В то время как российская армия готовится к взятию укрепрайона в Великой Новоселке, за которым открывается дорога на Запорожье, Россия и Украина обмениваются ракетными ударами. О том, как это повлияет на мирный процесс, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Что кроется за наступлением на Курахово

Наблюдатели, следившие за событиями вокруг Курахова, внезапно осознали, что на самом деле за ними было скрыто наступление на Великую Новоселку на Времевском выступе. Судьба самого Курахова была решена после того, как российская армия взяла Угледар, Гродовку, Новогродовку и Горняк. ВСУ после этого могли бы отойти и занять более выгодные позиции, но этого вновь не произошло. Несмотря на потери, они продолжают сражаться на окраине города в ситуации полуокружения.

Великая Новоселка — это ключевой населенный пункт на стыке Донбасса и Запорожской области. Она представляет собой отлично укрепленный район, однако, как это ни странно, за ней практически нет никаких инженерно-фортификационных сооружений. Ее взятие позволит российским военным зайти в тыл украинским позициям на Запорожской линии обороны, которые защищают Гуляйполе, Орехов и, собственно, сам город Запорожье, или двинуться в сторону Днепра.

Известно, что сейчас на запорожском направлении собрана существенная российская группировка войск, однако устраивать механизированные марши по открытым полям при таком количестве дронов никто не будет.

Сейчас в украинском сегменте интернета стоит буквально вой — ах, как же так, наши позиции у Великой Новоселки не были укреплены! Но это полная чушь.

Именно здесь были остановлены российские войска в начале 2022 года, в немалой степени потому, что этот населенный пункт удобно оборонять, а с 2022 года его превратили в «фортецию». Напомню, что во время знаменитого контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года, кроме прорыва в Работино и попытки отбить Бахмут через фланги (Клещеевку и Берховку), ВСУ наибольших успехов добились именно продвигаясь из Новоселки, срезав Времевский выступ целиком.

Тогда почему же россияне внезапно стали стремительно охватывать Великую Новоселку? Ответ на этот вопрос прост: не хватает человеческого ресурса. Нет даже личного состава для уставного размещения на взводных опорных пунктах, не говоря уже про новую реальность и количество противников. Более того, ВСУ не хватает расчетов FPV, аэроразведки, дронов, артиллерийских выстрелов и, что немаловажно, мотивации бойцов. Обо всем этом пишут сами военные.

Так что не в укреплениях дело и даже не в плохом командовании. В такой ситуации хороший командир может дать единственный правильный приказ — на отступление к более выгодным позициям.

В предчувствии падения Великой Новоселки украинцы предпринимают попытки создания минных заграждений за ней. Это единственное, что они могут сделать — строить нормальные фортификационные сооружения в тылу уже нет времени. Сейчас они думают об обороне города Запорожья в ожидании скорого приказа отхода к нему.

А у Зеленского, тем временем идет героическая битва за Курахово — он напрямую говорит, что сделает все для удержания этого населенного пункта, в том числе отправит туда резервы. Возможно, он просто не видел карту. Если бы Зеленский на нее посмотрел, то понял, что сейчас это направление представляет собой «карман», который полностью простреливается. Резервы туда просто не дойдут — тем, кто выходит оттуда, это стоит огромного труда и значительных потерь.

Но раз Зеленский сказал, что отхода не будет, значит, будет мясорубка, как уже случалось не раз. Впрочем, и отходить-то особо некуда — это ситуация, когда инженерные войска не успевают организовать следующую линию обороны. Перспектива, в которой российская армия встанет прямо под Запорожьем, кажется далекой, но все очень быстро может измениться.

Что происходит в Курской области

В Курской области подконтрольная ВСУ территория продолжает таять. Однако украинские военные не теряют надежду и постоянно пытаются устроить прорыв. Есть ли у них какие-то шансы на успех? Никаких, после того, как они были выбиты из под Коренево.

Но ВСУ здесь выполняют политическую задачу, поскольку оккупированная часть Курской области — главный козырь в будущем переговорном процессе с участием США.

И хотя площадь «старой» российской территории под их контролем гораздо меньше, чем занятая россиянами часть Харьковской области, украинцы будут просить за возвращение Суджанского района все, что только смогут вспомнить.

Я слежу за тем, что происходит в Курской области. Группировка украинских войск там продолжает получать самую передовую технику. Здесь ездят американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard 2, британские Challenger и многое другое. Ставка на Курскую область в кабинетах Киева огромная. Нет никаких сомнений, что дан приказ удерживать ее как минимум до января, когда к власти в США придет Трамп.

