Президентская гонка в США в самом разгаре. Через некоторое время после дебатов, на которых мейнстримные СМИ отдали победу Камале Харрис, происходит вторая попытка покушения на жизнь Дональда Трампа. О том, куда все это приведет Америку, RTVI рассказывает профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

Влияют ли в положительную сторону на рейтинг Трампа продолжающиеся покушения на его жизнь

Во время первого покушения Трамп чудом избежал смерти. Во второй раз секретная служба опять каким-то образом не заметила человека, который 12 часов ошивался вокруг гольф-клуба экс-президента. Очевидно, что на него объявлена настоящая охота.

С одной стороны электорат впечатлен тем, как стойко Трамп все это переносит. С другой стороны, люди задаются вопросом о том, кому это нужно. Ответ на него очевиден. Трампа постоянно атакуют в элитных медиа, поносят аппаратчики Демпартии — в общем, идет его дегуманизация. В стране, где на руках находится больше 400 миллионов единиц оружия, такая пропаганда иногда падает в плодородную почву. Какой-нибудь психопат решает таким образом прославиться или же «спасти страну» от «злодея».

В перспективе рейтинги Трампа на фоне таких событий, скорее всего, опять подрастут. Однако это произойдет не по причине того, что некто в его кампании пытается таким образом их поднять, а потому что люди видят провал всех попыток вывести кандидата от Республиканской партии из игры.

Первое покушение было шоком. На несколько дней все атаки на Трампа прекратились, элитные СМИ говорили о том, как это ужасно. Во втором случае они не сочли нужным прекращать поливать его грязью ни на секунду. В тот же день продолжали звучать заявления, что Трамп — это угроза существования Америки в принципе, что он представляет собой исчадие ада, да и вообще сам виноват в покушении, поскольку своими заявлениями «создает климат нетерпимости в стране». О своей собственной роли в этом процессе элитные медиа предпочитают не говорить.

Каковы сейчас шансы на победу Камалы Харрис

Для Харрис любое выступление, на котором она не провалилась, — уже победа. От нее не ждут многого.

После дебатов ее окружение погрузилось в эйфорию и начало позволять своей подопечной то, чего избегало в течение всего президентства Байдена и последних двух месяцев, когда Харрис была фактически кандидатом партии. Она начала раздавать интервью, сделала пару свободных выступлений, и это опять привело к скандалам.

Даже интервью, которое она дала на прошлой неделе ассоциации афроамериканских журналистов, было встречено с непониманием. Оно представляло собой какой-то словесный салат, набор не связанных друг с другом высказываний. На каждый вопрос она отвечала заученной тирадой, не относящейся к нему по сути. Это вызвало раздражение в том числе и у продемократических комментаторов. Полагаю, теперь люди, управляющие ее президентской кампанией, вновь переиграют стратегию и опять станут прятать ее от живого общения и бесед с журналистами.

Изначально в пользу Харрис работало несколько факторов. Первый — это колоссальный всплеск энтузиазма демократов, когда из президентской гонки вывели Байдена, ведь все тогда понимали, что он не в состоянии победить в ней.

Второй фактор — появление свежей фигуры. Неважно кого, да и Харрис в целом с идеологической точки зрения очень даже соответствует требованиям Демпартии. Она и женщина, и афроамериканка, и южноазиатка-американка, — то есть все, на чем идеология Демократической партии сейчас зиждется. С энтузиазмом был воспринят и ее выбор в качестве кандидата в вице-президенты — губернатора Миннесоты Тима Уолца, позиция которого соответствовала желаниям леворадикального крыла партии. Наконец, партийный съезд всегда дает импульс кандидату.

Но на этом «толчки», которые помогали поднимать ее рейтинги, закончились. Ей удалось практически сравняться с Трампом. В некоторых колеблющихся штатах она чуть впереди, в некоторых — чуть позади. Однако стоит отметить, что съезд Демпартии, на котором ее объявили официальным кандидатом в президенты, дал ее рейтингу очень небольшой толчок — всего на один пункт. На этом его видимый рост закончился.

Можно ли сказать, что у Трампа нет позитивной повестки в отличие от Харрис

Это достаточно комичное заявление, поскольку никто еще не смог понять, в чем состоит позитивная повестка госпожи Харрис. Она так до сих пор ничего вразумительного и не сказала ни об экономике, ни о внешней, ни об иммиграционной политике, ни о своих потенциальных действиях в сфере улучшения работы правоохранительных органов.

Единственной темой, которую она по-настоящему затрагивает, является выгодная для демократов в целом проблема абортов. По поводу всего остального она делает совершенно абстрактные заявления, не озвучивая никаких внятных планов.

Трампу, в свою очередь, не нужно представлять публике свои намерения. Он уже был в Белом доме и проводил политику, которая всем хорошо известна. Так что о какой позитивной программе Харрис, не способной оторваться от телепромптера и выдающей странные бессвязные реплики, может идти речь? Да, она делает общие заявления о том, что сделает лучше жизнь всех американцев, но откуда взять на это деньги, не рассказывает.

Кем являются кандидаты в вице-президенты от республиканцев и демократов

Биография республиканского кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса — это классическая реализация американской мечты. Человек вышел из самых низов и буквально сделал себя сам. Но Трамп его выбрал не столько из-за этого, сколько для реализации очень четкой и узкой задачи, нетипичной для американского кандидата в вице-президенты. Дональд Трамп покупал себе страховку. Он знал, что его будут травить, знал, что на его жизнь будут покушаться, поэтому и выбрал в качестве своего кандидата в вице-президенты «молодого Трампа». Таким образом он послал очень простой сигнал: если вы меня грохнете, то получите мою копию, только в два раза моложе. Вэнса вашингтонская элита боится не меньше, чем Трампа.

Что касается Тима Уолца, то у Харрис тоже была интересная задача. Поскольку она — представительница суперменьшинства, ей не надо было играть в игры Демпартии, она могла выбрать себе в партнеры белого мужчину.

С одной стороны ей был нужен человек, который в отличие от нее способен говорить, причем нормальным человеческим языком, а не языком политика. Тот же Байден, например, говорит как советский партфункционер произнося пафосные стандартные фразы, слушать которые чрезвычайно тоскливо. Уолц же способен общаться с трудящимися на их языке, как Трамп и Вэнс.

Его биография нравится простому народу — он служил в Нацгвардии, работал учителем и тренером в школе… Но я думаю, что в конечном итоге для Харрис выбор Уолца окажется ошибкой. Он обладает леворадикальным мировоззрением, выступает с антиизраильских позиций, что, видимо, стало реверансом демократической кампании в сторону молодых леваков. В то же время это оттолкнет от Харрис независимых и центристов.

Можно ли сейчас спрогнозировать результаты ноябрьских выборов

Поскольку, как я уже говорил, Харрис исчерпала свои источники роста, на мой взгляд Трамп наберет несколько большее количество голосов. Но важен не этот показатель, а то, каким будет баланс в колеблющихся штатах. Недавние опросы показали, что в четырех из семи таких штатов небольшим преимуществом обладает Харрис, а в трех — Трамп. Все эти цифры находятся в рамках статистической погрешности.

Какие-то малейшие сдвиги могут изменить ситуацию, все зависит от того, кто голосует, кто считает голоса и как это происходит. Возможны разные варианты, в том числе когда побеждает по количеству голосов один кандидат, а по балансу в коллегии выборщиков — другой. Так было в 2000-м году, так произошло в 2016-м, это может повториться вновь. Учитывая уровень поляризации в стране и ненависти элит к Трампу, в этой ситуации стоит ожидать всевозможных грязных игр.

Что касается политической программы, то в случае победы Трамп вернется к своей прежней экономической политике. Можно с высокой долей вероятности предвидеть его желание изменить принцип кадрового отбора на тот, который основан на профессионализме, в пику все большему упору на квоты на основе расы, этничности, гендерной принадлежности и так далее.

В то же время, в случае победы Харрис, это станет мощным толчком в пользу политики квот, перераспределения богатства, взвинчивания налогов и одновременно расширения определенных социальных программ, — прежде всего для тех групп населения, интересы которых представляет Харрис.

Одной из ее проблем является то, что она не обладает не только должной квалификацией, но и реальной командой.

Ее отношения с Байденом и его людьми, мягко говоря, натянутые. С одной стороны, она вынуждена опираться на окружение Обамы и Байдена из-за отсутствия своего собственного. С другой стороны, Харрис, конечно, захочет как можно скорее получить независимость. Поэтому она начнет искать новых людей по принципу лояльности, а не профессионализма, что может привести к усилению непредсказуемости и волатильности ее политики.

Закончится ли феномен трампизма со смертью Трампа

В 2020-м году я слышал высказывания как демократов, так и традиционных республиканцев, которые с пеной у рта доказывали, что после проигрыша Трампа о нем больше никто и не вспомнит. Эти люди не учитывали как масштаб кризиса в американской политике, так и системный характер фигуры нынешнего экс-президента.

Трамп представлял интересы реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства. Он выражал чаяния американского среднего класса, — то есть владельцев малых и средних бизнесов, которых совершенно раздавила политика глобализации, открытие экономики, приход китайских товаров, сельхозпродукции из-за рубежа. Это уничтожило многие отрасли экономики США, а вместе с ними и рабочие места очень многих людей.

В политической системе произошла некая перестройка. К республиканцам ушли белые рабочие, ранее голосовавшие за демократов. За ними потянулся и средний бизнес, а вслед за ним и представители реального сектора экономики, в том числе большие корпорации.

За нынешними демократами, в свою очередь, стоит очень специфический бизнес-контингент. Это финансовый капитал, хай-тек, шоу-бизнес, фармацевтика. То есть те, кто совершенно не заинтересован в защите американской экономики. Они глобальны по своей сути, поэтому всячески выступали против тарифов на иностранные товары, против каких-то мер, которые бы защитили реальный сектор экономики.

С другой стороны, база демократов — это и меньшинства, и представители социальных низов. Они очень хотят чтобы государство перераспределяло доход и привилегии в их пользу.

В этой ситуации традиционная республиканская элита, которая тоже была глобалистской по своей сути, оказалась просто в дурацком положении. Она противостоит Трампу, которого поддерживает 90% рядовых членов республиканской партии, оказываясь таким образом между молотом и наковальней. Традиционные республиканцы вроде как остаются ими, но при этом выступают против неоспоримого лидера своей собственной партии, оказываясь в глубоком одиночестве.

Несомненно, роль личности Трампа очень важна. Он пришел и из бизнеса, и из шоу-бизнеса, он умеет говорить с простыми людьми. Трюки, которые применяются в американской политике для того, чтобы потопить оппонента, не действуют против него. Трампа пытались обвинять в экстремизме, в том, что он слишком груб с оппонентами или плохо ведет себя по отношению к женщинам. Эти претензии в итоге только повышают его популярность, поскольку воспринимаются как знаки аутентичности.

Забавно, что нынешняя ситуация в американской политике аналогична той, которая сложилась в СССР в конце 1980-х годов, когда партноменклатура пыталась утопить Ельцина. Все, что делали партапаратчики против него, приводило к обратному результату. Это заставляло людей поверить, что он — человек из народа. Хотя ирония, конечно, состояла в том, что Ельцин-то как раз был плоть от плоти партийной номенклатуры, в отличие от Трампа.

Поэтому я считаю, что Дональд Трамп сделал абсолютно верный выбор в лице Джей Ди Вэнса. Из него Трамп буквально сможет вырастить второго себя. Вэнс станет лидером трампистского движения, которое вызывает и ненависть, и одновременно замешательство у его оппонентов, поскольку эти люди совершенно не понимают, как с ним бороться.

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