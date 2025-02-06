Телефонные мошенники не только выманивают деньги, но и принуждают к совершению диверсий. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия в своей колонке для RTVI рассказывает, что это за люди и как им противостоять.

Как выглядит современный телефонный мошенник

За последние годы портрет типичного телефонного мошенника претерпел лишь одно существенное изменение — значительно сократилось количество мошеннических колл-центров в местах лишения свободы. Это произошло благодаря активной работе Федеральной службы исполнения наказаний совместно с прокуратурой и Следственным комитетом, которые на протяжении последних трех лет ведут планомерную борьбу с этим явлением.

Сегодня типичный телефонный мошенник — это чаще всего провинциал, пусть даже он находится и «работает» в крупном городе. С психологической точки зрения, это человек с явным нарциссическим расстройством личности, неспособный испытывать эмпатию к своим жертвам. У таких людей из человеческого, по сути, остались только внешность и речь — в остальном это беспринципные личности, готовые пойти на все ради заработка. Причем, если бы только заработка…

Особую опасность представляют схемы, в которых жертв не только обманывают на деньги, но и провоцируют на совершение преступлений, связанных с противодействием СВО. Мошенники сначала выманивают средства, а затем обещают их вернуть в обмен на совершение диверсии, террористического акта или иного преступления. Жертвы таких афер сталкиваются с колоссальными жизненными проблемами: помимо стресса от потери накоплений, они могут понести суровую уголовную ответственность.

Является ли телефонное мошенничество организованной преступностью

Безусловно, телефонное мошенничество — это самая настоящая организованная преступность. Принцип ее «размножения» довольно прост: люди, которые начинают работать в колл-центрах, со временем понимают, что схема им «по зубам», и начинают создавать собственные мошеннические центры. При этом есть основания полагать, что к работе этих колл-центров причастны как спецслужбы некоторых государств, так и криминальные структуры, поскольку речь идет о колоссальных нелегальных доходах и мошенников странно было бы не крышевать.

Особую роль в этой системе играет украинский след.

Правоохранительные органы Украины фактически закрывают глаза на деятельность подобных колл-центров, более того — получают взятки за закрытые глаза от структур, действующих против россиян. Впрочем, нельзя исключать, что российские мошенники могут мимикрировать под украинцев, чтобы запутать следствие.

Для подчинения жертвы используются специальные технологии нейролингвистического программирования, которые можно отчасти сравнить с цыганскими техниками гипноза. Это объясняет, почему жертвами становятся не только пожилые люди, но и состоятельные, образованные граждане, работающие в крупном бизнесе и государственных структурах — люди с высоким интеллектуальным потенциалом.

Может ли человек, выполнивший по указке мошенников диверсию, избежать уголовного наказания

Выявлять такие преступления крайне затруднительно из-за использования мошенниками поддельных сим-карт, подменных номеров и IP-телефонии. Несмотря на то, что по совокупности статей (159 и 210 УК РФ) организаторы могут получить до 30 лет лишения свободы, на практике эти дела практически не раскрываются и остаются «висяками».

В случаях, когда жертву саму принуждают к совершению преступления (диверсия, теракт и т. д., как было указано выше), правоохранительные органы обычно понимают, что это была провокация, первоначально связанная с мошенничеством. Жертвы, как правило, раскаиваются в содеянном и активно способствуют расследованию. Однако формальная сторона преступления от этого не меняется — они подлежат привлечению и в качестве обвиняемых.

При этом к пожилым людям отношение более снисходительное — их, как правило, не приговаривают к реальным срокам заключения.

К молодым подход более строгий, поскольку считается, что их когнитивные способности существенно выше, и они могли предвидеть последствия своих действий.

Единственный способ для человека избежать уголовной ответственности в этом случае — это если в ходе психолого-психиатрической экспертизы будет установлено, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Поэтому по всем таким делам необходимо заявлять ходатайство о проведении такой экспертизы

Как бороться с телефонным мошенничеством

Существуют перспективные методы борьбы с телефонным мошенничеством: благодаря закону Яровой, операторы связи обязаны сохранять записи телефонных разговоров до полугода. Это открывает возможность создания федерального банка голосов мошенников, который в перспективе, с развитием технологий искусственного интеллекта, мог бы помочь идентифицировать преступников по биометрическим данным голоса.

Что касается законодательного регулирования, то Центробанк уже учитывает все реалии, связанные с телефонным мошенничеством. Предполагаемое введение дополнительных ограничений на определенные банковские операции для граждан может создать некоторый дискомфорт для тех, кто ведет деловую активность, но это оправданная мера.

В целом же существует простой рецепт защиты от мошенников: если вам позвонили с просьбой перевести деньги на другие счета или предоставить доступ к банковским картам или аккаунту на Госуслугах, нужно немедленно прервать разговор и заблокировать номер. Держите это в голове всегда, когда вам поступает звонок с неизвестного (и даже с известного) номера. При возникновении подозрений следует обратиться в свой банк или МФЦ для проверки состояния счетов и аккаунтов.

Важно помнить, что до момента совершения каких-либо действий в банковском приложении банк несет ответственность за ваши деньги.

Поэтому если мошенники сообщают о попытках хищения средств, можно не паниковать — в таком случае банк компенсирует все потери.

В случае, если человек все же стал жертвой мошенников, у банков есть возможность блокировать платежи на три дня. При первых признаках обмана необходимо немедленно обращаться в банк с заявлением об остановке транзакции. Если деньги еще находятся на российских счетах, существует теоретическая возможность их возврата. Однако если средства были моментально распылены по множеству счетов и обналичены, шансов на их возвращение практически нет.

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