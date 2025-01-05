Выгорание настигает современного человека к сорока годам, когда он теряет себя в непроходимых зарослях суеты и мелочных желаний. Продолжая бесконечную гонку за материальным, мы остаемся в «колесе тревоги», которое никогда не позволит достичь счастья. Выход остается только один — замедлить ритм и попробовать найти нечто большее, чем деньги. Об этой трансформации писательница Кристина Гундлах поговорила с предпринимателем Дмитрием Деминым, который оставил бизнес и “жизнь на высоких оборотах”, чтобы инвестировать свое время во впечатления.

Вечная гонка и почему волк перестает быть волком

К.Г.: Как произошло, что ты решился на такие серьезные перемены? Ты был предпринимателем, достиг больших успехов, почему ты закрыл эту страницу своей жизни?

Д.Д.: Предприниматель — это образ мышления, не обязательно коммерческая деятельность. Это человек, который занимает активную жизненную позицию, в этом смысле я остался предпринимателем. Что касается бизнеса, я не закрывал эту страницу, а решил перевернуть, прочитав и оставив себе ее результаты и опыт.

Жизнь так устроена: за напряжением должно следовать расслабление. Вот волк — он охотится, догоняет добычу, удовлетворяет свою потребность, чтобы продолжать существовать, дышать, бегать. А после этого расслабляется и долго лежит, отдыхает. Потом снова, когда ему нужна еда, он приходит к циклу напряжения.

Но если бы волк бесконечно находился в цикле напряжения, гнался за добычей, накапливал все больше мяса, то это мясо просто бы где-то загнивало, протухало, от него бы не было никакой пользы.

Я думаю, что волк очень быстро стал бы не-волком. Стал бы похож на современного человека, который в вечной гонке уже забыл, ради чего вообще он её совершает, с кем он соревнуется, куда он бежит.

Чудо-маркетологи (к которым я отношусь с безграничным уважением, я отчасти сам маркетолог) всегда будут стремиться задавать нам новые задачи. Чтобы наша гонка не останавливалась. Поэтому, как только мы загнали одну дичь, маркетолог сразу нам предложит другую. И обязательно укажет, что у кого-то она уже есть. Мне удалось с божьей помощью как-то заметить эту тенденцию. Я хотел и хочу попробовать обрести баланс между напряжением и расслаблением.

Я люблю активность, мне нравится трудиться. Но в то же время я хочу иметь возможность отдыхать и наслаждаться плодами своего труда.

К.Г.: В какой сфере был твой бизнес?

Д. Д.: Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 19 лет. Первым было рекламное агентство, потом организация, которая предоставляла юридические услуги. Несколько лет назад появилось новое направление — сеть станций техосмотра для автомобилей в Центральной России: Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Мы обслуживали автопарки, частных лиц, работали со всеми видами транспорта. Этот проект я и продал некоторое время назад.

К.Г.: Но твои доходы сильно снизились, разве ты не испытываешь дискомфорт? Сколько тебе нужно денег для счастья?

Д.Д.: Количество не имеет смысла. Денег должно хватать на то, чтобы быть там, где ты хочешь, тогда, когда ты хочешь и с теми, с кем ты хочешь.

Деньги должны закрывать базовые потребности без моего активного участия. Сколько мне нужно для счастья? Не знаю. Вообще, как деньги связать со счастьем? Со счастьем я могу связать возможности, которые дают деньги. Мне нравится ощущение свободы, возможность поехать, например, на Сахалин и отключить телефон на десять дней. Для этого нужны деньги.

“Ни души”: зачем русским путешествовать по России

К.Г.: Да, на Сахалин! А почему вообще стоит путешествовать по России, а не пытаться любой ценой попасть за границу?

Д.Д.: Когда-то в Италии, в районе Тосканы, я слышал интересный рассказ одного путешественника. Я выяснил в разговоре, что одно из желанных, самых востребованных мест для итальянца, которое дает признание ему как путешественнику, — это Камчатка. То есть европеец, живущий в Италии, куда так сильно рвутся россияне, стремится из своей Италии попасть на Камчатку.

По какой же причине русскому человеку не желать увидеть это великолепное место в своей собственной стране? Вы не найдете никогда ничего похожего за границей.

К.Г.: А русский человек, он чем отличается от иностранцев? Может он способен почувствовать что-то глубже, особенно на Родине, исследуя ее удивительные края?

Д.Д.: Как сказал Задорнов, если англоязычный человек входит в пустую комнату, он говорит “nobody”. А русский — “ни души”. Это многое объясняет. Как раз на Сахалине или на Камчатке появляются прекрасные возможности для того, чтобы понять, что значит «ни души» и почему мы говорим именно так.

Русскому человеку очень полезно побывать в различных частях нашей большой страны для того, чтобы вообще понять себя, свою природу, своих предков, узнать свою историю, может быть, ответить на вопросы о себе самом. Кто мы такие? Почему мы такие? Куда мы идём?

Дивиденды памяти

К.Г.: А почему ты поехал именно на Сахалин?

Д.Д.: Сейчас мне 41 год. Я не знаю, сколько раз ещё мне представится шанс выдержать такую нагрузку, как этот поход. Предположу, что, может быть, в 81 мне будет сложно идти по Сахалину с 25-киллограммовым рюкзаком по такому маршруту. Время — это главное, что у нас есть. Деньги — это восполнимый ресурс. А время нашей жизни — ограничено.

К.Г.: Путь по песку, без связи, в сотнях километрах от любых поселений, проливной дождь, тяжелое снаряжение — это путешествие без преувеличения можно назвать экстремальным. Расскажи, что было самое опасное за эти десять дней?

Д.Д.: Самое опасное было — это не поехать на Сахалин.

К.Г.: Почему?

Д.Д.: Увидев однажды Сахалин, это можно будет забрать с собой, эти воспоминания на протяжении всей жизни будут приносить дивиденды памяти. Прошло уже много месяцев после моего возвращения с Сахалина, но распаковка опыта, который я там получил, продолжается. Физически я уже не там, но я еще внутри путешествия.

Есть такая инвестиционная формула — сложный процент. Если мы не тратим доходы, прибыль с каждым днем только увеличивается. В случае с воспоминаниями я буду получать дивиденды от них до самого конца моей жизни. Их невозможно потерять или потратить, они навсегда останутся со мной.

Спираль жизни на Сахалине: зачем ехать на Чертов мост

К.Г.: Опишешь какое-то яркое впечатление из своего путешествия? Может расскажешь про Чертов мост? Что ты почувствовал там? Что осталось с тобой после возвращения в Москву?

Д.Д.: Когда-то Сахалин принадлежал японцам. Они и построили в 1928 году Чертов мост — именно такое название он носит. Почему? Может быть из-за удивительной инженерной конструкции. Может быть, потому этот участок всегда был опасным. В тоннеле за Чертовым мостом я понял многое о своем жизненном пути и времени, которое было даровано нам богом.

Мост этот находится в очень отдаленном месте от ближайшего человеческого поселения. Минуло много десятилетий с тех пор, как последний поезд прошел по нему. Шпалы у него давно прогнили, рельсы заржавели. Но с этого моста открывается величественный вид на природу. Где-то рядом бродят медведи, летают птицы.

Расстояние между шпалами больше, чем размер твоей ноги. Ты можешь провалиться, а под тобой 30 метров высоты. Ты идешь по этим рельсам, очень медленно, концентрируя свое внимание на каждом следующем шаге. Все твои мысли находятся здесь и сейчас. Психика сосредоточена в текущем моменте. Ты не думаешь о прошлом, оно не имеет значения. Нет никаких страхов о будущем, оно может не наступить, если ты допустишь какую-то ошибку.

За мостом ты попадаешь в тоннель. Тёмный тоннель, длиной метров 800. Заходя в него, ты еще не знаешь, что он завернется в спираль, поднимая тебе все выше внутри сопки.

Ты двигаешься вверх по часовой стрелке, повторяя движение времени. Идёшь с фонариком от сотового телефона. И он высвечивает маленькое белое пятнышко для твоих ног, чтобы ты не споткнулся о металлический штырь или не провалился в открытый колодец. Это полная неизвестность. Точно так же, как и в жизни. Мы можем увидеть только следующий шаг, а что будет за ним — мы не знаем.

Незаметно для себя, повернув по тоннелю почти на 270 градусов, ты видишь лучик света. Дорога становится все ярче и ярче. Все это невероятно похоже на нашу жизнь. В завершении пути мы выходим к богу почти в том месте, где начинали, но только поднявшись выше сквозь тяготы земной жизни по спирали времени.

В тоннеле я осознал, что каждый из нас и есть этот фонарик. И единственное, что дано нам в жизни — освещать тьму вокруг вокруг себя, стараясь выхватить из нее как можно больше непознанного.

Как и жизнь, тот тоннель неизбежно окончится, я выйду из него, другой дороги нет. Но, если аккумулятор сядет, можно споткнуться, упасть, сломать ногу и навсегда остаться во мраке. Поэтому каждый следующий шаг должен иметь какой-то смысл.

Вот о чем рассказал мне этот Чертов мост. Он был создан для поездов, они уже не ходят, но теперь человек может им воспользоваться, чтобы получить этот новый прекрасный опыт.

К.Г.: Эта история невероятна. Мне захотелось немедленно туда поехать. Надеюсь, наши читатели тоже загорятся идеей окунуться в удивительную энергию этого места. Инвестировать в Сахалин определенно лучше, чем в акции, криптовалюту или недвижимость. Ведь когда мы вкладываем деньги в материальное, мы всегда испытываем волнение, по большей части, неприятное. Что будет дальше? Выиграю или потеряю? Разбогатею или лишусь всего? А путешествия будут приносить только положительные эмоции.

Д.Д.: Делая вложения в материальное, ты оказываешься в колесе тревоги. Ты не знаешь до конца, например, кто и что влияет на стоимость криптовалюты, какова дальнейшая ее судьба. Эта инвестиция, которая сказывается на твоей психике. Я склонен думать, что достаточно вредоносно.

Деньги — это восполнимый ресурс, а время, молодость или способность поучаствовать в таком мероприятии, как поход на Сахалин, ты вернуть уже не сможешь. И сколько бы ни было у тебя акций, ты это никогда не купишь.

Какой я могу дать совет? Вкладывайте свои деньги и свое время во впечатления. Только такими инвестициями можно наслаждаться всю жизнь, их нельзя потерять, и каждое следующее вложение будет кратно приумножать прошлые.