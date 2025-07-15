Почти 80 лет назад, 17 июля 1945 года открылась Потсдамская (Берлинская) мирная конференция, которая подвела черту под Второй мировой войной в Европе. О чем договорились ее участники, почему она стала преддверием холодной войны и существует ли сейчас Ялтинско-Потсдамский мир, рассказывает RTVI вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Почему Потсдамская конференция началась так поздно после капитуляции Германии

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предлагал провести мирную конференцию в июне, поскольку он опасался (и как потом оказалось, не зря) результатов парламентских выборов у себя в стране, назначенных на 5 июля 1945 года. Но ему не удалось убедить в этом других лидеров «большой тройки» — президента США Гарри Трумэна и председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина.

Новый американский президент, сменивший умершего в апреле 1945 года Франклина Делано Рузвельта, хотел дождаться результатов проведения первых в мире испытаний ядерного оружия. Неслучайно они прошли в США 16 июля 1945 года — накануне открытия Потсдамской конференции. Эти испытания должны были стать важным козырем для Трумэна, который еще не набрал должного опыта и авторитета в международных делах.

Что касается Сталина, то ему по большому счету были безразличны конкретные сроки проведения конференции. В отличие от Черчилля и Трумэна, у него не имелось резонов ни торопиться со встречей, ни затягивать ее. В результате получилось так, что советский лидер никуда не спешил, американский президент тянул время, а мнение Черчилля к этому времени уже мало кого интересовало.

К концу Второй мировой войны Великобритания из равноправного участника «большой тройки» превратилась в младшего партнера Соединенных Штатов, играя при них в значительной мере вспомогательную роль.

Из-за чего местом встречи стал Потсдам

Так как Потсдам находился в советской зоне оккупации, то получалось, что Сталин вновь оказался в роли хозяина встречи, как и в Ялте в феврале 1945 года. Сначала американцы и британцы отнеслись к такой перспективе без восторга. Особенно это не нравилось Черчиллю, который долго настаивал, чтобы мирная конференция прошла на территории британской или американской оккупационной зоны в Германии. Но, как уже было сказано, его слово уже не было решающим, а Трумэн его не поддержал.

Американский президент отнесся к вопросу о выборе места встречи лидеров «большой тройки» достаточно индифферентно. Судя по всему, он совсем не горел желанием брать на себя какие-либо обязательства по организации этого ответственного международного мероприятия. Трумэн был слишком новым президентом — не очень опытным и не очень уверенным в своих силах и возможностях. Но если бы он выступил заодно с Черчиллем, то мирная конференция и в самом деле могла состояться где-нибудь на территории, контролируемой англо-американскими союзниками.

Потсдам был выбран советской стороной по нескольким причинам. Во-первых, чисто символически было важно, чтобы мирная конференция состоялась вблизи Берлина — логова поверженного Третьего рейха. Во-вторых, Потсдам в целом и дворец Цецилиенхоф в частности, где проходили основные заседания, почти не пострадали во время военных действий.

В-третьих, непосредственно к Потсдаму примыкал Нойбабельсберг —элитный поселок с роскошными виллами (они остались целыми), в которых можно было разместить членов делегаций с соблюдением самых строжайших требований по безопасности, комфорту и логистике. И, наконец, Потсдам считался важным символическим местом в германской истории, поскольку он был загородной резиденцией прусских королей и германских кайзеров.

Чем Потсдамская конференция отличалась от Ялтинской

Прежде всего, все понимали, что встреча в Потсдаме подведет окончательный итог войне в Европе с Германией и ее сателлитами. Если Ялтинская конференция была встречей союзников в преддверии скорой победы над нацистской Германией, то Потсдамская конференция уже была встречей победителей Гитлера. В Ялте лидеры стран антигитлеровской коалиции прогнозировали развитие ситуации в послевоенном мире, а в Потсдаме они уже устанавливали его конкретную конфигурацию. Следует отметить, что решения Потсдамской конференции касались не только судеб Европы, но и некоторых ключевых вопросов глобального характера (например, функционирования ООН).

Во время Ялтинской конференции атмосфера за столом переговоров была несравненно теплее, чем Потсдаме.

