Вторая мировая война началась с нарастания противоречий между странами и локальных конфликтов. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, из-за чего может начаться третья мировая.

Что потеряли и что приобрели стороны украинского конфликта

Мы подходим к рубежу событий, активная фаза которых началась в феврале 2022 года. Теперь можно оглянуться назад и признать, что ни одна из сторон конфликта не достигла поставленных целей. Все они переоценили свои силы и возможности. От того, насколько у них получилось переосмыслить свои ошибки и сделать из них соответствующие выводы, будет зависеть дальнейшее перераспределение сфер влияния на планете в целом и события, свидетелями которых мы сможем оказаться в течение ближайших лет.

США последовательно хватались за идеи, которые не принесли (да и не могли принести) успеха. Сначала американцы надеялись, что санкции быстро обрушат российскую экономику, потом — что россиян напугают первые жертвы среди личного состава во время боевых действий. Были и большие надежды, что мобилизация приведет к масштабным протестам. Все это говорит о недостатке адекватных экспертов по региону в американских элитах и пренебрежении глубоким анализом в пользу поверхностного толкования данных соцопросов.

Если бы такие специалисты были, то они достаточно быстро пришли бы к выводу, что руководство России является прежде всего выразителем чаяний большинства общества. Поэтому с чего бы его представителям выходить на протесты, когда все идет с их точки зрения в правильном русле? Непонятно. Россияне хотят получить то, что называется «ресентиментом», оправдаться за 90-е годы, за развал страны, который до сих пор ощущается значительной частью общества как болезненное событие — население России в целом немолодое. Оно наелось «Сникерсами», «Марсами» и турецкими жвачками. Теперь, когда насыщение произошло, всего этого больше не хочется, хочется своего.

Кроме того, Штаты переоценили свои военно-технические способности. Они считали, что самая большая армия Европы (а Украина имела самую большую армию в Европе на момент начала конфликта), используя разведданные со спутников США для целеуказания и натовскую технику, сможет быстро переломить хребет российской военной машине. Ну а нанесенное России военно-стратегическое поражение, по их прикидкам, привело бы к смене режима в стране, а если нет, то хотя бы сделало российское руководство более покладистым.

И дело тут, конечно, не в какой-то иррациональной ненависти к России. Прежде чем ввязываться в большую драку с Китаем, необходимо убедиться, что его более слабый союзник не будет в ней участвовать. Экономически Россия сильно уступает КНР, но в политическом смысле она всегда более дерзкая, а Китай следует ее фарватере. Путин озвучивает, говоря о суверенитете, о том, что мир должен быть многополярным, что время однополярных инициатив закончилось, то, что не мог озвучить Си Цзиньпин.

Но и Россия не получила молниеносной удачи в военно-полицейской операции на Украине в том виде, в котором она, вероятно, задумывалась. В итоге мы видим затяжные боевые действия, которые до сих пор, даже учитывая последние провалы ВСУ, приносят весьма незначительные успехи по сравнению с изначальной задумкой.

Про Украину даже и говорить нечего — все, о чем говорили ее власти, не сбылось. Заявления о выходе к границам 1991 года за счет побед ВСУ на поле боя выглядят сейчас смешно и нелепо, как и обещание выпить кофе в Ялте.

Впрочем, нельзя не упомянуть и о плюсах этой истории. Например, в США теперь могут сделать однозначный вывод, что Евросоюз не является их конкурентом в экономическом плане. Он уничтожил свой потенциал и полностью перешел в подчиненное Штатам положение. Возросшее влияние США в Европе — это надолго. Кроме того, к самим американцам пришло понимание необходимости возрождения промышленности на территории страны, не надеясь на глобальные производственные цепочки.

Россия тоже не потратила прошедшее с начала СВО время зря. Она, в том числе и за счет введенных против нее блокирующих санкций, смогла перезапустить свою внутриполитическую систему, консолидировать элиты и общество. Удалось начать идеологическую мобилизацию, которую невозможно было себе представить до начала военной операции. Никакой платформы в плане идеологии у России тогда не было и быть не могло, а сейчас она появилась естественным путем. С ней любая страна становится сильнее в плане внешних вызовов.

Смещение центров силы

Если гегемон становится слабым, центр силы смещается. Происходит это смещение не в сторону слабых, а в сторону «накачавшего бицуху» Китая, ставшего за последние годы альтернативным экономическим центром. Даже при пассивном внешнеполитическом курсе, КНР везде раскидывает свои экономические щупальца.

Стоит обратить внимание и на африканский континент, на котором страна за страной уходит из-под влияния Франции, прося французских военных на выход и заявляя о своей независимости. Но свято место пусто не бывает, и его занимает Россия, оказывающая этим государствам помощь. В каком плане? Прежде всего в голову приходят военные советники и передовой опытом борьбы с местными «бармалеями». Но это то, что лежит на поверхности.

Эти африканские страны образуют пояс, сотканный из шелковой нити, по которому проходит путь для новых торговых отношений. За спиной Москвы стоят китайские инвесторы. Когда та стабилизирует ситуацию в этих государствах, на их территорию зайдет китайский бизнес со своими кредитами и инвестициями. Франция поддерживала африканские страны в определенном конфликте друг с другом, и поэтому раньше прокладка этого торгового пути была невозможна. А ведь французы сами могли заняться его созданием, но они, судя по всему, накрепко застряли в ХХ веке.

Предчувствие большой войны

Если говорить о возможном глобальном вооруженном конфликте, то, конечно, его катализатором пока является только Украина. Именно здесь были задействованы все возможные виды вооружений России, НАТО и других стран, кроме ядерных.

И в этом конкретном случае все человечество буквально должно молиться на избранного президента США Дональда Трампа. Только он может помешать миру свалиться в воронку мировой войны, в которую мы все стремимся, ведь в нее затягивает страны, располагающие широким арсеналом ядерного оружия. Будь Путин действительно злодеем, которым его считают на Западе, история с «красными линиями» не стала бы мемом и закончилась ужасающими последствиями. Теперь Штатам придется прийти к пониманию, что время их гегемонии, наступившее после распада СССР, закончилось, и вспомнить искусство ведения диалога и переговоров на равных, как это было после Второй мировой войны.

Впрочем, даже если какое-то понимание между российской и американской сторонами удастся установить, на этом ничего не закончится.

За Россией, претендующей на первенство на международной арене, и Китаем, желающим главенствовать в экономическом плане, следует ряд новых экономик, так называемый Глобальный Юг, который уже производит совокупно больше, чем Соединенные Штаты. Даже если ситуацию с Украиной удастся разрешить, в мире накопилось слишком много противоречий и потенциала для масштабного конфликта.

Игроки, желающие кардинальной перестройки мирового порядка, никуда не денутся. Будут пересмотрены ошибки, станет наращиваться военная и тяжелая промышленность, поскольку без них невозможна современная война. В военном плане мир обратится к истокам.

Не будем забывать, что сталинская индустриализация была прежде всего именно подготовкой к войне. Теперь подобные стратегии должны появиться в США и особенно в ЕС, где перед каждой страной стоит поставить задачи по развитию определенной сферы военного производства. Те, кто этим заниматься не будет, окажутся на задворках истории.

Кроме того, нынешний конфликт России и Украины показал, что концепция, продвигавшаяся в 90-е годы, согласно которой большая армия не нужна — достаточно маленькой профессиональной и оснащенной по последнему слову техники, оказалась несостоятельной. В большой мясорубке тот, кто станет ее придерживаться, будет сражаться храбро, но недолго. Поэтому если Европа хочет дальше играть в эту игру, ей (да и остальным странам мира) придется возобновлять обязательный призыв, подготовку реальной армии и, повторюсь, восстанавливать промышленные мощности.

Что происходит на Ближнем Востоке

В ситуации, сложившейся в Сирии, проиграли все, кроме Израиля. Он успешно потопил сирийский флот, разрушил ВВС. Все точки, потенциально опасные для еврейского государства, были обработаны бомбами. Действия эти, несомненно, были правильными, потому после падения Асада угроза для Израиля существенно увеличилась — страной сейчас буквально никто не управляет.

Некоторые наши патриоты начали лить слезы по уничтоженным самолетам и кораблям. Но это эмоции. В реальности Израиль оказал огромную услугу России, потому что бородачам на велосипедах и мопедах такую технику оставлять ни в коем случае нельзя. Украина же не просто так пошла на сотрудничество с повстанцами — она вполне могла потом купить у них эти корабли, самолеты и оружие.

