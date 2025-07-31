Похоже, Трамп окончательно разочаровался в переговорах с Путиным, а значит конфликт на Украине продолжается. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему украинское руководство работает по принципу «пожарной команды», перебрасывая ограниченные резервы с одного фронта на другой, а также объясняет, почему вторичные санкции не сработают против Китая и Индии.

Бизнес — не как обычно

Дональд Трамп наконец понял, что никакой «сделки века» с Владимиром Путиным не получится. Американский президент, привыкший мыслить категориями бизнеса, где любые переговоры предполагают компромиссы с обеих сторон, столкнулся с реальностью: российская сторона не готова идти на те уступки, которые он считает разумными и, наоборот, считает свою позицию вполне компромиссной.

До недавнего времени Трамп не особенно стремился к активным действиям, но давление проукраински настроенного окружения становится всё сильнее. Его имидж миротворца серьезно страдает: за исключением малозначительного урегулирования на границе Таиланда и Камбоджи, все его дипломатические инициативы заходят в тупик.

В результате Трамп уже всерьез рассматривает введение масштабных вторичных санкций против основных покупателей российских углеводородов. Эту идею активно продвигает госсекретарь Марко Рубио, который постоянно убеждает президента в необходимости такого шага.

Парадоксально, но при всем при этом переговоры между Россией и Украиной продолжаются и даже показывают результаты там, где у сторон есть взаимопонимание. Речь идет прежде всего об обменах пленными. Более того, наконец сдвинулась с мертвой точки тема обмена гражданских лиц.

Показательно, что стороны соблюдают строгую конфиденциальность. Чтобы не затрагивать болезненные аспекты, даже не разглашается, кого именно из гражданских обменивают. Майский обмен «тысяча на тысячу», в котором участвовали более 120 гражданских лиц, вообще не освещался публично. В российском информационном пространстве данные об обменянных появляются крайне редко, а украинская сторона, обычно широко публиковавшая видео и списки, на этот раз также соблюдала договоренности о неразглашении.

Это свидетельствует о дипломатической работе высочайшего уровня в условиях, когда стороны готовы буквально вцепиться друг другу в горло.

Однако по остальным принципиальным вопросам договориться не удается. Украина по-прежнему придерживается наступательной доктрины. Когда Трамп намекнул, что неплохо было бы украинской стороне возобновить активные наступательные действия, последовал молниеносный ответ главкома Сырского о планируемых таких операциях. Через несколько дней мы действительно увидели очередную попытку высадки на Тендровской косе, об успехе которой по выложенному украинской военной разведкой (ГУР) видео судить невозможно. Да и прикладная ценность такой вылазки близится к нулю, зато в публичное поле вбрасывается информация об удалой атаке. Впрочем, Трампу подобных символических жестов явно недостаточно.

Характерно, что публичной критики в адрес Зеленского пока не звучит — американский президент сосредоточил давление исключительно на России. В отношении украинского руководства сохраняется показательное молчание.

Как санкционная война обернется против самих США

Планируемые санкции против покупателей российской нефти представляют собой палку о двух концах. Существует несколько основных сценариев их реализации, и каждый нанесет серьезный ущерб американской экономике. Похоже, Трамп уже определился, к какому склоняется, и он категорически невыгоден для него самого.

Один из возможных вариантов — ввод ограничений исключительно против России, возможно, с добавлением Ирана и КНДР «для галочки». Поскольку торговый оборот между США и Россией минимален, такие санкции носили бы чисто символический характер.

Однако, судя по всему, Трамп склоняется к варианту, предполагающему тотальные санкции против всех без исключения покупателей российских энергоносителей. Это означает прямую конфронтацию с Китаем, Индией, Японией и рядом других стран. Зависимость США от китайских товаров настолько велика, что подобная эскалация неизбежно приведет к торговой войне с непредсказуемыми последствиями.

За тарифными войнами скрывается более глубокий конфликт — попытка ограничить суверенитет других государств в принятии решений по внешней политике. Китай уже публично заявил, что не позволит России потерпеть поражение. А санкции против покупателей российских энергоресурсов — это именно прямой путь к ослаблению российских позиций. КНР располагает серьезными козырями в этом противостоянии.

Пекин подчеркивает, что не поставляет России оружие, а торговля энергоносителями — это обычный бизнес, не нарушающий международное право.

Впрочем, мы уже наблюдали подобный сценарий, когда Трамп пытался ввести драконовские тарифы против Китая просто так, из-за «торгового дисбаланса»: несколько дней взаимных пошлин, прогнозы огромных убытков с обеих сторон, после чего все ограничения быстро отменяются. Недавние переговоры США с Китаем, которые американская сторона характеризует как успешные, наглядно демонстрируют эту закономерность.

