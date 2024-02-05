Нидерландская компания Yandex N. V. продала российский бизнес за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», говорится в заявлении компании. RTVI объясняет, что будет с бизнесами «Яндекса» и почему российскую часть компании решили продать.

Что известно о сделке

Новыми владельцами российского «Яндекса» станет консорциум из менеджеров и частных инвесторов. Головной компанией будет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», ее акции будут торговаться на Мосбирже. Основным владельцем МКАО будет закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый», его возглавят менеджеры «Яндекса». Пост генерального директора «Яндекса» сохранит за собой Артем Савиновский. Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин останется советником по корпоративному развитию «Яндекса», пишет «Агентство»* со ссылкой на пресс-службу компании.

Yandex N. V. получит денежную часть выплаты от продажи российской части бизнеса в юанях, следует из пресс-релиза компании. Эта сумма будет эквивалентна 230 млрд руб. Остальная часть сделки будет оплачена акциями класса «А». Общая сумма сделки — 475 млрд руб, в эту сумму в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями включен дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости.

Предполагается, что сделка по продаже российского «Яндекса» пройдет в два этапа. На первом будет продан контрольный пакет акций (около 68%), а акции «Яндекса» получат публичный статус и листинг на Московской бирже. Этот этап должен завершиться в первом полугодии 2024-го. Второй этап пройдет в течение семи недель после завершения первого. Тогда Yandex N. V. планирует подать заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи.

Часть выручки от продажи российской части бизнеса Yandex N. V. планирует направить на финансирование развития зарубежных стартапов компании, а часть будет выплачена акционерам через предложение о выкупе акций.

Что известно о покупателях «Яндекса»

В составе ЗПИФ, помимо фонда менеджеров, который будет принадлежать топ-менеджерам российского «Яндекса», четыре финансовых инвестора:

комбинированный ЗПИФ «Лукойла» «Аргонавт»;

Infinity Management Александра Чачавы;

IT.Elaboration главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса;

«Меридан-Сервис» бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова.

«Лукойл» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводорода. Основным акционером компании является Вагит Алекперов.

Александр Чачава известен как основатель венчурного фонда Leta Capital, который занимается инвестициями в международные IT- и интернет-стартапы российских основателей. В сентябре 2022 года Чачава купил у VK игровое подразделение My.Games за $642 млн.

Павел Прасс — бенефициар нескольких IT-компаний, гендиректор ОАО «Специализированный депозитарий Инфинитум».

Александр Рязанов — экс-депутат Госдумы (1999-2001), зампредправления «Газпрома» (2001-2006), глава УК «Ригора» и действующий председатель совета директоров Русской холдинговой компании, которая вкладывает в ценные бумаги, занимается строительством, инвестиционной деятельностью и развитием сельского хозяйства. Рязанов также является учредителем нескольких десятков компаний, в том числе владельцем поратала Gramota.ru.

The Bell* и Forbes называли главными претендентами на «Яндекс» основателя «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина, группу ВТБ, основателя Faberlic и депутата Госдумы Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и главу РФПИ Кирилла Дмитриева. По данным Forbes, часть инвесторов в сделке могут представлять интересы миллиардера Юрия Ковальчука. Однако обозначенные претенденты не могли открыто фигурировать в сделке из-за нахождения под международными санкциями, иначе сделку не могли одобрить иностранные директора и акционеры «Яндекса», сообщали источники The Bell*.

Сделку по продаже должно одобрить собрание акционеров Yandex N. V. После этого ЗПИФ может предложить держателям экономических акций класса «А» нидерландской компании «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова в комментарии RTVI подчеркнула, что детали схемы разделения бизнеса в целом ожидаемы.

«Yandex N. V. продает российский бизнес группе акционеров (ЗПИФ), при этом последний планирует листинг на Мосбирже. Из пресс-релиза следует, что ЗПИФ может предложить держателям акций опции, которые, на наш взгляд, могут включать обмен акций Yandex N.V. на акции МКАО — ключевое для акционеров в российском периметре. При этом неопределённость сохранится до объявления этих опций. Обмен с коэффициентом 1:1 был бы позитивным развитием событий, на наш взгляд», — считает она.

Как разделится компания

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме дата-центра в Финляндии и зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, которые занимаются облачными технологиями, разметкой данных, технологиями беспилотного вождения и онлайн-образованием. При этом у нидерландской компании останутся ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

Российский «Яндекс» продолжит заниматься развитием поисковых, городских, развлекательных и образовательных сервисов, а также облачных технологий, автономных автомобилей, искусственного интеллекта и других высокотехнологичных направлений.

