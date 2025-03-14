В населенной алавитами провинции Сирии Латакии неделю назад начались вооруженные столкновения между местными жителями и силами нового правительства. Результатом стала настоящая бойня, в ходе которой погибли по крайней мере несколько сотен человек, большинство — мирные. О том, продолжается ли в Сирии гражданская война, в своей колонке для RTVI рассказывает эксперт по Ближнему Востоку Никита Смагин.

Ожидаемые проблемы

Проблема взаимодействия с этно-конфессиональными меньшинствами выглядела ключевой угрозой стабильности в Сирии сразу после падения режима Башара Асада. Слишком уж очевиден идеологический разрыв между пришедшими к власти исламистами и разнообразным в идеологическом плане населением Сирии.

В этой палитре сирийские алавиты выглядели самой яркой и тревожной краской. Во-первых, это весьма специфичное религиозное направление, сочетающее в себе черты ислама и христианства. Иными словами, по меркам многих из радикалов-исламистов в Сирии, речь идет о секте, не достойной в их глазах уважения. С другой стороны, алавиты были основой свергнутого строя — Асад и его окружение, как и большинство рядовых членов прошлой элиты, происходили именно из этой прослойки общества. Поэтому она вызывает повышенную неприязнь со стороны противников свергнутого режима. Одновременно с этим и сами алавиты стали одной из самых обиженных групп, ведь среди них множество экс-чиновников, управленцев и военных, которые теперь не при делах и должны переживать за свою безопасность как «бывшие».

Очевидно, что проблему взаимодействия с меньшинствами с самого начала понимал и Ахмед Аш-Шараа, лидер группировки Хайят Тахрир аш-Шам* (ХТШ*) и нынешний хозяин Дамаска. Неслучайно заявления о гарантиях безопасности всем меньшинствам в Сирии оказались среди самых первых слов, произнесенных публично новыми властями. Но, как можно заметить, заявить о гарантиях куда проще, чем обеспечить соответствующие условия. Характерна также реакция на недавние события самого Аш-Шараа, который заявил, что случившаяся кровавая бойня — это «ожидаемая проблема».

Говоря о политической целесообразности, резня в Латакии явно не выглядит чем-то отвечающим интересам Аш-Шараа и его пока еще неустойчивого режима.

Она не только пугает прочие меньшинства в Сирии, но еще и создает серьезные барьеры на пути международной легитимации. Теперь Запад десять раз подумает, прежде чем снимать оставшиеся санкции с Дамаска.

Так что вряд ли происходящее было намерено инициировано Аш-Шараа и его правительством. Но при этом новые власти несут прямую ответственность за произошедшее на правах нынешнего сирийского суверена.

Неподконтрольная Сирия

Ключевая проблема, которая привела к нынешнему обострению, понятна и, к сожалению, архетипична для нынешнего Ближнего Востока. Государство не справляется со своими ключевыми функциями, базовой среди которых является обеспечение безопасности граждан. То есть, говоря чуть более приземленно, для начала нужно наладить работу полиции и прочих правоохранителей.

Однако опыт в Латакии показал: нынешние силы правопорядка в Сирии — все те же боевики, к тому же плохо управляемые из центра. Именно их регулярные рейды, попытки преследовать представителей свергнутого режима и банально перераспределять собственность привели к недовольству, градус которого быстро достиг зашкаливающих показателей. Похоже, не обошлось и без провокаций со стороны отвергнутых бывших «асадовцев». В то же время, они не могли быть успешными, не существуй реальное недовольство населения.

И вот результат, печальный, но опять же архетипичный для региона. Возмущенные рейдами властей жители Латакии напали на проправительственные силы, что привело к массовому подавлению выступлений и настоящей бойне. Правда, в Дамаске заявили, что речь идет лишь об «эпизодическом» применении силы.

Как бы то ни было, происходящее лишь подтверждает, что Сирия так и осталась типичным failed state (несостоявшимся государством).

