В Абхазии завершилась очередная революция — президент Аслан Бжания после нескольких дней протестов и переговоров с оппозицией ушел в отставку. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказывает в своей колонке для RTVI о том, что к ней привело и какое будущее ждет непризнанную республику.

В 2020 году в Абхазии произошло практически то же самое — в отставку подал предшественник Бжании Рауль Хаджимба, а в 2014 году так же поступил Александр Анкваб. Вот уже третья власть в стране оказывается прочна не более чем двери, окна и забор вокруг здания парламента в Сухуми — несколько сотен человек вполне могут снести их подчистую. Зато более устойчивыми могут оказаться требования Москвы к абхазскому руководству. И тогда смена первого лица может и не оказать ожидаемого значения.

Обнявшись, будто две сестры

Противопоставляющие себя друг другу Абхазия и Грузия демонстрируют такую синхронность политических процессов, будто между ними есть кармическая связь. Обе из-за внутриполитических причин разругались со своими основными внешними партнерами: Россией и Евросоюзом соответственно. Обе толком не знают, как выходить из этого тупика — лекарство может оказаться хуже болезни. Ну и в обеих власть из-за собственных действий оказалась вынуждена балансировать на грани.

В Грузии все с напряжением ждут первого заседания нового парламента, которое пройдет без оппозиционных депутатов — они договорились вообще не принимать мандаты и считать созыв нелегитимным. Теоретически, это не мешает правящей партии в одиночку назначить новое правительство и руководить страной, но ощущение ненормальности такого положения вещей от этого никуда не денется. В том числе — в глазах западных партнеров, с которыми «Грузинская мечта», конечно, хочет помириться. Тем временем на улицах Тбилиси появились первые палатки — важный сигнал для любого протеста.

Если же говорить об Абхазии, тот тут события развиваются еще более драматично. Сначала президент Аслан Бжания просто сдал протестующим здание своей администрации (там же расположен и парламент) и уехал в родовое село Тамыш. Власть и оппозиция выдвинули друг другу встречные условия. Согласно им, после отставки Бжании и.о. главы государства назначается его соратник Бадра Гумба, но оппозиция должна получить право назначить своего премьера (забегая вперед — так и получилось, пост занял Валерий Бганба), чтобы избежать использования административного ресурса на досрочных выборах.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мысль о том, что досрочные выборы могут ничего не изменить, — тем более что по закону они и так должны были пройти в феврале или марте, — очень верная. И дело тут даже не в фигуре президента, а в требованиях Москвы к любой абхазской власти, которые, скорее всего, не изменятся.

Неприличное предложение

Москва, разумеется, не могла вечно мириться с тем, что условия покупки жилья для россиян в Абхазии намного хуже, чем в самых «недружественных странах», вроде Латвии или Польши. Несмотря на все ограничения, которые касаются выдачи ВНЖ или даже авиаперелетов (например, польская компания LOT запрещает россиянам с туристическими визами летать их рейсами), приобрести квартиру в Риге или Варшаве вы все-таки имеете право. А вот в Сухуми или Гаграх, как это не удивительно, такого права по закону просто нет. Абхазы опасаются, что если пустить россиян на рынок жилья, нарушится «демографический баланс», и они утратят контроль над своей крошечной страной. Конфликт в 90-е, собственно, и начался с того, что абхазы составляли лишь 17% населения республики, и создавать похожую ситуацию повторно никто не хочет.

Компромиссом должен был стать «закон об апартаментах», а де-факто — о праве иностранцев (читай — россиян) инвестировать деньги в самые бедные и де-факто заброшенные районы страны — Очамчиру, Ткуарчал и Гал. Если бы все прошло как задумывалось, в Абхазии могло бы поселиться до 30 000 россиян. Но даже это вызвало протесты, которые привели к отзыву законопроекта. Да, формально речь шла не о постоянном проживании россиян на территории Абхазии, но кто же это проконтролирует?

«Есть контролирующие органы. Будет управляющая компания. Вот ты заехал, ключ вставил в замок, компьютер фиксирует, что хозяин появился. Если вдруг по каким-то причинам этого не происходит, управляющая компания платит штраф, который вы установите — 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей, — объяснял тогда народу Аслан Бжания. — И все будут как миленькие фиксировать моменты заезда и выезда. 180 дней в году — существующая норма проживания в апартаментах».

Правда, это звучало так нереалистично, что президента просто подняли на смех. Компьютерный контроль въезда-выезда, тем более в отдаленных районах, — это точно не про Абхазию.

Соглашение об инвестициях, из-за которого протест вспыхнул теперь, существовало уже тогда, но ознакомиться с ним могли немногие. Тем не менее, слухи о нем ходили, и недобрые. Публичные обсуждения документа начались в октябре, и его назвали «соглашением об уничтожении всего бизнеса Абхазии». Если поглядеть на него отстраненным взглядом, то абхазов можно понять.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

То, что согласно этому закону россиянам будет разрешено строить «многофункциональные комплексы», для местных жителей уже звучит как попытка скрыть истинную цель за максимально широким определением. И не спасает даже специально сделанная оговорка, что «многофункциональный комплекс не может включать в себя (целиком или частично) апартамент и (или) апартотель», зато «будет допускаться размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений».

