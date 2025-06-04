Продуктовая инфляция по Росстату приблизилась к 13%, а «инфляция для бедных» превышает 20%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов объясняет RTVI, почему при отсутствии давно назревших мер госрегулирования это — далеко не предел.

Чем обусловлен резкий рост цен на продукты питания

Темпы роста продаж продуктов питания в первом квартале год к году рухнули втрое, сообщают аналитики. Проще говоря, люди стали экономить на самом необходимом, на еде. И не удивительно: в апреле, по данным Росстата, годовая продуктовая инфляция составила 12,7%. При этом показатели реальной потребительской инфляции находятся, как правило, вдвое выше официальных оценок. Это показывают исследования по кассовым чекам — реальных трат людей в магазинах.

Больнее всего рост цен бьет по самым бедным. Так называемая инфляция для бедных по экспертным оценкам превысила 20%. Речь идет о минимальном наборе повседневных продуктов, которые даже малоимущие не могут исключить из рациона, и цены на которые растут совершенно безбожно. Например, буквально «золотой» картофель мы теперь сплошь завозим из-за рубежа — он за год подорожал втрое. Лук — на 87%, капуста — на 57%, свекла — «всего» на 12%, но это в дополнение к росту на 71% за прошлый год. Вот он, пресловутый «борщевой набор», без которого даже бедным не обойтись. Правда, без мяса — оно для большинства небогатых граждан давно уже стало деликатесом. Как и рыба, фрукты, ягоды…

Всеобщее подорожание имеет под собой вполне объективную рукотворную основу. Это дикий рост ключевой ставки ЦБ — за полтора года с 7,5 до 21%. По уровню ключевой ставки Россия находится на восьмом месте в мире, впереди нас — Зимбабве, Нигерия, Гана. В такой мы компании. Высокая ставка означает заоблачные кредиты для бизнеса, производителей — под 30% и выше. И если предприятия берут их по таким грабительским ставкам, то, конечно, закладывают свои расходы в цену товара, вытаскивая деньги из карманов граждан.

Некоторые рассуждают, что при рентабельности их бизнеса в 6-8% кредиты под 30% на его развитие не нужны. Им выгоднее деньги на вклад положить, чем вкладывать в производство. В итоге оно сокращается, снижается предложение, цены растут.

К вакханалии дорогих кредитов добавляется жажда наживы торговых сетей. Их у нас, кстати, в стране очень немного, и они если не «съели», то доедают малый и средний бизнес в продуктовой рознице (куда смотрела и смотрит ФАС — это тема отдельной большой статьи). На фоне ограниченной конкуренции крупнейшие сети не стесняются в торговых наценках. Например, по признанию той же ФАС, средняя наценка на хлеб в супермаркетах — 60%, и доходит до 100%, и выше. А добровольные самоограничения, которые якобы берут на себя торговцы, явно не работают.

Как сдержать цены

Ответ на этот вопрос можно разделить на три части: дешевыми кредитами бизнесу, развитием конкуренции и вмешательством государства. Государство же сейчас, устами профильных чиновников, уповает на сезонное снижение цен. Мол, в июле пойдет своя картошка, яблоки-груши, цены снизятся. Правда следует учитывать, что с июля еще подоспеет и драконовское повышение тарифов ЖКХ, которое бизнес тоже заложит в цены, так что заметного снижения может и не быть. Но если и будет, то на сезонные продукты и ненадолго. А что дальше? Цены снова полетят в космос.

Не нужно уповать на сезон, погоду и якобы бездонные карманы граждан. Нужны системные меры по поддержке производства и населения. Необходимо государственное регулирование рынка, которое применяется даже в самых «махровых» капстранах, но не у нас. И наша партия «Справедливая Россия — За правду» давно настаивает на мерах госрегулирования.

Какие это меры? Первое — практически каждый год мы вносим законопроект об ограничении торговых наценок на основные продукты питания. Есть их перечень, который составляет правительство, в нем 24 позиции — рыба, мясо, яйца, масло, хлеб, крупы и так далее. И на них, согласно нашей инициативе, необходимо ограничить наценки во всех магазинах — они должны составлять не более 15% к отпускной цене производителя. Пора волевым решением умерить аппетиты торговых сетей.

Поскольку речь идет о продуктах массового повседневного спроса, ритейлеры даже при таких наценках не будут в убытке. Немного потеряют лишний жирок, накопленный за счет граждан, но уверен, ни одна торговая сеть не закроется и не уйдет с рынка.

Второе — мы предлагаем снизить НДС на социально значимые товары до 5%, а на продукты — до 0%. Сейчас ставка НДС составляет соответственно 20% и 10%, и это косвенный налог, который уплачивают покупатели. Противники нашего предложения говорят, что он не дает большой прибавки в цене товара. Но почему тогда первое, что сделали многие страны в начале пандемии, — существенно снизили или обнулили НДС на продукты, тем самым поддержав производителей и население? И хотя пандемия закончилась, при текущем росте цен эта мера по-прежнему актуальна.

Фермерам нужен доступ на рынок, малоимущим — прямая поддержка

Наконец, третье — необходимо госрегулирование рынка сельхозпродукции. Нужна господдержка не только крупных агрохолдингов, но и мелких, и средних фермеров. За последние пять лет закрылось около 35 тысяч таких хозяйств. Потому что нет прибылей, ресурсов, нет дешевых кредитов, а главное — нет доступа на рынок. А его должно открывать государство.

Яркий пример — та же картошка, половина которой в стране производится в частных, мелких и средних хозяйствах. Эта картошка весной могла быть в магазинах вместо «золотой» импортной, если бы осенью и зимой не загнивала в полях. Мелким производителям трудно продавать свою продукцию и негде ее хранить. Много лет идут разговоры о том, что государство должно строить большие овощехранилища, запасать резерв продукции, но до дела не доходит. Нужно создавать доступную инфраструктуру для хранения, нужно открывать рынок частникам, ЛПХ, так называемому неорганизованному сектору через прямые госзакупки. Тем самым можно развивать конкуренцию и не позволять нескольким десяткам крупнейших производителей диктовать свои цены.

Это требует большой системной работы государства. В то же время можно сделать некоторые шаги в этом направлении уже сейчас без особых затрат. Например, в одном из законопроектов СРЗП предлагает обязать торговые сети иметь на полках не менее 10% продуктов местного производства — имеются в виду производители региона, где находится торговая точка. Хотя бы части из них мы откроем путь на прилавки, уберем цепочку перекупщиков и снизим цены.

Помимо механизмов госрегулирования, нужно вводить и срочные прямые меры соцподдержки.

Пенсии и пособия не успевают за реальным ростом цен даже при повышенной индексации. СРЗП предлагает пересматривать уровень выплат, индексировать их ежеквартально, с учетом реальной потребительской инфляции.

А малоимущим гражданам с доходами ниже прожиточного минимума нужно оказывать прямую помощь. Мы так и предлагаем назвать эту социальную программу — «Помощь». В рамках программы государство должно переводить малоимущим ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на покупку продуктов отечественного производства (мы ведь понимаем, что при нынешних ценах невозможно питаться на один прожиточный минимум — только голодать). И если государство допустило такой дисбаланс доходов и цен, то своей прямой поддержкой обязано его исправить.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции