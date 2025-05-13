11 мая в Москве скончался Виктор Геращенко, который четыре раза становился главой государственного банка страны (два раза Госбанка СССР и два — Центробанка России). 14 мая пройдут его похороны. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает RTVI о его основных достижениях и личности.

Виктор Владимирович Геращенко в годы работы до перестройки руководил советскими загранбанками. Он задолго до всех наших финансистов и банкиров работал в мировой финансовой системе, в рыночной экономике. В то время многие либералы-экономисты «первого призыва», которые активно его критиковали, на самом деле рыночную экономику знали «из окна туристического автобуса».

Виктор Владимирович же эту систему понимал и видел изнутри: он возглавлял Московский народный банк в Лондоне, работал в Сингапуре, Франкфурте-на-Майне. В 1983-1985 годах был заместителем, а потом и первым заместителем председателя Внешторгбанка (позже — Внешэкономбанк СССР) и занимался внешними операциями.

Имея такой бэкграунд, он мог разрабатывать собственную стратегию вхождения в мировую денежную систему, поскольку знал все ее механизмы, особенности, рычаги.

С Виктором Владимировичем познакомилась в 1994 году. На тот момент я была депутатом Государственной Думы первого созыва, состояла в комитете по бюджету, банкам и финансам, а также возглавляла подкомитет по бюджету и внебюджетным фондам. Как раз тогда шла работа над законом о банках и банковской деятельности, над бюджетом на 1994 год. Предметом самого горячего обсуждения был вопрос дефицита бюджета, который тогда финансировался во многом эмиссией, то есть кредитом Центрального Банка.

В то время Виктор Геращенко находился в постоянном конфликте с министром финансов Борисом Федоровым. Федоров утверждал, что дефицит бюджета не может покрываться кредитом Центрального Банка, нужно, мол, осуществлять заимствования на рынке, в том числе международные. Это была в корне неправильная позиция, которая в последствии и привела дефолту и резкому ухудшению финансовой ситуации в стране.

Безусловно, эмиссия не может быть безграничной, но в определенных масштабах она допустима. И это меньшее зло, чем огромные заимствования, а потом — необходимость рассчитываться по этим долговым обязательствам. Пожалуй, это был первый публичный спор об этих двух точках зрения, вторая из которых, предполагающая заимствования, до сих пор очень популярна. Этой позиции придерживается нынешний руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина и нынешний министр финансов, даже тогда, когда в этом нет необходимости. Ведь любые заимствования порождают впоследствии огромные расходы на обслуживание долга.

Виктор Владимирович Геращенко стоял как раз на противоположной позиции. И был абсолютно прав, что и доказали последующие события 1998 года — один самых тяжелых экономических кризисов в нашей стране. Неслучайно в 1998 году по предложению премьер-министра Евгения Примакова Геращенко был снова назначен на пост главы ЦБ РФ.

Я считаю, что его работа — показательный пример для всех Центробанков в том, как он реализовал свою денежно-кредитную позицию после дефолта. Геращенко гениально воспользовался девальвацией рубля, которая произошла вследствие скачка курса (с 6 до 20—25 рублей за доллар). Виктор Владимирович увидел образование огромного люфта по инфляции (за счет изменении курса рубля по отношению к доллару). Он рассудил, что эмиссионное финансирование бюджета и пенсионного фонда не окажет влияние на инфляцию, а экономику разогреет. Геращенко воспользовался сложившейся ситуацией, осуществляя эмиссионное финансирование, и это дало хорошие результаты по росту экономики, ВВП и промышленного производства. Заметьте, это произошло еще до повышения цен на нефть.

Если вернуться в сегодняшний день, то же самое следовало делать и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной после скачка курса в 2022 и в 2024 годах. Но, вместо того чтобы подстегнуть экономику, ЦБ усиленно охлаждал ее и пытался вернуть курс к его состоянию до этого события.

Виктор Геращенко нарушил традиционный рецепт МВФ, как действовать в таких кризисных ситуациях — удерживать курс, осуществлять таргетирование инфляции, повышать ключевую ставку — и достиг успеха. Важность его достижений недооценена в мире.

Если говорить о профессиональной уникальности Виктора Геращенко — то, что он сделал после дефолта в 1998 году, представляет собой открытие и реализацию на практике успешной стратегии эмиссии после скачка курса и инфляции.

Он был человеком блестящего ума. Это выражалось в метких и точных определениях, абсолютно феерическом остроумии. К сожалению, в финансовой системе очень много людей, которые не обладают глубинными знаниями, но при этом упрямы и далеко не профессиональны. Виктор Владимирович никогда с ними не спорил, не пытался доказать, что белое это белое, а черное, это черное. Он мог позволить себе всего лишь одно, но настолько остроумное замечание, что окружающим сразу становилось ясна бессмысленность дискуссии с непрофессионалами.

Любимой ученицей и сподвижницей Геращенко была Татьяна Владимировна Парамонова. На мой взгляд, она очень профессиональный и квалифицированный специалист. Это еще одно ценное качество Геращенко — собирать команду профессионалов.

Сейчас, когда в стране усиливается борьба с коррупцией, очень важно сказать вот о чем: будучи руководителем Центробанка, имея связи, уважение в стране и за рубежом, Геращенко мог бы иметь акции, бизнес и даже собственный банк. Но таких страниц в его биографии нет. Это лишний раз подтверждает тот факт, что настоящие профессионалы все знания, силы, энергию тратят на принятие решений, за которые не будет стыдно перед современниками и потомками, а не на собственное обогащение. Кстати, пенсией он был обеспечен только по специальному распоряжению президента Путина.

Виктор Владимирович Геращенко — уникальный пример банкира-бессеребренника — ни заводов, ни газет, ни пароходов.

Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы. У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения. Уходят титаны! Вечная им память.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции