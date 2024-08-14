С 5 по 11 августа в России был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 на 29,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущей недели, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В чем причина роста числа заболевших, какие отличия у нового вида вируса, и есть ли риск введения режима самоизоляции — об этом RTVI рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — сообщили в Оперштабе.

Отмечается также, что количество госпитализаций увеличилось на 24,2% и составило 1 100 случаев в 47 субъектах страны. В 22 регионах было зафиксировано увеличение этого показателя «более, чем в среднем по России». Число выздоровевших пациентов выросло на 12,7% и составило 8 777 человек. Количество умерших — 14.

Причина вспышки

Анатолий Альтштейн, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи пояснил RTVI, что пандемия, которая началась в конце 2019 года и о начале которой было официально объявлено 11 марта 2020 года, течет полным ходом и идут волны.

«Одна волна идет за другой, появляется новый вариант. Он дает, в зависимости от того, насколько он способен заражать людей, большую или меньшую волну. Если говорить о мировой волне, то она примерно продолжается 4-6 месяцев. Потом этот вирус уходит, и появляется следующий вариант, который опять дает волну», — отметил он.

По словам вирусолога, причины здесь могут быть как иммунологического характера, так и — более вероятно — генетического характера. То есть, этот вирус начинает волну, его патогенность постепенно снижается — волна идет на спад.

«Потом начинается новая волна, и так это продолжается на протяжении уже почти пяти лет, начиная с конца 2019 года. У нас пик последней волны был в декабре 2023 года — до 15 тысяч человек в день доходило на пике заболеваемости. Я думаю, что сейчас мы имеем дело с такой же не очень большой волной. Дело в том, что когда пандемия была в разгаре в 2022 году, когда пришел вариант «омикрон», который у нас сейчас везде главный и ведет эту заболеваемость, то число заболевших составляло до 3,5 млн человек в день», — сказал Альтштейн.

Он также отметил, что сейчас уже перестала поступать надежная статистика по миру, постоянные сообщения о точных цифрах сейчас не даются.

«Но волна, конечно, в несколько десятков раз ниже, чем это было на пике. То есть, мы имеем дело с продолжением пандемии, но достаточно вялым. Эти подъемы в разных странах охватывают до тысячи людей ежедневно, но несравнимо ниже, чем было во время разгара пандемии», — добавил вирусолог.

Чем отличается новый вид вируса

Альтштейн пояснил, что новых варианты вируса — клинически, как правило, довольно близки к тем, что были. «Но сейчас сообщают, что у последнего варианта — JN1 — могут чаще возникать кишечные проявления. Кишечные проявления были и у предыдущих вариантов вируса, но здесь они как-то чаще выявляются по сравнению, скажем, с FLiRT, с недавними вариантами этого вируса», — отметил вирусолог.

Есть ли риск введения режима самоизоляции

По мнению Альтштейна, пока нет угрозы, что санитарные власти объявят самоизоляцию.

«Видимо, пойдут и дальше такие волны, которые будут сменять друг друга. Но уже нельзя сравнить это с тем, что было в разгар пандемии», — добавил он.

Иммунолог Николай Крючков отметил, что новый рост заболеваемости коронавирусом может прийтись на конец сентября-начало октября.

«В России спад заболеваемости ожидается в конце августа. Затем, в начале октября, — подъем, более масштабный, чем летом. Вспышка будет крупной, сезон по коронавирусу — неспокойным. При этом истинных масштабов в цифрах мы не увидим из-за проблем с тестированием», — приводит его слова «Лента.ру»