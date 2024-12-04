На прошлой неделе курс доллара впервые с весны 2022 года поднялся до 113 рублей, рос и курс других валют. О том, почему это произошло и что ждать в этом плане в дальнейшем, RTVI рассказал кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов.

Почему курсы валют растут

На курс рубля оказывает влияние множество факторов. По идее высокая ключевая ставка Центробанка должна делать рублевые заимствования дорогими. Грубо говоря, рубль должен дорожать, а доллар — дешеветь. Да и в целом пропорции внешней торговли должны укреплять российскую национальную валюту.

Если мы оглянемся на прошедшие 20—25 лет, то увидим, что Россия всегда больше зарабатывала на внешней торговле, чем тратила. Это означало постоянный приток капитала через международные торговые каналы на российский рынок. И это, по логике вещей, должно было постоянно делать рубль все более дорогой валютой относительно доллара. Но, тем не менее, мы наблюдали обратную картину. Рубль все время дешевел.

Почему? Да потому что это было выгодно российскому государству, экспортерам, нашим ключевым сырьевым олигархам, которые на этом неплохо обогащались, конвертируя экспортную выручку по заниженному рублевому курсу. Да и сейчас все не то чтобы сильно поменялось. Просто раньше Центробанк не препятствовал оттоку капитала и накапливал избыточные резервы, а сейчас на курс влияют немножко другие инструменты.

Тем не менее общая закономерность осталась та же. Правительству выгоден слабый рубль, потому что он стимулирует экспорт. В первую очередь речь идет о российских углеводородах, когда растущие прибыли нефтегазовых компаний пополняют бюджет. Так и получается, что чем слабее рубль, тем больше его доходы. Рост курса доллара на один рубль приносит в казну дополнительные примерно 100−150 млрд рублей в год.

Сейчас в бюджет на 2025 год заложен курс 96,5 рубля. Вероятно, государство чуть отыграет прогноз и установит его, в связи с последними событиями, на отметке где-то 100 рублей за доллар. Это принесет дополнительно 3,5 рубля к курсу, который уже был заложен в бюджет. В результате только за счет девальвации он получит дополнительно полтриллиона. Это достаточно неплохая сумма, ведь дефицит бюджета в 2024 году достиг примерно 3,3 триллиона рублей и за счет курса его можно несколько подзакрыть.

Конечно, правительство будет понемногу корректировать курс, иначе инфляция раскрутится до такой степени, что начнет раздражать население, — это будет слишком заметно и слишком сильно станет бить по карману. Поэтому власти выгодна постепенная, плавная девальвация, в которой и обвинить-то особенно некого.

Это же не какой-то дополнительный налог, которым правительство обложило граждан. «Невидимая рука рынка» пошуровала где-то там на биржах, вот и сложился новый курс.

Никто за него не голосовал, никаких решений в правительственных кабинетах не принимал. Примерно так объяснит россиянам ситуацию правящий класс, мягко, через девальвацию рубля, изымая деньги у населения.

Что стало причиной обвала рубля

В первую очередь это новые санкции, прежде всего против «Газпрома». А «Газпром» — это один из главных поставщиков иностранной валюты в нашу страну через продажу газа, которая ведется в частности в Турцию и Китай. Очевидно, участники рынка, испугавшись санкций против этой госкорпорации, решили закупиться долларами впрок. Рубль подешевел не только относительно американской валюты, но также юаня и евро. Игроки на рынке опасаются, что в ближайшем будущем иностранной валюты на российском рынке будет не хватать.

Есть еще несколько факторов — общая макроэкономическая ситуация с избыточным рублевым навесом, денежный навес над экономикой. Денежная масса в России за последний год выросла на 19%, что довольно много, — для сравнения, в США за это время она подросла на 5%. Это в первую очередь происходит за счет кредитования. Банковская система создает новые деньги, каждый раз выдавая, скажем, некоему предприятию кредит на контракт по выполнению гособоронзаказа.

Однако поскольку этот контракт лежит вне зоны гражданского производства, то получается, что деньги попадают во всю экономику в целом, а товаров потребительского назначения сильно больше не становятся. Это ослабляет рубль и способствует его девальвации относительно других валют. Общая инфляция увеличивает цены всех товаров, а иностранная валюта — это такой же товар, курс которой является выражением цены этой валюты на рынке (здесь — на финансовом).

Есть еще один фактор — Трамп скоро займет овальный кабинет, его протекционистские намерения известны. Это поспособствовало резкому укреплению доллара в целом на мировом валютном рынке. Ожидается, что Трамп будет активно поддерживать местный бизнес в его конкурентной борьбе с Китаем и другими странами. Соответственно, вера в доллар укрепилась.

Кроме того, такое резкое, практически одномоментное падение рубля может означать, что какой-то крупный российский игрок — банк или компания — выводит доллары за границу. Тем самым он создает избыточный спрос на американскую валюту. Для каких целей он это может делать — пока неизвестно.

Наконец, если помните, в 2022 году Путин распорядился возвращать в страну 80% валютной выручки и 90% от нее продавать. Это нужно было, чтобы в условиях новых санкций и оттока капитала из России удержать валютный рынок от падения и насытить его иностранной валютой. Однако постепенно эту меру стали смягчать, и сейчас необходимо обязательно продавать уже 25% от валютной выручки.