Сказалось то, что в июле 1945 года Соединенные Штаты взамен умершего Рузвельта представлял новый президент Трумэн. Он видел послевоенное устройство мира совсем иначе, чем его предшественник.

Рузвельт наделся, что после окончания Второй мировой войны США и СССР станут не глобальными соперниками, а надежными партнерами. Он хотя и был более жестким политиком, чем Трумэн, но верил, что в любом случае сможет договориться со Сталиным. Однако Трумэн относился к Сталину и к Советскому Союзу крайне настороженно, и в этом его позиция совпадала с мнением Черчилля.

Будучи новичком в большой международной политике, Трумэн нуждался в наглядном самоутверждении. Это сразу понял Сталин, поэтому именно он предложил, чтобы на заседаниях конференции председательствовал американский президент. По этой же причине на всех протокольных съемках лидеров «большой тройки» в центре всегда находился Трумэн. Иными словами, советский вождь пытался психологически подыгрывать президенту США, чтобы у того появилось чувство комфорта.

Сталин старался найти взаимопонимание с Трумэном точно так же, как ранее ему удалось достичь доверительных отношений с Рузвельтом. Но в силу взглядов и личных особенностей Трумэна, о которых уже говорилось, все вышло совсем иначе, и новый американский президент в Потсдаме был больше склонен соглашаться с Черчиллем. Когда в середине конференции того сменил новый британский премьер-министр Клемент Эттли, это никак не сказалось на ходе переговоров. Эттли в международных делах занимал почти такие же позиции, что и его предшественник.

О чем договорились в Потсдаме, а о чем нет

Лидеры «большой тройки» в общем и целом договорились почти по всем вопросам, но не до конца. Дьявол, как обычно, скрывался в многочисленных нюансах, не все из которых потом удалось уладить. Например, участники Потсдамской конференции в принципе договорились о послевоенном устройстве Германии как единого государства, но воплотить в жизнь это не получилось. Союзники согласились на проведении в Германии демократизации, демилитаризации и денацификации, но в каждой из оккупационных зон эти процессы (особенно денацификация) происходили по-разному.

По итогам Потсдамской конференции был создан Совет министров иностранных дел (СМИД), в состав которого вошли главы внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании, США, Франции и Китая — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Этот орган имел широкие полномочия по мирному урегулированию, однако его деятельность из-за постоянных внутренних разногласий оказалась малоэффективной. Аналогичная ситуация вышла и с созданным державами-победительницами Контрольным советом, призванным осуществлять верховную власть на территории Германии.

И так все было и по остальным пунктам. В Потсдаме в общем и целом договорились о наказании главных нацистских военных преступников, но Советскому Союзу пришлось затребовать составления их полного списка, чтобы никто не смог уйти от ответственности. В принципе был решен и вопрос с Польшей и ее границах — там признавалась власть временногоправительства национального единства, но впоследствии оно было распущено. Что касается послевоенных границ Польши, то этот вопрос был окончательно урегулирован уже после Потсдамской конференции на основе ее межгосударственных договоров с СССР и ГДР.

В отношении заключения мирных договоров с бывшими сателлитами нацистской Германии наши союзники из США и Великобритании продемонстрировали двойные стандарты.

В странах Восточной Европы, где находились советские войска, они требовали формирования общенациональных демократических правительств с участием всех демократических политических партий. Но на Италию, находящуюся под контролем американской армии и где были сильны позиции коммунистов и других левых сил, это требование почему-то не распространялось.

Во время конференции США и Великобритания отклонили предложение СССР о совместном управлении Рурской областью по примеру Берлина. То же самое касается и выплаты репараций в пользу СССР за счет части золотого запаса и заграничных инвестиций Третьего рейха, а также части германского промышленного оборудования в западных оккупационных зонах. В общем, в Потсдаме многочисленные противоречия между державами-победительницами часто выходили наружу и уже ощущалось ледяное дыхание будущей холодной войны.