Если бы не вооруженный мятеж Пригожина, то ничего такого в Сирии, конечно, не было.

Одна ЧВК «Вагнер» могла купировать эту историю на ранних подступах. Все эти колонны повстанцев на марше были бы сразу уничтожены расчетами операторов FPV-дронов. Дороги были бы перекрыты, базы — уничтожены, потому что разведка тоже оперативно бы работала и знала, откуда кто выдвигается.

Да, сейчас Сирию разрывают на куски в разные стороны протурецкие силы, Израиль, проамериканские курды, друзы и все-все-все. Но к мировой войне это, конечно, не приведет, потому что это мелкий региональный конфликт, получивший такую популярность именно за счет его освещению в соцсетях, СМИ и большого количества шокирующих видео.

Ждать ли мир в 2025 году

Я писал в своих колонках, что переговоры уже начались — в той форме, на какую Трамп способен сейчас, не заняв пока свое место в Овальном кабинете. В роли его посла выступает венгерский премьер Виктор Орбан. В окружении избранного президента США подтвердили недавно, что мир на Украине является его приоритетной задачей.

Хорошо, что помимо «большого бизнеса» командой Трампа не забываются и чаяния обычных людей. Орбан, например, затронул идею обмена пленными — и ни одного европейского политика этот вопрос почему-то не взволновал до этого. Речь идет о тысячах человек. Многие из них сидят в плену в России с начала конфликта, их Киев не меняет, потому что в приоритете у него были «азовцы»*. А когда те закончились, прекратились и обмены. Вообще, самая главная стадия официальных переговоров — это подготовка к ним.

Впрочем, давайте представим, как они будут проходить. Скажем, американская сторона предложит остановку боевых действий по линии соприкосновения. Российская станет настаивать на передаче под ее контроль четырех областей, демилитаризации, денацификации и внеблоковом статусе Украины. Украинская же в свою очередь ответит, что готова к прекращению огня при условии приема оставшийся ее территории в НАТО и подвешенного статуса занятых российской армией территорий. А это уже фактический отказ от переговоров, потому что никто на такие условия Зеленского не согласится. Территориальный вопрос для России куда менее важен, чем гарантии безопасности, и внеблоковый статус играет тут роль краеугольного камня.

После этого боевые действия продолжатся, и «людоловам» из ТЦК на Украине придется бегать за молодыми людьми от 18 лет, иначе удерживать позиции будет просто некому.

Однако это не поможет ВСУ, только продлит агонию, потому что ресурсов у России все равно больше, в том числе и в плане наличия боеспособных мужчин для мобилизации — если, конечно, на то будет воля российского военно-политического руководства. Если ли же мобилизации в России не будет, тогда украинцы, возможно, смогут приостановить россиян, если подтянут на фронт системы ПВО, сейчас защищающие Банковую, и организуют новую линию обороны на более выгодных рубежах. А не как сейчас, ведя битву за каждое село, находясь в полуокружении.

Конечно, некоторые горячие головы утверждают, что Трамп сможет силой принудить Путина к миру, выдав Украине «все, что она попросит», если российский президент не пойдет на определенные уступки. Однако я в это не верю — никто в Пентагоне больше не даст разграблять склады вооружений, да и избранному президенту США совершенно не выгодно показывать себя перед электоратом с такой стороны, поскольку он обещал им ровно обратное.

Однако шансы на то, что Путин как-то смягчит свою позицию, есть.

Но при существующем градусе нетерпимости с другой стороны они близятся к нулю. Российский президент может делать широкие жесты, но только если к нему относятся уважительно.

Еще во время первого срока Трампа его администрация видела в России важного игрока, которого можно перетянуть на свою сторону в грядущем большом противостоянии с Китаем. Важно, что как бы Россия ни хотела показать Китай в качестве своего союзника в украинском конфликте, в реальности мы видим соседа-оппортуниста, который хотя и переживает, и на что-то закрывает глаза, но никак не идет навстречу с распахнутыми объятиями.

Так что ничего невозможного нет и многие вещи в политике решаются на основе личных отношений. Если не видеть в Путине «властелина преисподней», то он готов участвовать в политическом диалоге с теми, кого уже давно не называл «вашингтонскими партнерами».

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* организация признана в России террористической и запрещена