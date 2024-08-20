Украинское руководство бросило на захват Курской области существенные силы. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает, зачем это было сделано, когда и как российская армия освободит оккупированные ВСУ территории, а также о том, как это повлияет на начало мирных переговоров.

Чего будут добиваться ВСУ в Курской области

Декларируемые цели этого наступления ВСУ — улучшение позиций на переговорах, создание «санитарной зоны», оттягивание ресурсов российской армии — носят скорее пиар-нагрузку. В реальности же просто было выбрано единственное возможное направление, где можно применить те ресурсы, которые были у Киева на сегодняшний день с наибольшим вау-эффектом.

По разным оценкам, было использовано от семи до 11 тысяч человек личного состава, буквально вся возможная свободная бронетехника, а также минимум четыре батальона «дроноводов» (и в частности за счет них и осуществили прорыв).

Иногда говорят, что, мол, такая-то бригада ВСУ участвует во вторжении в Курскую область, но в реальности это не так — тут действуют лишь отдельные батальоны бригад, снятые с других направлений и находящихся на восполнении. Все это было собрано с миру по нитке. Единственные, кто участвует практически полным составом, это спецназ, силы специальных операций и бригады ГУР (украинской военной разведки), в том числе иностранцы.

Этот прорыв, осуществленный наверняка не без помощи одной из западных разведок, произошел там, где российская оборона была наименее готова отражать относительно мощный механизированный удар. Похоже, если судить по стычкам на границе, хотели зайти еще и в Белгородскую область, но там это не получилось совсем, благо опыт отражения атак ДРГ в этом регионе был, поэтому ВСУ целиком переключились на Курскую.

Вот таким образом подозрительное затишье на границе Курской области, царившее в последние месяцы, обернулось бурей. И понятно, почему никто на такой ход со стороны украинского военно-политического руководства не рассчитывал — непонятна была окончательная цель такой операции.

Что, Россия снимет с Донбасса подразделения своей армии и перекинет их на вытеснение противника в Курской области? Звучит это красиво, как в стратегической компьютерной игре, но любой военный подтвердит, что армию, которая развернула свое наступление на широком фронте и имеет определенный успех (например, на том же покровском направлении), никто сворачивать и передавать под Курск не будет — как бы грустно это ни звучало для жителей Курской области. Поэтому расчет на то, что Россия прекратит наступление на Донбассе, в корне неверный и дилетантский.

К тому же, проанализировав ситуацию, я уверен, что украинцы рассчитывали на более глубокий прорыв. Конечно, вряд ли речь шла о захвате Курска, но Курчатова, города, где находится Курская АЭС — почему нет? А потом можно потребовать от российской стороны обменять ее на Запорожскую АЭС!

Российский Генштаб сейчас действует очень хладнокровно, без паники и, на мой взгляд, абсолютно правильно. Ситуация, что называется, тяжелая, но управляемая. Зато за последние дни мы не видим никакого заметного развития наступления ВСУ.

По карте пожаров FIRMS становится очевидным, что основной его целью до сих пор является райцентры Коренево и Рыльск. Эти два направления раскрывают нам изначальный план ВСУ: контроль над Суджей (плацдарм для закрепление вторжения) и занятие Рыльска и Коренево, которые в свою очередь дали бы возможность выйти к Курчатову. Пока что именно этот план с маниакальной упертостью реализуется и в топку наступления постоянно подбрасываются резервы.

Буквально вчера-позавчера у ВСУ происходила ротация. Они выводили из Суджи силы специальных операций, которые находятся там с самого начала этой заварушки, и вводили туда новые новые батальонные группы, в том числе морпехов с бывшего украинского плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра.

Что касается российской армии, то видна четкая установка на уход в глухую оборону. По сути, реализуется тот же самый сценарий, который мы наблюдали во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Занимаются насколько это возможно удобные позиции и начинается вынос техники наступающих сил с попыткой отрезания их с помощью артиллерии, авиации, подвода свежих сил и подвоза боеприпасов.

И да, опять же к глубокому сожалению для жителей Курской области, в ближайшее время эта территория освобождена не будет. Мы не увидим через неделю штурмов Суджи. Если мои расчеты верны, то будет происходить терпеливое сдерживание атакующих, чтобы они показали всю свою мощь, выдохлись, чтобы их техника была уничтожена. И только после этого их территориальные приобретения начнут медленно, постепенно уменьшаться, как это сейчас происходит под Работино и Старомайорским.

Атакующий потенциал ВСУ до конца не исчерпан, и в ближайшие дни с высокой долей вероятности можно будет увидеть расширение «серой зоны» в юго-западной части Курской области, в Глушковском районе. Поскольку с Коренево, а тем более с Рыльском у них ничего не получится, они пойдут именно туда, где находятся Кульбаки, Веселое и Теткино, — то есть на южный берег реки Сейм, последний мост через которую и был уничтожен недавно ударами ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. И попытаются организовать оборону по реке.

Впрочем, эту территорию тоже никто просто так сдавать не собирается. Тут будут происходить бои по типу тех, которые можно было видеть около Бердычей в Покровском районе Донецкой области, когда российская армия выигрывала время, а украинская, соответственно, теряла его, «бодаясь» за это село несколько месяцев.

Получилось ли поднять боевой дух ВСУ за счет курской операции

Да, психологический подъем от боевых действий на территории России у украинцев явно наблюдается — в телеграм-каналах настоящая эйфория. Украинские военкоры разъезжают по Судже, там же неонацист Малюта сносит памятник Ленину и так далее. Однако за всем этим инфошумом происходят попытки создать узел обороны в Судже — на картах видно строительство рвов в Свердликово в Суджанском районе, в самом райцентре. И это четко говорит о том, что если дальнейшего продвижения ВСУ не случится, то они просто будут удерживать Суджу до последнего, как это делали в случае с Крынками на левом берегу Днепра.

Зеленскому нужно перезагрузить новостную повестку. Поэтому, вероятно, до понимания тупика по этому направлению еще очень далеко. Думаю, постепенное возвращение российской территории начнется только с октября.

В течение определенного времени держать оборону в Курской области они смогут. Взятие Суджи дало им время для того, чтобы там закрепиться, но больше таких точек у ВСУ там нет. И сейчас самая важная задача для России — удержать Коренево, чтобы не дать украинцам еще одного такого плацдарма.

Других резервов, кроме тех, что сейчас воюют в Курской области у ВСУ нет. Вероятно, Сырский и другие бонзы с погонами сидели и примерно прикидывали: вот, есть у нас от 11 до 20 тысяч бойцов. Можно их послать под Покровск, чтобы сбить напор наступающих российских сил, остановить прорыв под Очеретино и под Нью-Йорком. Но насколько их хватит?

Да, такого количества людей хватило бы для того, чтобы прекратить быстрое продвижение российской армии и навязать встречные бои. Эта ситуация продлилась бы на протяжении августа-сентября, но в октябре она бы закончилась. То есть, они бы выиграли время и смогли бы удерживать фронт на донецком оперативном направлении дольше месяца на три-четыре.

С военной точки зрения так и следовало поступить. Но тогда бы негативный психологический настрой, который сформировался как у западных партнеров, так и внутри Украины, не удалось бы переломить. Как оправдывать необходимость получать новые вооружения, чем оправдывать паковку людей в автобусы с последующей доставкой на фронт? А тут — посмотрите, мы уже совсем скоро будем в Глушковском районе и поднимем там украинский флаг! И в краткосрочной перспективе стоит признать, что они достигли того, чего хотели. Однако в долгосрочной все это им очень больно аукнется под Покровском. Но Зеленский готов обменять крупный город на мимолетный подъем боевого духа, новое западное оружие и финансирование.

Какой будет судьба мирных переговоров

То, что сейчас произошло, полностью перечеркивает всю работу, которая была проделана с обеих сторон людьми, желающими прекращения конфликта — не важно на каких условиях. Зря потрачено время и усилия и западных партнеров, и Беларуси, и Китая, и Объединенных Арабских Эмиратов.

The Washington Post писала о договоренности Украины и России, согласно которой их делегации планировали встретится в Дохе в августе и провести переговоры о прекращении ударов хотя бы по объектам энергетической инфраструктуры с обеих сторон. И это был бы огромный шаг на пути к миру и стабилизации — по крайней мере мирное население прекратило бы страдать. Теперь эта инициатива сорвана.

Вместо этого весь мир сейчас смотрит видеоролики, на которых ВСУ закидывают отнюдь не военных, а мирных жителей в грузовики и увозят их из родных мест «на подвал». Понятно, что сейчас российское руководство заявляет, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи.

Месть же — это блюдо, которое подают холодным. Россия в последнее время не била по украинской энергосистеме. А ведь для того, чтобы в ней произошел коллапс, достаточно вывести из строя определенное число подстанций на 750 киловатт, и все. Ситуация резко меняется. Этот козырь есть в руках Путина, и он им не пользуется, что говорит о многом, и прежде всего о желании искать мирный путь решения проблем.

Мы видим, что Россия соблюдает какие-то невидимые нашему глазу договоренности о том, что она не будет бить по мостам через Днепр. При этом та же Украина абсолютно спокойно уничтожила на днях последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.

Хватит ли у России сил для сдерживания ВСУ в Курской области

Сил у России несомненно хватит. Да, поступают сообщения о том, что туда могут отправить срочников, но это не расходится с обещанием, что они не будут участвовать в СВО. Здесь уже идет речь о защите Родины в прямом смысле этого слова, и им придется выполнять боевые задачи, к которым их все это время готовили.

Конечно, никто их на передовую не бросит, это глупости. Они станут выполнять какие-то снабженческие, охранные функции, стоять и проверять документы на КПП, отбивать атаки ДРГ, минировать и разминировать территорию… То есть делать то же самое, чем занимались до этого в Белгородской, Брянской и той же Курской области. В обществе это вряд ли будет популярно, однако свыкнуться с такой данностью придется.

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