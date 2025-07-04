Пока на российские войска берут один населенный пункт за другим, Владимир Зеленский и западные СМИ пугают мировое сообщество тем, что Россия собирается дойти до Одессы. О том, возможно ли это, а также об обстановке на фронте рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

«Кофе в Крыму» и кризис в окопах на константиновском направлении

Популярный украинский мультфильм, распространяемый в соцсетях, как нельзя лучше характеризует то, что мы сейчас наблюдаем на поле боя.

В этом видео солдат из окопа передает командиру: «Нам крышка, нас сейчас всех замочат!» Командир уже своему начальству докладывает: «Ситуация сложная, но контролируемая». Начальство отчитывается перед главкомом ВСУ Сырским: «Наши ребята успешно держат оборону, вот-вот потеснят врага». Сырский говорит Зеленскому: «Ну, через 2−3 дня можете собираться — будем пить кофе в Крыму». Зеленский кричит «Ура! Перемога!»

Этот мультфильм — вершина айсберга. В реальности история эта кровавая и страшная. Она касается непосредственно фигуры украинского генерала Сергея Наева, из-за подобных докладов которого (и которому) произошел прорыв российских войск на константиновском направлении (в южной части Донецкой области). Тяжесть ситуации подтверждается словами депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая обвиняла генералов в передаче ложных сведений.

Поясню, о чем идет речь, в деталях. Когда очередной населенный пункт почти переходил в руки российских военных, на его окраину в подвалы забрасывалась небольшая пехотная группа — смертники без прикрытия с воздуха, без поддержки, которым давали приказ выстоять любой ценой. Это давало командованию на месте возможность заявлять вышестоящему начальству: «Ситуация управляемая, у нас еще идут бои».

Подчеркну, что речь идет не об одном конкретном селе, а буквально о каждом населенном пункте на константиновском направлении. Это немного замедляет продвижение российских войск, но в целом не меняет общей картины.

Я всегда писал, что константиновское (оно же южно-донецкое) направление является основным, потому что продвижение россиян семимильными шагами идет именно здесь. Очень серьезные успехи наблюдаются в районе Разино, Новоторецкого и Гродовки. Это продвижение влияет и на соседнее направление — покровское.

Еще в октябре прошлого года мы видели попытки захода ДРГ на границы Покровска, и многие говорили, что битва за город началась. Теперь же понятно точно: битва за Покровск еще не началась. Этому есть ряд причин. Мы видим, что постепенно подготавливается ситуация для грамотной операции, и я предполагаю, что лобовой атаки на этот большой город не будет никогда. Скорее увидим постепенное отрезание его с разных сторон.

Все удачные российские операции строились именно на том, чтобы охватить город — просто по военной науке, без каких-то особых приемов. Наступательные действия проводятся четко по учебнику, и этому фактически нельзя противопоставить ничего, учитывая преимущество России по силам и средствам.

Мы видим улучшение ситуации в районе Бельгийки — ее взяли под контроль российские войска. Но наибольшие успех россияне демонстрируют в районе Новоэкономического, продвигаясь к Покровской агломерации. Скорее всего, основное движение будет именно с этой стороны.

Новая головная боль для украинского командования — расширение зоны безопасности в Харьковской области на новом участке, где Минобороны заявило о занятии Мелового. Из сообщений с мест известно, что не только этот населенный пункт занят — зона контроля уже гораздо шире. То есть на этот участок Сырскому предстоит где-то изыскать резервы, которых нет.

В общем, нет никаких предпосылок для стабилизации фронта.

Он натурально валится, и пока я не вижу, чтобы у ВСУ были возможности как-то это остановить, хотя такие попытки украинское командование предпринимает регулярно.

Что происходит на запорожском фронте и в Часовом Яре

Как только какой-то замерший участок фронта начинает шевелиться, значит определенные силы с него сняли и перекинули в другое место. Вот таким образом нам неожиданно стало ясно, что практически на всем протяжении Запорожского фронта начались бои. Результатом этих боев стала неожиданная гибель комбрига 110-й ОМБр ВСУ полковника Сергея Захаревича.

Сначала российские военные каналы писали, что он погиб на сумском направлении, исходя из того, что там идет серьезная рубилово за Юнаковку. Но на самом деле он погиб в Гуляйполе, на запорожском направлении. Судя по всему, погиб не один — просто украинские СМИ не могут умолчать гибель комбрига, а про гибель остальных офицеров, которые находились с ним вместе, пока молчат.

Одновременно с этими ударами пошло продвижение ВС РФ у Лобкового на запорожском направлении. Была взята северная часть Каменского, что признает украинский OSINT-проект Deep State. Этот населенный пункт — очень опасное место, потому что его чрезвычайно сложно удерживать. Но движение на Каменское в западной части Запорожской области не сможет обеспечить прямых боев за Запорожье без поддержки с восточного фланга. Для этого нужно взять Покровск и установить контроль над Вильнянском. Заняв их, российские войска подготовятся к боям за Запорожье в 2026 году.

Военные аналитики в этом смысле расходятся: охват находящегося восточнее Орехова был бы понятен и тактически логичен, а вот заход в Каменское — рисковая операция. До Запорожья от него ведет вроде бы кратчайший путь, но в то же время самый смертельный. Так что я готов дать вполне прозаическое объяснение этому продвижению. На мой взгляд российское командование получило данные, что противник снял оттуда людей, после чего и стала возможна эта операция. Ждать быстрого развития событий здесь не стоит.

Что касается Часова Яра, то мы давно увидели бы контроль полностью над городом, если бы это не было второстепенным фронтом.

Оттуда сняли силы, и там остался небольшой контингент войск с обеих сторон, потому что наконец-то и Украина рассматривает этот участок не как передовой фронт отвоевывания Бахмута — это была идея-фикс Зеленского. Наконец-то они от этой истории остыли, поэтому и россияне оттуда по большей части ушли, и украинцы перекинули людей на более важные направления.

Для полного контроля над Часовым Яром будет недостаточно занятия всей его административной территории. Пока Николаевка и Ступочки уверенно не контролируются, за них идут встречные бои, ВСУ смогут держать в напряжении этот участок фронта и оспаривать российский контроль над городом. Основной логистический маршрут украинских войск сейчас идет как раз через Николаевку.

Западные фантазии об Одессе

Financial Times пишет со ссылкой на свои источники, что основная цель России — установить контроль над Одессой, которую «Путин считает исторически русским городом».

Как на это реагировать — сразу даже и не решишь. Иногда складывается ощущение, что где-то на Западе приоткрывают дверь в палату душевнобольных. У этих людей абсолютно нет представления, где находится тот или иной город, какие препятствия существуют. Когда читаешь такое, то не оставляет ощущение, что это глупейшая пропаганда, чтобы показать масштаб «захватнических желаний» России.

Есть еще более безумные версии — например, о близящемся нападении на Польшу. То есть армия будет передвигаться прыжками: прыг — и уже во Львове, скок — и в Варшаве.

Желание контролировать Одессу есть во многих провоенных телеграм-каналах. Возможно, именно они подпитывают иностранных журналистов в этом убеждении. Но ничего, указывающего на то, что такие планы активно разрабатываются, нет. Взять Одессу можно только за счет десантной операции с кораблей, но сейчас вдоль побережья расставлено столько морских мин, что некоторые из них зачастую приплывают в Турцию.

Ну или представить операцию в духе агента 007 с водолазами — и что, город такими силами разве можно взять? Мы видели подобные самоубийственные операции, когда в Крыму потом вылавливали украинских водолазов повсюду, и зачастую по частям.

Единственный возможный вариант — заход через Запорожье, а потом продвижение в Херсонскую область. Но запорожское направление пока второстепенное. Третий вариант — через Херсон, благодаря форсированию Днепра. Мы видим, что какие-то ДРГ тут работают, но это локальное напряжение, обоюдное прощупывание, которое никогда не прекращалось. Буквально в прошедшие семь дней была попытка высадки на Кинбурнской косе. Причина именно в этом — в прощупывании: а вдруг россияне расслабились, вдруг украинцы уехали?

И даже обвал фронта не позволит России продвижение «галопом».

В критическом состоянии, практически без резервов, теми силами, которые остаются, ВСУ имеют возможность сдерживать продвижение ВС РФ вокруг больших населенных пунктов.

В каком состоянии находится переговорный процесс

Путин заявил, что Россия собирается не повышать военный бюджет, а наоборот — уменьшать. С другой стороны, администрация Трампа подсчитала артиллерийские выстрелы, ЗУР для ЗРК «Патриот», некоторые другие вещи и обрубила военную помощь Украине, заявив о проведении ревизии в Пентагоне. А помощь эта та, которую выписал еще Байден, и которая продолжала поступать.

Произошло это после очередного саммита НАТО, который стал траурным маршем для Зеленского. Его усилия, постоянные встречи, переговоры с чиновниками разных уровней власти, подписание бумаг о том, что Украина вступит в Североатлантический альянс — все это вылетело в трубу. Про Украину в финальном коммюнике только одно упоминание.

Мы увидели дальнейший дрейф Трампа в сторону от украинского конфликта. При этом он даже не дает возможности Европе закупать для ВСУ оружие — фраза «у нас самих на складах не хватает» говорит о том, что продавать его американцы тоже не будут торопиться. Это удар под дых для ЕС — Штаты говорят: «Ребята, увеличивайте долю на оборону в ваших госбюджетах до 5% и защищайте себя сами». В такой ситуации Украина оказывается на последнем месте.

Буквально на днях Шевченковское литиевое месторождение перешло под контроль России. Зеленский предлагал Трампу сделку по редкоземельным металлам, но эти активы уплывают. А что предложил Путин Трампу? Когда Трамп говорил о «хорошей сделке», она была обоюдосторонней. Недавно немецкая газета Die Zeit выпустила статью про «Северные потоки», где говорилось, что их фирма-владелец обанкротилась в 2022 году и у нее были большие долги. Но сейчас американский бизнесмен Стивен Линч выплатил их и пытается оформить сделку по покупке труб.

Это явно часть договоренностей между Путиным и Трампом по взаимовыгодному решению вопроса.

Она дает возможность выкупить «Северный поток» американцам, пустить по нему газ, а место, где будет начинаться «американский Северный поток», будет юридически отмывать происхождение российского газа, который станет туда доставляться. Очень ловкое решение в сфере бизнеса и выход из санкционного тупика до снятия ограничений.

В целом же все заявления Путина говорят о близости военной операции к завершению — он четко декларирует, что не собирается предпринимать какие-то резкие шаги после достижения ее целей и задач. Это декларация намерений: мы не страшный бармалей и не бредим гонкой вооружений, сделав выводы из прошлого. Президент прямо заявляет: как только будут определены границы компромисса, жизнь в России будет возвращаться в мирное русло.

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