Это было сделано по причине невыгодности возвращения валюты в Россию из-за санкций против банковской системы. Стало непонятно, как выводить ее из страны для оплаты сделок по импорту. Поэтому теперь властям выгоднее просить экспортеров держать эти средства на счетах иностранных банков в дружественных юрисдикциях.

Как говорят в Минфине, ужесточать требования по продаже валютной выручки на фоне падения рубля не планируется. Так что государство готово пожертвовать курсом национальной валюты.

Описанная совокупность факторов, очевидно, будет подталкивать рубль вниз и в дальнейшем, если напряженная геополитическая ситуация сохранится и впредь.

Стоит ли ждать новых скачков курса доллара

За счет снижения курса рубля государство перераспределяет активы из карманов граждан в пользу правящего класса, экспортеров и бюджета. Сам по себе курс не делает страну богаче или беднее. Просто если кто-то выгодно продает доллары по 105 рублей, значит, кто-то их невыгодно покупает. И делаем это мы, потребляя импортируемые товары, а также товары, произведенные с большой долей импортных составляющих.

Слабый рубль — это дополнительный незримый, «ласковый» налог на население. Он аккуратный и не сильно он раздражает людей в плане такой роста антирейтинга власти. Одно дело — повысить пенсионный возраст. У вас взяли и напрямую отняли ваши пенсионные накопления, другое дело — курс.

Я не готов прогнозировать его значение в какой-то перспективе, потому что на него влияют слишком много факторов. Предполагаю, правительство само не ожидало такого резкого падения, хотя и планировали постепенную девальвацию до 2027 года. Однако совершенно точно можно сказать, что доллар, как и другие иностранные валюты (юань в том числе), будут дорожать, поскольку это выгодно правительству.

Это позволяет изъять дополнительные средства у граждан в пользу бюджета, и направить на военные нужды. Напомню, треть бюджета сейчас идет на оборону, и расходы России на вооруженные силы относительно масштабов экономики уже больше, чем в послевоенном Советском Союзе.

Заметят ли россияне, получающие зарплату в рублях, рост доллара

В эти дни было любопытно наблюдать за реакцией чиновников и депутатов, которые пытались выдавать седативные заявления, чтобы успокоить общество. Дмитрий Песков сказал, что россияне зарабатывают зарплату в рублях, поэтому нечего им за курсом доллара следить. Лидер ЛДПР Слуцкий утверждал, что «рубль — самая крепкая валюта в мире», и если он упал, то это временно. Депутат Журова сказала, что молоко не подорожает, поскольку оно отечественное и курс доллара на его цену не повлияет, а если это произойдет, то виноваты «спекулянты».

Но, конечно, повлияет, потому что импортозамещение у нас происходит преимущественно на словах. Оно очень слабое и больше связано скорее не с внутренними тенденциями по модернизации российской экономики, а скорее просто с внешними санкциями. Запад внес куда больший вклад в импортозамещение в России, чем само российское государство и бизнес.

До 2022 года, до введения блокирующих санкций, объем импорта в российской экономике составлял примерно 20,5% ВВП, а сейчас — 19,2%. Казалось бы, серьезные торговые преграды, эмбарго, и, тем не менее, импорт в ВВП сократился всего на один процентный пункт. Самое большое его падение уже произошло в 2022 году, и сейчас государство и российский бизнес ищет пути его восстановления, так как жить без него они в любом случае не смогут.

Поэтому, конечно, удорожание импорта приведет к подорожанию всех российских товаров. Мы наблюдаем, как российская инфляция продолжает расти. Центральный банк называет значение около 8,6%, но, конечно, эти величины не соответствуют действительности. Уже давно установлено, что ЦБ использует не совсем корректную методику оценки инфляции.

Например, можно зайти на сайт Росстата и посмотреть на динамику цен на разные товары. Окажется, что за год, с октября 2023 по октябрь 2024, тот же картофель в России подорожал, например, на 65%, а поездка в Арабские Эмираты подешевела на 5% из-за валютных колебаний. Росстат не моргнув глазом суммирует эти две величины с другими подобными и выдает нам информацию, согласно которой где-то что-то подорожало, а в другом месте что-то подешевело, в итоге приходя к выводу, что рост цен не был значительным.

Вот только у 70% наших граждан нет загранпаспортов, они вообще никогда не бывали за границей и никогда туда не поедут, потому что денег на такие поездки у них нет. Подорожала поездка в Арабские эмираты, подешевела — все это для населения России никакого значения не имеет.

Зато если мы посмотрим на динамику цен того, что называют «товарами народного потребления» или «повседневного спроса» (продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены, бытовая химия), то они подорожали за год на 22%. И если говорить о реальной инфляции, то ближе к истине именно эта цифра — 22%.

