Дональд Трамп уверяет: БРИКС отказался от идеи заменить доллар после его угроз ввести 150-процентные пошлины. Ранее страны объединения, в которое входят Россия и Китай, обсуждали создание общей валюты, чтобы бросить вызов финансовому доминированию США. RTVI узнал у экспертов, действительно ли БРИКС капитулировал перед американской валютой и реален ли отказ от нее.

Дедолларизация уже идет — это не перспектива, а факт, подтвержденный статистикой, сказал в беседе с RTVI Андрей Шелепов, старший научный сотрудник Центра исследований международных институтов (ЦИМИ) Президентской академии. Даже страны БРИКС, не находящиеся под санкциями, все чаще рассматривают доллар как инструмент геополитического давления.

«Санкции могут внезапно перекрыть финансовые каналы, привести к замораживанию активов центральных банков. Примеры хорошо известны: заморозка золотовалютных резервов Банка России, отключение российских банков от SWIFT. Пока санкции сохраняются, стимулы для снижения использования доллара только растут», — объясняет Шелепов.

Но отказ от доллара зависит не столько от угроз США, сколько от приоритетов самих стран БРИКС. Россия и Иран объективно заинтересованы в дедолларизации, указывает эксперт. Индия, Бразилия и ЮАР, напротив, не видят в этом стратегической необходимости. Несмотря на разный подход, использование национальных валют в БРИКС растет: в расчетах России с партнерами их доля увеличилась с 26% до 85% за два года.

Оценить количественные результаты сложно, но очевидно одно — БРИКС создал условия для быстрого роста взаиморасчетов в национальных валютах, отмечает Шелепов. Впрочем, доллар по-прежнему остается ключевой валютой. В международных расчетах его доля превышает 49%, но в мировых резервах она снижается — с 75% в 2000 году до 56% в 2024-м, отмечает Наталья Хуторова, к. э. н., доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

“Серьезные угрозы доминированию доллара может представлять высокий госдолг США, снижение качества госфинансов США, а также плохо предсказуемая и агрессивная внешняя политика США. Это отнюдь не способствует желанию стран «Глобального Юга» размещать свои резервы в долларовые активы”, — объясняет Хуторова.

Как идет процесс дедолларизации

Россия начала отказываться от доллара еще в 2017 году, когда в рамках подготовки к возможным санкциям стала распродавать долларовые активы из международных резервов, отмечает Наталья Хуторова:

“За годы санкционной войны достигнуты существенные результаты в укреплении финансового суверенитета и создании независимой инфраструктуры: альтернативы SWIFT СПФС Банка России, национальной платежной системы «Мир» и других механизмов”.

Основной механизм дедолларизации — переход на расчеты в национальных валютах. Россия активно наращивает использование рубля во внешнеэкономических расчетах, и это не столько политическая стратегия, сколько вынужденный ответ на санкции, объясняет Андрей Шелепов.

«Дедолларизация — не прихоть российских властей, а объективное последствие внешних факторов. Как подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, западная финансовая инфраструктура и резервные валюты все чаще используются как инструмент политического и экономического давления, что делает реформирование системы неизбежным», — говорит Шелепов.

По его словам, переход на расчеты в рублях показывает свою эффективность:

С 2022 по 2024 годы доля рубля в международных расчетах России выросла до одной трети.

Доля доллара и евро снизилась — с 52% до 34% и с 35% до 19% соответственно.

В ЕАЭС более 50% внешнеэкономических операций уже проводится в рублях, а 75% — в национальных валютах стран объединения.

Отказ от доллара стал частью повестки и для БРИКС. Как отмечает Кирилл Черновол, научный сотрудник Института Гайдара, страны объединения стремятся уменьшить зависимость от американской валюты за счет перехода на расчеты в нацвалютах и развития альтернативных платежных систем:

По данным МИД России, к ноябрю 2024 года 65% взаиморасчетов между странами БРИКС уже приходилось на нацвалюты.

В качестве альтернатив SWIFT страны развивают собственные системы обмена финансовыми сообщениями: в России — СПФС, в Китае — CIPS.

На уровне БРИКС обсуждается создание системы BRICS Bridge, которая обеспечит расчеты в нацвалютах, в том числе с использованием цифровых валют центробанков.

“Речь о росте расчетов в нацвалютах идет только в контексте торговли стран БРИКС между собой, не с другими странами”, — обращает внимание Черновол.

Еще один возможный шаг при дедолларизации — создание расчетной единицы БРИКС. Но это не единая валюта, а скорее механизм для облегчения взаиморасчетов между странами блока, поясняет Андрей Шелепов.

По его словам, идея обсуждается уже давно, но речь идет не о единой валюте, а о расчетной единице, которая помогла бы странам БРИКС компенсировать дисбалансы в двусторонней торговле.

Запуск такой системы несет в себе серьезные риски, предостерегает Шелепов: «Введение расчетной единицы осложняется волатильностью валют стран БРИКС, особенно после расширения объединения в 2024 году. Это может привести к нестабильности самой расчетной единицы, трудностям с хеджированием рисков и определением процентных ставок по связанным с ней финансовым инструментам».

