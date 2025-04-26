Дональд Трамп и его команда не устают повторять, что Россия и Украина чуть ли не со дня на день должны прекратить боевые действия — и все, конечно, благодаря исключительным миротворческим способностям 47-го президента США. О том, чем обусловлены трудности, которые он испытывает во внешней политике, RTVI рассказывает американист Алексей Забродин.

Давайте скорее!

Первые 100 дней президентства Дональда Трампа на исходе. Символическая дата, в которую принято подводить наиболее ранние итоги деятельности хозяина Овального кабинета, наступит уже 30 апреля. Сайт Белого дома сегодня сравним с сайтом об ударной деятельности генсека ЦК КПСС — будь у вождей прошлого в свое время веб-страница. Можно смело делать ставку, что на ней по такому случаю появится отчет о феноменальных успехах 47-го президента США. Что окажется в списке исключительных заслуг Трампа — остается только предполагать. Но сомневаться в его креативной команде, готовой даже в очевидных провалах видеть сплошные плюсы, не приходится.

К заветному рубежу Дональд Трамп подходит не в самом бодром расположении духа. Если верить пресс-секретарше Белого дома Кэролайн Левитт, хозяин Овального кабинета «расстроен», а «его терпение вот-вот лопнет». Довели до такого состояния 78-летнего политика Россия и Украина, которые, по его же словам, очень хотят покончить с кровопролитием, но все никак не могут. Дошло до того, что президент США пригрозил Москве и Киеву обозвать их «дураками» и выйти из переговоров, если те не заключат мирное соглашение.

«Мы не собираемся заниматься этим месяцами», — уточнил, в свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио, комментируя перспективы урегулирования длящегося второе десятилетие конфликта.

После этих угроз журналисты несколько дней мучили Белый дом вопросами о том, какой же дедлайн поставил Трамп Москве и Киеву для заключения мира. Сперва американский лидер и его соратники уходили от конкретики, но 24 апреля президент все-таки сказал, что прессе лучше вернуться с этим вопросом к нему недели через две, а пока же он полон надежд на успех.

Повышенная активность Трампа и представителей его администрации действительно создала ощущение скорого урегулирования. Особо усердно на этом поприще труднится спецпосланник Стив Уиткофф, который настолько погружен в российско-украинские противоречия, что даже неспособен вспомнить названия регионов, за которые ведутся боевые действия. Не отстает и сам глава Белого дома, постоянно делая посты в соцсети Truth Social, подогревающие интерес к мирной инициативе. Ему подыгрывают Владимир Путин с Владимиром Зеленским, которые пытаются убедить мировую общественность, что уж они-то сильнее кого бы то ни было хотели бы прекращения боевых действий.

Никто не хотел уступать

Проблема состоит в том, что диапазон уступок, на которые Москва и Киев готовы пойти ради удовлетворения миротворческих амбиций американского лидера, крайне узок, а согласие по каждому из пунктов компромисса Штатам приходится буквально выбивать из конфликтующих сторон. При этом чаще от США достается Украине и Зеленскому, только за последние дни несколько раз выставленному Белым домом чуть ли не главным препятствием на пути к миру.

Давление на Киев, которому Вашингтон навязывает отказ от ключевых пунктов, определяющих его восприятие справедливости, в глазах части мировой общественности делает из Трампа пророссийского политика. Однако подобный образ президента США — сильное упрощение. Соблазн обвинить его в желании «сдать Украину» велик, но по-настоящему им руководит стремление сбросить с себя бремя ее защиты. Конечно, глава Белого дома мог бы просто самоустраниться и полностью лишить Киев какой-либо поддержки со стороны Вашингтона. Однако такой сценарий чреват для хозяина Овального кабинета различными политическими рисками, а потому ему ничего не остается, как навязывать мирное решение двум странам, уверенным, что еще не исчерпали все возможности достичь своих целей военными методами.

Для решения такой сложной задачи требуется много времени и кропотливой работы. Но Дональд Трамп, будучи человеком импульсивным, не умеет играть вдолгую. Поэтому он решил срезать дистанцию, выбрав стратегию максимального давления на Киев, который сильно зависит от американской поддержки, вроде бы должен осознавать это, а значит и быть более податливым. Для ускорения процесса он снарядил в Россию Уиткоффа разведать кратчайший путь к урегулированию. И тот привез своему старому другу неожиданное откровение — надо просто признать, что за Москвой остаются пять регионов, за которые идут боевые действия. Стоило ли ради подобного знания несколько раз пересекать океан — вопрос дискуссионный.

Кому больше всех надо

Насколько серьезно следует принимать слова Трампа о возможном выходе из переговоров, если в ближайшие дни или недели урегулирования достичь не получится, — остается непонятным. Кроме того, совершенно не ясно, каким будет следующий шаг президента США, если и когда он все же потеряет интерес к посредничеству.

Часть экспертного сообщества уверена, что в случае сворачивания миротворческих усилий глава Белого дома самоустранится и окончательно перекроет помощь Украине.

Учитывая риторику нынешней администрации и фиксацию Трампа на Зеленском, такой сценарий кажется вполне вероятным. Однако для американского президента он сопряжен с многочисленными рисками.

Во-первых, именно Трамп последний год уверял мировую общественность и американских избирателей, что у него есть волшебный мирный план, а урегулировать российско-украинский конфликт проще простого — надо лишь ему, Трампу, вернуться в Белый дом. И с такими вводными отказ от попыток добиться прекращения огня станет серьезным его поражением.

Кроме того, в своих предвыборных речах Трамп уверял, что продолжение боевых действий между Москвой и Киевом чревато третьей мировой войной. Получится, что человек, обещавший спасти кошечек и собачек из Спрингфилда от голодных гаитянских мигрантов, с полным осознанием цены вопроса, бросит человечество на произвол судьбы перед грядущим ядерным апокалипсисом! Если, конечно, вдруг не выяснится, что шуткой были не только его слова о способности урегулировать конфликт «за 24 часа», но и все остальное, сказанное в контексте военного конфликта между Россией и Украиной.

Во-вторых, провал переговоров усилит критику со стороны оппонентов, обвиняющих Трампа в подборе кадров по принципу лояльности, а не компетентности. В конце концов, доверить решение одной из сложнейших международных проблем десятилетия близкому другу Стиву Уиткоффу — человеку с нулевым дипломатическим опытом — было крайне смело. И без успешного заключения сделки между Москвой и Киевом многие сочтут подобное решение Трампа еще и недальновидным. Учитывая, что администрация и так погрязла в кадровых скандалах (чего стоят советник по нацбезопасности Майк Уолтц и глава Пентагона Пит Хегсет, сливавшие секретную информацию в чаты обычного мессенджера), то лишний повод для критики Трампу вряд ли нужен. Пока же переговоры продолжаются, о провале говорить рано.

В-третьих, совсем бросить Украину — подорвать глобальное доверие к США со стороны многочисленных партнеров. Конечно, всегда можно сказать, что обещания «вечной поддержки» Киеву давал Джо Байден, однако возможное крупное поражение Украины на поле боя из-за прекращения американской поддержки будет названо отнюдь не именем предыдущего президента. Кстати, именно провальный вывод войск США из Афганистана, фактически запущенный во время первого срока Трампа, отправил под откос рейтинги Байдена, которые к выборам 2024 года так и не восстановились.

Другими словами, Трампу, возможно, действительно больше всех надо. И расписываться в неспособности «легко» урегулировать российско-украинский конфликт накануне или сразу после первых 100 дней президентства стало бы для него слишком болезненным ударом.

От беды к беде

К заветной дате президент США не может похвастаться большим списком внешнеполитических успехов, а желание их поскорее заполучить провоцирует хаос. Так, Трамп было ввязался в торговую войну чуть ли не со всем миром, но после паники на рынках пошел на попятную, отложив введение огромных пошлин против двух сотен государств и территорий. Полноценные тарифные «боевые действия» глава Белого дома сохранил только в отношении КНР, но китайские власти, как быстро пришлось уяснить американскому лидеру, не сдаются. В итоге на днях Трамп назвал собственноручно введенные пошлины против Китая «очень высокими» и пообещал их «существенно снизить».

Не удалось с разбега, пригрозив полноценной войной, заключить сделку с Тегераном по иранской ядерной программе, кстати, Трампом же и разрушенную во время первого срока.

Не получилось у главы Белого дома добиться от союзников по НАТО и железных обещаний резко нарастить расходы на оборону, чтобы устранить «несправедливость», когда США, по мнению Трампа, оплачивают безопасность остальных партнеров по альянсу. Угроза, выраженная в намеках, вывести Штаты из НАТО пока не сработала. Примечательно, что с 2022 года военные траты членов блока и так растут и у многих уже соответствуют требованиям, которые Трамп предъявлял во время своего первого срока. Однако теперь он хочет от них большего.

Не горят желанием пополнить «штатное расписание» США Гренландия и Канада, за счет которых Трамп мечтает вписаться в американскую историю собирателем земель.

Таким образом, недостатка в целях и задачах на внешнеполитической арене у республиканской администрации нет. Беда в том, что нет и ощутимых успехов.

Другое дело, что те вершины, которые хочет покорить Трамп, требуют долгой и планомерной работы. Поэтому нет ничего постыдного в том, что взобраться на них за первые 100 дней не удается.

Но ведь глава Белого дома хочет всего добиться быстро, порой просто игнорируя различные обстоятельства. В конце концов, зачем откладывать Нобелевскую премию мира на завтра, если ее можно получить сегодня. Впрочем, в спешке можно расстроиться от отсутствия успехов и в итоге не добиться ничего.

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