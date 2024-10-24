Владимир Путин лично приглашал президента Сербии Александра Вучича посетить саммит БРИКС в Казани. Тот не отказывался до последнего, но потом все же признал, что визиты лидеров Польши и Греции для него важнее. Почему российские власти не могут заставить «сербских братушек» пасть в объятия Москвы, объясняет RTVI из Белграда журналист Михаил Карпов.

«Бессмертный полк» по-сербски

Днем 20 октября по улицам Белграда прошел «Бесмртни пук» — то есть тот самый наш «Бессмертный полк», название которого на сербском всегда смешит российскую публику. На этот раз акция, приуроченная к 80-летию освобождения Белграда от нацистов, была совсем немногочисленной — как и в последние несколько лет в принципе.

Если бы не байкеры из белградского филиала российского мотоклуба «Ночные волки», ехавшие за демонстрантами, выглядело бы все совсем печально. Несколько человек несли портреты дедов-прадедов (и бабушек-прабабушек), кто-то размахивал белорусским флагом. У тех, кто шел в авангарде, на одежде красовались георгиевские ленточки.

Возглавлял немногочисленное шествие министр без портфеля Ненад Попович, у которого бойкая российская журналистка с одного из федеральных телеканалов успела взять интервью. Ее оператор снимал происходящее чуть снизу, иначе бы стала понятна численность собравшихся. (Запомним этот момент: министр без портфеля, поскольку несколько позже пойдет речь о еще одном таком чиновнике).

Завершился этот день красивым салютом и ночным шоу дронов на Савской набережной, о котором провластная пресса писала с придыханием и восторгом. Было действительно красиво и торжественно, правда во время шоу сразу за Старым савским мостом, который готовят к сносу, что-то вспыхнуло и загорелось. Недовольные белградцы в комментариях к постам в соцсетях были абсолютно уверены, что это — плод деятельности городских властей, которые даже по случаю такого праздника умудрились все сделать тяп-ляп. Позже оказалось, что пожар, видимо, действительно возник из-за падавших частей фейерверков — загорелась трава на площади около 100 кв. м.

Шествие «Бессмертного полка» тоже, кстати, вызвало шквал негативных комментариев. Эти высказывания нельзя приводить здесь, так как с 2022 года в России они характеризуются как «отождествление роли СССР и нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны» и караются согласно КоАП штрафом до двух тысяч рублей (для физических лиц) и до 50 тысяч (для юридических).

Война Берича

Но сербы помнят войну, — пожалуй, лучше всех в Европе. Причем не только ту, которая была 80 лет назад, у многих в памяти живы события балканских войн 90-х годов. И хотя большой любви к США и НАТО никто здесь до сих пор не испытывает, никакого желания «повторить» их ни у кого нет. Люди просто хотят жить спокойно и растить детей, существенная часть которых, правда, уедет в более богатые страны Евросоюза, а то и в Америку. Есть такая грустная шутка: как выглядит дом серба? В нем всегда остается недостроенными второй и третий этажи, предназначавшиеся для сына и дочери, потому что они давно уже живут и работают в Германии.

Конечно, есть и те, кто яро болеют за национальную идею.

Некоторые из этих преимущественно молодых людей отправляются добровольцами воевать за Россию. Украинские власти утверждают, что за этот процесс в частности отвечает Деян Берич, которые ушел воевать на Донбасс еще в 2014 году и теперь имеет звание майора народной милиции ДНР.

В январе этого года он пожаловался на условия, в которых вынуждены служить сербские добровольцы в рядах российской армии, однако вскоре удалил свой пост в ВК — вероятно, что-то напутал и выдал недостоверную информацию, а за это можно и загреметь по статье о дискредитации армии. Через месяц его дом в Московской области внезапно сгорел. На родине ему грозит пять лет заключения за наемничество. Так что неудивительно, что романтиков, желающих помочь «братьям русам» в их борьбе за новый мировой порядок не словом, а делом, в Сербии сейчас очень мало.

Ничего не поделаешь

Кристофер Хилл, посол США в Сербии, назначенный как раз после начала СВО, по информации источника Financial Times, воспринимался в западном дипломатическом сообществе как человек, который стопроцентно поссорится с президентом Александром Вучичем. Это было бы вполне логично, ведь Хилл в свое время оправдывал бомбежки Белграда тем, что «сербы не захотели отказаться от удушения Косова». Однако ничего такого не произошло. Более того, именно при Хилле сербская сторона начала экспортировать в третьи страны оружие, которое в итоге оказалось на Украине, а сербский президент до октября этого года так ни разу не позвонил Путину.

Сам Вучич в интервью изданию назвал продажу боеприпасов возможностью для сербского бизнеса и подспорьем для экономического возрождения страны, подчеркнув, что в россиийско-украинском конфликте его государство предпочитает не занимать чью-либо сторону. Ну а если какая-то часть этих вооружений потом попала на Украину — так разве можно в том винить Сербию? С другой стороны, посмотрите, мы так и не ввели антироссийские санкции, и готовы бороться за это!

Эта позиция встречает понимание в Москве. В самом деле, в современном российском видении мира гораздо проще понять, что тебя «кидают» из-за денег, а не по каким-то идеологическим причинам совершенно неясного происхождения — ведь, согласно этой логике, за все должно быть в любом случае уплачено.