Может ли это сыграть в пользу украинской власти, если новый президент США всерьез задействует свои силы для остановки конфликта по линии фронта? Теоретически, да, однако не стоит забывать, что Россия сконцентрировала значительные силы на севере. Они вряд ли пойдут нахрапом выбивать украинцев из Курской области. Не исключаю и вариант, что этот российский «кулак» ударит в Черниговской или Сумской области, в местах, где украинская граница хотя и укреплена, но людей за укреплениями практически нет.

Чем Россия ответит на удары по ее «старой» территории западными ракетами

В своих предыдущих колонках я неоднократно говорил, что Запад даст возможность Украине наносить своими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow удары по «старой» российской территории. Главное условие — согласование целей ударов и чтобы не было никаких попаданий в АЭС или жилой сектор. Киев после долгих препирательств, как мы видим, согласился.

После нескольких атак уже можно сделать вывод — большая часть этих ракет сбивается российской ПВО, а если какие-то достигают цели, то только в случае ее перегрузки. На ситуацию на поле боя эти удары никак не влияют. Надежды Киева на супероружие, которое перевернет игру в их сторону, не сбылись.

Россия ответила ударом с помощью стратегической баллистической ракеты средней дальности «Орешник», способной нести ядерный заряд. Впечатляет видео, на котором можно наблюдать, как на завод «Южмаш» в Днепре, главный промышленный центр ракетостроения Украины, низвергаются блок за блоком боеголовки. Это похоже на фильмы о древнегреческих богах, когда Зевс в гневе мечет молнии по Земле.

Да, ракета, судя по всему, была не только в безъядерном исполнении, но и в целом охолощена. Однако не стоит думать, что болванки, прилетевшие по «Южмашу», не нанесли никакого урона производству. Сила удара инерционных боевые частей, летящих с гиперзвуковой скоростью, может быть равна силе разрыва авиационной бомбы.

Вряд ли, впрочем, это произвело желаемый результат на Зеленского и его окружение, скорее наоборот — тут же последовало новое применение дальнобойных ракет. Дело в том, что все варианты возможных переговоров с Россией Киеву сейчас не выгодны, а границы 1991 года далеки как никогда. Поэтому повышение градуса на поле боя — единственное лекарство в надежде на чудо и, одновременно, способ киевских ястребов удержаться у власти. Опять же, удары России таким оружием приоткрывают окно возможностей для получения заветных дальнобойных немецких крылатых ракет TAURUS и самолетов (и это я не пишу про просьбы прислать американские «Томагавки», потому как к ним еще необходимы подводные лодки, которых у Киева нет).

Вера в чудо-оружие на Украине до сих пор не иссякает.

Путин в беседе с Токаевым сказал, что Минобороны выбирает цель для нового удара «Орешником» и он будет нанесен по «центру принятия решений». При этом российский президент четко обозначил, что полетные задания в западные ракеты вводят западные же специалисты. Эту информацию на днях, ссылаясь на свои источники, подтвердила французская газета Le Figaro. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в одной из речей дала понять, что одной из целей вне Украины может стать Польша, а точнее военный объект в этой стране.

Предполагаю, что речь может идти о военной базе НАТО в Жешуве. На ней дислоцированы, по официальным данным, до 1700 только американских военных, аэропорт при базе стал логистическим центром для поставок Украине западных вооружений. При ней недавно развернули ремонтные цеха танков ВСУ и другой техники. Да и Лукашенко в разговоре с Путиным рассказывал об опасениях разведки, что база в Жешуве может быть плацдармом для атаки на Беларусь (на Брест и Гродно), в случае если на Украине у ВСУ все будет плохо. Совокупность этой информации делает базу в Жешуве очевидной следующей целью для поднятия ставок со стороны России, после поражения «цетров» на Украине. Но до этого, я предполагаю, дело не дойдет.

Впрочем, вернемся от страхов к ракетам. Сколько западных ракет у украинской стороны? Эксперты предполагают, что их количество жестко ограничено и составляет чуть ли не пару десятков. Я бы не стал делать такие заявления. Точно не известно, сколько ракет ATACMS есть у самих США, но компания Lockheed, производитель ракет, заявляла, что к 2018 году произвела около 3850 единиц, и более 600 из них были израсходованы во время войны в Персидском заливе.

Есть информация, что ATACMS у США в разное время покупали Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн. Киев наверняка уже ведет или провел переговоры об их поставке. Однако публично об этом из-за угрозы оказаться под «Орешником» никто не сообщит. Поэтому, я думаю, что ракет у Киева больше сотни.



Какое наследие на Украине Байден оставляет Трампу

Известная пословица «дедушка старый, ему все равно» отлично подходит для сложившейся ситуации. Байден под конец своего президентского срока раскручивает бессмысленный по своей сути маховик эскалации насилия. Важно подчеркнуть, что ни к какому положительному долгосрочному эффекту для Украины на поле боя это не приведет.

Однако Трампу он таким образом головной боли подкинет. Байден словно бьет его молоточком по темечку: «а вот на тебе еще!» Так что после прихода Дональда Трампа в Белый дом проблем у него будет гораздо больше, чем он, возможно, рассчитывал.

Пока никакого конкретного мирного плана у избранного президента США и его команды не просматривается. Звучат общие заявления — например, о заморозке конфликта по линии боестолкновения. В конце концов, предполагаю, что украинская сторона будет лоббировать именно этот сценарий, несмотря на продолжающиеся заявления о необходимости возвращения к границам 1991 года. Их непреклонность абсолютно показная.

Последние социологические опросы Gallup наверняка произвели на Офис президента Украины отрезвляющий эффект. Больше половины населения выступает за мирные переговоры, более 30% допускают территориальные уступки. И стоит заметить, что Зеленский в своих заявлениях всегда апеллирует к украинскому обществу.

Так что очень скоро в США с Украины потянется цепочка лоббистов, ведь линия заморозки конфликта может в итоге пройти по-разному. Вовсе не обязательно это будут только разговоры и уговоры, вполне возможен и подкуп. Илон Маск в своих соцсетях недвусмысленно намекал на то, что ряд влиятельных людей в Штатах были просто куплены украинцами за те деньги, которые Запад же им и выделял.

Но американский истеблишмент определенно будет отбрыкиваться. Недавно в США приезжал глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, второе лицо на Украине. Я специально следил за тем, с кем он будет встречаться из окружения Трампа, и обнаружил, что в итоге Ермак так ни с кем и не встретился. Если такого человека прокатили, лоббировать свои интересы украинской власти будет очень сложно.

Условия России известны: передача четырех областей, внесенных в российскую Конституцию, денацификация, демилитаризация и гарантии невступления Украины в НАТО.

Считать, что территориальные претензии в этом списке — основные, неправильно. Они возникли осенью 2022 года, а ключевыми являются те, которые озвучил Путин в день начала СВО.

Поэтому для нынешней украинской власти, которая просто не может пойти на такие уступки, очень важно втянуть в боевые действия на земле хотя бы одно европейское государство. Отсюда и вся эта истерика с тысячами солдат из Северной Кореи. Мол, у Путина есть корейцы, нам тоже нужно помочь с личным составом на земле.

Пока же, подводя итог, можно сказать, что ситуация с переговорами зашла в определенный тупик. Ни одна из сторон не имеет точек соприкосновения, по которым возможны хотя бы какие-то дискуссии. И Россия готова вести переговоры не с капитаном команды КВН (Зеленским), а с «Масляковым» — то есть Трампом.

Что-то в этом плане может произойти только после существенного изменения линии фронта. Потеря Курахова не произведет особого впечатления, как и потери других подобных населенных пунктов. Задуматься Офис Зеленского заставят более крупные потрясения. Например, это может быть потеря славянско-краматорской агломерации, угроза Запорожью или заход российской армии в Днепропетровскую область. Ждать такого развития событий в этом году не приходится, а значит и гипотетический мирный процесс переносится на следующий год.

От администрации Трампа, в свою очередь, ждут реальный мирный план до января. Важно понимать, что никакие ультиматумы в сторону Путина не сработают, условия мира с российской стороной озвучены и меняться не будут. Да и с чего бы? Сила на стороне России, и в обозримом будущем существенного изменения расклада не предвидится.

PS. Шума наделало неожиданное заявление главкома ВСУ Сырского, о скором контрнаступлении. Тут есть два «НО». Первое — это заявление сделал не сам Сырский, а написал блогер, младший сержант ВСУ Сазонов, который якобы слушал некие рассуждения Сырского. Второе — чтобы наступать нужны резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы стабилизировать фронт.

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