Несмотря на обсуждения, реальных планов по созданию единой валюты БРИКС пока нет, говорит Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

«С политической точки зрения трудно представить, что Китай, Индия, Россия, Бразилия и другие страны содружества согласятся делегировать право эмиссии в какой-то наднациональный центральный банк. Тем более у БРИКС нет даже управляющего органа», — подчеркивает он.

Гораздо более вероятный сценарий — постепенная замена доллара на юань во взаиморасчетах внутри объединения.

“Упрощая: раньше экспортеры сырьевых товаров, входящие в содружество БРИКС, продавали их в развитые страны за доллары и накапливали резервы в долларах, а теперь они будут продавать сырье в Китай и накапливать юани”, — объясняет Горюнов.

Этот процесс будет происходить медленно. Юань может стать альтернативой доллару, но его продвижение сдерживает отсутствие свободного курсообразования, считает Наталья Хуторова. При этом, даже если юань укрепит свои позиции, доллар останется главной резервной валютой на горизонте ближайших лет.

Какие препятствия стоят на пути к отказу от доллара

По всему миру продолжают пользоваться долларом: его финансовая система устойчива и обладает мощным сетевым эффектом, указывает Евгений Горюнов.

“Чем больше стран полагаются на доллар в международных транзакциях, тем выгоднее использовать именно доллар, и тем прочнее его позиции. Поэтому, однажды став ведущей мировой валютой, доллар сохраняет лидерство несмотря на то, что доля США в мировой экономике и торговле постепенно сокращается”, — отмечает Горюнов.

Хотя влияние доллара постепенно ослабевает, серьезных угроз для него в ближайшее время нет, полагает эксперт.

“Доллар США — это не только валюта, в которой страны предпочитают хранить резервы. К доллару многие развивающиеся страны предпочитают привязывать свои валюты. Привлечение капитала с внешних рынков — даже от других развивающихся стран — также идет преимущественно в долларах”, — поясняет Горюнов.

Однако давление на доллар растет, и скорость его вытеснения зависит от внешнеполитических решений США. Если Вашингтон продолжит использовать валюту как инструмент санкций, страны БРИКС будут активнее искать альтернативы, считают опрошенные RTVI эксперты.

Пока же, несмотря на стремление стран БРИКС снизить зависимость от американской валюты, процесс дедолларизации сталкивается с рядом серьезных трудностей.

Доллар по-прежнему ключевая валюта в мировой торговле. По данным на 2022 год, доллар был второй стороной валютной пары в более чем 97% торговых операций с индийской рупией, 95% — с бразильским реалом и 88% — с южноафриканским рэндом, говорит Шелепов:

“В глобальном масштабе доллар участвует в 90% всех операций, что делает его наиболее ликвидной и удобной валютой. Другими словами, прогресс БРИКС по дедолларизации, помимо расчетов России со странами-партнерами и расширения использования юаня, пока практически отсутствует”.

Финансовая инфраструктура не готова. «Зачастую отсутствует необходимая инфраструктура для прямого обмена валютными парами на развивающихся рынках, поэтому доллар используется как промежуточное звено», — поясняет Шелепов.

Даже при росте расчетов в нацвалютах, мировая финансовая система остается доллароцентричной. Доля долларовых активов в мировых резервах составляет почти 60%. Для Китая и Индии этот показатель — около 50%, а для Бразилии — более 80%, обращает внимание Шелепов.

Новые члены БРИКС не всегда экономически стабильны. Для Эфиопии, например, высокие темпы инфляции и рост внешнего долга усложняют процесс отказа от доллара, отмечает Шелепов. В то же время Египет уже частично ведет торговлю в нацвалютах, а ОАЭ активно развивает цифровые валюты для международных расчетов.

Изменения на мировом уровне проходят крайне медленно. “Перекройка финансового миропорядка происходит далеко не быстро и зачастую под воздействием глубоких противоречий и серьезных внутренних проблем страны лидера (эмитента главной резервной валюты)— напоминает Наталья Хуторова. В истории уже был прецедент с фунтом стерлингов, который постепенно уступил место доллару.

Впрочем есть некоторые факторы, которые могут ускорить процесс. Во-первых, растущий экономический вес стран БРИКС может изменить расклад сил, отмечает Евгений Горюнов.

“В мировой экономике растет сфера обращения валют третьего ряда: канадского и австралийского долларов, шведской и норвежской кроны, юаня и других. Это не приведет ни к скорому «краху доллара», ни даже к подрыву роли доллара как мировой валюты номер один. Но снижение зависимости от финансовой инфраструктуры, обеспечивающей обращение доллара, будет происходить, что мировой экономике только на пользу”, — считает он.

Во-вторых, политика США может подтолкнуть страны к поиску альтернатив, считает Горюнов.

“Долларом пользуются, потому что это надежно и выгодно. Но если власти США станут всерьез выступать с угрозами введения санкций, пошлин и ограничений, то поиски альтернативы доллару могут приобрести новое качество. Опять же, это не произойдет за год-два. Американской администрации придется сильно «постараться», чтобы подорвать положение доллара. Но если политика США будет излишне резкой, то со временем зримое укрепление позиций региональных валют станет новой реальностью”.