А теперь давайте сравним ее с тем уровнем процентных ставок на депозиты, которые россиянам предлагают банки. Сейчас бытует мнение, что на депозите можно хорошо заработать — мол, инфляция меньше 9%, а депозит вам даст сразу 22% или хотя бы 19−20%, что значительно выше ее. Буквально, народ заманивают тем, что они смогут просто жить на эти доходы, нигде не работая. Но это, конечно, большое заблуждение, просто противоречащее здравому смыслу.

С одной стороны, государство пытается соскрести последнюю копеечку в бюджет и изымает деньги у населения разными способами. С другой стороны, якобы дает нам возможность получать пассивный доход с хорошей рентабельностью, которую даже не всякий бизнес приносит спокойные времена. Естественно, такого не может быть. Просто официальная инфляция не соответствует тому реальному уровню роста цен, с которыми сталкивается гражданин каждый день в магазинах.

Что является причиной разгона инфляции

Государство в лице Центрального банка может через ключевую ставку несколько снижать экономическую активность на фоне перегрева отдельных секторов экономики. Но это возможно только в том случае, когда инфляция имеет естественную рыночную природу. В нашем же случае ее источником является следствие сознательной политики властей. Она выражается в расходах на армию, на военно-промышленный комплекс. Государство накачивает бюджетными деньгами приоритетные для него сектора экономики, раздает щедрые гонорары участникам СВО и в целом дает деньги всем, кто причастен к производству вооружений.

Это приводит к перетоку ресурсов в непроизводительную сферу, где выпускаются не гражданские товары, а производятся ракеты, снаряды и амуниция для солдат. Все это в конечном счете не попадает на потребительский рынок. В итоге гражданские отрасли испытывают и дефицит ресурсов, и кадровый дефицит, и дефицит капитала.

Высокая ключевая ставка, по сути, выражает дефицит капитала. Растет цена заемных средств, а значит их не хватает. Как следствие, гражданским секторам приходится идти на избыточные расходы. Это еще в большей степени разгоняет инфляцию. Так что сейчас Центральный банк своими действиями просто не может противостоять инфляции. Получается, он вроде бы посылает государству сигнал, делая заемные средства все более дорогими. Государство же в лице правительства их игнорирует, поскольку его основная цель — политическая.

Но если ситуация и дальше продолжит идти по нарастающей и ключевую ставку продолжат поднимать, это станет приводить к растущей цене заимствований и для самого правительства. В бюджете все большая часть свободных средств будет пускаться на обслуживание прежних долгов. Уже в 2025 году на это планируется потратить около 3 трлн рублей. И чем выше ключевая ставка, тем выше будет эта сумма в будущем. Это, в свою очередь, снижает объем свободных средств в бюджете.

Стоит ли опустить ключевую ставку, если она все равно не работает

Повышение ключевой ставки не спасает от инфляции, но и снижение ее ситуацию также не выправит. Представим, что ее опустили с 21% до 8%. Что произойдет в этом случае? Компании начнут набирать кредиты, и возникает вопрос, куда эти деньги они потратят. По идее, они станут закупать станки, оборудование, какие-то материальные ресурсы для производства.

И вот администрация какого-нибудь хлебокомбината, взявшая дешевый кредит, приходит на станкостроительный завод и говорит: у меня есть дешевые деньги, дайте-ка нам какое-нибудь необходимое для нашего производства оборудование! А станкостроительный завод говорит: извините, у меня людей нет, они все на фронте или ракеты производят. Так что из денег вы станок не слепите.

Нужны люди, нужны сырьевые товары, но все ресурсы сейчас огромным потоком вливаются в военно-промышленный комплекс. Поэтому проблема инфляции может быть решена только после завершения боевых действий и перераспределения денег из ВПК в пользу гражданского сектора. И то это не решит проблему мгновенно, потому что в экономике уже накопились большие противоречия. Большое количество людей побывало на фронте и вернулось в лучшем случае с инвалидностью или с поломанной психикой, а в худшем случае — в гробах. Если же говорить о росте рождаемости, то даже если он случится вдруг по мгновению волшебной палочки здесь и сейчас, то насыщение рынка рабочей силы за счет него произойдет только через 20 лет.

А пока мы будем продолжать сталкиваться с дефицитом кадров. Плюс ко всему, даже если СВО закончится «по распоряжению Трампа» 21 января, то государство все равно продолжит насыщать деньгами военно-промышленный комплекс, потому что ему нужно будет восполнить те потери вооружений, которые были понесены в ходе военной операции. Соответственно, как минимум в течение еще нескольких лет экономика будет сильно милитаризирована, и государство будет отдавать приоритет оборонке над гражданским сектором.

Поэтому в инфляционной модели мы будем жить еще очень долго. Годы понадобятся для того, чтобы привести ситуацию в норму.

Это мне напоминает такую известную полуюмористическую байку, иногда звучащую из уст диетологов, к которым приходят люди с огромным избыточным весом и спрашивают, как им быстро похудеть? Они вес набирали годами, а теперь хотят с помощью волшебной пилюли сразу прийти в форму. Но нет, такого не бывает. Если вы создавали себе проблемы годами, то годы уйдут на то, чтобы их преодолеть.

Вот и с инфляцией то же самое. И не у Центробанка сейчас в руках инструменты для того, чтобы двинуться в сторону ее снижения.

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