Но льготы для инвесторов таковы, что создают и правда серьезный перекос далеко не в пользу местного населения. Каждый, кто готов вложить в Абхазию от 2 млрд рублей (гигантская сумма для входного порога!) получает право завозить стройматериалы без таможенных пошлин, нанимать иностранных сотрудников по квоте, подключаться к инженерным сетям и получать электроэнергию в приоритетном порядке (в условиях ее дефицита), а также освобождается от налогов на имущество и прибыль на 8 лет. Иными словами, целых 8 лет российский инвестор олигархического уровня не будет платить в абхазский бюджет почти ничего (даже НДС для них снижен на 50%), зато государство оказывается должно ему очень многое.

В Абхазии не стесняются называть фамилии россиян, которые могут получить столь серьезные преференции для бизнеса в их стране (тем более что россиян с капиталом от 2 млрд рублей, давайте уж признаемся, немного). В первую очередь это бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и связанная с ним группа компаний Mantera, которая давно имеет внушительные планы, связанные с Абхазией. Да и в нынешних событиях его роль на поверхности — во всяком случае, профильные российские СМИ не стесняются ее упоминать.

Процедура обсуждения столь важного законопроекта тоже не отличалась прозрачностью. Как утверждается, министр экономики Кристина Озган торжественно подписала его в Москве без предварительного одобрения в парламенте (сторонники власти, разумеется, говорят, что все в порядке).

«Понятен расчет этой нехитрой комбинации — подписать соглашение с российской стороной и, шантажируя всевозможными санкциями, продавить его ратификацию в парламенте», — заявил тогда лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба, который сейчас со сторонниками удерживает здание президентской администрации.

К слову, другое требование Москвы — признание решений российских арбитражных судов — в Сухуми все-таки успешно ратифицировали. А вот на инвестиционном соглашении споткнулись — вместо тихого заседания парламента в пятницу состоялся его штурм.

Неочевидный финал

Переговоры между Асланом Бжанией и оппозицей, которые стартовали вечером 18 ноября глубоко в ночи, закончились решением об отставке президента «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Между тем главные переговоры будут проходить вовсе не между абхазскими политиками, которые уже третий раз свергают друг друга. Кремлю не в новинку посылать в Сухуми десант из своих представителей. Когда власть аналогичным образом захватывал Бжания, переговорщиком был помощник президента Владислав Сурков, а теперь самый вероятный кандидат — секретарь Совбеза Рашид Нургалиев, который курирует отношения Москвы с Сухуми.

Оптимисты из рядов абхазской оппозиции убеждены, что при должных усилиях им удастся написать вместе с Москвой новое соглашение об инвестициях, но пока не вполне ясно, зачем России это делать. Кремль очень не любит идти на какие-то уступки на фоне митингов — видимо, такой подход считается слабостью. Да и августовское решение Москвы о наказании Абхазии приостановкой выплат для бюджетников и установлением рыночных цен на электричество не говорит о готовности к уступкам.

Скорее наоборот — победителя досрочных президентских выборов (вероятно, это будет Адгур Ардзинба или Олег Барциц, проявившие себя в минувшем противостоянии, хотя участвовать в выборах планирует и Аслан Бжания) вежливо выслушают, но позволят внести разве что незначительные поправки. Сыграет свою роль и время года: если накануне лета Россия ограничит поток туристов, — например, начнет ремонт дороги от Адлера до границы или не запустит достаточно рейсов в отреставрированный аэропорт, — положение Абхазии может оказаться очень сложным. И публичные заверения в любви и верности России, которые делают оппозиционеры, не помогут, поскольку в рукаве у Кремля всегда есть тезис о западном влиянии.

Делать из Бжании народного героя и возвращать в президентское кресло, как это предполагают некоторые, Москве просто не нужно, потому что личности тут вторичны, а первичны интересы. В интересах Москвы подчинить Абхазию своей вертикали, сделав де-факто своим регионом, пусть и с некоторой декоративной независимостью. В интересах Сухуми сопротивляться этим попыткам, чтобы сохранить привычный уклад. Более богатой, комфортной и справедливой жизни, конечно, тоже хочется — но не той ценой, которую предлагает Москва.

Итог этого противостояния решит только один фактор — насколько сильно Москва хочет добиться своего. Все предыдущие годы эту тему успешно удавалось держать на периферии.

Единственный козырь оппозиции при этом — документы, которые, как утверждается, нашли при захвате администрации президента. Если Россия и правда требовала от Бжании составить список «противников дружбы», чтобы лишить их российского гражданства, а экс-президент подчинился требованию, то это будет сложно забыть или замести под ковер.

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