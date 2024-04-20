Первый в истории массированный ракетно-дроновый обстрел Израиля с территории Ирана вызвал у многих опасения, что именно он послужит началом третьей мировой войны. Востоковед Юлия Рокнифард рассказывает для RTVI о том, почему полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке не нужен ни одной из сторон.

Начнется ли на Ближнем Востоке третья мировая война

Про третью мировую, которая придет с Ближнего Востока, ссылаясь на Жириновского и священные тексты, говорили и до недавнего удара Ирана по Израилю. Моя коллега по международным отношениям тоже писала мне: «Разве в Иране не понимают, что они могут спровоцировать полномасштабный конфликт?!»

Но я лично не понимаю другое — почему никто не задает вопрос о воздушной атаке Израиля на иранское консульство в Дамаске? Ведь Иран позиционирует свой удар исключительно как ответ на нее. В Израиле утверждают, что били по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и поэтому это якобы абсолютно законно. При этом он был отмечен как дипломатическое представительство, а соответственно, действия Израиля противоречат Венской конвенции.

В дискуссии об ударах отсутствовало соображение о том, что у Ирана практически не было возможности ответить как-то по-другому. Предположим, иранцы бы нанесли симметричный удар по каким-нибудь израильским объектам за пределами еврейского государства. Но это буквально автоматически стало бы рассматриваться как террористический акт, в то время как убийство израильтянами семи иранцев, двое из которых — высокопоставленные военные — нет.

В последние месяцы участились атаки Израиля по различным иранским объектам в целом. Да и до этого он наносил удары по иранским объектам, где тоже погибали высокопоставленные военные. Иран так и не дал по-настоящему серьезного ответа ни на убийство генерала Касема Сулеймани, ни на убийство прямо в Тегеране «отца иранской ядерной программы» физика Мохсена Фахризаде. Произошедшее в Сирии две недели назад стало последней каплей, в Иране решили, что необходимо ответить, что и сделали.

Ответ этот был дан скорее в демонстративной манере. Для этого Иран даже, как писали СМИ, предупредил США через Турцию о нанесении удара по Израилю. В итоге среди гражданских пострадала одна бедуинская девочка — вообще в Израиле пишут, что в некоторых бедуинских деревнях обеспечить безопасность по-прежнему сложнее. Однако в западной прессе с подачи Израиля все это представляется как непосредственное нападение Ирана на еврейское государство, а не ответ на удар в Сирии.

Конечно, может возникнуть вопрос о том, что бы было, не сработай ПВО Израиля и его союзников должным образом. Однако Иран выбирал объекты военного назначения, и мы знаем, что в итоге была поражена только одна израильская военная база на юге, и то незначительно. К тому же, как признаются сами иранцы, существенная часть запущенных средств поражения не были оснащены боевой частью и представляли собой буквально болванки для отвлечения внимания.

Помимо демонстрации готовности ответить, союзникам Ирана по оси сопротивления также было показано, что Тегеран готов нанести удар непосредственно по Израилю самостоятельно, в случае когда это необходимо.

Каков потенциал эскалации в ближневосточном регионе

Я думаю, что ситуация складывается достаточно взрывоопасная. Но если все стороны будут действовать в рамках каких-то рациональных соображений, то возможность эскалации, скорее всего, будет минимальной. Впрочем, для меня уже упоминавшийся удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске был уже иррациональным актом. Я нахожу единственный ответ на вопрос, зачем он был нужен: чтобы втянуть США в войну в попытке сохранить власть лично Биньямина Нетаньяху.

На мой взгляд, в Тегеране как раз повели себя гораздо рациональнее, удерживая свой ответ в определенных рамках. И когда кто-то говорит, что теперь Израиль не сможет не ответить на действия Ирана, он очевидно ошибается. Конечно, может — не ответить и закрыть тему.

Израиль должен быть занят происходящим в секторе Газа и «Хезболлой» на северном фронте, а не Ираном. Пока израильтяне взяли паузу. Посмотрим, что будет дальше.

Сможет ли Иран когда-нибудь мирно сосуществовать с Израилем

Конечно, Иран не хочет сосуществовать с Израилем. Но еще более радикальную позицию можно услышать от йеменских хуситов и ХАМАС, где для последних сам факт существования Израиля — экзистенциальный.

В то же время можно представить два варианта развития событий в том, что касается Ирана и Израиля, если уж мечтать о каком-то мирном их сосуществовании. Первый вариант предполагает смену политического режима в Иране.Предположим, что власти в этом случае кардинально поменяют свою внешнеполитическую ориентацию — как это было, например, при последней шахской династии Пехлеви. У нее с Израилем были вполне нормальные отношения, как и с США. Все друг с другом уживались.

Второй вариант, предполагающий сохранение правящего иранского режима, достаточно эфемерен. Ситуацию теоретически могло бы изменить создание независимого Палестинского государства, однако этот проект практически задушен, учитывая оккупацию Израилем ряда палестинских территорий и блокаду сектора Газа.

Соответственно, будет сохраняться конфликтный потенциал. Тот же ХАМАС нельзя разрушить, потому что прежде всего это идея, а потом — еще и правительство сектора Газа. Или ФАТХ, борцы за освобождение Палестины — какими бы коррумпированными они ни были, тоже никуда не денутся. Избавиться от идеи независимого палестинского государства можно, кажется, только истребив самих палестинцев, после чего говорить будет уже попросту не о чем.

