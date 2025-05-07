Впервые в современной истории Германии канцлера не удалось избрать с первой попытки — кандидатура Фридриха Мерца была утверждена в бундестаге только со второй. Германист Артем Соколов рассказывает RTVI, как этот факт отразится на работе нового правительства ФРГ.

Курт Георг Кизингер имеет репутацию «самого забываемого» канцлера ФРГ (1966-69 годы). Внешняя и внутренняя политика его кабинета затерялась между трудами титанов Конрада Аденауэра и Вилли Брандта. Руководимая Кизингером «большая» коалиция, первая в новейшей немецкой истории, стала мостом между продолжительными «эрами» правления консерваторов ХДС и социалистов СДПГ.

Чаще всего его вспоминают из-за эпизода с пощечиной. Левая активистка Беате Кларсфельд не побоялась явиться на съезд ХДС и прилюдно ударить федерального канцлера, обозвав его нацистом. Кизингер, и правда состоявший в НСДАП 1933-1945 годах, был сильно смущен и даже отказался от предъявления претензий в адрес нападавшей, в итоге отделавшейся условным сроком.

Трудно предположить, как сложится канцлерская карьера Фридриха Мерца, однако можно сказать, что свою громкую пощечину символически получил и он. Впервые федерального канцлера не удалось утвердить голосованием в бундестаге с первого раза. Не хватило всего семи голосов, однако этот прецедент рискует стать «черной меткой» для правительства «малой» коалиции. Если даже во время судьбоносного голосования внутри его рядов нет единства, то как же оно будет решать многочисленные проблемы, с которыми столкнулось немецкое общество и государство?

Кто виноват

Несмотря на то, что голосование по кандидатуре Мерца было анонимным, подозрение на фронду среди христианских демократов возникло почти сразу. Свои потенциальные отступники есть и в рядах СДПГ, но показавшие на досрочных парламентских выборах исключительно слабый результат, социал-демократы заинтересованы в том, чтобы остаться в правительстве, пусть уже и в роли младшего партнера. В новых внеочередных выборах, едва улеглась пыль от прошедших в феврале, наследники Вилли Брандта не заинтересованы.

Другое дело ХДС. Здесь у Мерца по-прежнему много противников. Эффект новизны от его возвращения в политику ушел в прошлое. Зато есть недовольные его консервативными взглядами, да и те, кто просто считает его в партии чужим. Они были готовы пойти на управляемый риск, указав Мерцу на его шаткий статус.

Конечно, в произошедшем политическом конфузе виноват и сам Мерц. Известный своим упрямым характером и уверенностью в собственной правоте, он пренебрег выстраиванием эффективной коммуникации с однопартийцами, полагая что после ухода Меркель у него нет и не может быть конкурентов среди христианских демократов. Классический немецкий политик с юридическим образованием из богатой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и правда выглядел гостем из прекрасной Германии прошлого.

Трудное возвращение в большую политику (контроль над ХДС он смог получить только после третьего голосования) должно было подсказать Мерцу, что путь к канцлерскому креслу будет непрост. Однако он, видимо, решил положиться на свой опыт, связи в бизнес-сообществе и финансовые ресурсы.

Удивительно, что тревожные звонки, вроде проваленного из-за внутрипартийной фронды голосования по ужесточению миграционного законодательства, были, как теперь становится ясно, пропущены. Или же работа над ошибками была проведена не до конца.

В команде Мерца не учли и изменившейся электоральной математики. Германия давно не является страной с «двух-с-половинной» партийной системой, где «народные» партии ХДС/ХСС и СДПГ обладают подавляющим преимуществом над другими политическими силами. Мерц не мог рассчитывать на голоса второй по численности фракции оппозиционной Альтернативы для Германии (АдГ). Не было причин голосовать за него у «Левой» партии и у «Союз 90 / Зеленые», с которыми он пока так и не поладил. Зыбкое большинство у черно-красной коалиции делало внутрипартийное противостояние опасным как никогда.

«Слабый» канцлер

В итоге, статус «сильного канцлера» Фридриху Мерцу предстоит приобретать в боевых условиях уже во время работы «малой» коалиции. Если Олафу Шольцу на первых порах удавалось в целом держать дисциплину в трехпартийном «светофорном» правительстве, то у Мерца проблемы здесь начались еще до вступления в должность. При этом бороться предстоит не столько с неуступчивыми социал-демократами, сколько со своими же однопартийцами.

