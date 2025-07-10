Как России выбраться из демографической ямы? Об эффективных способах повышения рождаемости рассказал RTVI лидер «Справедливой России — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Минус один Владивосток

В последние несколько лет мы, к сожалению, находимся на склоне демографической ямы, и движемся по этому склону не вверх, а вниз. С 2016 года отмечается снижение коэффициента рождаемости, в предыдущие два года он составлял 1,4. При таком уровне рождаемости неизбежна естественная убыль населения. В 2023 году она превысила 500 тысяч человек, в 2024 году — достигла почти 600 тысяч. Каждый год с демографической карты России исчезает население одного крупного города, сопоставимого по численности с Владивостоком или Ярославлем.

Прогнозы на будущее тоже не радуют. Росстат разработал три сценария развития ситуации. В худшем из них к 2046 году страна потеряет 15,4 млн населения. «Оптимистичный» сценарий не сильно лучше — будет прирост в 4,6 млн, но только за счет мигрантов. Для этого в страну должно прибывать по 400 тысяч иностранцев в год. По сути это не прирост, а замещение населения! Так что один сценарий страшнее другого. Я уж не говорю о базовом, то есть наиболее вероятном по Росстату прогнозе, где население России сокращается на 7,3 млн человек.

При этом профильные чиновники, похоже, смирились с таким сценарием «ползучего вымирания».

В прошлом году правительство разработало и презентовало важнейший документ — новую Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Это главный ориентир, план развития демографии в стране. Так вот, эта стратегия предполагает, что коэффициент рождаемости к 2036 году повысится с нынешних 1,4 всего лишь до 1,8. То есть население продолжит сокращаться и в следующие 11 лет (ведь для роста нужен коэффициент не меньше 2,1). Это пораженческий план — стратегия вымирания, которую нужно кардинально пересматривать. Необходимо ставить совершенно другие цели и идти к ним, реализовывая действенные решения поддержки рождаемости.

Ведь несмотря на все мрачные прогнозы, приведенные выше, я уверен, что мы можем развернуть ситуацию. Только надежда нашей демографии — ни в коем случае не мигранты, а российские многодетные семьи. Именно поощрение многодетности — путь наверх из демографической ямы. И у нас есть для этого огромный потенциал. Обратите внимание: по опросам ВЦИОМа, большинство россиян хотели бы иметь многодетные семьи. Но здесь, как в том знаменитом тосте — желания должны совпадать с возможностями. И возможности для этого должно дать государство.

Больше детей — больше поддержка

В портфеле нашей фракции «Справедливая Россия — За правду» около полусотни демографических инициатив. Все они так или иначе направлены на поддержку рождаемости и многодетности. А вплотную мы начали заниматься острой демографической темой еще в 2019 году, когда внесли программный законопроект «О поддержке семей с детьми». Он не был принят, но многие его положения впоследствии воплощались с подачи президента.

В нем и увеличение детских пособий, и горячее питание в школах, и распространение маткапитала на первых детей. Буквально накануне Госдума приняла закон о повышении пособий для молодых мам-студенток до прожиточного минимума — такое предложение тоже было в нашем законе 2019 года, а вновь мы его направляли в кабмин минувшей осенью. И только после поручения Владимира Путина в декабре правительство разработало свой законопроект, который и был принят. Но на принятие этого нужного, хоть и не самого затратного для бюджета решения у чиновников и депутатов ушло целых шесть лет! Текущая демографическая катастрофа уже не дает такого времени на раздумья. Нужно срочно принимать решения по стимулированию многодетности.

Первое — это прогрессивная шкала маткапитала. Практика показала, что маткапитал — самый эффективный демографический инструмент, но в нынешнем виде он вовсе не способствует многодетности. Введение выплат на первого ребенка было верным шагом. Но в итоге получилось, что на первенца выплачивается самая крупная сумма, на второго — уже остатки, а на третьего на федеральном уровне не платят вообще ничего. Большинство регионов ввели свои выплаты, но это скромные суммы.

Мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу маткапитала на федеральном уровне.

