ВСУ снова пытаются прорваться в Курскую область, в то время как российское продвижение на фронте замедлилось, а мирный процесс, похоже, стоит на месте. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, как обстоят дела на передовой, а также когда стоит ждать результатов переговоров.

Что происходит в Курской области

То, что сейчас происходит в Курской области, не стоит сравнивать с большим прорывом ВСУ в августе прошлого года. Масштабы заметно отличаются, как по количеству задействованных сил, так и по их качеству и численности. Нынешняя атака украинцев не стала неожиданностью — российская сторона ожидала подобных действий именно в этом месте.

Направление на Теткино выбрано, поскольку это единственный участок в Курской области, где украинские силы еще имеют возможность подходить непосредственно к границе. На всех остальных участках подобраться к приграничью затруднительно или невозможно, поскольку российская армия ведет медленное наступление в сторону Сум, создавая санитарную зону в Сумской области. В районе Горналя сама местность не позволяет забрасывать технику, хотя ВСУ удерживает некоторое количество диверсионно-разведывательных групп в местных лесопосадках.

Единственным удобным местом для накопления сил оставался Конотоп, откуда через пограничное село Рыжовка можно было выйти к Курской области. Важно отметить, что задействовано минимальное количество бронетехники — этот штурм даже сложно назвать механизированным. На видео боестолкновений нет танков. В основном на них представлены инженерные машины разграждения, разминировавшие границу, причем некоторые из них были подбиты, да один БТР «Страйкер» (также был подбит) и квадроциклы. По сути, это типичный пехотный штурм на малых транспортных средствах, что разумно, поскольку позволяет объезжать заграждения и двигаться со скоростью.

Тем не менее, ситуация серьезная — боевые действия уже не в первый раз проходят в приграничном районе, что уже заканчивалось серьезным прорывом на российскую территорию.

Поэтому на это направление переброшены дополнительные силы, прежде всего подразделения операторов беспилотных авиасистем.

Возникает вопрос, а какие цели преследует украинская сторона? К настоящему моменту ВСУ выбиты из Демидовки и Поповки в Белгородской области, российские силы полностью контролируют все населенные пункты Курской области. Украинские аналитики пишут, что эти операции сдерживали значительные российские силы, не давая им возможности наступать на украинской территории. В этом есть рациональное зерно — одной из целей таких операций действительно является растягивание сил по фронту.

Но есть и еще один момент, о котором украинская сторона не говорит — затягивание времени. Этими боями и смертями украинских военнослужащих на российской земле военно-политическое руководство Украины создает иллюзию, что силы ВСУ не только защищаются, но и атакуют. Все это, по моей оценке, вполне может продолжаться до осени.

Прорвутся ли ВСУ в Курскую область? Я предполагаю, что нет. Есть ли у них на это силы? Достоверно известно, что таких сил нет. Единственный танк «Леопард», который пытались подтащить к театру военных действий в Курской области, был подбит.

Медленное продвижение и его высокая цена

У некоторых российских военных обозревателей наблюдается понижение уровня оптимизма, в их текстах появляются нотки недовольства замедлением темпов продвижения российских сил. Я списываю это на усталость от боевых действий, что вполне логично. Особенно устают те, кто в них не задействован, и воюют на диванах перед экранами мониторов.

Говоря языком математики, в апреле продвижение российской армии составило около 300 квадратных километров за месяц. Это не самая впечатляющая цифра — было и 600, и даже выше. Хороший ли это темп? Если цель — занять территорию, которая по Конституции входит в состав России, то 300 — это мало. На это придется потратить больше года. Но если рассматривать текущие действия как улучшение позиций для дальнейших локальных прорывов, после которых темпы увеличатся до 600 или выше, то это очень хорошие показатели. За год вполне можно закрыть большую часть вопросов по территориям, входящим в состав России. Продвижение есть, но не на всех фронтах, как в прошлом месяце. Сейчас можно выделить два основных направления — константиновское и покровское.

При этом количество российских штурмов увеличилось, согласно статистике украинского OSINT-проекта DeepState, данным которого я склонен верить, поскольку они скорее преуменьшают количество занятых россиянами территорий. Почему же тогда продвижение замедлилось? Дело в том, что некоторое время назад российские силы находились в оборонительной фазе, когда украинская армия пыталась вернуть под контроль город Торецк, прорвавшись в многоэтажную застройку. Это связано с приходом к руководству сухопутной операцией генерала Дропатого, который применил новую для ВСУ тактику волнами пехоты без поддержки военной техники. Были еще битвы за Шевченко, Котлино, под Бельгийкой… Но, как показывает тот же DeepState, российская армия успешно отразила эти атаки и продолжила продвижение, хотя и с меньшей скоростью.

Военная наука строится именно так: либо ты устраиваешь контрнаступление, и оно удается — тогда ты атакуешь дальше, а противник обороняется, либо «бонусом» для тебя становится сбитый темп наступления противника.

Генералу Драпатому удалось второе, но цена этого оказалась очень высокой. Впрочем, другого варианта у него просто не было. Ему нужно было сбить бешеный темп российской армии, когда она занимала по 800 квадратных километров в месяц, и он сделал это так, как смог.

Но замедление — не остановка. Сейчас мы наблюдаем постепенное продвижение российских войск к Константиновке и серьезное улучшение позиций у Покровска.

Кризис с личным составом ВСУ и геймификация военных действий

На фоне замедления российского продвижения нельзя не заметить кризис с личным составом в украинской армии. Недостаток людей наблюдается практически на всех участках фронта. В этой ситуации украинская сторона начинает применять нестандартные способы привлечения добровольцев. Например, это акция «100 гамбургеров от Макдональдса» за подписание контракта или несколько лет подписки на Netflix. Ориентация идет на подростков и тех, кто только вступил в совершеннолетие.

Да, условия контрактов действительно неплохие, примерно такие же, на которые в России идут добровольцы. Но проблема глубже — людей, на которых они ориентируются, гораздо меньше, чем они думают. Подростки, когда была возможность, вместе с мамами уехали из страны. Оставшиеся имеют бронь, потому что учатся в вузах, и ее пока никто не снимал — а если снимут, то это вызовет серьезный общественный катаклизм. В целом количество людей с 18 до 22 лет переоценено — их просто физически на Украине сейчас не так много.

Но кроме привлечения молодежи гамбургерами и видеосервисами, украинское военное руководство сделало шаг в сторону геймификации конфликта. Запущена программа «Бонус армии дронов», которая будет интегрирована в онлайн-площадку Brave1 Market. В рамках этой программы украинские подразделения получают очки за уничтожение различных целей: 20 очков за повреждение танка, 40 очков за уничтожение, 50 очков за уничтожение ракетной установки, шесть очков за убийство солдата противника.

Заработанные очки подразделения смогут конвертировать в покупку снаряжения. Например, беспилотник «Вампир» стоит 43 балла, то есть украинским военным нужно подбить два российских танка, чтобы купить его (и даже этого не хватит, нужно еще «выбивать» пехоту). Как отметил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на момент презентации системы самое успешное подразделение «Птахи Мадяра» имело 16 298 баллов.

Но даже американское издание Politico, выступающее с проукраинских позиций, пишет, что это «жуткая идея». И я считаю, что это не просто цинично, но и опасно. Будет ли при такой системе украинский оператор дрона брать в плен российских военных? За пленного ему не дадут ничего, а за убитого пехотинца он получит шесть баллов. Но его товарищи останутся в тюрьмах, ожидая обмена, а обменивать будет не на кого.

Эта попытка украинского государства выглядеть модным и современным на самом деле ни к чему хорошему не приведет.

Скорее всего, результатом станет фальсификация показателей, чтобы получить необходимые ресурсы за баллы. Люди будут понимать, что если не сфальсифицируешь видео уничтожения или не загрузишь чужой ролик, то не получишь необходимый разведывательный коптер или защиту.

Когда США оставят попытки урегулировать конфликт

Скажу вещь, которая, возможно, прозвучит парадоксально. Для обеих сторон — и России, и Украины — все идет по тому сценарию, какой они бы хотели видеть. Единственный, кто сейчас не выигрывает от медленно ползущих навстречу друг другу переговорных позиций — это нынешняя администрация Белого дома, у которой не получилось мгновенно достичь мира, как она надеялась.

При этом Путин сделал хорошие политические ходы, предложив перемирие на Пасху и День Победы. Это шаги, направленные на подтверждение образа человека, готового к переговорам и обсуждению мира. Особенно важно, что российская, а не украинская армия находится в наступлении, и перемирие будет тормозить не украинское, а российское продвижение. То есть Владимиру Путину оно совсем не выгодно, но он показывает делом, что готов к обсуждению мира.

Зеленский увидел в этом некую игру в покер и пошел на повышение ставок, предложив 30-дневное перемирие. Понятно, что никто на такое не согласится, как и сам Зеленский не мог согласиться на три дня — его гордыня не позволяет играть по правилам человека, которого он три года постоянно публично оскорблял.

В Киеве замерли в ожидании, не станет ли Трамп в переговорном процессе «злым полицейским» для них. Как известно, в переговорах всегда есть добрый и злой «полицейский», и из Киева часто звучали заявления, что Трамп занимает пророссийскую позицию и полностью озвучивает российские нарративы, а значит по отношению к ним он именно «злой полицейский».

Но сейчас мы видим, что Соединенные Штаты по заявлениям ведущих чиновников (Трампа, Джей Ди Вэнса и других) пытаются отдалиться от этой концепции. США не хотят быть ни «злым», ни «добрым полицейским» ни для кого. Это отражается во фразах вроде «все теперь зависит от россиян и украинцев, они должны теперь сами сближать свои позиции». США начали отстраняться от конфликта, но сделают это с максимальной выгодой для себя. В итоге ведь и Россия, и Украина окажутся виноватыми в том, что отказались сближаться.

Не стоит, впрочем, надеяться, что военная помощь со стороны США внезапно прекратится. Скорее, американцы хотят перейти на схему, при которой Европа подтвердит свои слова делом, а дальнейшие поставки вооружений будут оплачены за счет ЕС.

В общем, я предполагаю, что сближение позиций сторон начнется, когда США постепенно выйдут из урегулирования конфликта.

Многие аналитики в Германии, США и России говорят, что у Европейского Союза просто нет средств для замещения американской помощи, а своего вооружения в нужных количествах ЕС не производит. А Трамп хоть и разрешил закупки американских вооружений, но они будут осуществляться не в приоритетном порядке. Украина встает в очередь как обычный клиент, и ее заказы будут исполнены в 2027-2028 годах — никто уже не будет раздавать Киеву вооружения со складов Пентагона.

Последнюю помощь, одобренную Байденом, доставят к августу — началу сентября. Это будет идеальный момент для Трампа поставить точку в своих усилиях. Дальше начнется постепенное отрезвление сторон, которое, скорее всего, завершится к январю следующего года. Тогда и Киеву, и его европейским союзникам на фоне сводок с фронта придется отринуть браваду и задуматься над реальным положением вещей.

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