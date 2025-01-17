Ситуация, которая сегодня сложилась в российской экономике, похожа на уравнение с несколькими неизвестными. На наших глазах меняется ее структура, наблюдаются признаки перегрева, резко меняется курс рубля. Борис Богоутдинов, управляющий партнер «Консалтинговой компании ″2Б Диалог″ », рассказывает RTVI, как найти правильное решение этого уравнения с помощью существующих инвестиционных инструментов.

«Остынет» ли российская экономика

В конце 2024 года в СМИ и соцсетях регулярно публиковались материалы о том, что экономика России перегрета. Это ситуация, когда она быстро растет, при этом динамика ее показателей выходит из-под контроля. Так продолжается до того момента, когда стремительный рост сменяет рецессия. Она характеризуется устойчивым снижением производства, деловой активности, финансовых показателей компаний, а также сокращением доходов и расходов людей.

Впервые о перегреве экономики России представители Центробанка стали говорить летом 2023 года. Это явление прежде всего связано с большими расходами бюджета на СВО, включая выплаты военнослужащим и их семьям, расходы на гособоронзаказ и субсидии ВПК. Таким образом значительные объемы бюджетных средств попадают в разные сферы экономики и приводят к ее перегреву.

Какие симптомы перегрева сейчас наблюдаются?

Стремительный рост ВВП, который в 2024 году составит 3,9%

Инфляция, разогнавшаяся до 8,8% годовых

Дефицит трудовых ресурсов. Потребность в них составляет 2,7 млн человек

Безработица на минимуме — 2,3% и рекордный рост зарплат за последние 16 лет

Для предотвращения негативного сценария с июля 2024 года Банк России возобновил повышение ключевой ставки. Сейчас она составляет 21% годовых. Конечно, на декабрьском заседании регулятора было решено ее не повышать, однако начало ее снижения эксперты предсказывают лишь со второй половины 2025 года.

Эта мера, с одной стороны, охлаждает экономику, а с другой оказывает негативное влияние на многих участников рынка и, прежде всего, на бизнес.

Сейчас компании продолжают получать прибыль. Однако их издержки на оплату труда, материалы, оборудование и т.п. растут. Из-за повышения ключевой ставки банки выдают кредиты бизнесу под высокие проценты. Так, многим компаниям предлагают займы под 30% годовых и более. Эти ставки являются заградительными, и пополнять оборотные средства бизнес не может. Сложно приходится и тем, кто оформил кредиты с плавающими процентными ставками. Теперь их ежемесячные платежи значительно возросли. Если экономика начнет замедляться, многие компании могут столкнуться со слишком большими издержками. В результате часть предпринимателей может обанкротиться.

Что касается обычных людей, то с 2022 года многие из них брали кредиты необдуманно и теперь не могут рассчитаться с долгами. Поэтому другим печальным итогом может стать рост банкротств физических лиц.

Все это отразится и на банках, у которых могут возникнуть серьезные проблемы с просроченной задолженностью. В этом случае государству придется вмешиваться и оказывать им помощь.

Однако самое главное — чтобы сложившаяся ситуация не привела к стагфляции. Это ситуация, когда не происходит как роста, так и падения экономики, однако уровень инфляции очень высок. Компании терпят убытки, доходы населения «тают» на глазах, а экономика страны находится в депрессивном состоянии.

Отдельно остановимся на динамике курса рубля по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Самый сильный стресс россияне испытали 29 ноября, когда курс доллара достиг 109 рублей. Затем ситуация стабилизировалась.

По прогнозам аналитиков, которые приняли участие в макроэкономическом опросе Центробанка (декабрь 2024 года), средний курс доллара в 2025 году составит 102 рубля за доллар, в 2026 году — 104 рубля, а в 2027 году — 106,6 рублей. По более пессимистичным прогнозам в следующем году «американец» будет стоить 105-110 рублей. Банк России ожидает постепенного охлаждения экономики. С регулятором согласны и опрошенные им аналитики. По их мнению, в 2025 году рост ВВП составит 1,5%, а в 2026 — 1,7%.

Как совершать инвестиции с учетом рисков

При реализации любых сценариев стоит позаботиться о сохранности своих денег и подстраховаться на случай, если в дальнейшем что-то пойдет не так, и доходы начнут снижаться. Инвесторам очень важно учитывать риски, по возможности их необходимо оптимизировать и диверсифицировать. Далее я расскажу об инструментах с разной степенью риска.

Государственные облигации

Даже те, кто не считают себя гуру инвестиций, скажут, что в условиях турбулентности лучше всего вкладывать средства в государственные облигации (ГКО ОФЗ). Их выпускает Министерство финансов РФ.

Инвесторы, которые купили такие облигации, регулярно получают купонный доход — процентные выплаты по ценным бумагам. В заранее определенный день министерство погашает облигации, выплачивает их держателям номинал и проценты за последний купонный период.

ГКО ОФЗ, прежде всего, подходят тем, кто хочет перестраховаться. Это одни из самых надежных ценных бумаг, которые торгуются на биржах. Даже в случае введения санкций против российского госдолга инвесторы смогут получить положенные им средства. В условиях высокой ключевой ставки по таким облигациям можно получить высокие проценты от 19 до 22% в зависимости от срока размещения.

Корпоративные облигации

Высокий доход также можно получить, инвестируя в облигации государственных и частных компаний. Лучше всего покупать корпоративные ценные бумаги с рейтингом ААА/АА. Они позволяют зафиксировать высокую доходность на период от 1 до 3 лет.

Наиболее интересны, к примеру, выпуски Газпромнефть 003Р-08R, РусГидро БО-П12, АЛРОСА-001Р-02 и ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01.

Акции

Тем, кто хочет активнее присутствовать на рынке, сначала стоит изучить основы технического анализа. Он позволяет оценивать ситуацию на финансовом рынке, выявлять статистические закономерности движения цен и принимать решения о покупке и продаже активов.

Кроме того, важно грамотно диверсифицировать, включая в инвестиционный портфель как акции, так и облигации.

Существуют несколько типов портфелей:

агрессивный (80% акций и 20% облигаций),

умеренный (40% акций и 60% облигаций),

консервативный (20% акций и 80% облигаций).

Поначалу лучше формировать консервативный портфель и постепенно, разобравшись во всех нюансах, переходить к агрессивному.

Сегодня российский фондовый рынок и акции компаний максимально недооценены. Инвестируя в эти ценные бумаги сейчас, в перспективе можно получить высокий доход. Вероятно, в конце этого или в первой половине следующего года мы будем наблюдать минимальные значения индекса Мосбиржи. Далее он сменится новым среднесрочным восходящим трендом. Поэтому акции (с учетом снижения ключевой ставки в будущем) довольно привлекательны для вложений.

Если во второй половине 2025 года к нам снова не прилетят «черные лебеди», то Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Тогда все больше инвесторов будут вкладывать средства в акции, а не в облигации. Вероятно, мы увидим это даже до снижения ставки, поскольку для фондового рынка важны ожидания его участников.

По моему мнению, сейчас наиболее привлекательны для инвестиций акции IT-, телеком-, нефтегазовых и транспортных компаний.

В финансовой сфере следует очень внимательно изучать эмитентов, лучше всего приобрести ценные бумаги Сбербанка и Мосбиржи. Из компаний потребительского сектора интересны акции X5. В мой портфель входят ценные бумаги «Диасофта», МТС, Сбера, Газпромнефти, ЛУКОЙЛа и «Совкомфлота».

Сегодня перед покупкой акций нужно тщательно анализировать устойчивость бизнеса выпускающих их компаний. Дело в том, что высокая ключевая ставка продолжает оказывать влияние на рынок. Инвесторам лучше рассматривать бизнесы с минимальным долгом и растущими показателями. Кроме того, перспективны ценные бумаги компаний-экспортеров, которым девальвация рубля идет на пользу.

К инвестициям в акции зарубежных компаний стоит относиться осторожно. Можно приобретать акции западных компаний, продукцию которых мы используем в повседневной жизни.

Что касается ценных бумаг игроков из развивающихся стран или новых компаний, то падение их акций часто сильнее взлета. Поэтому тем, у кого пока нет достаточных компетенций для анализа рынка, лучше не проводить эксперименты.

Начинающим инвесторам, желающим вложить средства в зарубежные ценные бумаги, стоит рассмотреть EFT-фонды. В такой фонд иностранная управляющая компания собирает активы и ценные бумаги.

Далее активы делят на паи, похожие на инвестиционные портфели, и выпускают на биржу. Там их можно купить так же, как и обычные акции. Это обеспечивает диверсификацию активов и позволяет застраховаться от серьезных убытков.

Золото

В 2024 году стоимость золота превысила 2,8 тыс. долларов за унцию, что стало историческим максимумом. Интерес инвесторов и центральных банков разных стран к этому активу объясняется его безопасностью в период нестабильности экономики и геополитической неопределенности в мире.

Частным инвесторам можно вложить средства в золото, если они хотят защитить свои сбережения от инфляции. В следующем году вероятна корректировка стоимости драгоценного металла на уровне 3 тыс. долларов за унцию. В российской валюте стоимость золота может составить 10 тыс. рублей за грамм.

Драгметалл может продолжить рост на фоне правления вновь избранного президента США Дональда Трампа, который отличается непредсказуемыми решениями и поступками. Это сказывается на волатильности рынков и приводит к росту цены на золото.

Жилая и коммерческая недвижимость

Значительное сокращение льготной ипотеки, высокая ключевая ставка Центробанка и неопределенные перспективы оказывают негативное влияние на рынок жилой недвижимости. Застройщики, которые работают в сегментах «стандарт», «комфорт» и «бизнес» уже сегодня испытывают большие трудности. Они буквально борются за каждого клиента. От инвестиций в такие проекты пока лучше отказаться, поскольку риски банкротств компаний растут.

Гораздо меньшее влияние сложившаяся ситуация оказывает на рынок элитного жилья, особенно в Москве. Девелоперы высокобюджетных проектов не настолько зависимы от ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам, как их коллеги.

Инвесторам, располагающим значительными суммами, можно рассмотреть элитные квартиры и апартаменты. Лучше всего выбирать комплексы, которые находятся в центральных районах с развитой социальной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В идеале рядом с жилым комплексом должен располагаться парк и/или водоем.

На таких вложениях вряд ли удастся много заработать, однако это хороший способ защитить накопления от инфляции, и многие им успешно пользуются. В 2024 году было продано рекордное количество дорогих лотов.

Сегодня многие застройщики предоставляют возможность клиентам оплачивать стоимость жилья в рассрочку — поэтапно до завершения строительства. Это особенно выгодно тем, кто покупает его на стадии котлована.

Выбирая лот на вторичном рынке, следует учитывать те же критерии, что и при выборе квартиры или апартаментов в новостройке. Помимо этого, лучше покупать жилье в старинных домах после реставрации, ценность которым добавляют их история и мифология места, либо в недавно сданных в эксплуатацию. Во втором случае инвестор вложит деньги в объект, который не будет морально устаревшим.

Что касается объектов коммерческой недвижимости, лучше инвестировать с помощью закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), которые создают управляющие компании. Они привлекают средства частных лиц и вкладывают их в перспективные и надежные проекты, которые приносят стабильный доход от 7 до 27%, в зависимости от направленности и качества управления и портфеля ЗПИФ.

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На мой взгляд, масштабный экономический кризис в России не ожидается. Однако нужно очень внимательно относиться к своим финансам и не просто формировать подушку безопасности, но и грамотно вкладывать накопленные средства. Сейчас стоит вопрос не в приумножении, а в сохранении капитала.

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