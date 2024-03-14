В течение недели украинские военные несколько раз пытались прорвать российскую границу в Курской и Белгородской областях. О том, какие цели преследуют подобные операции, а также об обстановке на фронте, рассказывает в своей колонке спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Что произошло в Курской и Белгородской областях

Диверсионные операции на границе Белгородской и Курской областей были проведены с очевидной надеждой, что Россия перебросит туда дополнительные войска и тем самым сбавит натиск на других участках фронта. Их задачей является банальное растягивание фронта, которое позволило бы украинским военным вздохнуть свободнее под той же Авдеевкой.

Для таких операций необходимы определенные силы — спецподразделения ГУР МО (украинская военная разведка), и они были задействованы практически на полную. Велосипед решили не изобретать, просто повторив то, что уже делали летом, только в гораздо большем масштабе. Пишут, что операцию проводили «Русский добровольческий корпус»*, Легион «Свобода России»*, и «Сибирский батальон», но она началась не 12 марта, когда ее заметили все СМИ, а 11 марта.

Тогда ночью достаточно большой колонной батальоны ГУР МО «Артан» и «Кракен» выдвинулись в разрезе от Сумской и Харьковской области в направлении российской границы. Несмотря на то, что в украинской военной разведке отрицают свою причастность к происходящему, ссылаясь на неких «российских повстанцев», факт, приведенный выше, вполне можно воспринимать как признание.

В направлении российской границы выдвинулись самые боеспособные части ГУР МО. Вероятно, они планировали ночью устроить рывок, но были замечены еще в момент формирования боевых порядков на территории Харьковской области. По ним осуществили атаку беспилотниками и ракетами ОТРК «Искандер-М», чему есть визуальные свидетельства — колонну просто разнесли. Пехота разбежалась, помимо нее были поражены несколько танков и другая бронетехника.

Судя по всему, российские военные думали, что на этом все закончится. Но, как мы знаем, Украина, даже если что-то идет не так, не прекращает операцию. В результате она была продолжена уже во вторник и началась с утренней артподготовки по приграничным территориям. После этого стартовали медийные вбросы про то, что подразделения ЛСР*, РДК* и «Сибирского батальона» якобы перешли границу и заняли посёлок Тёткино. Но после понедельничного разгрома это выглядят откровенным враньем.

Приурочили операцию почему-то к выборам президента — тоже очень странная вещь, которая не укладывается у меня в голове. Сначала тебя обрабатывают минометами и артиллерией, а потом говорят «мы пришли чтобы вас освободить», да еще и выборы зачем-то упоминают.

Если бы российская разведка и пограничники не заметили выход колонны, то этот удар, конечно, был бы значительным, мог бы завязаться серьезный бой. В итоге его, судя по всему, не было — губернатор Курской области подтвердил перестрелку возле населенного пункта Теткино и минометные обстрелы. Но стрелять из минометов можно и с территории Украины, для этого не нужно пересекать границу. Судя по видео, украинские танки в количестве двух штук были подбиты при попытке пересечь КПП, экипажи разбежались, как и пехота. Попытка эвакуировать подбитую технику также провалилась, была подбита бронированная эвакуационная машина. На этом попытки прорвать границу не закончились, и 14 марта бойцы ГУР Украины продолжили штурм Тёткино и Сподарюшино. Их техника снова была поражена и пройти им дальше не удалось.

Что же касается участия в операции россиян, в частности, из РДК*, то я сомневаюсь в их боеспособности. Несколько дней назад «Русский добровольческий корпус»* был выведен из района Авдеевки после ожесточенных боев, понёс потери и вряд ли был бы способен участвовать в столь дерзкой и самоубийственной акции. Украинские военные, которые прошли Мариуполь и Бахмут, признают, что боевые действия в Авдеевке даже и рядом не стояли — настолько все было страшно и тяжело.

Легион «Свобода России»* — вообще полумифическая организация, в которой изначально якобы состояли российские военнопленные. Теперь они про это вообще забыли и просто не говорят о своем составе, так что непонятно, кто там воюет. Как только начинаешь пробивать по базам тех или иных людей оттуда, оказывается, что все они украинцы, кроме их спикера с позывным «Цезарь». Его, кстати, недавно с этого поста сняли, но во время этой операции его опять достали и записали на видео, так как других узнаваемых лиц у легиона* нет.

Поэтому я склонен говорить, что это пиар-акция в попытке растянуть фронт малыми силами. Как мне рассказали местные жители, военные им говорили, что в Белгородскую области пыталась прорваться группа из 50 человек. Предполагаю, что и в Курской области могло быть что-то сравнимое по масштабам. При этом в отличии от прошлого рейда, в этот раз атаки беспилотников и артиллерии даже сложно посчитать, — так их много.

Каких еще диверсионных операций стоит ждать от Украины

Стоит отметить, что шеф ГУР Кирилл Буданов до этого заявил о планировании серьезной операции в Крыму — то есть заранее рассказал, где ее будут проводить. С одной стороны, можно подумать, что это тоже обман — зачем говорить о своих планах? Но с другой стороны мы знаем, что у украинцев такой стиль. Они любят предупреждать, что будут делать.

Буданов говорит, что до этого были репетиции такой операции. Что ж, тогда нужно напомнить, чем закончилась одна из них — высадка диверсантов на турбазе в районе Оленевки на мысе Тарханкут, где положили буквально их всех. Они установили украинский флаг, сумели отправить фото, но на этом дело закончилось.

Так что непонятно, о каких операциях говорит Буданов. Плацдарма в Крыму не создать, спрятаться там не удастся, завязать серьезные оборонительные бои — тоже.

Зато они вполне могут осуществить диверсии. Можно предположить, что будет набрана группа диверсантов-смертников, людей, которые заранее будут знать, что они погибнут.

Они попытаются высадиться не в Оленевке, а, допустим, в Евпатории. Почему? Потому что если посмотреть карту, там за пляжем сразу же начинается городская застройка. Для подготовленной группы есть возможность за нее зацепиться, проникнуть внутрь города, но все это исключительно ради пиара. При удачном стечении обстоятельств для диверсантов, они смогут, возможно, продержаться не несколько часов, а несколько дней. Думаю, Буданов именно это и имел в виду.

Можно ли говорить о стабилизации линии фронта, как об этом заявляют украинские военные

Тут скорее вернее было бы говорить, что ВСУ удалось частично стабилизировать фронт под Авдеевкой и остановить дальнейшее быстрое продвижение российских военных. Прошло уже несколько недель, а Бердычи и Тоненькое пока остаются в «серой зоне». Но я бы не сказал, что надолго, потому что это удалось сделать с помощью сверхусилия. Те боевые единицы ВСУ, которые сейчас удерживают линии обороны около этих двух поселков, находятся в чудовищных условиях. Вопрос состоит не в том, пойдет ли российская армия дальше, а в том, когда она это сделает.

Но если посмотреть на карту по всей протяженности фронта, мы увидим, скажем, что российским военным удалось продвинуться на несколько километров между Малиновкой и Гуляйполем на запорожском направлении.

Телеграм-канал «Бахмутский демон», который ведет человек, воюющий за ВСУ, пишет что в Ивановском (Красном), от которого открывается прямая дорога на Часов Яр, в последнюю неделю дела совсем плохи. Российской армии удалось зацепиться за сам населенный пункт и продвинуться в его центр. Сейчас ВСУ фактически удерживает окраину этого поселка, и скоро он будет взят.

Опять же, если взглянуть на карту под Марьинкой, то можно увидеть, как российские военные завершают охват Первомайского, поджимая его с двух сторон. В Георгиевке украинцам пришлось перейти к тактике активной обороны, чтобы отбросить поджимающих их россиян.

И тут важно отметить, что сама погода сейчас не способствует наступательным действиям, потому что танки вязнут в грязи. Поэтому сейчас в обороне сидеть гораздо легче, чем атаковать.

В Крынках на левом берегу Днепра, которые называли «плацдармом ВСУ» теперь осталось 20, максимум 30 украинских военных. Ситуация для россиян, впрочем, осложнена тем, что на другом берегу реки находится большое количество подразделений операторов беспилотников ВСУ. Поэтому любое перемещение российских подразделений в попытках уничтожить группу украинского десанта в Крынках встречает активное противодействие. С дронов осуществляют сбросы взрывчатки, с помощью них точно наводится украинская артиллерия. Предпринимать тут какие-то сверхусилия для российской стороны себе же дороже, а какой-то угрозы расширения этого плацдарма не видно.

Как итог можно сказать, что Россия переняла и более успешно сейчас использует тактику ВСУ, которую они называли «тактика тысячи порезов», т.е. постоянных накатов по всей протяженности линии фронта. ВСУ не смогли навязать её, а у России пока выходит. Эти накаты должны привести к полному изматыванию и отступлению к крупным городам, где держать оборону будет легче.

Удалось ли Украине построить сильную линию обороны под Авдеевкой

Никаких укреплений под Авдеевкой не было сделано, все заявления об этом — вранье. Зато есть рассказы людей о том, как они буквально под огнем артиллерии вынуждены были сами зарываться в землю из-за неготовности линий обороны. Именно поэтому я и считаю, что они не смогут надолго удержаться под Авдеевкой.

Но серьезные укрепления строятся в других местах. Украинцы решили повторять то же самое, что делала и делает Россия. На это выделено большие средства. Линию обороны сейчас активно роют в районе Харькова и Сум, еще раньше начали рыть в Запорожье.