Поэтому Александр Вучич после всего этого не только не расценивается властями России как враждебная фигура, но и получил прямое и вполне однозначное приглашение на саммит БРИКС в Казани от самого Путина.

Нас вынудили

Многие сербы могут не любить Вучича, и среди политически активных граждан страны, пожалуй, таковых большинство. Но не будем особо сильно вдаваться во внутреннюю политику — нас прежде всего волнует внешняя, в которой сербский президент демонстрирует мастерство высшего пилотажа. Он знает, как поступать в тех ситуациях, которые бы поставили в тупик как авторитарных, так и демократических лидеров.

Александр Вучич умеет разыгрывать настоящую трагедию в нескольких актах из любой сложной ситуации, в которую попадает, причем адресаты представления просто не смогут не отнестись к озвученным проблемам без понимания. Этот метод действительно работает. Когда журналисты в сентябре спросили его, собирается ли он принять предложение Путина, Вучич не отказался напрямую, заявив, что «посмотрит», и посетовал на то, что его график насыщен серьезными встречами с очень серьезными зарубежными гостями.

Разумеется саммит БРИКС не обошелся без присутствия Сербии, которую на нем представил вице-премьер Александр Вулин, министр без портфеля и большой русофил (вспомним еще одного министра без портфеля, который упоминался в начале этого текста). Вулин, прилетев в Казань, сразу же принялся за дело и «понадеялся» на то, что в БРИКС найдется место для его страны, однако никакой конкретной позиции самого государства по этому вопросу так и не высказал. Разговаривал с Владимиром Соловьевым, поддерживал традиционные семейные ценности, жаловался на натовские бомбежки, говорил, что «Бог простит, а сербы — нет»… И в то же время признавал, что ничего для поддержки России сербские власти сделать не могут, и для блага своего народа вроде как вынуждены плясать под дудку Запада, поскольку Сербия окружена державами НАТО — что, в принципе, чистая правда.

Вучич уже накануне саммита рассказал, что у него есть другие дела, нежели поездка в Казань, но и не оставил без ответа и Путина.

20 октября наконец-то состоялся первый за два с половиной года его разговор с российским президентом. Если верить Вучичу, это была «беседа двух друзей», которые «не всегда сходятся во мнении», однако понимают: «то, что хорошо для сербов, хорошо и для русских». И самое главное — лидеры договорились, что недорогой российский газ продолжит поступать в Сербию.

Надо только выучиться ждать

В дни проведения саммита БРИКС у сербского президента действительно были важные гости. В Белград прилетели премьер-министры Польши и Греции — Дональд Туск и Кириакос Мицотакис. Их встречали сербские министры с портфелями — премьер Милош Вучевич и глава МИД Марко Джурич. В самом деле, когда гипотетическая проблема с поставками газа решена, можно заняться, что называется, «реальной» политикой. А она включает в себя и проведение Expo-2027, и получение дотаций от ЕС для развития страны и, наконец, ее вступление в недалеком будущем в это объединение государств. В начале сентября в Белграде открылся Европейский Дом, в котором представители Евросоюза рассказывают сербам о перспективах общего будущего.

Вучич как бы говорит Путину: давайте сосуществовать дружно и поддерживать друг друга по возможности, при этом четко осознавая границы этих возможностей. И российской стороне ничего не остается — действительно, в нынешней ситуации невведение санкций, возможность работы телеканала RT Balkan и закупки газа представляют собой вполне достаточное доказательство дружеской позиции.

В то же время, одна из главных проблем, которая должна быть решена перед вступлением Сербии в ЕС — это статус Косова, которое себские власти по-прежнему считают неотъемлемой частью страны.

Сейчас Россия никак не может повлиять на то, чтобы сербское население частично признанной республики притесяняют албанские власти. Российская сторона не может быть и адвокатом сербов в международных институтах просто из-за потери к себе доверия. Но свято место пусто не бывает, и его потихоньку занимает Чехия, которая готова походатайстовать за Сербию в ЕС и НАТО, и даже помочь ей вернуть северные муниципалитеты Косово. В обмен на еще большее снижение влияния Москвы в регионе, конечно же.

А Вучич, в свою очередь, в декабре 2023 года выступил на заштатном сербском канале TV Happy в ток-шоу «Ћирилица» и, похоже, рассказал о своей стратегии решения косовской проблемы. Этот его монолог либо не заметили, либо предпочли считать пустыми словами, однако он привел достаточно внятный пример: то, каким образом Азербайджан через 27 лет установил контроль над Нагорным Карабахом. По словам Вучича, для этого нужно дождаться «особых геополитических условий». И никто не может обвинить его в том, что он не способствует их созданию.

Российской же стороне остается лишь отнестись к сложившей ситуации с пониманием. В самом деле, а что еще можно сделать? Разве что, еще раз пригласить Вучича в Россию — на 9 мая 2025 года, отпраздновать 80-летие победы над нацистской Германией. Чем черт не шутит, может на этот раз и согласится! Хотя загадывать не стоит, график президента Сербии чрезвычайно насыщенный.

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