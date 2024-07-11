В Москве у станции метро «Выхино» контролеры в присутствии полицейских провели 10 июля рейды против безбилетников на некоторых автобусных маршрутах. Подобные мероприятия проводятся уже второй год, заявили в столичном Дептрансе. Опрошенные RTVI юристы считают такой формат проверок незаконным.

«Усиленные профилактические мероприятия»

Кадры, снятые пассажирами и журналистами во время рейдов, показали телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и MSK1. Сообщалось, что безбилетников сажали в специальный автобус, где на них составляли административные материалы.

Такая проверка вызвала «много возмущений», писал MSK1. В одном из видео в посте люди жалуются, что «пол-автобуса» не смогли оплатить проезд, потому что не срабатывали валидаторы. В другом ролике пассажир заявляет, что не успел оплатить проезд, и считает штраф за это незаконным. Контролер отвечает, что у него есть «десять суток на обжалование».

В Дептрансе позднее сообщили, что в результате рейда, который проводился на пяти автобусных маршрутах, было выявлено почти 100 безбилетников. Нарушителям назначили штраф по 2 тыс. рублей.

Проверки в таком формате ведутся в Москве с апреля 2023 года — ежемесячно, с мая 2024 года — еженедельно, рассказали RTVI в пресс-службе подведомственной Дептрансу структуры «Организатор перевозок». Там их назвали «усиленными профилактическими мероприятиями» и отметили, что их устраивают в разных районах города.

Как пояснили в пресс-службе, людей не выпускают на остановке, а проверяют на спецстоянке «в целях безопасности пассажиров и для того, чтобы не создавать помех для движения».

«Сама процедура занимает всего несколько секунд. Несколько контролеров одновременно проверяют проездные, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта. При выявлении безбилетного проезда контролеры оперативно составляют административные материалы, не мешая другим пассажирам», — заявили в организации.

«Запирать в автобусе никто не имеет права»

По мнению юристов, ограничение свободы пассажиров при таких проверках можно оспорить как незаконное.

«Задерживать гражданина и ограничивать его в свободе, то есть запирать в автобусе, никто не имеет права. Эти действия контролеров могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса», — сказал RTVI руководитель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

По его словам, человек в такой ситуации может подать иск в суд для возмещения морального ущерба.

Присутствие на этих проверках полицейских не придает этому никакой законности, дал понять юрист.

«Любое удержание человека должно быть оформлено специальным протоколом. Если сотрудник полиции его не оформил и удерживает человека, то он злоупотребляет своими должностными полномочиями», — указал Карабанов.

Адвокат и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с RTVI также расценил такой формат проверки как незаконный.

«Перевозчик обязан оказывать услугу по перевозке, по строго определенным маршрутам, где должны быть остановки. Исключение из этого правила — это ДТП или поломка. <…> Но ограничивать свободу пассажиров путем запирания в автобусе, отсутствие, по сути, остановки на утвержденном маршруте — это нарушение правил перевозки и незаконное частичное ограничение свободы», — заявил он.

Адвокат считает незаконным само «скрещивание» работников системы перевозок с органами полиции при отлове безбилетников.

«Да, сотрудник полиции, по закону, может у вас попросить документы для проверки, тем более, что формально в России до сих пор действует режим повышенной готовности. Но проверка документов именно в таком случае является чрезмерной и необоснованной, ограничивающей права граждан», — полагает Салкин.

По его мнению, если граждане после таких проверок будут активно жаловаться в органы прокуратуры, я думаю, такую практику проверок оплаты проезда с ограничением свободы людей в принципе пресекут.