Вопрос состоит в том, насколько это поможет ВСУ. В ситуации, когда наблюдаются проблемы с поставками зенитных ракет для систем ПВО, эти инженерные сооружения, как бы их ни заливали бетоном, окажутся на самом деле не столь эффективными, как российские. Дело не только в трех линиях обороны, «зубах дракона” и прочем, а в комплексе мер.

Отсутствие новых поставок ЗРК Patriot и зенитных управляемых ракет к ним не позволит Украине эффективно сдерживать российскую авиацию. Пара точных попаданий «умных» авиационных бомб с УМПК, и эти бетонные укрепления разнесут к чертям собачьим.

Макрон против Папы Римского

Мы увидели два мощных выступления, одно последовало за другим. Сначала Макрон примерил френч Дмитрия Медведева и заявил, что солдаты НАТО могут войти на Украину. Затем он несколько раз повторил это, чтобы, как говорится, никто не сомневался. После этого начался парад стран Европейского союза, которые стали говорить, что их войска туда не пойдут. Таким образом, Макрон остался в компании трех балтийских «тигров» — Эстонии, Латвии и Литвы.

В свою очередь Папа Римский выступил с христианской позиции, попытался уравновесить лодку, которую раскачивает Макрон в сторону мировой войны. Он сказал, что надо иметь большое мужество, чтобы признать свое поражение и выкинуть белый флаг для сохранения жизней людей. Папа не упоминал Украину, однако всем понятно, о чем идет речь.

В советское время был снят хороший румыно-французский фильм, который называется «Даки». Скорее всего, Зеленский и Макрон его смотрели. В этой картине маленькое, гордое, но плохо вооруженное племя сражается с Римской империей. Фильм заканчивается шикарными для того времени батальными сценами, где в последнем бою гибнут все гордые защитники земли Даков. Результат печальный, но зато у них была прекрасная битва.

Слова Папы вызвали серьезную реакцию людей по всему миру. Даже премьер-министр Японии высказался о том, что нужно воевать дальше, хотя где его страна, а где линия фронта? Зеленский, как всегда, серьезно нахамил, назвав Папу Римского «виртуальным посредником», в очередной раз плюнув в колодец, из которого пил. Потому что если исторически посмотреть на роль понтифика, то в начале конфликта он не поддержал Россию, хотя у него были хорошие отношения с Путиным, и приезжал с визитом на Украину.

Более того это человек, по спискам которого Россия отпустила мариупольских бойцов полка «Азов»*. Были бы они на свободе, если бы не его вмешательство? Я сомневаюсь. А теперь вместо предложения встретиться с Папой и объяснить свою позицию или какого-то дипломатического ответа, Зеленский предпочел нагрубить, вместо того чтобы как-то попытаться склонить понтифика на свою сторону.

Возвращаясь к заявлениям Макрона, можно предположить, что он таким образом просто хочет напугать Россию.

Но кто солидаризировался с ним? Известно, что его поддержали страны Балтии. Они могут сколько угодно говорить, что способны ввести свои войска на Украину. Но беглый взгляд на то, сколько у них есть штыков, говорит о несерьезности этих намерений. Только литовская армия насчитывает более 40 тысяч человек, в Латвии и Эстонии эта цифра не дотягивает до 10 тысяч.

Конечно, есть еще резерв. В Литве в нем находятся 28 тысяч, в Латвии 10 тысяч, в Эстонии — примерно как в Латвии. Из этих всех людей, возможно, будут набраны какие-то добровольцы. Но это все. Возможно, они сгодятся для обороны какого-нибудь Гуляйполя или Малиновки, и на этом все закончится.

Резервистов этих никто не призывал и не обучал. Чтобы вести их на Украину, они должны быть подготовлены к боевым действиям такой интенсивности, которой они себе даже не представляют. Получается, самым сильным участником этой авантюры может стать только Франция. Но и они не соберут достаточную численность контингента, который сможет на что-то повлиять на поле боя.

Французы говорят, что их военные будут помогать украинским как эксперты, обучать их. Извините, но после двух лет боевых действий кого тут называть военными экспертами? Французов, которые нигде не воюют? Кто кого должен учить! Это не просто миротворческий контингент, где нужно патрулировать или скучать на блокпостах. Это интенсивные боевые действия, и к ним нужно готовиться. А технику откуда они возьмут, если не смогли ее даже поставить Украине?

Поэтому я не отношусь к заявлениям Макрона серьезно. Франция послала оружия Украине меньше, чем Эстония, и это говорит само за себя. Все это просто слова. Президент Франции просто решил раскачать лодку и пытается напугать Россию. В реальности ни французы, ни прибалтийцы воевать не готовы — а те, кто были готовы, уже принимают участие в боевых действиях на территории Украины. Единственная серьезная военная опасность — это вмешательство в конфликт армии США, но пока Штаты дистанцируются от агрессивной позиции Макрона.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* запрещенная в России террористическая организация