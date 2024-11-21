Принятый Госдумой бюджет на 2025-2027 годы закрепил новые российские реалии: рекордные военные расходы, минимальные нефтегазовые доходы и возросшее налоговое бремя для бизнеса. RTVI поговорил с экспертами, что еще в главном финансовом документе страны говорится о планах и приоритетах властей.

Ключевые расходы

Наиболее активно растут оборонные траты, рассказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». В прежнем финплане предполагалось сокращение их доли с 6% ВВП в 2024 году до 4,5% в 2025 году и 3,7% в 2026 году. Однако в новом бюджете доля расходов на оборону увеличена: в 2025 году она составит 6,3% ВВП, а в 2026 году снизится лишь до 5,6%. Для сравнения, в 2019—2021 годах этот показатель не превышал 3%.

Социальная политика остается крупнейшей статьей расходов, но объемы финансирования сокращены по сравнению с предыдущими планами, добавила Беленькая. Как следует из материалов Минфина, в 2025—2026 годах на социальные нужды будет направлено по 10,8% ВВП. Ранее этот показатель составлял 11,4% и 11,3%, соответственно. Впрочем, она финансируется не только из федерального бюджета, но и из внебюджетных фондов.

Расходы на ЖКХ в 2025 году увеличены до 2,1% ВВП, что выше 1,4%, заложенных в предыдущем финансовом плане. Однако этой суммы недостаточно для решения накопившихся проблем, полагает Беленькая. Частые аварии в коммунальной инфраструктуре показывают нехватку финансирования: так, по данным «Известий», Минстрой предложил продлить срок службы старых лифтов в домах, включенных в программы капремонта, до 2030 года.

Ключевые доходы

Бюджет на 2025 год сильно отличается от предыдущих не только увеличением расходов на оборону, но и перераспределением доходной базы. По словам Владимира Климанова, директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии, доля нефтегазовых доходов в бюджете сократится до исторического минимума — 27%. Для сравнения, десять лет назад они обеспечивали почти половину всех поступлений, а два года назад их доля составляла 42%.

Еще одно важное изменение — возвращение к полноценному применению бюджетного правила. Это означает, что дополнительные нефтегазовые доходы больше не будут направляться на текущие расходы, а начнут накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

«Это же было предусмотрено в прежнем финплане на 2024-2026 годы. Нормализация бюджетной политики предполагалась за счет сокращения расходов бюджета, а в новом проекте расходы продолжают расти, что компенсируется повышением налогов», — отметила Ольга Беленькая.

Рост доходов обеспечат изменения в налоговой системе, которые принесут бюджету более 3 трлн рублей ежегодно (1,5% ВВП). С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ с пятью ставками (от 13% до 22%), повышается налог на прибыль предприятий с 20% до 25%, а бизнес на упрощенной системе налогообложения будет обязан платить НДС, если годовой доход превышает 60 млн рублей.

«Усиление прогрессивной шкалы НДФЛ носит сравнительно мягкий характер: по оценке Минфина, оно затронет лишь около 3% трудоспособного населения. Однако предложение ряда экспертов перейти от индивидуального налогообложения к налогообложению доходов домохозяйств, что могло бы сделать систему более справедливой, принято не было», — уточнила Беленькая.

При этом налоговая нагрузка на бизнес существенно увеличится, особенно в таких секторах, как сырье, торговля, общественное питание и услуги.

Повышение налогов на прибыль может обернуться ростом цен, предупреждает Беленькая. У компаний становится меньше ресурсов для развития, особенно на фоне высокой стоимости заимствований из-за жесткой денежно-кредитной политики. “В результате компании могут пересмотреть планы, сократить инвестиции и попытаться компенсировать рост издержек за счет повышения цен, если это позволяет спрос”, — прогнозирует Беленькая.

На доходы бюджета также повлияют повышение тарифов ЖКХ и отмена дополнительного НДПИ для «Газпрома», который в 2023—2024 годах приносил по 600 млрд рублей ежегодно. «Повышение тарифов ЖКХ окажет положительное влияние на доходы государственных монополий и поддержит доходы бюджета через дивиденды. <…> А вот отмена надбавки для Газпрома окажет негативное воздействие”, — отметил Ованес Оганисян, директор аналитического департамента «Цифра брокер».

Несмотря на все меры, бюджет останется дефицитным до 2027 года. В 2025 году дефицит составит 1,17 трлн рублей (0,5% ВВП), в 2026 году вырастет до 2,18 трлн рублей (0,9% ВВП), а в 2027 году достигнет 2,76 трлн рублей (1,1% ВВП). Для сравнения, в 2024 году дефицит прогнозируется на уровне 3,3 трлн рублей (1,7% ВВП).

Как бюджет повлияет на экономику

Расширение дефицита бюджета может стимулировать дальнейший рост цен. Дополнительные 1,5 трлн расходов, повышение тарифов ЖКХ и рост утилизационного сбора создают новые проинфляционные факторы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 25 октября.

«Некоторые из этих факторов уже отразились в высокой инфляции этого года, которая составит 8,0-8,5%. Часть из них реализуется позднее. Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно бо́льшая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели», — сказала она.

По словам Ольги Беленькой, именно эти проинфляционные факторы стали аргументами для повышения ключевой ставки до 21% и пересмотра ее прогнозной траектории на 2025—2026 годы в сторону повышения.

«Тогда же Эльвира Набиуллина уточнила, что в основном эффект от этих полутора триллионов — это эффекты на инфляцию этого года, «а в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем»», — отметила Беленькая.

Тем временем эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о риске стагфляции — одновременного спада экономики и роста цен — из-за высокой ставки. В Банке России не считают этот сценарий вероятным.

«[Стагфляция возникает], когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулироваться спрос», — пояснила Набиуллина. Она подчеркнула, что повышение ключевой ставки направлено на предотвращение этого риска: «У других стран, которые проходили через стагфляцию, — это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать».

Однако текущая ситуация имеет свою специфику: спрос, генерируемый государством, практически не реагирует на ключевую ставку, считает Беленькая. По ее словам, этот спрос может продолжать способствовать инфляции, тогда как остальная экономика сталкивается с резким торможением — как в спросе, так и в предложении.

«Такие высокие ставки не были заложены в бизнес-модели большинства компаний. Это может создать для них серьезные проблемы, несмотря на то, что процентные расходы в среднем составляют менее 5% себестоимости. Около половины кредитов выданы по плавающей ставке, и их стоимость быстро растет вслед за ставкой ЦБ. Банки таким образом перенесли свой процентный риск на заемщиков, но теперь он может вернуться к ним в виде реализации кредитных рисков», — пояснила эксперт.

Высокие ставки увеличивают расходы и на обслуживание госдолга, добавил Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии.

«Если говорить о госдолге, как об основном источнике финансирования дефицита, то важно отметить, что направлений заимствования стало не так много: зарубежные финансовые рынки закрыты; коммерческие возможны только под очень высокие проценты. Какая новая форма долговых обязательств будет найдена пока неясно, будем наблюдать», — отметил он.

Беленькая также обратила внимание на то, что рост налоговой нагрузки на бизнес и сокращение бюджетного импульса замедлят экономический рост. «Инфляция, вероятно, будет снижаться благодаря жесткой денежно-кредитной политике, но может оставаться повышенной из-за увеличения бюджетных расходов, дефицита на рынке труда и санкционных ограничений во внешней торговле», — сказала она.

Климанов также считает, что бюджетный импульс, активно применявшийся в 2022—2024 годах, ослабевает, что приведет к более медленному росту инфляции в будущем.