Почему боевые действия сейчас ведутся на истощение людских ресурсов

Вопрос обеспеченности бронетехникой действительно стоит на повестке дня. В западных СМИ есть аналитические публикации о возможных проблемах российской и украинской армий в этой сфере. Но за время конфликта сам характер военных действий кардинально изменился.

Тяжелые механизированные штурмы, характерные для начального периода, практически ушли в прошлое. Насыщенность воздушного пространства беспилотниками заставляет переходить к тактике малых пехотных групп и мотоциклетных штурмов. Производство или закупка мотоциклов и багги не представляют серьезной проблемы для любой из сторон.

Танки теперь используются преимущественно как замаскированные артиллерийские установки, для стрельбы с закрытых позиций. В первые годы конфликта мы регулярно наблюдали массовые поражения артиллерийских орудий — как буксируемых, так и самоходных — с помощью дронов. Сейчас подобные кадры стали редкостью, но это не означает окончания военной конфронтации.

Показательно полное исчезновение с поля боя американских БМП M2 Bradley, которые считались одним из самых эффективных образцов западной техники. Они активно применялись как в оборонительных, так и в наступательных операциях, особенно в боях за населенные пункты. Сейчас их просто нет.

Конфликт вступил в фазу истощения, и ключевой вопрос заключается не в нехватке техники, а в истощении людских ресурсов. Именно по этому критерию украинская сторона находится в более сложном положении.

Это подтверждается динамикой на различных участках фронта. Украинское командование работает по принципу «пожарной команды», перебрасывая ограниченные резервы с одного направления на другое.

Ярким примером стала ситуация вокруг Кондратовки на сумском направлении. Для удержания этого населенного пункта и соседней Юнаковки украинское командование сняло боеспособную бригаду с Запорожского направления — конкретно из района Каменского. Результат оказался предсказуемым: Каменское, которое ранее казалось неприступным благодаря выгодным высотам и хорошо организованной обороне, было потеряно в течение нескольких дней.

Один из украинских офицеров открыто написал в социальных сетях, что боевую бригаду заменили наспех сформированным подразделением территориальной обороны. Российские войска воспользовались моментом смены, когда новые украинские силы еще не освоилось на позициях и не отработали взаимодействие с соседями.

После потери Каменского россияне быстро заняли Плавни, а затем установили контроль над стратегическими высотами в Степногорске. Если такая динамика сохранится, это откроет возможности для атак на Запорожье с использованием дальнобойного оружия.

Произошел своеобразный размен: несколько населенных пунктов на Запорожском направлении в обмен на попытку сдержать наступление на сумском. При этом успехи в районе Кондратовки остаются под вопросом — недостаточно отбить позиции, их еще нужно удержать.

Особенно показательна ситуация в Покровске — городе, который украинское руководство публично готовило к длительной обороне. Высшие должностные лица заявляли: «Ни шагу назад, России Покровск не достанется». Однако сегодня бои идут уже в различных районах самого города, включая центральную часть.

Нардеп Марьяна Безуглая вынуждена признавать реальность этих боев, хотя многие изначально их отрицали. По свидетельствам с места, оборона Покровска находится в состоянии хаоса. Это классический признак того, что костяк опытных подразделений был спешно выведен (предположительно, на то же сумское направление), а их заменили недавно мобилизованными, которые не знают, как действовать при прорыве диверсионно-разведывательных групп.

Неожиданностью стало продвижение российских войск в кременских лесах — районе, который долгие годы считался абсолютно непроходимым. Эти позиции контролировала бригада «Азов»* Национальной гвардии, и никаких значимых изменений там не происходило с начала конфликта.

Аналогичная ситуация складывается в Волчанске, где украинская сторона долго рапортовала об успешном сдерживании российского наступления. Сейчас там также наблюдается продвижение в городской застройке.

Не заставил себя ждать и город Часов Яр — за который шли долгие и кровопролитные бои. 31 июля Минобороны РФ сообщило о полном контроле над городом. Спикер группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов отрицает потерю контроля над городом и обвиняет россиян во вранье. Однако российские военнослужащие уже выложили в сеть объективный контроль с западных окраин Часова Яра — как раз они были последней частью города, которую удерживали ВСУ. Конечно, Украинцы могут попытаться оспорить контроль над городом, чтобы этого не произошло, ВС РФ необходимо занять поселки вокруг него.

На Запорожском направлении российские силы заняли Темировку в районе Гуляй-Поля. Движение в этом направлении продолжается, но пока украинское командование не считает ситуацию критической. Логика проста: пока российские войска не подошли непосредственно к окраинам Запорожья, серьезные меры принимать рано.