Зачем СССР требовал вывода англо-французских войск из Сирии и создания своей военно-морской базы под Стамбулом

Сирия и Ливан во время Второй мировой войны находились под контролем Франции — вернее, коллаборационистского режима Виши. Советский Союз потребовал вывода оттуда всех иностранных войск, действуя в собственных национальных интересах для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке. Но западные страны заблокировали дальнейшее обсуждение этого вопроса в Потсдаме, и позднее его вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Что касается вопроса о военном присутствии СССР в Черноморских проливах, то это была очень сложная и амбициозная задача, поставленная Сталиным перед советскими дипломатами. Думаю, многие из них понимали неосуществимость этой цели. Контроль над Босфором и Дарданеллами — эта была давняя мечта властителей нашей страны, еще со времен Екатерины II, а то и раньше. Но США и Великобритания этому категорически воспротивились, указывая на то, что Турция во время Второй мировой войны формально сохраняла нейтралитет. Возражения советской стороны, что этот нейтралитет по факту был враждебным по отношению к СССР, и Турция в нарушении конвенции Монтрё 1936 года спокойно пропускала в Черное море германские военные корабли, не убедили Черчилля и Трумэна.

В результате советские предложения были заблокированы вместе с территориальными претензиями СССР к Турции на Карс и Ардаган, а в отношении режима Черноморских проливов был достигнут компромисс. Участники Потсдамской конференции признали конвенцию Монтрё 1936 года устаревшей, а переговоры о ее пересмотре решили продолжить совместно с Турцией. Но поскольку она сразу заручилась поддержкой Запада, то все это в итоге закончилось ничем.

Итоги и значение Потсдамской конференции

Я думаю, что все участники Потсдамской конференции были не совсем удовлетворены ее итогами — как уже говорилось, почти все вопросы в полном объеме не были решены. Известно, что 24 июля 1945 года Трумэн проинформировал Сталина о появлении у США нового оружия необычной разрушительной силы. По невозмутимой реакции советского вождя президент США сделал ошибочный вывод, что Сталин не понял истинного смысла сказанного. Закрывая Потсдамскую конференцию 2 августа, Трумэн выразил надежду, что «большая тройка» скоро соберется вновь.

Для нашей страны Потсдамская конференция считалась послевоенной,потому что она подвела итог Великой Отечественной войне, но для США и Великобритании 9 мая 1945 года еще ничего не закончилось.

Поскольку в Потсдаме был обсужден вопрос о продолжении войны с Японией, то результаты конференции, как и в Ялте несколькими месяцами ранее, оказались подвешены. Было понятно, что после капитуляции Японии возникнет необходимость новой мирной конференции, на которой следовало бы обсудить послевоенное устройство в Восточной Азии и окончательно поставить точку во Второй мировой войне.

Но этого так и не случилось, а следующая встреча лидеров держав-победительниц во Второй мировой войне состоялась лишь спустя десять лет в Женеве. Ситуация в Восточной Азии после капитуляции Японии в сентябре 1945 года (гражданская война в Китае и раскол Кореи, антиколониальные войны в Индокитае и Индонезии) показала, что противоречия между СССР и западными странами были принципиально неразрешимы.

Такому развитию событий очень поспособствовало появление у США ядерного оружия, после чего американцы решили, что теперь они могут диктовать свою волю всему человечеству. Разумеется, Советский Союз с этим никак не мог согласиться. В итоге это в 1946 году привело к холодной войне, после чего ни о какой новой мирной конференции не могло быть и речи.

Существует ли сейчас Ялтинско-Потсдамский мир

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, сформированная по итогам Второй мировой войны, рухнула вместе с Советским Союзом в 1991 году. Она имела биполярный характер и ее основным содержанием было глобальное противостояние СССР и США. Сейчас мы живем на обломках послевоенного Ялтинской-Потсдамского мира. Уже очевидно, что после 1991 года Соединенным Штатам, попытавшимся взять на себе роль глобального гегемона, так и не удалось построить заточенный под себя однополярный мир.

Очень надеюсь, что именно сейчас происходит процесс формирования новой многополярной системы международных отношений.

В истории человечества никогда так не было, чтобы одна система международных отношений сразу и резко сменялась другой. Все они неизменно проходили последовательные этапы своей эволюции — возникновение, расцвет, кризис, распад с последующим хаосом и формирование нового миропорядка на руинах прежнего.

Как правило, в промежутке между крахом одной и становлением новой системы международных отношений мир охватывали большие войны и другие потрясения. Хотелось бы верить, что нынешнее глобальное противостояние не обернется новым мировым вооруженным катаклизмом.

Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции

Записал Андрей Мозжухин