В ее рамках на первого ребенка сохраняются те же выплаты, на второго они увеличиваются почти до 900 тысяч рублей, на третьего — до 1,4 млн. Суммы можно обсуждать, но основной принцип маткапитала должен стать именно таким: возрастающие выплаты, которые ведут к многодетной семье.

Вдобавок мы предлагаем повысить сумму маткапитала в регионах с низкой рождаемостью. Примерно в четверти субъектов России коэффициент рождаемости составляет ниже 1,3. Это, прямо скажем, вымирающие территории, которым без помощи центра не выбраться из демографической ямы. Для таких регионов по нашему законопроекту суммы маткапитала повышаются вдвое.

Второе. Нужны единые для всей страны мощные льготы для многодетных семей. В январе 2024-го указом президента был закреплен единый федеральный статус многодетной семьи, на этом также настаивала наша фракция. Но наши инициативы предполагали еще и федеральные льготы. Это бесплатный проезд и школьное питание для детей, скидка на оплату ЖКУ, бесплатные парковки, проезд по платным трассам, отмена транспортного налога. Кроме того, мы предлагаем ввести новое пособие — «родительскую зарплату» или «зарплату для мам». Это ежемесячная выплата на уровне прожиточного минимума для одного из родителей, который не работает, а занимается воспитанием детей. Как правило, это мамы. Это пособие для всех родителей, не только для многодетных, хотя для последних оно может быть наиболее актуально.

Третье. Пенсионная система тоже должна поощрять многодетность. В декабре на Госсовете по демографии президент поддержал одно из наших предложений — отменить лимит по начислению страхового стажа за детей. Сейчас он составляет шесть лет. Сколько бы детей ни родила женщина — пятерых, десятерых — стаж дается максимум за четверых. И еще девять лет маме нужно отработать для получения страховой пенсии.

Теперь этот «потолок» убирают, правительство разрабатывает свой законопроект (наш незадолго до поручения президента отклонили). Но нужно идти дальше: увеличивать число пенсионных баллов за детей и снижать требования по баллам и стажу для многодетных мам. Чтобы женщина, родившая четверых-пятерых детей, для получения страховой пенсии могла вообще не работать. А почему бы и нет? Она уже такую огромную работу сделала — не только для своей семьи, для государства. От государства должен быть почет к многодетности не на словах, а на деле.

Жилищный вопрос

При этом основное препятствие для рождаемости — это даже не материальные трудности, а жилищный вопрос. И его решение также должно работать на многодетность. Во-первых, для молодых многодетных семей вообще не должно быть процентов по ипотеке. Им нужно давать жилищные кредиты под 0%. Во-вторых, мы предлагаем подключить здесь тот же прогрессивный принцип, что и с маткапиталом. С рождением каждого ребенка, начиная с первого, выплачивать субсидии на погашение ипотеки: 500 тысяч на первого ребенка, 600 тысяч на второго, 700 — на третьего.

Молодым семьям, у которых нет своего жилья и нет денег на ипотеку, нужно компенсировать расходы на аренду квартир. Причем тоже по возрастающей: один ребенок в семье — государство оплачивает 50% арендной платы, два — 70%, трое и более детей — 100%. И тогда люди смогут гораздо быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке, на собственное жилье.

Только эти меры жилищной поддержки, по нашим оценкам, позволят увеличить рождаемость в полтора раза.

Да, это большие расходные обязательства для бюджета и они обойдутся недешево. Не будем скрывать, от наших предложений скрипят зубами в Минфине. Вот только господа финансисты, не мыслящие дальше текущих расходов, так и не удосужились подсчитать, во сколько стране обходятся ежегодные потери населения. А каким ударом для экономики, национальной безопасности, суверенитета России будет сокращение численности на те самые 7-15 миллионов, которое предрекает Росстат?

Вложения в рост населения не приносят быстрой прибыли, «отбиваются» не сразу. Но в перспективе они дают государству самые важные «дивиденды» — человеческий капитал. Эти вложения обязательны для страны, которая хочет быть независимой, сильной и процветающей.

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