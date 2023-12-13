Владимир Путин, совершив визит на Ближний Восток, предпочел посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а не Турцию. Востоковед, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пишет в своей колонке для RTVI, что отношениях российского президента и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, наблюдается разлад — в том числе и из-за украинского вопроса.

Приглашение не принял

Первый визит российского президента с начала СВО в дальнее зарубежье состоялся отнюдь не в Турцию, с которой у России налажено военно-техническое сотрудничество, имеются многообещающие совместные энерегетические проекты «Турецкий поток», АЭС «Аккую», экономическое партнерство посредничество Украине. Он предпочел посетить Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

А ведь приглашения Эрдогана в адрес Путина звучали в течение лета неоднократно. В администрации президента Турции («Аксарай») настолько отчаялись, что стали сливать информацию о приглашениях в СМИ, видимо предполагая, что это повлияет на кого-то в российском руководстве. Но в Кремле тем временем оставались непреклонны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле были в курсе приглашений, не собирались от них отказываться, однако замечали, что она состоится вовсе не обязательно на турецкой территории.

Симптоматично, что безусловная поддержка российской властью Эрдогана как кандидата на президентских выборах в Турции в мае 2023 года де-факто никак не повлияла на сближение лидеров. Произошло с точностью до наоборот.

Фактически визитом в Эр-Рияд российский лидер демонстративно подчеркнул роль Саудовской Аравии, некогда бывшей колонии Османской империи, в исламском мире. Такой символизм особенно важен теперь, когда все чаще международными игроками региона предлагаются те или иные модели по будущему сосуществованию сектора Газа бок о бок с Израилем.

Кому не нравится план Турции

Эрдоган без устали пытается перехватить инициативу в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта. В конце прошлой недели турецкие медиа сообщили о «турецком плане» из 11 пунктов по урегулированию ситуации в регионе. На поверку оказалось, что документ — плод коллективного творчества Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Перевешиванием этикеток с мировых брендов, выдавая чужое за свое, турки занимаются давно и профессионально.

Не факт, что это устраивает соседей Турции по региону. Так, на открытой части переговоров Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом произошел инцидент, так сказать, туркам в назидание. После безобидного казалось бы заявления российского лидера о том, что СССР был первой страной, признавшей независимость Эр-Рияда век назад, кронпринц его поправил. По мнению Салмана Аль Сауда, его страна не провозглашала независимость, поскольку никогда не была чьей-либо колонией. Государство просто «воссоединилось», только и всего, подчеркнул фактический правитель королевства.

Из этого вполне может следовать, что почти 400-летний период прибывания Аравии в составе Османской империи, о возрождении которой мечтает Эрдоган, для Саудитов не просто пустой звук, а период, о котором они хотят забыть. И действительно, для этого есть даже историческое основание. С XVIII века Саудиты и впрямь воевали с османами — когда за «независимость», а когда и за «воссоединение».

Вместе с тем специалисты, знакомые с практикой ведения протокола, утверждают, что такие «случайности» на камеру не могут быть случайны. Подобное возможно исключительно по предварительной договоренности обеих сторон. Как сказал Аркадий Райкин, «всякий экспромт хорош, когда он хорошо подготовлен».

Обращает на себя внимание и совместное заявление сторон по итогам переговоров. В документе отмечается, что Москва признательна Эр-Рияду за гуманитарные и политические усилия по Украине. При этом политическую составляющую для широкой общественности не раскрыли. Стало быть монополии на урегулирование российско-украинского конфликта Турцию уже лишили.

Украинский вопрос

Символично, что в дни визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ состоялись двусторонние консультации замглавы МИД Турции Бурака Акчапара со своим украинским коллегой Евгением Перебийнисом. Из официальных данных известно, что предметом консультаций было не только двустороннее сотрудничество. Анкара снова акцентировала внимание на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на своей обеспокоенности относительно положения крымских татар.

Казалось бы ничего резонансного в позиции Турции, озвученной многократно и задолго до февраля 2022 года, нет. Анкара всегда (то есть с 2014 года) не признавала Крым как территорию в составе России. Более того, в ходе одного из последних выступлений на Валдае Владимир Путин подчеркивал, что в курсе позиции турецкого руководства, и относится к этой «последовательности» с «уважением».

В свою очередь и Москва тоже не устанавливала дипломатических отношений с турецким сателлитом, Турецкой Республикой Северного Кипра, — вполне возможно, чтобы когда-нибудь обменять одно признание на другое.

Однако симпатизирующие российской политике завсегдатаи ток-шоу и телеграм-каналы неуклонно подчеркивают антитурецкую направленность поездки Путина. Причем связывают ее, прежде всего, с неконструктивной, как они считают, политикой Эрдогана по Украине. Среди «ошибочных» шагов выделяют выдачу «азовцев»* и открытую поддержку Анкарой Киева. Похоже, что не помог даже ее отказ от присоединения к «антироссийским санкциям».

То, что Турция не хочет сворачивать свои отношения с Украиной в угоду Москве, несложно понять — вскоре после прихода к власти президента Владимира Зеленского украинско-турецкие дела пошли в гору. В 2020 году был подписан договор о военно-техническом сотрудничестве. Кроме поставок передовых средств связи для ВСУ, турецкий оборонный концерн Baykar Makina собирается не только построить на Украине завод по производству БПЛА, но и создать турецко-украинский центр аэрокосмических технологий. Известно, что украинская сторона хотела использовать турецкие технологии при производстве своих беспилотников «Сокол 300» в конструкторском бюро «Луч».

Аэрокосмическое сотрудничество можно считать технологически взаимовыгодным, об «игре в одни ворота» речи точно не шло. Так, Анкара подписала контракты на поставку украинских двигателей для стратегических ударных дронов. В частности, это касалось перспективного тяжелого БПЛА Bayraktar Akınci. Кроме того Киев заявлял о планах участвовать в разработке двигателя для перспективного турецкого истребителя TF-X KAAN.

Другая проблема

Но вполне может оказаться, что перечисленные факты второстепенны относительно другой, более животрепещущей проблемы — в конце концов Анкара начала сотрудничать с Киевом в области оборонки задолго до российско-украинского конфликта, а экспорт вооружений является важной статьей дохода для любого государства (к чему вполне можно отнестись с пониманием). Эта проблема — заявка Швеции на вступлении в военно-политический блок НАТО.

Эрдоган пока тянет время, «кормит завтраками» союзников по альянсу, но рано или поздно ему придется дать окончательный ответ Швеции, США и Евросоюзу.

Отрицательный ответ Турции спровоцирует пересмотр военно-технического сотрудничества членов НАТО с Анкарой.

Да, возможно, что турецкий лидер опасается негативной реакции турецкой улицы из-за ее антипатий к Западу. Но вместе с тем не исключено, что после одобрения Турцией заявки Финляндии в НАТО, вторую скандинавскую страну в Североатлантическом альянсе — Швецию — Путин Эрдогану уже не простит. Так что, вполне возможно, сейчас мы видим то, как своими демаршами Кремль держит в тонусе турецкого коллегу.

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* запрещенная в России террористическая и экстремистская организация