В Госдуме обсуждают законопроект о стандартах для пищевой продукции. Минпромторг готовит ко второму чтению поправки, которые могут сделать ГОСТ обязательным для производителей. Опрошенные RTVI эксперты предупреждают: такое нововведение ударит по производителям молочных продуктов, колбас и сладостей, работающим по техническим условиям (ТУ) и стандартам организаций (СТО). Им придется менять рецептуру, вкладываться в оборудование и переоформлять документы, что приведет к росту издержек.

Под угрозой дешевый сыр и сырный продукт

Социально значимые товары особенно уязвимы перед новыми требованиями, ведь их производители работают с минимальной наценкой, объясняет Светлана Ильяшенко, доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова. По данным «Союзмолока», до 40% продукции выпускается по ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации), а значит, изменения затронут массовый сегмент.

“Основные расходы бизнеса придутся на три направления: изменение состава (если он не дотягивает до ГОСТа), переоформление документов и смену упаковки. Все это требует дополнительных затрат, поэтому с рынка могут исчезнуть товары среднего сегмента, а некоторые дешевые продукты совсем пропадут. Премиум-сегмент, особенно у крупных производителей, выживет. Дешевый «сырный продукт» исчезнет, а нормальный недорогой сыр для малого и среднего бизнеса может стать нерентабельным из-за расходов на экспертизы”, — предупреждает она.

Больше всего цены вырастут на те продукты, где ТУ или СТО сильно отличались от ГОСТа в сторону удешевления — это молочная продукция, колбасы, некоторые сладости, считает Ильяшенко.

Инициатор поправок в закон о стандартизации — депутат «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Законопроект был принят в первом чтении в январе 2025-го, сейчас его готовят ко второму чтению. По замыслу автора, производителей обяжут пройти экспертизу на соответствие их ТУ и СТО национальным и межгосударственным ГОСТам. При этом Школкина подчеркнула, что речь не идет об “обязательности применения ГОСТов, решение выпускать продукцию по ТУ или по ГОСТу остается за самим производителем”.

Риск роста цен на продукты питания есть, особенно для товаров, где издержки производителей уже почти предельны — например, хлеба, молока, растительного масла, предупреждает Александр Лебедев, старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ:

“Для крупных производителей со стандартной продукцией цены могут вырасти на доли процента, а для товаров с глубокой переработкой (как колбасы и полуфабрикаты) и для малых предприятий — на несколько процентов. Дополнительные расходы связаны не только с самим товаром, но и с упаковкой, например, если потребуется новая маркировка по ГОСТу”.

Почему цены вырастут

Любое административное требование ведет за собой расходы производителей, объясняет Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Президентской академии: нужно переводить сложившиеся процессы под новые требования.

“Это перенастройка линий, переобучение персонала, возможно — изменение цепочек поставок. Это повышение конкуренции между производителями продукции. Одной и той же — по одним требованиям сделанной. Это не гарантирует отсутствие некачественных продуктов. В СССР все было по ГОСТам, а некачественные продукты были. Даже, я бы сказала, были мало съедобные продукты. Многие могут вспомнить единственный вид пельменей в бело-красной коробке — они точно производились по ГОСТу”.

О тех же рисках предупреждает и Александр Лебедев. По его словам, производители, работающие по техническим условиям (ТУ), часто используют заменители, например, молочного жира. А переход на ГОСТ потребует дорогих изменений в технологиях и иногда — вложений в новое оборудование.

“Придется менять не только рецептуру, но и всю разрешительную документацию, а это может стоить сотни тысяч рублей для каждого предприятия. Особенно сложно будет малому и среднему бизнесу, который и так работает на грани рентабельности. Новые траты могут сделать их работу убыточной”, — объясняет он.

Помогут ли ГОСТы «обелить» рынок

Рынок продовольствия особенный: здесь продают товары, качество которых покупатель часто не может проверить ни до, ни после покупки, объясняет Денис Терновский, эксперт Фонда экономической политики:

“Если нет регулирования, продавцы качественной и некачественной продукции продают её по одной цене. А так как качественная продукция дороже в производстве, её выпуск становится невыгодным. В итоге потребитель получает дешевый товар по цене дорогого”.

Усиление контроля поднимет цены на дешевые товары, но мало повлияет на цены качественной продукции, считает Терновский. По его мнению, при позитивном сценарии ассортимент сократится, но взамен цены могут стать более справедливыми. Также у покупателей будет меньше шансов купить некачественные продукты по цене хороших.

Главный риск таких изменений — контроль за выполнением, прогнозирует эксперт. Если проверки коснутся только честных производителей, а недобросовестные останутся в тени, где качество не соответствует надписям на этикетках, то ситуация с доступностью качественного продовольствия только ухудшится.

По мнению Натальи Шагайды, нужно повышать ответственность производителей и — если производитель не известен — продавцов недоброкачественных продуктов. Она предупреждает, что нельзя двигаться по пути тотального зарегулирования:

“За все расходы производителя заплатит потребитель. И это вряд ли отразится на качестве продуктов. Пока это рекомендация — то можно согласиться, если станет обязательством — то это рост расходов, коррупция… Для потребителя продукты должны быть разнообразны, вкусны, безопасны и экономически доступны. Это главное”.