественного интереса — и то, в первую очередь, со стороны наиболее политизированных россиян, могут вызвать сами по себе новые министры и вице-премьеры, сказал он.

«Но, все же, вряд ли это внимание возрастет принципиально. Фактор СВО скорее усиливает эту тенденцию, чаще работая на снижение интереса широкой общественности к внутренней политике, чем на его усиление», — заявил Нейжмаков.