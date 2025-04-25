По данным ЦБ, уже 10 млн россиян установили самозапрет на кредиты, но самые рискованные заемщики по-прежнему берут деньги в МФО под любые проценты. Впрочем, микрофинансовые организации все равно ощутили последствия в виде потребительского экстремизма. Множатся случаи, когда россияне оформляют запрет, а потом спешат взять кредит, чтобы не возвращать долг, и это уже требует реакции от законодателей, считают опрошенные RTVI эксперты.

Возможность установить самозапрет на кредиты действует всего второй месяц. Рынок, безусловно, реагирует на новое поведение заемщиков, но не так критично, как кажется на первый взгляд, считает Татьяна Белянчикова, к.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова:

Во-первых, самозапрет касается в основном потребительских кредитов и займов. На ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой он не распространяется — здесь риски мошенничества минимальны из-за залога или целевого характера кредита.

Во-вторых, наиболее рискованные и дорогие займы — те, что оформляются не в банках, а в микрофинансовых организациях. Но статистика первых недель показывает: именно для таких займов самозапреты вводятся реже всего. Видимо, те, кто раньше соглашался на любые проценты, не хотят терять такую возможность и впредь.

В-третьих, четверть установивших самозапрет никогда не брали кредиты, а у 44% на момент запрета не было действующих кредитных обязательств. При этом самозапрет можно в любой момент отменить и затем установить вновь, если потребуется оформить кредит.

Ударил ли самозапрет по банкам

Пока массового снижения кредитования не видно, но изменения есть. Банки сообщают, что часть заявок автоматически отклоняется из-за самозапрета, и это влияет на их кредитный портфель, рассказала RTVI Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и Партнеры».

С точки зрения банков самозапреты выгодны, поскольку улучшают портфель кредитов банка, отметил Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

“Для банка совершенно невыгодно выдавать кредит заемщику, имеющему большую долговую нагрузку и ищущему возможности перекредитоваться, поскольку такой кредит имеет высокий риск стать проблемным. Если кредит взят заемщиком под влиянием мошенников, то он тоже будет проблемным для банка — не всегда такой заемщик захочет возвращать кредит и не всегда ему это финансово под силу. То есть это тоже проблема для банков. Если таких кредитов станет меньше, то это только на руку кредитным организациям”, — пояснил он.

Основной удар приняли на себя на микрофинансовые организации. “МФО часто работают с рискованными заемщиками, и рост числа самозапретов для них — это потеря клиентов и необходимость ужесточать проверки. В перспективе это может привести к сокращению числа МФО и уменьшению агрессивной рекламы кредитов”, — объяснила Яковлева. Игроки отрасли уже бьют тревогу, говоря о росте числа случаев, когда заемщики злоупотребляют самозапретом на выдачу кредитов.

“Уже известны случаи так называемого потребительского экстремизма, когда человек устанавливает самозапрет, а затем спешит взять кредит, пока информация не поступила в бюро кредитных историй. По закону такие кредиты возвращать не нужно, но если банк выдаст кредит после подачи заявления на самозапрет, деньги все равно придется вернуть, когда факт обмана вскроется. Сейчас ожидаются разъяснения по таким ситуациям, возможно, последуют изменения в законодательстве”, — рассказала RTVI Белянчикова.

Бывает и такое, что некоторые граждане устанавливают запрет уже после того, как набрали несколько кредитов, чтобы избежать новых долгов, не платя по старым, указала Мария Яковлева. По ее словам, это рискованная стратегия: банки могут обратиться в суд, а кредитная история будет испорчена. Если заемщик сознательно взял кредиты перед установкой запрета, это могут расценить как злоупотребление правом, что чревато последствиями.

Помог ли самозапрет защититься от мошенников

Пока говорить о заметном влиянии самозапрета на рынок рано, сказали опрошенные RTVI эксперты. Возможно, первые результаты появятся через полгода, когда накопится больше данных и снизится влияние других факторов. “Можно предположить, что объем мошенничества с кредитами в перспективе сократится на те же 1/15 (доля россиян, которая воспользовалась новой опцией) — пропорционально числу пользователей самозапрета. Повторюсь: речь о кредитном мошенничестве, а не других видах хищений”, — пояснил Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии.

По его словам, самозапрет действительно работает как защита — по экспертным оценкам, он помогает предотвратить до 80% мошеннических операций, если установлен заранее. Но если человек уже общается с мошенниками, запрет лишь отсрочит получение кредита, но не исключит его полностью. Особенно это касается людей, оказавшихся под психологическим давлением — когда на принятие решения требуется время. Двухдневный буфер помогает, но проблему не решает.

Ключевое преимущество — двухдневная задержка при отмене запрета, объяснила Татьяна Белянчикова:

“Этого времени часто хватает, чтобы человек освободился от «чар» социальной инженерии и не поддался на уговоры взять кредит либо просто передать личные данные незнакомым людям (а если даже и передал — заблокировать доступ к Госуслугам или банковским счетам)”.

Впрочем, хоть самозапрет защищает от мошенников, он не гарантирует полной безопасности, резюмировала Мария Яковлева: “Если у мошенников есть паспортные данные, они могут попытаться оформить кредит онлайн, но банк или МФО обязаны проверить наличие запрета и отказать. Однако бывают случаи, когда недобросовестные кредиторы игнорируют запрет, особенно при оформлении займа по сомнительным схемам. Тогда гражданину придется оспаривать долг в суде, но наличие самозапрета — весомый аргумент в его пользу”.

Как работает самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты — это способ добровольно ограничить себе доступ к займам. С 1 марта 2025 года каждый гражданин России с его помощью может защитить себя от неожиданных долгов. По данным ЦБ, этой опцией уже воспользовались около 9 млн россиян, причем почти половина из них не имела кредитов на момент введения запрета.

Самозапрет автоматически действует во всех банках и микрофинансовых организациях. Раньше такая возможность тоже была, но заявление приходилось подавать в конкретную кредитную организацию — и запрет работал только там.

Проверка наличия самозапрета проходит автоматически при подаче заявки на кредит. Если банк выдаст кредит без проверки или несмотря на запрет, он не сможет требовать возврата денег, а запись в Бюро кредитных историй будет аннулирована по заявлению гражданина.

Установить и снять самозапрет можно неограниченное число раз, услуга бесплатна. Сейчас каждую неделю фиксируется 700—800 тысяч новых установок — как первичных, так и повторных. Часть из них связана с временной необходимостью: запрет снимают, чтобы оформить кредит или займ.