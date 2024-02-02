После того, как техасский губернатор Грег Эббот установил колючую проволоку на мексиканской границе, а администрация Байдена потребовала ее убрать, послав в штат федеральных агентов, в российских СМИ появились тревожные сообщения, что эта ситуация может быть предвестником гражданской войны в США. Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков рассказывает в своей колонке для RTVI, действительно ли это так.

Что происходит в Техасе и чревато ли это гражданской войной в США

Не в первый раз предсказывается гражданская война в Штатах или какая-то катастрофа, вроде извержения супервулкана. Надо сказать, что в Америке происходящему в Техасе уделяют меньше внимания, чем за рубежом, — не только в России, но и во многих других странах. Я постоянно получаю звонки от журналистов практически из всех уголков планеты, и всех интересует именно этот вопрос.

Действительно, то, что происходит, является выражением глубокого кризиса, который имеет место на южной границе Соединенных Штатов и во многом является результатом политики администрации Байдена. Сам он — центрист, который всегда занимал умеренные позиции по вопросу иммиграции. Однако он вынужден балансировать между разными группировками демократов, в том числе ультралевацкими, которые требуют полной амнистии для 11 миллионов нелегальных иммигрантов, открытия границ и приема всех, кто заявляет о том, что они подвергаются разного рода преследованиям.

Когда Байден пришел к власти, он понемногу начал ликвидировать те программы, которые были созданы при Трампе. В частности, Трамп жестко ограничил приток тех, кто запрашивал статус беженца. Был введен в действие так называемый Title 42, который требовал, чтобы те, кто запрашивает убежище в Соединенных Штатах, находились в Мексике до момента положительного решения по их делу. Отменив это и ряд других решений, Байден упростил въезд в США практически всем пересекающим южную границу, в то время как легальные мигранты, приезжающие в США по программе воссоединения семей или рабочим визам, вынуждены многие годы ждать своей очереди для получения легального статуса.

Согласно нынешней процедуре, если вы пересекаете границу Соединенных Штатов, — что легально, что нелегально, — а затем приходите в миграционные органы, заявляя о себе, как жертве неких преследований, ваше дело обязаны рассмотреть. Вы получаете документы на временный статус, который дает достаточно значительные привилегии и, прежде всего, помимо всяких льгот, позволяет находиться в США легально и работать. В конце концов вам назначают слушания по вашему делу — зачастую где-то года через два. Некоторые вернутся через два года для этих слушаний, но большинство навсегда исчезнут из поля зрения правоохранительных органов в целом, растворившись на просторах Америки.

Естественно, все это привело к колоссальному потоку мигрантов. Сейчас каждый день южную границу пересекают от пяти до десяти (а иногда и больше) тысяч таких мигрантов, что создает дополнительные проблемы для страны.

В результате этой политики федеральных властей в стране появились миллионы новых мигрантов. Платить за них очень часто приходится социальным службам и правительствам пограничных штатов, что вызывает и возмущение жителей, и создает колоссальную нагрузку на социальные программы этого конкретного штата, — в данном случае Техаса. Так что дело тут отнюдь не только в том, что у власти в них стоят республиканцы.

Мы видели, что в течение всего прошлого года ряд губернаторов южных штатов, — прежде всего Грег Эбботт в Техасе и Рон Десантис во Флориде, — начали высылать этих мигрантов или на самолетах, или на автобусах в штаты, контролируемые демократами. На словах они полностью поддерживают политику Байдена и заявляют часто, что их основные города, скажем, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско или Чикаго, являются «городами-убежищами». Что ж, рассудили республиканцы в этой ситуации, вы называете свои города «убежищами»? Ну вот и принимайте свою долю мигрантов. Таким образом Нью-Йорк получил 102 тысячи мигрантов из Техаса и Флориды за прошлый год, и это там тоже начало вызывать серьезное раздражение. Поскольку администрация Байдена игнорировала любые серьезные реформы, то последовал следующий шаг, в данном случае со стороны Техаса.

Так что с одной стороны, да, это политическая игра, а с другой стороны, это реально выражение уже чувства безысходности. Вот представьте, что вы, скажем, фермер, и у вас ферма где-то на границе. Через вашу ферму каждый день идут тысячи мигрантов, находящихся, в общем-то в «сером поле». И кто знает, что они сделают, как себя поведут. Поэтому, можно сказать, что население пограничных штатов просто довели до ручки. Дальше последовала неприятная, но далеко не неожиданная реакция со стороны республиканских губернаторов этих штатов.

Все это проходит на фоне того торга, который сейчас идет в Конгрессе. Дело в том, что Байден совершил определенную тактическую ошибку, предложив парламентариям принять единый пакет, который включал финансирование миграционных служб, помощь Украине, помощь Израилю, социальную поддержку населения Газы, определенную помощь Тайваню и выделение средств на ряд других тихоокеанских программ. Республиканцы воспользовались этим и сказали, что они станут голосовать по этому пакету (в том числе и по внешней помощи) только после того. как будет достигнут определенный компромисс по миграционной реформе.

После нескольких месяцев противостояния Байден понял, что вопрос иммиграции для него становится катастрофическим, и стал предлагать заключить республиканцам некую сделку. Ирония состоит в том, что многое из того, что предлагается президентом, по сути своей является копией того, что проводил ранее в жизнь Трамп и что было отвергнуто администрацией демократов три года назад.

В частности, говорится об ограничении количества нелегалов, которые могут перейти через южную границу в течение суток, и после достижения этой цифры Белый Дом сможет полностью заблокировать границу на неделю. Кроме того, Байден предлагает изменить порядок рассмотрения прошений о предоставлении убежища, в частности ускорить процесс рассмотрения таких заявлений, сократив его с примерно двух лет до шести месяцев максимум. Для этого Белый дом запрашивает деньги на наем новых судей, сотрудников иммиграционных служб, социальных работников и так далее.

Возникла новая интересная ситуация. С одной стороны, Байден предлагает многое из того, что проводил Трамп и чего хотели республиканцы. С другой стороны, появилась фигура Трампа, который не очень хочет, чтобы Байден достиг хоть какого-то успеха в сфере иммиграционной реформы. Поэтому теперь он требует от республиканцев продолжения торга — или вообще его затягивания до президентских выборов.

Предположим, Байден все-таки протолкнет эту реформу в Сенате, потому что понимает, что его рейтинги падают катастрофически, а электорат сейчас называет иммиграцию в качестве самой большой проблемы, с которой сталкиваются США, хотя республиканцы очень не хотят, чтобы он набирал какие-то очки перед выборами. Но тогда возникает второй вопрос.

В Сенате большинство республиканцев согласны на выделение денег как Израилю, так и Украине. А вот в Палате представителей ситуация сложнее, потому что там примерно половина республиканцев выступает против предоставления помощи Украине. К ним присоединяется небольшая группа левых демократов, которые говорят, что эти деньги надо потратить не на внешнюю помощь, а на внутренние социальные программы. Помимо этого, администрация Байдена все более негативно смотрит на правительство Биби Нетаньяху и сама была бы не против сейчас как-то саботировать или хотя бы уменьшить объем помощи, которая будет предоставлена Израилю. Поэтому в Палате представителей могут нарушить те договоренности, которые обсуждались в Сенате, и или заморозить этот законопроект, или, по крайней мере, внести в него серьезные изменения.

В общем, мы находимся только в начале процесса. Если произойдут какие-то серьезные нестыковки, то, вполне возможно, возмущение в пограничных штатах будет расти, в результате чего и Техас, и Флорида пойдут на некие еще более радикальные шаги, чтобы защитить свою территорию.

Почему конфликт получил эскалацию после того, как губернатор Техаса решил установить колючую проволоку

Техас решил действовать по-своему. В наиболее болезненном месте, там, где границу переходит очень много нелегалов, они установили колючую проволоку. Специально посланные федеральным правительством агенты Службы таможни и охраны границы стали разрезать эту проволоку, по сути дела, саботируя меры, которые Техас принял для замедления потока нелегалов.

После этого дело было подано в местный суд, и он принял решение в пользу Техаса. Потом оно было опротестовано, и, в конце концов, Верховный суд подтвердил, что федеральное правительство имеет право срезать заграждение в этом конкретном месте.

Но после этого 25 из 26 губернаторов-республиканцев заявили о своей поддержке действий губернатора Эббота. Он же заявил, что готов использовать Национальную гвардию, которая не подчиняется президенту — это, можно так сказать, силы территориальной обороны. Десять других губернаторов заявили, что готовы тоже послать отряды Национальной гвардии в Техас на помощь местным гвардейцам.

Это, конечно, создает очень опасный прецедент. Мы не знаем, что будет, если эти группы столкнутся с федеральными силами и как поведет себя Байден. С другой стороны, у нас есть прецедент штурма Капитолия шестого января, когда к участникам этих событий были применены жесточайшие наказания. Люди получали по 20 лет тюрьмы просто за нахождение на территории здания Конгресса. Так что все будет зависеть не только от электоральных планов президента, но и от текущей ситуации.

Нынешний конфликт потенциально действительно может привести к вооруженным столкновениям. Все будет зависеть от действий конкретных лиц, в данном случае президента и губернатора, от позиции Трампа, который имеет огромное влияние на Юге, в том числе и в Техасе. Помимо этого, он может зависеть от случайности, столкновения точек зрения и действий конкретных личностей. Но пока обе стороны идут под всеми парами вперед.

Если будет достигнут компромисс в Конгрессе, естественно, это в определенной степени приведет к выпуску пара. А вот если конфликт будет только расширяться, тогда, конечно, возможна его серьезная эскалация. Но ситуация на местах, в пограничных районах, такова, что люди не только возмущены, но и просто озлоблены, что приводит к сильному напряжению в обществе.

Имеет ли Байден право требовать от властей Техаса убрать проволоку на границе

Здесь речь идет о конституционных правах, в данном случае президента, федерального правительства и штатов. Конституция достаточно смутно отвечает на этот вопрос. С одной стороны, все вопросы обороны и внешней политики находятся в ведении федерального правительства. С другой стороны, Конституция также говорит, что федеральное правительство обязано защищать штаты, а конкретные штаты в случае угрозы их территориальной независимости со стороны внешних врагов имеют право применять силу.

Поэтому Эббот может сослаться на эти статьи Конституции, говоря о том, что нелегальная миграция представляет собой угрозу и территориальной целостности штата, и в целом безопасности его жителей, а федеральное правительство не обеспечивает мер, которые бы гарантировали эту безопасность. Но это, конечно, дело очень сложное, оно будет долго висеть в судах, а ситуация на земле может развиваться гораздо быстрее. И при той колоссальной поляризации, которая имеет место в стране как на уровне элит, так и на уровне населения, возможно абсолютно все.

Байден оказался в ловушке, поскольку он пытался угодить всем, в том числе ультралевым представителям своей партии. В результате его политика по отношению к иммиграции с одной стороны, все время сдвигалась влево, а с другой стороны, была, мягко говоря, не очень цельной и понятной кому бы то ни было. Теперь никто не удовлетворен тем, что он делал последние три года.

Сталкиваясь с потенциальной электоральной катастрофой, Байден хочет достичь компромисса с республиканцами, протолкнуть свой иммиграционный законодательный пакет. Но сделать это оказывается очень сложно, как вследствие того, что договориться с республиканцами трудно, так и в связи с тем, что он тогда точно резко испортит отношения с определенными группами членов своей партии. У него и так стремительно падают рейтинги среди молодых демократов, леваков, среди испаноговорящих и среди афроамериканцев. И поэтому для него практически любой серьезный шаг — рискованный. При этом сейчас в Конгрессе идут слушания по импичменту его министра внутренней безопасности как раз за саботаж иммиграционной политики. Это дополнительно бьет по престижу президента.

Можно ли сравнивать происходящее с ситуацией десегрегации в 1960-е годы

Эта программа претворялась в жизнь в 50-е — 60-е годы прошлого века. Интересно, что Байден, когда он только начинал свою политическую карьеру и в начале 70-х пришел в Сенат, резко выступал против политики десегрегации, когда, в частности, черных детей принудительно привозили в школы, где учились в основном белые. Потом он поменял свои принципы как в этой, так и во многих других областях.

Тогда проводилась очень глубокая и широкая либеральная реформа, которая создала многочисленные льготы для представителей меньшинств. Одним из ее результатов был массированный переток белых из центральных районов городов в пригороды, где они могли по-прежнему учить своих детей в местных школах и где их не возили из одного района в другой. Это был очень болезненный момент.

В то же время в обществе было определенное ощущение вины со стороны белого большинства, которое считало себя обязанным что-то дать расовым меньшинствам. Это выразилось в создании многочисленных секторных льгот, которые получили название «программ позитивного действия».

