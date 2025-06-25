Снижение ключевой ставки на 1% многие восприняли как долгожданную отдушину для бизнеса. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает RTVI, почему это всего лишь попытка со стороны Центробанка замести следы своей катастрофической политики.

На что повлияет снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки на 1% не окажет существенного влияния ни на инфляцию, ни на инвестиционный климат. В нынешних условиях оно обусловлено исключительно субъективными политико-психологическими факторами. Это вынужденная реакция руководства ЦБ на справедливое давление со стороны всех, кто занят в реальной экономике.

Снижение инфляции, которое в моменте вызвано укреплением рубля и понижением темпов роста, является удобным предлогом для ЦБ для перехода к политике уменьшения ключевой ставки. Это объяснение нужно его руководству для самооправдания. Если ЦБ снижает ключевую ставку после того, как неоднократные повышения не дали результат, никакого таргетирования нет, как нет и инфляции 4,5%, то встает вопрос: «А за что мы боролись?» Какова цена торможения экономического роста?

Снижение ключевой ставки на 1% мало повлияет на экономическое поведение субъектов хозяйствования. Ставки по депозитам снизятся на 1-2 процентных пункта, возможно такое же снижение и по кредитным ставкам. Но кредит по ставке 23% остается таким же недоступным, как и по ставке 25%.

Ведет ли ЦБ грамотную политику

Политика ЦБ ошибочна и никакого результата, кроме отрицательного не дает. Во время отчета Центробанка в Государственной Думе я сказала Эльвире Набиуллиной, что, согласно расчетам по России, если и есть зависимость между повышением ключевой ставки ЦБ до абсурдного уровня, который в два раза превышает инфляцию, то только в сторону ее разгона, а не ее подавления (обращаю внимание, что речь идет о расчетах именно кросс-корреляции, то есть с учетом временных лагов). Смысл же ее заявлений состоит в том, что «если кредит дорогой, то нечего им пользоваться, а обходиться следует собственными средствами и идти на фондовый рынок». Однако при такой ключевой ставке и ориентированных на этот уровень депозитных ставках, никакие стимулы к вложениям не появляются ни у прямых инвесторов, ни у портфельных.

Я спросила Набиуллину прямо: какие инвестпроекты могут дать доходность выше 23—25% годовых? Такие сектора Набиуллина назвать не смогла. Ее ответ заключался в том, что кредиты все еще продолжают брать, а рост ключевой ставки приводит к росту расходов на обслуживание кредитов и это ложится в их себестоимость. Однако, по ее словам, есть еще много других факторов, которые вызывают инфляцию.

Следовательно, она не может отрицать, что высокая ключевая ставка приводит к росту издержек и является одним из факторов «инфляции издержек».

Логики в действиях ЦБ нет, поскольку математически доказано, что между повышением ключевой ставки и инфляцией корреляционная зависимость если и прослеживается, то только положительная с лагом 1-2 месяца (то есть повышение ключевой ставки приводит к росту инфляции через этот промежуток времени). Кросс-корреляции с другими временными лагами по результатам исследований отсутствует. Корреляционная зависимость отнюдь не всегда обозначает причинно-следственную связь, но при отсутствии корреляции причинно-следственной зависимости точно нет.

Таким образом, повышение ключевой ставки существенно выше инфляции является не лекарством для экономики, а ядом, имеющим только побочные последствия. Это и замедление инвестиционной активности, и прерывание инерции экономического роста, и кризис неплатежей, который распространяется по технологической цепочке, и невозврат кредитов и т.п. Обо всем этом и я, и другие экономисты говорили еще полтора года назад. Теперь последствия такой политики ЦБ стали очевидными для всех.

Каковы реальные следствия высокой ключевой ставки

Во-первых, высокая ключевая ставка делает кредит как источник инвестиций недоступным. У нас и так в стране доля кредита в инвестициях в основной капитал находится на крайне низком уровне — менее 10%. Доля средств бюджетной системы — выше.

Во-вторых, высокая ключевая ставка, а вслед за ней и ставки по депозитам, демотивируют вложение средств в любые отрасли, кроме наркотиков, торговли оружием и финансовых спекуляций. Почему? Да потому что какие еще отрасли могут обеспечить рентабельность выше 23—25%?

