В прошлую пятницу премьер Армении Никол Пашинян был в Брюсселе, где встречался с ключевыми представителями западного мира: госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в своей колонке для RTVI объясняет, что на самом деле пообещали Еревану и как он сможет это использовать для обеспечения выживания страны.

«Спасительный корабль» или «украинизация Армении»

Встречи армянского руководства с представителями западного мира давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Высшие чиновники из Еревана могут неделями оставаться в США, ходя с одной встречи на другую. И тем не менее вокруг последнего визита Пашиняна в Брюссель обстановка в информационном пространстве неестественно нагнеталась.

Азербайджанское издание Caliber.az, тесно связанное с силовиками, опубликовало «сенсационное расследование» о том, что встреча будет едва ли не целиком посвящена перевооружению армянской армии по натовским стандартам и подключению Еревана к программе European Peace Facility, которая активно помогает украинской армии.

Аналогичный тезис озвучил и сам Ильхам Алиев. Когда Энтони Блинкен позвонил азербайджанскому президенту, чтобы тот прояснил свою позицию, Алиев заявил, что «по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США».

Еще раньше, 28 марта, свое негодование по поводу предстоящей встречи выразила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она утверждала:

«Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом».

Армянские «еврооптимисты», сделавшие ставку на сближение с Западом как на основной план по укреплению безопасности страны, тоже перегнули палку с пафосом. «Азербайджанские СМИ бьются в конвульсиях, наблюдая за тем, как Армения 5 апреля уплывет на спасательном корабле», — писал Telegram-канал ZARTNIR.

На деле же результаты брюссельской встречи были важны, но точно не судьбоносны. Армении пообещали выделить порядка 340 млн долларов: 270 млн евро от Евросоюза и $65 млн от США. И то, и другое, де-факто — на купирование экономических рисков из-за охлаждения отношений с Россией, особенно в области энергетики, продовольственной безопасности и логистики. Еще порядка $8,5 млн долларов американское агентство USAID обещает выделить конкретно на помощь беженцам из Карабаха. Сумма выходит, конечно, немаленькая — порядка 5% от расходов Армении за год. Но она будет распределена на несколько ближайших лет.

Все прочее, что звучало в пятницу — это громкие слова о поддержке демократического курса армянских властей и «общего видения» счастливого будущего между Брюсселем и Ереваном. И стоит сказать, что иначе быть просто не могло. Военная помощь кому-либо — это прерогатива не Евросоюза, а национальных правительств. Некоторые из них (такие как Франция и Греция) уже помогают Еревану в двустороннем порядке.

План Болтона

В Армении есть политики и эксперты, которые считают все эти обещания пустыми . Более того, есть вопрос, в котором их мнение полностью совпадает с азербайджанскими пропагандистами — это фактор Ирана. Противники сближения Армении с Западом настаивают, что рано или поздно возникнет ситуация, в которой Тегеран и Ереван окажутся по разные стороны баррикад, и это создаст угрозу большой региональной войны, единственным выгодоприобретателем в которой будет Вашингтон. Иногда эта мысль дополняется конспирологией — якобы еще в 2018 году, когда в Ереван прилетал Джон Болтон (вскоре уволенный советник бывшего президента США Дональда Трампа), он передал Пашиняну некую папку с планом американской политики в регионе, согласно которому Ереван должен стать форпостом против Ирана.

В Баку на этот вопрос смотрят немного под другим углом — там жалуются, что Тегеран, который всегда говорил о недопустимости присутствия у своих границ «внерегиональных игроков», не спешит осуждать Ереван за все более явный геополитический разворот.

И это правда — как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, партнеры в Тегеране не имели ничего против встречи в Брюсселе. В целом же отношения с Ираном рассматриваются Ереваном как один из столпов собственной безопасности. В случае окончательного разрыва с Россией надеяться будет можно только на иранский газ, импорт которого за время правления Пашиняна вырос. Хотя стоит признать — объемы поставок, которые обсуждались при строительстве газопровода в середине нулевых, не достигнуты и близко.

Креветка по-кавказски

Все более тесные контакты Еревана с Западом, на фоне охлаждения с Москвой и стабильно теплых отношений с Ираном, могут казаться неким парадоксом, однако на деле за этим стоит вполне логичная и продуманная стратегия.

Она достаточно близка с «доктриной ядовитой креветки», которую в свое время придумал отец современного Сингапура Ли Куан Ю. Полностью признавая, что, например, Китай может запросто оккупировать крошечную страну целиком, если только захочет, он пытался сделать такой сценарий неприемлемым для возможного агрессора.

Тем же самым сейчас занимается Армения. Но так как креветки далеки от местных реалий, название формулы можно позаимствовать из бородатого анекдота про сову и мышей, которым дали совет стать ежиками.

«Доктрина горного ежа», конечно, включает в себя физическое укрепление границы (тем более что такое разгромное поражение в войне 2020 года — это во многом результат убежденности, что новой войны не будет никогда, и почивания на лаврах), и закупку новой военной техники у тех, кто готов ее продать.

Москве тут обижаться не на что — на неформальном уровне Еревану дали понять, что от нее оружия можно не ждать. Даже на круглом столе, который провели местные пророссийские эксперты, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Руслан Пухов незатейливо посоветовал коллегам дождаться окончания боевых действий в Украине, ведь тогда, с учетом разгона российской оборонной промышленности, самой разной техники будет с избытком. Такое заявление возмутило даже максимально сдержанных участников встречи — ведь Армении нужно восстановить силы немедленно, а Москва рассуждает о перспективах взятия Харькова.

При этом нужно быть реалистами — никакое перевооружение не позволит Еревану довести военный потенциал до уровня Азербайджана. Максимум, на который можно рассчитывать — не позволить Баку проводить эффектные и практически бескровные операции, подняв их политическую цену.

Основное же содержание такой доктрины заключается в дипломатическом сдерживании потенциального агрессора. В Баку должны быть уверены, что за оккупацией даже одного армянского села (пока что речь шла лишь о позициях на голых холмах) последуют неприемлемые для Азербайджана последствия в виде усложнения отношений с Западом и санкций. Разумеется, как оно будет на самом деле, зависит скорее от партнеров Еревана, чем от него самого. Однако именно такие встречи, как брюссельская, нужны, чтобы заручиться политическими гарантиями и вынудить высокопоставленных политиков сказать на камеру много важных слов.

Как утверждают некоторые эксперты в Ереване, в ту же дипломатическую стратегию входят и такие неожиданные решения как уступка Азербайджану права проведения климатической конференции ООН (СOP29) в ноябре этого года. Азербайджанская пропаганда преподносила эту договоренность как важный шаг на пути к мирному договору, но похоже, что это действительно затычка, чтобы избежать войны — ведь если ее начать, будет очень неловко перед гостями.

Если эта логика верна, было бы правильно навесить на Баку еще одно имиджевое международное мероприятие. Например, проголосовать за Азербайджан на Евровидении — и тогда, в случае победы, безопасный период будет продлен до мая 2025 года.

В эпоху, когда все прежние нормы рухнули и внимание мировой общественности разрывается между Украиной, Палестиной, хуситами и Южно-Китайским морем, Армении очень сложно бороться за место в эфире и графике западных бюрократов. Но другого выбора у нее, кажется, нет, и осуждать ее за попытки обеспечить свою безопасность, как это делают в Москве, — весьма странно.

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