Этот процесс имеет очень интересную параллель с сегодняшним днем, потому что даже хотя демократы и проводили эти реформы, президент-демократ Линдон Джонсон столкнулся с очень мощной волной отрицания своей политики со стороны леваков в своей собственной партии, связанной также и с войной во Вьетнаме. Это закончилось тем, что в марте 1968-го года, за полгода до выборов, он был вынужден отказаться от участия в праймериз, и ушел сломленным человеком, несмотря на то что был очень сильным политиком.

Сейчас ситуация в определенной степени повторяется. Расколот не только электорат, расколота и сама Демократическая партия. Очень многие ее члены недовольны Байденом по разным причинам. При этом Байден — не самый сильный кандидат. Складывается определенная интрига и возникает вопрос: приведут ли все эти попытки повысить его популярность к усилению позиций действующего президента, или просто его доконают?

Точно предсказать реакцию электората трудно. Мы знаем, что ультралевые будут категорически против компромисса в миграционной сфере, как и ультраправые. Скорее всего, умеренные прореагирует положительно, если результат будет достигнут. Но каков будет баланс? Президент больше потеряет или выиграет? Пока дать ответ на этот вопрос трудно, и для Байдена для это своего рода русская рулетка.

Как Трамп, если опять станет президентом, будет решать проблему миграции

Если Трамп возвращается, он очень быстро примет ряд жестких мер. В первую очередь он возобновит строительство стены на границе. Потом он отправит на границу определенные силы для обеспечения ее охраны. Наконец, он пересмотрит статус беженца и систему рассмотрения прошений о предоставлении убежища, а также резко сократит количество людей, которых принимает страна по этим программам.

Если же говорить о долгосрочных целях, то Трамп будет добиваться пересмотра иммиграционной политики в направлении приоритета притока высококвалифицированных кадров и, наоборот, сокращения притока по программам беженцев и низкоквалифицированной рабочей силы.

Большинство американцев по-прежнему считают, что иммиграция объективно необходима и полезна для страны, потому что Америка, в отличие от Европы и той же России, демонстрировала высокие темпы роста населения как за счет естественного прироста, так и за счет иммиграции. Если мы посмотрим на демографические данные, то десять лет назад население росло примерно на 1% в год. Грубо говоря, прирост составлял три миллиона человек, из которых два миллиона приходилось на естественный прирост. В оставшийся миллион входили иммигранты всех типов, в том числе нелегалы. Потом эта цифра сократилась до двух миллионов, потом до одного. А в 2022-м году население выросло только на 393 тысячи — то есть рост сократился где-то раз в восемь. Это сказывается на демографии, на рынке труда.

Понятно, что иммиграция не просто нужна, ее необходимо увеличить. Вопрос в том, за счет кого? Все ведущие страны мира сейчас переходят на нечто похожее на канадскую систему очков, присваиваемых иммигрантам. Все хотят молодых, образованных, имеющих нужные профессии, способных иметь детей — то есть людей, которые нужны для страны. В США возникла во многом обратная ситуация. Приезжают или приходят люди зачастую необразованные, не обладающие нужными специальностями.

Быстро меняется и этно-расовый состав населения, что нередко вызывает раздражение белого большинства. Доля белых в стране действительно стремительно падает, она уже ниже 60%. К середине века она упадет ниже 50%. Доля афроамериканцев остается примерно стабильной — около 13%. А вот доли азиатов и латиноамериканцев очень быстро растут. Латиноамериканцы уже обошли афроамериканцев, и сейчас их в стране порядка 19%. К середине века их будет больше четверти.

Но расчеты демократов на то, что их электоральная поддержка будет расти за счет иммигрантов, не оправдались.

Ожидается, что за Трампа впервые могут проголосовать больше половины испаноязычных избирателей. Они социально консервативны, очень много работают. Им политика демократов не всегда импонирует. Большинство из них приехали легальным путем, и им совсем не нравится то, что они стояли в очереди за гражданством по десять лет и больше, а тут приезжают люди, которые заявляют, что их преследуют (хотя реально нередко они являются экономическими мигрантами), и практически сразу получают много льгот.

При этом среди левацких энтузиастов полной свободы иммиграции немало молодых белых из состоятельных семей. Именно они часто выступают с громкими лозунгами, в то время как значительная часть «простых» американцев, наоборот, относится к массовой неформальной иммиграции весьма настороженно — и в этом, кстати, одна из разгадок массовой популярности Трампа.

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