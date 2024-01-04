Владимир Путин часто говорит о том, что Запад «обманывал» Россию, водил ее за нос, а необходимость военной операции на Украине обосновывает тем, что западные страны не желали прислушиваться к российским интересам. Спецкор RTVI Алексей Сочнев размышляет о том, что привело к непониманию Западом мышления российского президента.

Что привело к непониманию России Западом

Уровень образования американских международников сильно снизился. Создается полное ощущение, что в их мировоззрении есть они, условные «белые господа», и какие-то недостойные их внимания «индейцы». При этом у американцев существует мессианский комплекс, согласно которому они несут в мир свет, демократию, развитие, процветание, рынок и права человека. Все это у них делается с божьей помощью — дескать, бог помогает Америке поддерживать стабильный мировой порядок.

Надо отметить, что в СССР эту мессианскую идею вовсе не высмеивали, не считали «прихотью недостойных муравьев». Их божественной идее противопоставлялась коммунистическая. Американцы в свою очередь всерьез воспринимали стремления Советского Союза на мировой арене.

Теперь же все иначе. Политике других стран Америка не придает никакой важности и действует как слон в посудной лавке. Когда СССР распался, отношение к России со стороны Штатов оказалось совершенно иным. Она превратилась для американцев в какой-то задний двор, куда можно закинуть гуманитарную помощь, напечатать баксов и через своих достаточно дешевых для бюджета США лоббистов порешать все вопросы.

Но постсоветское российское общество никуда не делось. У него были свои взгляды на действительность, которые так или иначе в определенный момент стали доминировать, а власти страны в свою очередь неизбежно были вынуждены перенимать эту повестку.

Многие годы ее можно было видеть в газетах «Завтра» и «Советская Россия». Спайка Русской православной церкви с Коммунистической партией прошла под флагом защиты традиционных ценностей, решения проблемы абортов, проблемы наркомании. А наркомания в свою очередь всегда воспринималась как нечто завезенное «оттуда», — как некогда колорадский жук, — и логично выливалась в непринятие богемной клубной жизни, как напрямую связанной с этим явлением. Эту цепочку рассуждений российского обывателя можно проследить и дальше. Он размышлял: сегодня ты употребляешь наркотики, а завтра наденешь женское платье, потому что у тебя уже поплыли мозги.

В итоге в России победило консервативное традиционалистское мышление, которого придерживается как большинство граждан, так и тех, кто находятся во власти, тогда как на Западе расклад консерваторов и прогрессистов держится на уровне «50 на 50».

Так что тот статус кво, к которому пришло российское общество, вовсе не оказался неожиданным и обусловленным только влиянием пропаганды. В социуме происходила борьба разных ценностей, и в определенный момент победили те, которые доминируют сейчас. Они оказались более жизнеспособны, потому что политически активные люди были готовы бороться за них, не боясь показаться смешными, хотя либерально настроенному человеку с западным образом мышления они могут показаться дикими и абсурдными. В общем, на Западе Россию упустили полностью, причем до последних лет даже не понимая этого.

Крах советологии как одна из причин разлада

Советология, политическая наука, которая ставила своей задачей изучение Советского Союза, потерпела крах после его развала. Большую часть этих научных объединений позакрывали за ненадобностью, потому что не видели в России никакой опасности. Ее и страны СНГ продолжали изучать либо энтузиасты, либо небольшие группы советологов, которые еще остались в Европе (в США это направление было буквально полностью разгромлено).

Те, кто остался при своих кафедрах, переквалифицировались на изучение истории и исторических личностей — таких, как Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин. Они исследовали советские репрессии, рылись в появившихся в открытом доступе документах… Но Россия их не интересовала. И вот результат — то, что для нас выглядело как постепенная эволюция, буквально ударило их как обухом по голове в феврале 2022 года.

В советологии были две ветви: тоталитаристская и ревизионистская. С тоталитаристами все было просто. В Штатах и Европе теми, кто изучал Советский Союз, чаще всего пользовались в политических целях. Тоталитаристы выступали в роли пропагандистов, которые объясняли, что в этой «заснеженной пустыне» творится хтонический ужас, а «кремлевский осьминог» рвется к мировому господству. Ревизионистов же всегда шельмовали как сторонников СССР, называли троцкистами, сталинистами и прочими -истами, в то время как они пытались разобраться в нюансах и причинах поведения Советского Союза на мировой арене.