Власти не могут обеспечить ни базовые социальные потребности населения, ни его безопасность. К этому стоит добавить некоторые территории, находящиеся под управлением внешних сил. В Сирии находятся американские военные, остаются российские базы, Израиль контролирует заметную часть приграничной области. Наконец, на севере власть удерживают курды, а по сирийской пустыне продолжают курсировать недобитые отряды ИГИЛ*.

Ну а если вернуться к новым властям, то оказывается, что задача захватить Дамаск был куда проще, чем наладить работу государства. Проблемы начинаются с того, что исламистам банально не хватает людей, готовых встать под ружье. ХТШ* сумела победить Асада усилиями лишь нескольких десятков тысяч боевиков. Однако этого недостаточно, чтобы контролировать дороги, патрулировать улицы городов, охранять контрольно-пропускные пункты. Разумеется, никуда не делся и дефицит ресурсов: властям нехватает топлива в нужном объеме, в стране не производится достаточно электричества, гуманитарная ситуация остается плачевной.

Иными словами, базовые потребности не обеспечены, а значит неоткуда ждать и стабильности. И ситуация в Латакии — это, вероятно, лишь первый подобный эпизод. Если исламистам у власти не удастся решить главные вопросы по созданию государства, новые обострения неизбежны.

Бесконечная война

Всякая революция порождает надежды на позитивные изменения. Зачастую это не рациональные соображения, люди делают их, отталкиваясь от негативных эмоций. Раз уж «хуже быть уже не может», значит всякая новая власть лучше власти нынешней. Примерно на этой же волне произошла победа ХТШ* в прошлом году с их победоносным входом в Дамаск.

Проблема Сирии состоит не только в триумфе исламистов. Скорее вопрос в том, что гражданская война — это непрекращающийся отрицательный отбор. Самые принципиальные не выдерживают и уезжают, самые умеренные проигрывают, а остальные вынужденно адаптируются под новые жестокие реалии. В итоги мы имеем целую страну искалеченных судеб и психологически переломанных людей. Здесь сложно найти рациональных центристов.

Сотни погибших в Латакии указывают на то, что падение режима Башара Асада не стало концом гражданской войны. Похоже, она продолжается. Подростки и юноши, участвовавшие в первых антиправительственных демонстрациях в 2011 году, уже выросли. Многие из них были убиты, кто-то эмигрировал. Другие остаются в Сирии, выживая в нищете или став частью одной из военных сил. Целое поколение формировалось в условиях войны.

В нынешнем обострении активные меньшинства, вроде друзов и курдов, увидят знак, что сдавать оружие и интегрироваться в новое государство преждевременно. Сначала нужно получить четкие гарантии безопасности, которые новые власти даже при всем желании обеспечить пока неспособны. Также это сигнал для международного сообщества — рановато доверяться новым властям. Поэтому те, у кого были сомнения по налаживанию отношений с Дамаском, могут взять дополнительную паузу.

Наконец, происходящее — это сигнал для проасадовских вооруженных сил, которые все еще остаются в Сирии. Борьба не завершена, власть нового правительства неустойчивая, а значит можно попытаться получить свое.

На этом фоне активность могут проявить, как представители вооруженных сил прошлого режима, так и боевики ИГИЛ*.

В общем, надежда на лучшую жизнь после падения диктатора пока себя не оправдывает. Скорее мы видим все те же механизмы самовоспроизводства насилия, которые работали в Сирии на протяжении последних лет — деградация институтов, радикализация общества, вмешательство внешних сил. Конечно, Аш-Шараа не сдается, и будет стремиться строить новую Сирию согласно своим представлениям о сочетании прагматизма и шариатских норм. Но для рядовых жителей страны все происходящее скорее подает сигнал о том, что для них лично революция 2024 года — это перемены, подпадающие под формулу «шило на мыло».

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* запрещенная в России террористическая организация