В-третьих, при такой ключевой ставке и ставкам по депозитам нет никаких стимулов для вложения средств через фондовый рынок. Предприятия не смогут привлекать средства на нем, поскольку опять же не смогут по своим акциям и облигациям обеспечивать 23—25% годовых.

В-четвертых, высокая ключевая ставка и связанные с ней кредитные ставки приводят к росту процентных расходов, которые закладываются в стоимость продукции и услуг и оказывают давление на цены, то есть подстегивают и инфляцию.

Наконец, в-пятых, высокая ключевая ставка приводит к необходимости субсидировать из бюджета кредиты по критически важным хозяйственным и социальным проектам (как например, семейная ипотека, промышленные проекты и так далее). В совокупности на субсидированные кредиты федеральном бюджете на 2025 год было заложено 2,2 трлн. рублей на компенсацию высоких кредитных ставок, при этом расчеты выполнялись исходя из прогноза по уровню ключевой ставки 15,1%.

При корректировке бюджета в июне 2025 года расходы федерального бюджета были увеличены на 829 млрд рублей. Однако львиная их доля пошла отнюдь не на индексацию зарплат и пособий в целях компенсации инфляции, а в финансовую систему на оплату высокой ключевой ставки.

278 млрд рублей дополнительных расходов — это компенсация банкам по льготным ипотечным кредитам.

Еще 55 млрд рублей уходит на компенсацию более высокой ключевой ставки по кредитованию АПК и еще 47,6 млрд направляется Внешэкономбанку на предоставление льготных кредитов для поддержки экономики. Чем выше ключевая ставка, тем больше бюджет платит компенсаций. Таким образом, почти половина дополнительных расходов уходит в банковскую систему, то есть бюджет оплачивает издержки денежно-кредитной политики.

Понятно, что при такой политике Центрального банка и таких кредитных ставках желающих брать кредиты немного, и откуда тогда будут появляться доходы банков? На выручку приходит бюджет, берущий займы и оплачивающий проценты, тем самым увеличивающий расходы бюджета на обслуживание долга (то есть платежи в финансовую систему).

Поэтому политика занижения доходов и искусственного раздувания дефицита бюджета, которую многие принимают за осторожную стратегию запасливого финансиста, на самом деле является политикой перекачки средств бюджета в финансовый сектор и поддержки банковской системы в условиях сверхжесткой денежно-кредитной политики.

Что будет, когда от «охлаждения» надо будет переходить к «разогреву» экономики

Как доказывают имитационные расчеты и практика последних нескольких лет, повышение ключевой ставки, которое началось с конца 2023 года, не оказало влияние на снижение инфляции, а вот экономический рост подавило.

Рост в 2023 и в 2024 году был связан с инвестиционным бумом второй половины 2022 года и 2023 года, который в свою очередь обязан росту государственного заказа со стороны ВПК, вынужденным импортозамещением и относительно доступным кредитам при ключевой ставке 7,5-8,5 % в 2022-2023 гг. Теперь же недоступность кредита привела к вымыванию оборотных средств, свертыванию инвестиционных программ, прерыванию процессов расширения производства. Все это влечет за собой снижение темпов экономического роста, так называемое «охлаждение экономики».

Разогревать снова экономику будет гораздо сложнее, и без серьезных денежных вливаний это не получится.

Поэтому, когда власть осознает необходимость реализации стимулирующих экономический рост механизмов, их использование может сказаться на инфляции. Но более всего на инфляцию могут повлиять такие факторы как рост или падение мировых цен на углеводороды и сырье.

Что же касается дорогого рубля, то его курс в значительной степени связан с действиями ЦБ на валютном рынке. В последние недели, на мой взгляд, его укрепление связано с интервенциями Центробанка, что вредно и с точки зрения излишнего укрепления рубля, и с точки зрения использования валютных резервов. Поэтому от воли ЦБ зависит, будет ли рубль более дорогим, или более дешевым в конкретный момент времени.

Нашему народу нужен экономический рост, который приводит к росту заработной платы, а также увеличению количества и разнообразия рабочих мест. Всему этому препятствует жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

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