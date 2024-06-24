Год назад Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» начали свой «марш справедливости» на Москву с требованием выдать ему экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Этот «марш» закончился так же неожиданно, как и начался, а сам Пригожин вместе с несколькими командирами ЧВК погиб в авиакатастрофе через два месяца. О том, кем был глава «Вагнера» и может ли он внезапно оказаться жив, для RTVI рассказывает военкор Тимофей Ермаков.

Кем был Евгений Пригожин

Чем дальше мы отодвигаемся от трагедии, которая произошла под Тверью в августе прошлого года, тем больше фигура Пригожина, и без того достаточно мифологизированная, превращается в образ былинного героя. Его жизнь всегда была покрыта завесой тайны, а обыск в его доме вызвал больше вопросов, чем давал ответов — помните его фотографии в разнообразных париках, гриме, веер из паспортов на разные имена?.. Так или иначе, трезво фигуру Пригожина, как и фигуру командира «Вагнера» Уткина, предположительно находившегося в том же самолете, сложно.

Они негласно приняты людьми как символ — но тут нужно разобраться, символом чего же они являются? На мой взгляд, не просто так на эмблеме «Вагнера» помимо слов «кровь, честь, родина и отвага» появилась еще одно: «справедливость» (это действительно так, и если посмотреть на старые эмблемы, этого слова на них не будет). Для многих как на гражданке, так и на фронте фигура Евгения Викторовича является олицетворением той самой справедливости по-русски.

Вспоминая его бессмертные выступления по поводу нехватки снарядов, по поводу экипировки, по поводу снабжения войск, я убеждаюсь, что во многом он действительно оказался прав. Многочисленные коррупционные скандалы и антикоррупционные расследования в Минобороны отлично это проиллюстрировали.

Да, его «марш справедливости» до сих пор видится весьма странным действом.

Честно говоря, даже зная о том, каким эмоциональным человеком был Пригожин, никто не ожидал, что он исполнит свою претензию к Шойгу и Герасимову именно таким образом, как это произошло. Но, опять же, он олицетворял собой буквально все, что близко современному русскому человеку.

Определенные моменты его биографии очень сильно приближают его к народу — и я сейчас говорю именно про уголовное преследование и пребывание в местах лишения свободы. Не будем кривить душой, большая часть людей в России либо находилась в заключении, либо каким то образом причастна к пенитенциарной системе, либо хотя бы сочувствуют заключенным. Посмотрите на нескончаемую популярность песни Ивана Кучина «Человек в телогрейке». Когда я работал на ТВЦ, у нас были две мегапопулярные темы: жизнь звезд и блатная романтика.

Плюс ко всему не надо забывать, что наш народ, помимо красноречивых выступлений, любит, чтобы они были подкреплены делами. С этим у Пригожина был полный порядок. Вспомните, в каком состоянии пребывали люди в декабре 2022 года. Отход от Харьковской области, то, что произошло в Херсоне, — все это повергло народ в отчаяние. И вот, как сказке Пушкина, появляется практически мифический герой, дядька Черномор и его 33 богатыря.

Как ЧВК «Вагнер» превратилась из узкоспециального проекта в народных героев

Действительно, «вагнера» совместно со смежными подразделениями брали города Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Но до определенного момента у «оркестрантов» пока не было «сольного выступления». Оно случилось во время штурма Соледара, а потом — Артемовска (Бахмута).

Взяв эти города, «Вагнер», как потом оказалось, провел максимально важную работу по срыву подготовки к украинскому контрнаступлению, которое началось летом 2023 года. Именно благодаря «оркестрантам» ВСУ не смогли накопить достаточное количество сил для нанесения мощного удара по российской группировке войск.

«Бахмутская мясорубка» же, в свою очередь, показала, что мы можем навязывать украинской стороне битвы за города. Мы поняли, что у них есть «фортеции» — «священные» населенные пункты, которые они не готовы оставлять до последнего. В результате очень большое количество военнослужащих ВСУ были там убиты или получили ранения, несовместимые с возможностью несения службы в дальнейшем.

Однако самым важным моментом является не это, а то, что победой в Артемовске Пригожин действительно вытащил страну из депрессии.

Даже у бойцов, которые никак не пересекались с «Вагнером» и не участвовали в боях в этом городе, снова появилась уверенность в том, что все, хотя и не без проблем, но получится.