Конечно, сейчас каким-то образом сделать так, чтобы Израиль вдруг взял и прекратил существовать на той территории, где он находится сейчас, невозможно. Выросли поколения людей, считающих эту землю своей, и с такой реальностью уже ничего не сделать. Но даже с точки зрения собственных интересов Израилю стоило бы признать Палестину. Держать палестинцев в оккупации, в постоянном унижении, невозможно. И сейчас все это стало буквально неприкрыто безобразным, что увидели многие.

Часто приводится аргумент, согласно которому целью Ирана и оси сопротивления является прекращение существования еврейского государства как такового, а не создание независимой Палестины. Но я уверена, что на какой-то период ее создание помогло бы обеспечить безопасность и Израилю, и утихомирить некоторые проиранские группировки, не давая им повод, чтобы вступать в открытый конфликт здесь и сейчас.

Создание Палестины будет рассматриваться как выстраданная, выторгованная победа. Если убрать всю пропаганду и наносное, то Иран видит как основную проблему именно оккупацию Израилем палестинских земель.

Если бы еврейское государство отползло к границам, хотя бы обозначенным по плану ООН 1947-го года, то, я думаю, ситуация могла бы улучшиться. При этом инициатива в этом плане может исходить только от Израиля, потому что Палестина сейчас — это не государство. Газа в блокаде, Западный берег фактически контролируется израильтянами.

При этом пока в идеологическом смысле Израиль окончательно не проиграл. Мы видим, что западные страны по-прежнему выступают на его стороне и называют Иран, в особенности в связи с последним ударом по Израилю, террористическим государством. В политической элите Израиля, к сожалению, далеко не готовы принять, что дать ход признанию Палестины было бы здравым решением с точки зрения обеспечения собственной безопасности, хотя об этом, в том числе, говорят и в некоторых израильских «мозговых центрах». Западные страны тоже, вероятно, пока не понимают, что оправдывать другой геноцид Холокостом невозможно. Через несколько десятилетий и те, и другие, вероятно, будут плакать о том, что происходит сейчас в Палестине, понимая, что задумываться об этом стоило раньше.

Насколько простые иранцы нетерпимы по отношению к Израилю

По моему мнению, после исламской революции иранским элитам было легче использовать антиизраильскую повестку во внутриполитических целях. Иранцы в целом были готовы поддерживать борьбу за освобождение Палестины на волне борьбы с колониализмом и амбициями бывших колониальных господ на Ближнем Востоке.

Но сейчас складывается достаточно парадоксальная ситуация, в которой этот прием работает все хуже и хуже. Во-первых, само общественное мнение значит для политической элиты гораздо меньше, это можно было заметить в ходе последних парламентских выборов, которые выступают в качестве механизма легитимации власти только условно. Во-вторых, некоторое время назад в Иране часть людей неожиданно начала поддерживать Израиль. Я думаю, что это происходит из чувства противоречия, из принципа «назло маме отморожу уши». Мол, если власти против Израиля, значит мы будем за. А население Ирана как раз сейчас находится в очень напряженных отношениях с руководством страны.

Можно пофантазировать и представить себе абсолютно невероятную историю, когда Иран объявляет войну Израилю (а по сути — США). Если до массовых протестов, связанных со смертью Махсы Амини, я бы сказала, что в такой ситуации любой, даже либерально настроенный, иранец взял бы оружие и пошел воевать за свою страну, то теперь, как мне кажется, все несколько иначе. Вряд ли мы увидим в таком случае массовое проявление патриотизма — скорее люди будут просто стараться не попасть под неизбежную мобилизацию. Те, у кого есть возможность, попытаются уехать из страны, но мы знаем, что она есть не у всех.

Чувство национальной гордости, которую нужно защищать, ослабло. Пойдут разговоры о том, «зачем наше дурное руководство втянуло нас в эту совершенно ненужную войну». Да и в целом немногие сейчас захотят воевать за Палестину и в принципе за что-то, что не касается Ирана напрямую.

Какое развитие событий следует ждать в краткосрочной перспективе

Думаю, что какой-то большой эскалации с обеих сторон в ближайшее время ждать не стоит. Ирану она не нужна была изначально. Если бы не удар по консульству в Дамаске, иранскому руководству не пришлось бы давать на него ответ. Но его поставили в ситуацию, в которой оно было вынуждено продемонстрировать силу.

Израилю тоже эта эскалация не нужна. Ему необходимо сфокусироваться на проблемах в секторе Газа и с «Хезболлой». И США явно не хотят в это втягиваться накануне президентских выборов. Единственный, кому выгодно обострение, — так это Биньямин Нетаньяху. Чем дольше идет война, чем крупнее ее масштаб, тем дольше он может оставаться у власти. Потому что как только она закончится, его песенка в Израиле будет спета, судя по общественным настроениям.

При этом Нетаньяху стоит осознавать, что действия Израиля в Газе привели к сильному изменению баланса в информационной войне со всех сторон. Еврейское государство уже не представляется белым и пушистым и не может постоянно претендовать на роль жертвы, своими руками творя геноцид. А уж если Израиль начнет полномасштабную войну против Ирана, то даже власти тех арабских стран, которые пытаются не занимать чью-то сторону, могут пересмотреть свои позиции под напором общественного мнения и скорректировать свою политику не в пользу Израиля.

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