Право принятия ключевых решений останется у менеджмента «Яндекса», для этого будет создан «Фонд менеджеров», его состав пока не раскрывается. У членов Фонда будет право вето при принятии решений на совете директоров и общем собрании акционеров — это касается вопросов бюджета, существенной реорганизации группы, одобрения крупных сделок и изменений в Уставе. Фонд менеджеров сможет номинировать двух из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс», «Консорциум.Первый» — шесть из десяти. В «Яндексе» подчеркивают, что в составе Фонда, в который войдет до 50 человек, не будет людей, в отношении которых введены экономические санкции.

Доля «Лукойла» в капитале МКАО составит 10%, доли остальных пайщиков пока не раскрываются. При этом ни у одного из них не будет контрольного пакета акций.

Контроль над нидерландской компанией разделят основатель «Яндекса» Аркадий Волож и иностранные акционеры.

Как продажа отразится на рынке

После объявления о продаже российского «Яндекса» консорциуму менеджеров акции компании на Мосбирже упали на 9,3% (на старте торгов), но затем отыграли половину этого падения.

«Котировки акций компании на Мосбирже сегодня несут потери. Вероятно, это частично техническая история — бумаги выросли на 15% за три недели с учетом сегодняшней коррекции, инвесторы могли покупать на ожиданиях сделки и продавать на объявлении. В целом, на наш взгляд, есть неопределенность касательно обмена и его условий, но это не новость, и сегодняшнее объявление ничего в этой связи не поменяло», — считает Мария Суханова.

Аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова объяснила, что публикация параметров разделения компании — позитивный шаг в долгой истории реструктуризации «Яндекса». «С другой стороны, остаются нерешенными вопросы по обмену акций голландской компании на акции МКАО «Яндекс», в то время как это важно для определения привлекательности акций. Мы положительно смотрим на бизнес «Яндекса» с фундаментальной точки зрения, однако, учитывая неопределенность касательно предложения по акциям голландской компании, полагаем, что консервативным инвесторам стоит воздержаться от новых покупок таких акций», — считает Буйлакова.

При этом аналитики не ожидают изменений в операционной деятельности российского «Яндекса» из-за разделения активов. Буйлакова подчеркнула, что на российские активы приходится порядка 95% выручки Yandex N. V.

«Продажа основных операционных активов несомненно существенно повлияет на финансовые результаты нидерландской компании. В то же время, оцениваем влияние реорганизации на финансовые и операционные результаты самих активов как минимальное», — подчеркнула она.

Инвестбанкир и автор телеграм-канала Евгений Коган предполагает, что держателям акций класса «А» могут предложить два сценария: конвертацию акций «Яндекса» в акции новой компании «с неким коэффициентом» — каким именно, пока не ясно, или выкуп акций у миноритариев.

«При любом раскладе, вряд ли права российских «физиков» будут ущемлены. Компания планирует оставаться прозрачной и публичной, работать с инвестиционным сообществом», — считает Коган.

Предпосылки

О планах «Яндекса» изменить структуру собственности и корпоративного управления группы с разделом активов на российские и зарубежные стало известно осенью 2022 года. Тогда компания объясняла, что соглашение во избежание двойного налогообложения с Нидерландами перестало действовать с начала 2021 года, соответственно, льготы по дивидендам, процентам и роялти не применялись. Нидерланды включены в офшорный список Минфина, поэтому к зарегистрированным там компаниям перестали применяться налоговые освобождения и ряд других упрощений. Также Нидерланды включены правительством России в перечень недружественных государств, из-за этого на компанию распространялся запрет на перевод денежных средств из России.

Изначально сделка предполагала, что «Яндекс» передаст структурам Аркадия Воложа лицензии на развитие облачных технологий и технологий беспилотного вождения. Сейчас речь идет только о передаче временных лицензий.

Reuters со ссылкой на источники писало, что Yandex N. V. несколько месяцев пытался реорганизовать компанию с сохранением доступа дочерних компаний к западным рынкам, несмотря на антироссийские санкции. Головная компания хотела окупить средства акционеров за счет продажи российской части бизнеса.

В декабре 2023 года в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области было зарегистрировано юридическое лицо «Яндекса». В январе в ЕГРЮЛ появились данные о том, что владельцем главного юрлица «Яндекса» вместо нидерландской Yandex N. V. стало калининградское МКАО.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов