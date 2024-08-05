Раньше россияне ради золотых виз покупали недвижимость за рубежом, это было выгодно. Экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков рассказал RTVI, в каких странах сейчас лучше покупать недвижимость, есть ли приличные места с ценами на уровне московских квартир и можно ли рассматривать такую покупку как выгодную инвестицию.

Сейчас к вопросу выгоды добавляется второй, даже более важный: дадут ли вам с российским паспортом пользоваться покупкой. Сможете ли вы легально получать доход на зарубежные счета и оплачивать коммунальные услуги?

Второй вопрос — инфополе. На нас со всех сторон обрушиваются всевозможные рекламные интеграции от гуру недвижимости, которые постоянно предлагают купить что-то в Дубае, объясняя, что это очень выгодно и перспективно. Обилие рекламы заставляет задуматься о том, что выгодно и перспективно продавать недвижимость в Дубае, а вот владеть ею — не уверен.

Частенько всплывают предложения вложиться в замечательные строящиеся комплексы Таиланда и Бали. Кто не знал, там иностранцу нельзя легально владеть недвижимостью: только через долгосрочную аренду либо схематоз. Зачем ввязываться в эту тему, если это не ваша пятая резиденция, я не понимаю.

Но самый главный фактор, который нужно рассмотреть — это собираетесь ли вы жить в той стране, где у вас новая квартира (необязательно жить именно в ней). По моему опыту сдачи квартир в аренду, необходимость внезапно приехать и решить какую-то проблему (жильцы что-то испортили, соседи жалуются, кран потёк, стиралка сломалась, нужно встретить монтажника) происходит с завидной регулярностью. За рубеж — да и даже в другой город — по таким вопросам вы не налетаетесь.

Да, есть управляющие компании, которые за решение этих проблем оставят вам от вашего дохода немного инфляции. Больше всего страшных рассказов я слышал про испанскую недвижимость: в пустующие «инвестиционные» квартиры заселяются местные хитрые сквоттеры, которых выгнать можно только через суд, который займет годы. Или жильцы перестают платить и не выезжают, а сделать с ними ничего нельзя. Но есть компании, которые помогают таких ребят выселять — за соответствующее вознаграждение…

Поэтому если у вас нет возможности жить в купленной квартире или где-то рядом, я вообще не рекомендую рассматривать этот вариант инвестиций. А те, у кого такая возможность есть, уже все продумали и приобрели.