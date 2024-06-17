Депутат Государственной думы в июне предложил запретить застройщикам использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках. Как определить, использовались ли в отделке вредные компоненты, и на что нужно обращать внимание при покупке жилья, — эксперты рассказали RTVI.

«Дешево и токсично»: о каких стройматериалах идет речь

Инициатор новых ограничений для застройщиков глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в начале июня, что считает необходимым разработать федеральные стандарты отделки квартир. По словам парламентария, задача в том, чтобы гражданам, которые покупают или получают жилье, не нужно было «все переделывать, тратя деньги и нервы на ремонт».

«Сейчас, особенно в жилье эконом-класса все материалы крайне сомнительного качества, понятно, что девелоперу нужно как можно скорее подписать акт. В такой квартире опасности будут поджидать на каждом шагу — хлипкая входная дверь без уплотнений и нормальной звукоизоляции, обои в квартирах от застройщика самой дешевой категории и клеятся с пузырями на такой же дешевый клей. Та же проблема с напольным покрытием: везде дешевые материалы и работа тяп-ляп», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом RTVI.

Среди наиболее токсичных и опасных для здоровья материалов депутат назвал следующие:

пенопласт

«Один из самых токсичных материалов в ремонте и отделке — это пенопласт, для жилых помещений его точно использовать нельзя», — сказал Гаврилов.

дешевые краски

«В них входят соединения ртути, свинец и токсичные промышленные отходы, они не подойдут для жилых помещений. Отравление этими веществами может возникнуть даже не в момент окрашивания, а когда уже краска высохла, и человек просто поселился в таком помещении», — подчеркнул глава думского комитета.

Он добавил, что если по невнимательности использовать для внутренней отделки краски для наружных работ, то пары, которые они должны испаряться на улицу, будут накапливаться в закрытом пространстве и «могут даже взорваться».

дешевый линолеум, ламинат и «модные виниловые обои»

«Несмотря, на их влагостойкость и удобство в уборке, эти материалы крайне нежелательно использовать в детских комнатах, на кухне, в ванных и санузлах, то есть во всех теплых, влажных и слабо проветриваемых помещениях. Так как данные стройматериалы начинают выделять диоксин, кадмий, фенол, фталаты, формальдегид и другие высокотоксичные вещества и, по сути, яды при контакте с теплом и влагой», — пояснил Гаврилов.

Как определить токсичность стройматериалов

Показатель высокой цены еще не является гарантией качества — дорогие материалы также могут быть токсичны, отметил в комментарии RTVI руководитель отдела экологической экспертизы компании EcoStandard group Сергей Сысоев.

Самым показательным является наличие экомаркировки. Однако важно проверять, какую именно экомаркировку использует производитель, добавила его коллега, менеджер проектов и эксперт направления сертификация и маркировки EcoMaterial Виктория Глущенко.

«Экомаркировка — это знак соответствия самым строгим требованиям, который выдается независимыми экспертами. Но здесь важно проверять, так как на сегодняшний день весьма распространены случаи гринвошинга — необоснованных экологических заявлений», — пояснила она.

Если оценивать готовую отделку, то сделать это самостоятельно и однозначно определить, вредны ли компоненты отделки, невозможно, считает Сергей Сысоев. Причиной низкого качества воздуха в помещении или плохого самочувствия может быть лишь один из многих использованных стройматериалов, либо не только они.

«Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые смогут измерить концентрацию вредных веществ в воздухе помещения и определить потенциальный вред для здоровья», — рекомендовал собеседник RTVI.

Кто проводит экспертизу

Перед сдачей объекта в эксплуатацию сам застройщик организует комплексное обследование всех помещений, в которое входит радиационный контроль, измерение концентрации вредных веществ в воздухе, анализ водопроводной воды и другие исследования, перечислил Сысоев. По его словам, покупатели квартиры могут запросить результаты этой экспертизы, а также сертификаты на строительно-отделочные материалы или хотя бы перечень того, что использовалось при отделке.

При необходимости экспертизу можно заказать отдельно.

«Как правило, подобную экспертизу проводит Роспотребнадзор. Какие параметры стоит измерить, определяют специалисты в зависимости от конкретной ситуации. Однако если вам хочется получить результаты быстрее, можно обратиться в коммерческие организации», — советует эксперт EcoStandard group.

Сама компания всегда рекомендует своим клиентам перед покупкой или приемкой квартиры провести комплексную экспертизу жилого помещения.

«В результате такой проверки готовится заключение по экологическому состоянию объекта, которое имеет юридическую силу. При необходимости с ним можно обратиться в судебные инстанции», — отметил Сысоев.

Он пояснил, что в такую экспертизу входят химический анализ воздуха на содержание летучих органических соединений, неорганических загрязнителей и тяжелых металлов, измерение уровней радиации и электромагнитных полей, комплексный анализ воды.

Заключение среди прочего содержит сравнение полученных показателей с российскими и зарубежными нормативами, а также с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), характеристику воздействия и возможные последствия для здоровья человека, рекомендации по устранению экологических загрязнений.

На что обращать внимание в новостройке