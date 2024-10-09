В России предлагают сократить срок обучения в школе и отказаться от преподавания теории Дарвина. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин рассказывает RTVI, как получилось, что в России говорят об этом, а в мире существенное количество стран переходят на 12-летнее школьное образование.

Школьный курс как непозволительная роскошь

«У нас 11 лет обучения в школах, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным», — заявил помощник президента Владимир Мединский.

«Дискуссия более чем оправданная», — поддержал коллегу в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вслед за государственными мужами подтянулись представители деловых кругов. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин призвал не терять время на раскачку:

«Положительно отношусь к декларируемым подходам, но действовать надо очень быстро. Производство работает с нагрузкой в 300-400 процентов, а молодежь не идет».

Такой подход не мог не найти понимания. Глава Департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Наталия Агре предложила отправить школьников в Сибирь строить железные дороги. «Надо, чтобы участвовали все, от 14 до 35 лет, две недели или месяц, как армия», — заявила она. Сама чиновница с лопатой и кайлом в Сибири, правда, не работала и вряд ли собирается. До прихода на госслужбу она была крупным рекламным подрядчиком ГИБДД России, и по последней опубликованной декларации получала в год более 58 млн рублей.

Отдельная дискуссия у государственных мужей идет по гендерной части. В Совете Федерации в прошлом году рассказывали, что «нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование». Идея понравилась главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщившему, что женщине вначале надо родить, а уже потом, с ребенком на руках, заниматься получением профессии. С ним согласился глава комитета по экономике Совфеда Андрей Кутепов, предложивший давать лишние баллы абитуриенткам, которые родили детей до поступления в ВУЗ, что логично ставит в практическую плоскость и вопрос декретного отпуска школьницам.

Наконец, губернатор Брянской области Александр Богомаз недавно сообщил, что высшее образование надо давать не всякому, а лишь детям с «природным даром». Понятно, что сам Богомаз является одаренным человеком, причем во всех смыслах этого слова, и декларирует совместно с супругой ежегодный доход более 1,4 млрд рублей.

В общем, есть в стране люди со свежим мышлением, готовые серьезно заняться образованием российских детей.

Вместо Дарвина — задачи отделения в различных видах боя

Разумеется, если сокращается время школьного образования, то сокращаются и конкретные предметы. Пару лет назад из обязательной школьной программы выпали сразу шесть предметов, включая право и экологию. Теперь речь зашла о сокращении обществознания. Предмет «Место России в мире» был весьма символично заменен на дополнительные часы «Основ безопасности и защиты Родины». На них, в частности, предполагается изучать «организационно-штатную структуру отделения, боевые возможности отделения, задачи отделения в различных видах боя».

Интересны и изменения в преподавании уже имеющихся предметов.

В Советском Союзе дичь и архаику капиталистического Запада иллюстрировали «обезьяньими процессами» в США. Теми самыми, когда воцерковленная общественность пыталась запретить изучение в школе теории Дарвина.

«Ну, тупые», — иронизировал глядя на это просвещенный советский человек. Такие процессы в Штатах закончились лет сорок назад. Но начинаются здесь.

Экс-премьер Чечни, а нынче помощник председателя российского правительства Муслим Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета заявил, что теорию Дарвина из школьной программы надо убрать. Его незамедлительно поддержали православный миллиардер Константин Малофеев и комиссия по делам семьи РПЦ. В последней отметили, что эволюционная теория безнравственна.

Да уж, сюжет о том, как Господь Бог покарал все живое и истребил всех, включая младенцев, кому не нашлось места на ковчеге — нравственный, а теория происхождения видов — нет.

И ладно бы только это.

«Интересный способ испытания веры, — рассказывает главред телеканала “Спас”, — пойди и вырежи, уничтожь народ».

В общем, по части нравственности нас ожидает много открытий, а применительно к многострадальному Дарвину — закрытий.

