Третий год страна прожила в состоянии чрезвычайно высокого психического и эмоционального напряжения. Психотерапевт Николай Амбарцумов подводит в своей колонке для RTVI итоги ушедшего 2024 года.

Привыкнуть можно ко всему, даже к боли. А через какое-то время и она уходит, потому что происходит адаптация. Так же и в целом в стране — время берет свое, сильные переживания притупляются. Люди заняты решением своих проблем, которых накопилось множество.

Растут цены. Официальные источники предпочитают этой темы не касаться, мол, что вы хотите — инфляция! Но зарплаты расти перестали даже у тех, кто занят на серьезных и важных в нынешней ситуации производствах.

Все, что происходит здесь, надоело, вызывает усталость. И недаром мы с такой надеждой наблюдали за американскими выборами, надеясь, что может хоть они принесут какие-то перемены…

Запрещают всевозможные новые экстремистские движения, — даже квадроберам чуть не досталось. Народ классически безмолвствует, ему вообще все пофиг, да и слово «квадробер» так просто не произнесешь, его еще запомнить надо. То же самое и с чайлдфри, и ЛГБТ*, которым повезло меньше.

Каждый глядит на происходящее со своей колокольни. Те, кто активно смотрят телевизор, вообще ничего не понимают. Мнение в «ящике» меняется раз в три месяца радикально. Людям приходится оперативно забывать прошлое и перестраивать его понимание по нескольку раз в год. Впрочем, похоже даже до идиотов начинает доходить что что-то не так (хотя только начинает).

Время стало ускоряться. Первые два года тянулись мучительно долго, сейчас этого нет. Все превратилось в рутину. Те, кто думают и понимают, разделились на две категории. Одни продолжают находиться в потоке происходящего, другие просто выключились из него. Большое количество моих знакомых говорит: все, не могу я больше! Не могу слушать ни официоз, ни либералов, вообще никого!

Патриоты тоже приуныли. О великой и непобедимой хорошо кричать в толпе, когда все куда-то идут, машут флагами и шумят. Есть упертые, которые считают, что все правильно и хорошо, но и они уже не могут сказать, что это Байден насрал в их подъезде. Ему теперь туда теперь определенно не пробраться.

И все, все категорически критикуют власть. Кто-то ворчит, что поднимают квартплату. Кто-то замечает, что в «Пятерочке» цены выросли в два раза. У кого-то начали отключать горячую воду или электричество. Еще раз: после накачки адреналином все устали. Жутко устали.

Все, кто горел, уже уехали воевать за большие деньги. Они не возвращаются — нельзя. Возвращаются только «вагнеровцы» и бывшие зэки.

Некоторые психотерапевты заявляют, что у них не может быть ПТСР, потому что они воюют за правое дело. Большинство в профессиональном сообществе смеется в кулачок с таких заявлений, но предпочитает не возражать.

Не бывает так, чтобы человек прошел такие испытания, пусть ради самой праведной цели, и не получил травму психики. Помните, Высоцкий очень хорошо описал эту трагедию — «Возвращались отцы наши, братья / По домам, по своим, да чужим»? Боевые действия — это всегда тяжелейшее испытание. Никогда и никто из тех, кто в них участвовал, не говорил об обратном. Тем более ветераны, вернувшиеся с той самой Войны, воевавшие за мирное небо над всей Землей.

Непосредственно в штурмах участвует дай бог пятая часть всей армии. Для остальных их дни на службе проходят в холоде, голоде и тяжелой работе. Артиллеристы вообще никогда врага в лицо не видят, как и летчики.

Больше всего о боевых действиях рассказывают те, кто в них не участвовал.

Да и, скажем, пошел человек воевать, его колонну в первый же день, еще до прибытия на передовую, накрыли ракетами, ему ногу оторвало. Ветеран ли он? Формально, да. А рассказывать ему абсолютно нечего.

Мерзость войны заключается в том, что она вытаскивает из человека самое плохое. Была коррупция, — она удесятерилась. Были мерзкие люди, — они стали в сто раз более мерзкими. Был бардак, — теперь он возведен в квадрат. Эмоциональные люди уходят в психоз, депрессивные — в тяжелую депрессию.

То, как все это нас изменит, можно будет понять только через десять лет. В Москве, Питере эти изменения сейчас практически не видны. В мелких городах, вероятно, все по-другому — там меньше людей и больше потерь, а значит они заметнее. Почти на каждом российском кладбище появилось множество свежих могил.

Настоящий отходняк начнется не сейчас, а года через два-три. Представьте, жил человек, зарабатывал 20-40 тысяч рублей, а тут ему дали миллионные выплаты и зарплату 200-250 тысяч в месяц. Пока что у него есть ощущение, что это навсегда.

Усталость сужает круг интересов. У эмоциональных все выливается в тревожность и раздражительность. У кого-то — в семейные конфликты, как в случае с четой Бакальчук и Wildberries. Тут, правда, цена вопроса — несколько бюджетов некоторых северокавказских республик, так что понять это можно.

Силы кончаются. Любая вспышка, любой укол кажутся очень болезненными и тяжкими. Любая информация воспринимается неадекватно. Депрессия уже давно на первом месте среди психических заболеваний во всем мире. Но предел есть у каждого, и мы уже вошли в ту ситуацию, когда вот люди начинают постепенно выходить из нее. Сколько все будет продолжаться — сказать сложно, но слова из песни «бери шинель, пошли домой» хорошо характеризуют это состояние.

Сталин не праздновал Победу вообще, и правильно делал. Тогда общество сбросило тот камень с шеи, который висел на ней четыре года, но словосочетание «послевоенное время» ни с чем хорошим у нас не ассоциируется. Это время разрухи, бедности, усталости, надрыва, нищеты и воровства. Ощущение мирной жизни и мирная жизнь как таковая — это разные вещи. В Африке как убивали миллионы, так и убивают, и всем на это наплевать.

И нам отлично понятно, почему Черчилль проиграл выборы в 1945 году. Стране перестал быть нужен яркий лидер и понадобились те, кто займутся экономикой. 1980-е — начало 1990-х тоже было временем личностей. А потом на место личностей пришли серые незаметные люди.

Превращения в ядерный пепел мы пока избежали, хотя подходили к этому моменту очень близко. Впрочем, узнав, как убить мир, мы все-таки выбрали мир.

Ведь уничтожить всех — это же так скучно. Что за глупая идея?

Но, конечно, рано или поздно может найтись маньяк, которому и себя, и других не жалко. Сейчас наблюдается бешеная солнечная активность, которая, несомненно, влияет на психику многих. Но потом она снизится, и вместе с ней успокоятся особо буйные. Это безумие должно прекратиться.

Человечество учится. К сожалению, наступает на свои же грабли, но все же учится. История идет по спирали, но спираль эта все-таки направлена вверх, а не вниз.

Николай Амбарцумов — заведующий медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина, врач высшей категории, психиатр, психотерапевт, нарколог и судебно-психиатрический эксперт.

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