Понимал ли Пригожин возможные последствия «марша справедливости»

Наш президент не похож на человека, который будет терпеть такое поведение. Не знаю, чем на самом деле руководствовался Пригожин. Есть очень много версий, и одна заключается в том, что все это было сделано специально. На запорожском направлении уже практически началось контрнаступление ВСУ, и вдруг их артиллерия замолкла, как раз в тот самый момент. Казалось бы, в стане противника переворот, самое время этим воспользоваться — но почему-то нет! Впрочем, все это уже досужие домыслы, поскольку реальных фактических подкреплений этому не существует.

Еще до того, как «марш» начался, я слушал сообщения пресс-службы Евгения Викторовича, публикуемые в канале «Кепка Пригожина», и утвердился во мнении, что все публикуемое — комплексная работа его пиар-службы, диктующей ему, что следует говорить. И эта работа была четко направлена на то, чтобы сделать его лидером мнений.

Что произошло потом, я не понимаю. У меня нет никакого внятного ответа. Начинаешь прокручивать ситуацию в логическом колесе, и она сразу же рассыпается.

Пестрый клубок событий

Взяв Артемовск-Бахмут, Пригожин заявил об отходе «Вагнера» в Белгородскую область, где находился лагерь ЧВК. Внезапно в телеграм-каналах появилось сообщение Евгения Викторовича о нанесении артиллерийского удара по расположению «вагнеров», — причем со стороны российских войск, а не украинских, что, конечно, всех повергло в шок. Разбирая видео, представленные пресс-службой Пригожина, многие приходили к заключению, что это подстава.

Дальше события смешались в пестрый клубок. Захват Ростова-на-Дону, беседа Евгения Викторовича с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Раскопанные губернаторами различных областей дороги, призванные задержать «вагнеровцев» в их марше на Москву (и не задержавшие). Внезапные переговоры с глазу на глаз с Путиным после всего этого. Белоруссия, Африка, а потом буквально все руководство ЧВК разбивается в одном самолете под Тверью.

И это притом, что один из моих доверенных источников говорит, что кабинет Пригожина, например, всегда считался так называемой «красной зоной». Находиться в нем более пяти минут запрещалось. Евгений Викторович никогда не ездил с Уткиным и другими командирами в одной машине, не отдыхал совместно на яхтах…

Невозможно представить, чтобы они сели вместе в один самолет, с учетом того, что дисциплина в этой системе была поставлена в абсолют.

В ней были четыре смертных греха: алкоголь, наркотики, секс и оставление позиций. Если говорить про секс, то ребята говорят, что лучше было даже не мастурбировать, не говоря уже о чем-то еще. За оставление позиций вообще полагалась смертная казнь. Эти требования относительно дисциплины командование ЧВК предъявляло и к себе.

Именно поэтому многие люди, которые так иначе знали, что происходит в структуре «Вагнера», с очень большим сомнением относятся к этой авиакатастрофе. Напомню, что фейковое крушение самолета уже было в биографии Пригожина в 2019 году. Тогда в авиалайнер, в списках пассажиров которого значился он сам, упал в Конго, но через некоторое время после крушения Евгений Викторович явился, жив и невредим. В этот раз тоже ничего не было очевидно — похороны прошли в закрытом гробу. Просто мистика какая-то, нестыковки находятся на каждом шаге.

***

Даже враги уважают Пригожина и, как это ни странно, скучают по нему. Почему? В письме Ленина «Памяти Герцена», которое он написал в 1912 году, содержатся такие строки: «страшно далеки они от народа!» Евгений Викторович же был наоборот «страшно близок» к народу. Помимо всего вышеперечисленного, он не являлся чьим-то другом, партнером по спорту или любовником. Это был человек, который, как говорят американцы, сделал себя сам, и только лишь определенные черты его личности и характера не дали ему добиться в жизни большего.

Завершая его образ, хочу сказать, что он действительно ушел практически непобежденным. В советское время именем разбойника Степана Разина называли заводы. Пригожин очень похож на него, и любовь к таким персонажам воспитывается в нас со школы, ведь читая ту же «Капитанскую дочку» Пушкина и видя перед собой образ Емельяна Пугачева, мы понимаем, что писатель ему сочувствует.

И если вдруг окажется, что Евгений Викторович жив, и он когда-то действительно объявится, для многих этот день будет максимально счастливым в их жизни. Ну а что произойдет дальше — посмотрим.

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