Кроме того, Мерцу предстоит иметь дело с земельными лидерами, как правило, опытными управленцами с глубоким знанием ситуации на местах. Без опыта работы на государственной службе ему будет сложно подтвердить свой авторитет у региональных игроков. Проваленное первое голосование по кандидатуре канцлера будут использовать в своих интересах представители как западных, так и восточных федеральных земель.

«Слабый» канцлер Мерц столкнется, как и его предшественник, с проблемой синхронизации работы правящей коалиции. И снова вопрос: кого будет проще принудить к компромиссу: социал-демократов или «сестринский» ХСС, чей лидер Маркус Зедер тоже примеряется к канцлерской перспективе? Даже связка Мерц-Йоханн Вадефуль (будущий глава МИД), призванная обеспечить последовательность немецкой внешней политики, теперь под вопросом. Вдруг он тоже будет пробовать идти своим путем, не оглядываясь на Ведомство федерального канцлера?

Иными словами, теперь Мерц будет вынужден демонстрировать строгость на грани жесткости, чтобы доказать, что проваленный первый тур голосования по его канцлерской кандидатуре есть не что иное, как досадная аберрация.

Проще всего это будет сделать на треке внешней политики, где от Германии ожидают продолжения защиты «порядка, основанного на практике». «Ястребиный» подход Мерца к решению украинского кризиса будет усилен, еще более ограничивая дипломатическую гибкость Берлина.

Во внутренней политике скандальное голосование по кандидатуре канцлера выльется в продолжение давления на оппозицию. Немецкий политический мейнстрим теряет парламентское и электоральное большинство, но при этом не готов пересматривать по существу свою систему взглядов на Германию и ее место в мире. Ослабленные позиции будут мешать Мерцу инициировать конструктивное взаимодействие с «Альтернативой для Германии», за которое выступали некоторые его однопартийцы. Напротив — новый канцлер использует статус АдГ как «правоэкстремистской» для новых провокаций в ее адрес, вплоть до попыток запуска процедуры запрета партии.

С другой стороны, ХДС уже пришлось сломать табу на взаимодействие с «Левой» партией, согласившейся на второй тур голосования по кандидатуре федерального канцлера в ускоренном режиме. Конечно, обратиться с просьбой к «левым» за Мерца могли и социал-демократы, но со стороны ситуация все же выглядит как отказ ХДС от своих принципов ради прагматичных интересов, пусть и канцлерского масштаба. Что получила от этого компромисса «Левая» партия — пока непонятно.

Последнее классическое правительство

Вероятно, правительство Фридриха Мерца будет последним в новейшей истории Германии, которое действует в политической парадигме, заданной еще отцами-основателями ФРГ. Состав бундестага XXI созыва еще дает возможность говорить, что победа на выборах достигается в политическом центре. «Народные» партии сохраняют парламентское большинство и могут формально утверждать, что представляют большую часть немецкого общества. Смутьяны на правом и левом флангах нейтрализованы надежной «стеной» и не имеют шансов влиять на политические решения.

Однако ситуация меняется. Гонимая политическим мейнстримом «Альтернатива для Германии» вышла в опросах общественного мнения на первое место. «Левая» партия поймала кураж, вернувшись к своим истокам за счет обращения к социальной повестке. Сомнительная история с непрохождением в бундестаг «Союза Сары Вагенкнехт» не привела к исчезновению этой политической силы, закрепившейся в правительствах двух федеральных земель.

Эрозию «стены» на местном и частично земельном уровне признают даже ярые противники АдГ.

«Народные» партии еще могут переломить негативный для себя тренд. Немецкий электорат обеспокоен ухудшением уровня жизни, миграционным кризисом, проблемой с личной безопасностью. Решение этих и других вопросов перечеркнёт неуверенное начало работы правительства Мерца, укрепив его канцлерские позиции. Однако для этого потребуется перезапуск диалога между властью и обществом ФРГ, в том числе — с носителями критических оппозиционных взглядов. Согласится ли на такой подход Фридрих Мерц, обычно уверенный в собственной правоте и готовый идти на пролом — вопрос открытый. Ответ на него будет определять политическое развитие Германии на многие годы вперед.

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