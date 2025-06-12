Последние недели перед условным летним перерывом, после которого начнутся выборы в органы местного управления в Грузии, выдались очень интересными с точки зрения политической борьбы. Разобраться в том, какой путь выберет страна в итоге, RTVI помогает политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе.

Оппозиция, которая полностью перешла на политическое, логистическое и финансовое попечение ЕС, смогла продвинуть критическую по отношению к действующей власти резолюцию в Европарламенте, но в итоге пришла к внутреннему расколу. Она характеризовала политический режим в стране как «диктатуру». В резолюции вновь подчеркивалась надобность проведения внеочередных парламентских выборов, освобождения политических заключенных и возвращения страны на «демократические рельсы». По сути, это был призыв к правящей «Грузинской мечте» самоликвидироваться, а страну и власть отдать ставленникам гражданского общества и оппозиции. Как обычно, в документ пытались внести пункт о срочном освобождении из заключения третьего президента Михаила Саакашвили, но его фигура стала предметом такого раздора и раздражения даже внутри Грузии, что это требование решили убрать.

После этого оппозиция могла бы вновь заявить о «победе» на международной арене (на фоне тотального поражения среди собственных потенциальных избирателей), но в документе содержался призыв депутатов Европарламента, который полностью расколол стан противников власти. Дело в том, что они призвали оппозицию принять участие в выборах местного самоуправления, которые состоятся в октябре. Но это — красная линия, которую критики власти буквально поклялись не переходить, поскольку воспринимают участие в избирательном процессе как официальное признание легитимности правительства «Грузинской мечты» и местных институтов.

Одна часть оппозиционных сил отказалась следовать этому требование, но вторая — партии «За Грузию», «Лело» и «Гирчи» — уже начали готовиться к выборам. Некогда единый фронт сопротивления так называемому «пророссийскому режиму» стал жертвой собственных же сторонников из Брюсселя, потребовавших внезапно «поменять пластинку» и отречься от многомесячных выкриков о том, что любой участник местных выборов — это предатель, агент Кремля и вредитель. Власть, для которой резолюции Европарламента — просто пустые слова, не соответствующие реальности, лишь усмехнулась, повторив долгоиграющий тезис о зависимости оппозиции от Европы.

Определенная часть политически ангажированной элиты гражданского общества переехала на ПМЖ в страны Балтии и уже оттуда защищает демократические ценности в Тбилиси.

А американский посол Робин Данниган, ярый противник и критик власти «Грузинской мечты», внезапно заявила, что устала от дипломатической работы и уходит на пенсию. Она подчеркнула, что инициатива покинуть должность принадлежит ей самой, указывая на отсутствие прямого указа из Вашингтона. Вероятно, таким образом Данниган хотела намекнуть и власти, и оппозиции, что ее подход к событиям в Грузии находится в полном соответствии с политической волей администрации Дональда Трампа (или хотя бы не противоречит ей). Впрочем, никто особо не сомневается, что тут скорее уместны параллели с послом Америки на Украине Бриджит Бринк, которую Белый дом самолично отозвал, по слухам, из-за разногласий политического характера. Все это было подытожено феноменально быстрым утверждением администрацией Трампа нового посла Грузии в Вашингтоне Тамар Талиашвили.

Самопровозглашенные грузинские борцы за единственно верный и священный путь страны — западный, потеряли уже не только финансовую и логистическую поддержку USAID (Агентства США по международному развитию) и NED (Национального фонда демократии), но и самого активного и надежного политического друга в лице американского посла. Оппозиция поблагодарила ее за проделанную работу, а власть опять же оказалась в выгодном состоянии — свой ставленник уже в Вашингтоне, а вот по поводу того, кто возглавит американское посольство в Тбилиси, можно поторговаться, убедившись в отсутствии симпатий к оппозиционерам у нового представителя Вашингтона. В целом же общий подход к Грузии на международной арене сместился в сторону прагматики и недопущения вмешательства во внутренние дела страны. Активная фаза его реализации, впрочем, еще не началась, поскольку для Трампа Грузия и Южный Кавказ являются второстепенными на фоне Украины, России и Китая.

Ну и, конечно же следует упомянуть постепенное принятие и осознание ведущими европейскими послами, что закон об «иноагентах» никуда не денется. В частности, другой ярый недруг власти, немецкий посол Питер Фишер, который встретился с главой Антикоррупционного бюро Ражденом Купрашвили, официально запросил не распространять этот закон на работающие в Грузии неправительственные организации. Парадоксально, что Фишер, не признающий ни грузинскую власть, ни ее юрисдикцию, потребовавший у своего собственного правительства «отлучить» Тбилиси от всего немецкого, в том числе и образовательно-научных программ, решил все-таки предпринять такой шаг. По идее, ответ должен быть четким и однозначным — четкое «нет», поскольку между Грузией и ЕС идет активная фаза «холодной войны», в которой Брюссель делает все возможное, чтобы подстегнуть кризис в стране и заставить граждан сместить власть всеми возможными методами.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство располагает фактами финансирования экстремизма со стороны ЕС.

Если эти факты реально существуют, то они практически наверняка связаны с теми самыми немецкими неправительственными организациями, о которых говорит посол. Известно, что зарубежные деньги поступают в разные фонды, некоммерческие и неправительственные организации, которые официально не связаны с политикой, но потом распределяются по разным политически мотивированным сущностям.

Впрочем, слишком резких шагов от власти ждать не стоит. «Грузинская мечта» всю свою политическую деятельность выстроила вокруг политического торга. Возможно, от немецкого посла затребуют определенные уступки взамен послаблений. Все-таки власть, которую заставили поссориться и с ЕС, и с США, находится под влиянием фантомных болей — не только оппозиции, но и ей самой хочется вновь вернуть милость обожествленного в Грузии Запада.

Но десакрализация Запада (особенно Брюсселя) уже идет в стране полным ходом. По новым статистическим данным, опубликованным непосредственно Европейским Союзом, доверие населения к ЕС среди населения за год упало на 17% и к весне 2025 года составило 49%. Для сравнения, доверие весной 2024 года составляло 66%.

Летние каникулы на носу и нас неизбежно ждет политический антракт. «Грузинская мечта» уходит на него без европейской благодати, но с большими надеждами и сильными позициями внутри страны. Оппозиция же уже начала искать пророссийских предателей и агентов Кремля в своих рядах, призывая не участвовать в местных выборах. Ресурс для уличных протестов иссяк, а продолжение неучастия в политическом процессе и полная передача инициативы партии власти даже для ярых европейских критиков официального Тбилиси связано с риском самоликвидации. Поэтому Европа давит на оппонентов «Грузинской мечты», призывая их участвовать в выборах. Те же, в свою очередь, очень не хотят сворачивать с хорошо протоптанной тропы.

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