Газоизмерительная станция «Суджа», через которую проходит 40% транзита российского газа в Европу, попала под контроль ВСУ, утверждает телеграм-канал «Рыбарь». На этом фоне 9 августа был зафиксирован годовой пик цен на газ. Газета Washington Post пишет, что Украина хочет «лишить Россию остатков энергетического бизнеса в Европе», несмотря на то что сама зарабатывает на транзите. “Газпром” пока продолжает прокачивать газ через Суджу. RTVI узнал у экспертов, как бои в Судже могут изменить европейский энергетический рынок.

На станцию «Суджа» в июле 2024 года приходилось свыше 40% транзита российского газа в ЕС, указал эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, общий экспорт «Газпрома» в страны ЕС — с учетом транзита в Сербию и Северную Македонию — в июле 2024 г. составлял 103 млн куб. м в сутки, из них на «Суджу» приходилось 43 млн куб. м газа в сутки. Ранее поставки через Украину были возможны через станцию «Сохрановка», но она закрыта для России с мая 2022 года.

“В июне 2024 года экспорт трубопроводного газа из России составил 7,3 млрд м3 природного газа. Крупнейшим экспортным рынком в 2024 г. стал Китай, но европейское направление остается самым маржинальным для «Газпрома». Поставки газа по украинскому маршруту приносят $132-137/тыс. м3, экспорт по «Турецкому потоку» немного выгоднее (+$5/тыс. м3), тогда как поставки газа в Китай — несмотря на льготы по налогу на добычу полезных ископаемых — дают российской госкомпании всего $96/тыс. м3.” По данным телеграм-канала “Кофе и бензин”

«Газпром» поставляет через станцию “Суджа” примерно 15 млрд куб. м в год, что соответствует около 5% от всего импорта ЕС, рассказал RTVI Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». По его словам, в моменте потеря таких объемов могла бы привести к всплеску цен до $550-600 за тыс. куб. м. Сейчас Газпром уже снизил объемы поставок до минимальных значений с начала года — 37,3 млн. куб.м.

Если ситуация будет усугубляться, то, руководствуясь форс-мажорными обстоятельствами, Газпром может приостановить транзит газа полностью, сказала RTVI Татьяна Скрыль, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова:

“Это отразится на основных покупателях — Венгрии, Австрии и Словакии. Венгрия находится в более выигрышном положении, потому как может получать российский газ по Турецкому потоку. А вот остальные страны будут вынуждены использовать резервы, а в дальнейшем заключать контракты с другими странами на поставки газа, в том числе с США. Естественно цена контракта будет значительно выше, что впоследствии приведет к разгону инфляции в этих странах. А в выигрыше окажется американская сторона, по причине расширения рынка поставок СПГ на территории Европы”.

Ждать ли прекращения транзита

Пока что мы видели, что как Россия, так и Украина не заинтересованы в прекращении транзита, иначе это бы уже давно было сделано, полагает Сергей Кауфман:

“Для «Газпрома», который локально находится в непростом финансовом положении, поставки в ЕС остаются наиболее маржинальным направлением, хотя их масштаб и радикально сократился за последние три года. Для Украины транзит газа важен и с точки зрения получаемых доходов, и с точки зрения выполнения обязательств перед союзниками. Получателями российского газа являются Словакия, Венгрия, Австрия и Италия (в Австрии и Словакии за счет российского газа обеспечивается более 80% всех поставок. — прим.ред)”.

При неблагоприятном развитии событий, хотя этот сценарий маловероятен, продолжение транзита возможно при согласовании двух сторон, полагает Кауфман. Если транзит прекратится, то странам Центральной Европы, вероятно, придется переключится на импорт СПГ через территорию третьих стран — Италию и Германию, добавил он.

Помимо транзита через Украину, трубопроводный газ из России в Евросоюз поставляется и по системе «Турецкий поток», напомнила Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

“Трубопроводные поставки газа осуществляются в ЕС также из Норвегии по газопроводу Balticpipe, из Алжира по газопроводам Medgaz & Transmed, из Нидерландов по газопроводу BBL, Азербайджана по газопроводной системе TANAP, Ливии по газопроводу Greenstream и Великобритании через Interconnector”, — сказала она.

По словам Сафоновой, развитие регазификационных терминалов в Европе позволяет распределять СПГ по разветвленной газотранспортной системе ЕС, однако дополнительные объемы СПГ в Еврозону могут привести к локальному дефициту в других стран-потребителях.

Чем обернется закрытие транзита

Прямо сейчас ряд факторов могут смягчить ущерб от потенциальной потери транзита, полагает Сергей Кауфман. “Во-первых, хранилища заполнены уже на 86%, что практически гарантирует удовлетворение зимнего спроса даже в случае холодной погоды и перебоев на стороне предложения. Во-вторых, с конца текущего года начинается период ввода новых мощностей в сфере СПГ, что позволит ЕС относительно быстро найти альтернативу. Если транзит не пострадает, то продолжаем ожидать снижения цен до $250-300 за тыс. куб.”, — уточнил он.

А вот для «Газпрома» потеря объемов была бы заметным негативом, если бы большинство аналитиков и так не закладывали потерю данных объёмов с 2025 года, добавил эксперт. Учитывая этот фактор, потенциальная остановка транзита будет лишь умеренно негативна для бизнеса и также негативна для сентимента, подытожил он.