Нельзя сказать, что описанная точка зрения совсем маргинальна. Курочка по зернышку клюет, и уже 30% россиян поддерживают идею запретить дарвинизм в школах. Та же треть граждан разделяет и предложение учиться поменьше. Видимо они же, руководствуясь личными наблюдениями и здравым смыслом, согласно опросу, считают, что не Земля вращается вокруг Солнца, а совсем наоборот. И не станем же мы предполагать, что ВЦИОМ, проводивший эти исследования и публикующий еженедельные рейтинги президента, нас обманывает?

А пока государственные школы явно испытывают дефицит финансирования, группа депутатов совместно с РПЦ подготовила проект закона о приравнивании церковных школ к государственным. Речь, понятно, о бюджетных деньгах, вплоть до учебников, питания, приобретения техники, оплаты ЖКХ и ремонта зданий. Аккредитация школ, впрочем, будет проводиться не специалистами с их устаревшими светскими подходами, а профильными службами Патриархии или духовного управления мусульман. Буддисты, католики и тувинские шаманы пока до должной степени организации не дошли, но все только начинается.

В религиозных школах, понятно, будут обходиться без богоборческих учений. В разъяснении же возникающих у учеников вопросов церковь проявляет завидную изобретательность. Священник Максим Каскун, например, рассказывает, что все динозавры были взяты и в Ноев ковчег, однако после великого потопа «не смогли размножиться» потому что «изменился климат».

Протоиерей Кирилл Иванов дополнил высказывание коллеги аргументом, что люди неоспоримо были современниками динозавров, очевидным свидетельством чему является подвиг Георгия Победоносца, изображенный, к слову, на государственном гербе.

Есть уже и специализированные учебники. Свято-Троицкая Сергиевская Лавра выпустила уже третье издание «Общей биологии» Сергея Вертьянова. В нем детям предлагается ответить на вопрос «чем питались хищники до грехопадения первых людей», и сообщается, что «наблюдается все больший интерес научного мира к возможности согласования науки с библейским шестидневьем, понимая под днями творения 24-часовые дни». И да, самой Земле, разумеется, не миллиарды лет, а 7500. Как записано в Книге Бытия.

Уравнивание церковных и светских школ неизбежно будет означать и изменение вопросов ЕГЭ по биологии. В самом деле, не могут же вопросы ЕГЭ принципиально не учитывать особенностей обучения детей из церковных учреждений? Так что логично ожидать, что рассказ о сотворении Вселенной за неделю окажется и в стандартном школьном курсе. Именно это и предлагает глава Синодального отдела РПЦ по связям со СМИ Владимир Легойда.

С церковью за просвещение детей состязаются и государственные службы. В одной из школ Бурятии, по информации, полученной в местном МВД, открыли полицейский класс. Хотя омбудсмен региона по правам ребенка потом заявила, что СМИ все неправильно поняли и никакого класса нет, стоит все же отметить, что в изначальной публикации говорилось, что изучать эту профессию дети начнут со второго класса, то есть с восьми лет. Да еще и сообщалось, что указанное выше образовательное учреждение заключило договоры на профподготовку не только с полицией, но и с УФСИН. А в Челябинской области и Татарстане одно время детям показывали разгон демонстраций с дубинками, щитами и призывами «палкой сверху бей!», но и тут после возмущения несознательных родителей мероприятия были свернуты.

Впрочем, капля камень точит. Вслед за Бурятией подшефные классы УФСИН появились на Кубани, в Калмыкии, Омске… И список вполне можно продолжить.

Напомним, что с 2002 года число учителей русского языка в школах России сократилось с 200 тысяч человек до 128 тысяч, математики со 167 тысяч до 98 тысяч, физики с 61 до 31 тысячи, химии с 47 до 23 тысяч и иностранного языка с 133 до 121 тысячи.

Какие перемены нам нужны?

В свете рацпредложений Мединского и Пескова о сокращении школьного курса стоит посмотреть, на то, что происходит в мире.

В Великобритании дети учатся 13 лет, а образование включает в себя три этапа: начальное (1-6 класс), среднее (7-11 класс) и старшее (12-13 класс, — понятно, что уже необязательные).

Похожая система существует во Франции, с тем отличием, что в стране Декарта применили более звонкие названия и ступени называются «начальная школа», «колледж» и «лицей». Лицеи уже специализированные — общие или технологические. Всего обучение длится 13 лет.

В США действует двенадцатилетняя система: начальное обучение может занимать шесть лет, а среднее обычно состоит из двух ступеней по три года. В Германии четыре начальных класса, пять лет длится средняя школа и еще три года учеба в старших классах.

На эту же систему переходят страны БРИКС. В Индии в 2020 году приняли план национального образования, согласно которому начальная школа и средние классы занимают пять и три года соответственно, а обучение в старшей школе — четыре года. В сумме получается 12 лет. В Китае также предусмотрено 12-летнее обучение, с шестью годами начального и шестью годами среднего образования в двух ступенях.

Более того. Полноценный школьный курс, дающий право на поступление в университеты, длится 12 лет в Гане, Нигерии и даже Южном Судане, хотя, разумеется, охватывает не всех детей.

Столь длительный период не случаен. В условиях стремительно меняющейся экономики нужны специалисты, готовые к адаптации и усвоению нового. Поэтому в развитых странах и взрослые люди проходят переподготовку вплоть до пенсии.

В Австралии недавно бастовали рабочие НПЗ, требуя бесплатного переобучения, — причем свое право они отстояли. В детстве человек наиболее восприимчив к усвоению нового, и нейронные связи, наработанные в этом возрасте, образуют фундамент для дальнейшего наращивания профессионального мастерства.

Поэтому время учебы возрастает. Но, похоже, не у нас, а там, на «бездуховном» Западе, «бездуховном» Востоке и в целом, получается, «бездуховном» Юге. Хотя есть и исключения в виде вполне духовного Афганистана.

Означает ли это что нам тоже надо переходить на 12-летнее обучение? Нет. Означает ли сказанное, что отечественное среднее образование не надо изменять? Тоже нет.

Хотя за тридцать три года, прошедших с распада Союза, произошла информационная революция, это не значит, что знание фактов перестало быть важно, поскольку все можно посмотреть в интернет. Изучение органической химии или тригонометрии в жизни напрямую могут и не пригодиться, но они развивают нейронные связи, тренируют мозг точно так же, как систематические физические упражнения тренируют мышцы.

Однако информационная революция поставила другой вопрос — верификации, то есть проверки информации. Мы живем в потоке сообщений, и способность выявить важное, сверить его с иными источниками и объективно сравнить аргументы вопреки даже собственному мнению становится основной грамотности.

Минобразования и Миннауки сравнили информационные навыки российских и европейских студентов. По состоянию на 2022 год навыками работы с программным обеспечением выше среднего обладали 68% российских студентов и 81% европейских. Это редактирование текстов, фото, видео, а также создание презентаций. Уровень «выше среднего» — значит обладание более чем двумя навыками.

Смотрим дальше: более чем двумя цифровыми навыками решения задач (то есть умением загрузить и настроить программу, совершить онлайн-покупку, просмотреть вакансии или провести финансовую проводку) обладают 35% российских и 79% европейских студентов.

Наконец, умением найти информацию и проверить ее достоверность отличаются 33% россиян и 78% наших соседей.

Вот здесь есть точно о чем задуматься, поскольку ключевая задача образования в век интернета — это поиск достоверных данных и практическое применение возможностей информационных технологий в работе и повседневной жизни. Этому российская образовательная система пока учит плохо. И понятно почему — развитие критического мышления молодежи вполне может создать опасность для политической устойчивости. Но здесь уже четкий выбор: или политическая устойчивость вертикали власти, или интеллектуальное развитие страны.

Что до дарвинизма, то поскольку нынче иные верующие люди стали намного ранимее, чем полтораста лет назад, и регулярно требуют покарать тех, кто сомневается в здравомыслии их требований к россиянам, вспомним институтский курс и Алексея Константиновича Толстого, адресовавшего к предшественникам нынешних консерваторов в 1872 году такие слова:

Правда ль это, что я слышу, молвят овамо и семо

Огорчает очень Мишу будто Дарвина система

Полно, Миша, ты не сетуй, без хвоста твоя ведь …

И тебе обиды нету в том, что было до потопа.

Способ, как творил Создатель, что считал он боле кстати

Знать не может председатель Комитета по печати.

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