Судя по всему, украинское руководство уже поставило крест на Покровске, рассчитывая, что оставшиеся там подразделения смогут максимально затянуть бои, как это уже не раз происходило в других населенных пунктах.

Зачем Зеленский покусился на основы собственной легитимности

Недавние перестановки в украинском правительстве выглядят достаточно странно — непонятно, за какие именно профессиональные заслуги люди получили новые назначения. Складывается впечатление, что Зеленский имитирует обновление власти для демонстрации Трампу и западным союзникам, одновременно продолжая укреплять личную вертикаль людьми со своей «печатью».

Характерно увольнение министра обороны Рустема Умерова — крымского татарина с американским гражданством, вся семья которого проживает в США. Он был крайне удобной фигурой для администрации Байдена, которая активно продвигала тему крымских татар и вообще возвращения Крыма. Интересно, что Трамп о Крыме практически не говорит — это заметное отличие от предыдущей американской администрации.

Ключевая фигура для потенциальных переговоров — спикер парламента Руслан Стефанчук — остался на своем месте. Это единственный политик, которого признают легитимным во всем мире: и на Украине, и в России, и на Западе. Россия готова подписывать любые документы именно с ним.

Однако главным событием последних недель стало решение о реорганизации антикоррупционных структур — НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). Это решение впервые за время военного конфликта вывело людей на улицы протестовать против Зеленского.

Речь идет не о каких-то маргинальных группах, а о людях, которые реально устали от методов Зеленского, но терпели их исключительно из соображений национального единства во время военного положения. Закрытие антикоррупционных органов стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Масштаб протестов невелик, и они не приведут к смене власти. Однако символически это очень важно: «бронзовый монумент Зеленского-объединителя нации» дал первую серьезную трещину.

Деятельность антикоррупционных структур привела к вызову в суд министра, связанного с Зеленским не только работой, но и личной дружбой. Речь идет о Денисе Чернышеве, который в свое время сбежал с Украины и долго «отсиживался» в Европе, пока президент покрывал его, объясняя отсутствие «длительной командировкой».

Одновременно СБУ проводила жесткие обыски у сотрудников антикоррупционных агентств — выбивала двери, изымала документы. Фактически происходил конфликт между двумя крыльями власти: СБУ на стороне Зеленского и Ермака против НАБУ, которое контролировалось США и частично европейцами.

Создание независимых антикоррупционных ведомств было одним из ключевых требований для продвижения Украины к членству в ЕС, под эти реформы выделялись значительные средства. Решение о реорганизации означает фактическое сворачивание этих реформ.

Зеленский хотел переподчинить антикоррупционные структуры Генеральной прокуратуре, чтобы прекратить расследования в отношении своего окружения и получить доступ к собранным за годы материалам. На основе этих данных западные партнеры могли ввести персональные санкции против приближенных президента.

Санкции вводятся не на пустом месте — для их обоснования нужны доказательства участия конкретных лиц в растрате средств, предназначенных для реформ, армии или восстановления страны.

Завесу над масштабом собранного компромата приоткрыл депутат Алексей Гончаренко, рассказавший историю, достойную шпионского триллера. Речь идет о квартире бизнесмена Геннадия Боголюбова — партнера Игоря Коломойского, который сбежал за границу при содействии НАБУ.

Она находилась этажом выше помещения, где регулярно собирались представители Офиса Президента, сам Зеленский и другие высокопоставленные чиновники. Там решались вопросы экономической политики, обсуждались политические проблемы и просто проводился досуг в неформальной обстановке.

НАБУ просверлило отверстие в полу квартиры Боголюбова и установило камеру, которая в течение нескольких лет фиксировала все происходящее этажом ниже. Таким образом, у следователей есть видео- и аудиозаписи конфиденциальных бесед высшего эшелона власти, включая самого президента и его ближайшее окружение — например, бизнесмена Игоря Михайличенко.

Фактически у НАБУ был готов полный набор компрометирующих материалов для «потопления» Зеленского в случае необходимости.

Несмотря на то что президент испугался общественной реакции и объявил об отмене решения, процесс уже необратим. Репутационный ущерб нанесен, и многие европейские партнеры, которые ранее не могли открыто критиковать Зеленского, теперь получили веские основания для претензий. Ведь он покусился на святое — борьбу с коррупцией.

Остается неясным, какие еще материалы собраны спецслужбами и на кого именно. Но сам факт попытки ликвидации независимых антикоррупционных структур ускорил разрушение основ власти Зеленского.

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* признан Верховным Судом РФ террористической организацией, деятельность в России запрещена