Теперь к этому приходится возвращаться снова. Западу нужно произвести ревизию произошедшего, понять, что происходит на самом деле. Всерьез поставить вопросы, например, о том, из-за чего в Европе так стало все дорого, а в США избранного президента обвиняют в том, что он пришел к власти благодаря манипуляциям Москвы.

Проблема в том, что спрашивать не у кого. У стариков Бжезинского и Киссинджера (который недавно умер) тут же сработал откат к идеальному типу, который разрабатывала школа советологов-тоталитаристов, у которых на все был один ответ. Этот ответ заключался в том, что просто в России засел сумасшедший диктатор с кучей двойников, который хочет восстановить Советский Союз и при этом вести гедонистический образ жизни за счет ограбления своих сограждан. Такой карикатурный Доктор Зло.

Все это лишает их возможности осуществить действительно объективный анализ ситуации. Отсюда же происходят безумные заявления об угнетенных окраинах России, о том, что как только Путина уберут, «империя развалится». Это же ведь якобы Москва вынуждает их ходить в лаптях, ездить на медведях и все отдавать в центр, а сами они при этом якобы ничего не получают взамен.

Могут ли уехавшие из страны российские эксперты помочь Западу понять Россию

Увы, эту безумную и порочную точку зрения времен холодной войны подкрепляют люди, которые уехали из России на Запад. Их речи западные «специалисты по всему российскому» воспринимают за чистую монету, совершенно не понимая, что зачастую они транслируют им их же слова, которые прочитали в западной прессе, поскольку ничем местным они никогда не интересовались.

Фамилии этих людей хорошо известны. Их кругозор в России ограничивался теми проблемами, которые они пытались решить. Кто-то занимался борьбой с коррупцией, другие, скажем, пытались сломать систему пыток в местах лишения свободы. Для первых коррупция объясняет все, а для вторых — бесконечный и беспросветный ГУЛАГ. Если разложить их взгляды так просто, не добавляя в них лишних деталей, становится понятно, что достижение их целей никак бы не повлияло на внешнюю политику России.

Борцы с коррупцией рассказали западным чиновникам, что в России все разворовано, российская армия ни на что не способна, а потому ее можно победить на поле боя. Ракеты вот-вот закончатся, половина танков — надувные, а солдаты только и умеют, что строить дачи генералам. Это позволило сделать тем спецслужбам, которые принимали решение на Западе, вывод о том, что Россия может потерпеть поражение. К тому же они попали в плен своих взглядов, которые масштабировали на все российское общество. На Западе решили, что россияне пассивны, не выходят на улицы и акции протеста, а значит, просто не будут делать ничего.

Но они упустили важный момент: во-первых, большинство россиян, согласно соцопросам, в том числе и оппозиционного «Левада-центра»*, согласны с решением президента, а во-вторых за поддержку российской армии им ничего не грозит. Поэтому на начальных этапах военной операции именно добровольцы и волонтеры помогли закрыть бреши в снабжении фронта, пока государство просыпалось.

Однако уехавшие из страны деятели своими постами в блогах, своими видеороликами и колонками в газетах, своими публичными выступлениями внушили Западу ложный образ происходящего в России. Они писали и говорили, что Путин — безумец, желающий восстановить СССР, да еще в полностью разворованной стране, которая не способна буквально ни на что. Но Путин не хочет восстанавливать Советский Союз и сам неоднократно нелестно о нем отзывался — достаточно просто внимательно и всерьез послушать то, что он говорит. Он там жил, он знает все плюсы и минусы СССР, и с годами в нем буквально растет ненависть конкретно к Ленину. Будь у него такие намерения, он бы начал с более дружественных республик, которые постепенно бы, договор за договором, стали бы снова союзными.

Путин хочет заниматься ровно тем, чем занимаются США. Он считает, что Россия, как одна из мировых сил, имеет право на свою зону политического и экономического влияния, где может осуществлять свои полицейские функции, как их осуществляет Америка в своей. Все просто и логично: за Россией остается постсоветское пространство, включая некоторое влияние на бывшие страны Варшавского договора, США имеют интересы в Западной Европе, Китай — в Тихоокеанском регионе. Это вполне модернистский подход, ни о каких империях образца начала XX века или даже советской идее тут речь не идет. Так, мне кажется, выглядит мир в глазах Владимира Путина.

Как на Западе воспринимается политика России в отношении Украины

Украинские политические деятели точно так же, как и западные, не могут выйти за пределы концепции «красной угрозы» и имперских притязаний России — дескать, они не могут нас отпустить и все время хотят захватить! Хотя по всем шагам, которые мы видели в отношении Украины, никто их не хотел захватывать вообще, а в течение восьми лет всеми правдами и неправдами пытались продавить соблюдение Минских соглашений.

Никто этого, похоже, уже не помнит, но когда-то была даже попытка частично поддержать «оранжевую революцию» при Ющенко! Вспомним, что рядом с ним на сцене Майдана стоял Рогозин — далеко не случайный человек.

Однако все впустую — то, что Россия делала на Украине, кажется карикатурным с западной точки зрения. Приводятся аргументы: Украина сама выбирает свой путь, на ее территории не было никаких баз НАТО и никто в ближайшее время ее не собирался принимать в Североатлантический альянс. Но в России это понимают по другому — раз Запад напрямую не отказывает украинским «националистам», значит, они представляют для нас угрозу.

Пренебрежение этой обеспокоенностью вызывало год от года растущее непонимание у российского руководства: вот, мы же буквально на пальцах пытаемся объяснить, что нас волнует, а вы относитесь к нам, как каким-то копошащимся у ваших ног насекомым. Почему? Возможно, у вас есть какие-то агрессивные планы в отношении нас — иначе зачем вы откровенно плюете на наши интересы в непосредственной российской зоне влияния?

Каким хочет видеть мир российское руководство

Сейчас в России достаточно быстро выкристаллизовывается понимание нового мирового порядка, построенного без уступок Западу. Недавние законы о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также признание несуществующего «международного движения» ЛГБТ экстремистской организацией — это огромный сигнал вовне. Россия четко демонстрирует разделение границ: здесь — ваш мир, с вашими ценностями, здесь — наш, с нашими. Дескать, раньше мы с вами готовы были играть в эти игры, а теперь все, баста, развод и девичья фамилия.

Для Путина как человека, который вырос на марксистском понимании экономических процессов, превалирующей в капиталистическом обществе видится именно экономика, а политика — лишь надстройкой. Он не понимает, как капиталистический Запад может отказываться от выгодных для него вещей и искренне считает, что западные государства тем самым себя уничтожают. Это не лицемерие, не абсурд, для него это абсолютно логично и естественно.

Для российского президента наоборот выглядит абсурдно и нелогично, когда Запад поступает иначе — а когда что-то не получается объяснить с логической точки зрения, опять же, вполне естественно предположить злой умысел и коварные планы.

Начинается гадание на кофейной гуще, которое мы видим по рассуждениям близких к Кремлю экспертов. Если выгода от такого рода действий неочевидна — нужно копнуть глубже. Может быть, США просто решили «приопустить» Европу в экономическом и военном плане? Ведь вся целая европейская военная техника отправлена на Украину, а значит новую придется заказывать у американского военпрома. А что, выглядит вполне стройно и полностью соответствует выкладкам Маркса, которые эти люди выучили еще в советских институтах!

Руководствуясь этой отправной точкой, Путин не только не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, но и призывает к нему, не понимая, зачем западные страны пилят сук, на котором сидят. Однако с пересечением духовных сфер покончено — и по его мнению, это сделал сам Запад. А раз так, то дальше Россия попытается себя обезопасить от этого «тлетворного» влияния. Все «непонятные» западные вещи подпадают под запрет, остаются только понятные.

Непонимание этой позиции воспринимается в России как русофобия — и не сказать, чтобы для этого не было объективных предпосылок. Вот, в Латвии сейчас рассматривают вопрос о депортации россиян, то есть о санкциях против обывателей на основе их гражданства. Открыта дорога в мир, в котором все русские, которые не разбивают с достаточной силой головы об стену в покаянии, рассматриваются как однозначное зло.

Это портал в ад. И их счастье, что в России нет обратной реакции. Никто не считает, что абсолютно все латыши или все американцы — зло. Но зерна упали в землю, а земля орошена дождем. Она может родить гроздья гнева, которые приведут к по-настоящему страшным последствиям.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* признан Минюстом России иноагентом