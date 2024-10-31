В последние недели российские военные стремительно продвигаются на южнодонецком участке фронта. О том, почему это происходит, а также о перспективах выхода на мирные переговоры России и Украины рассказывает в своей колонке спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Можно ли говорить о прорыве фронта в Донецкой области

Аналитики и военкоры считали, что со взятием Угледара фронт постепенно застынет до следующего года — россиянам нужна будет перегруппировка сил, погода не позволит… Все вышло по-другому, и теперь мы наблюдаем обвал южнодонецкого фронта для ВСУ. И если бы у российской армии было большее количестве бригад, то такой обвал произошел бы и на других участках линии боевого соприкосновения. Сейчас же очевидно, что там, где ВС России концентрируют свои усилия, происходит прорыв. И российское командование принято решение сделать это на юге Донецкой области.

Еще неделю назад никаких российских штурмовых групп в Селидово не было. Полторы недели назад их не было в городе Горняке, который расположен южнее. Теперь же два этих населенных пункта взяты, как и немаленький поселок Цукурино.

Для понимания масштаба происходящего упомяну, что в Селидове проживали до начала боевых действий 50 тысяч человек — то есть это населенный пункт, сравнимый с Авдеевкой и Бахмутом. Горняк же представляет собой самую высокую точку Донбасса. Теперь, когда он потерян, в украинском командовании наверняка гадают, куда теперь ждать «прилетов», ведь там будет размещена российская артиллерия, которая станет поддерживать наступление широким фронтом — сначала на Курахово на юге, а потом и от Селидова на Покровск.

Официально украинское руководство это не комментирует. Есть реакция военных ВСУ и блогеров, и ее можно описать только как «неконтролируемая паника».

Например, об обвале фронта в завирусившемся видео говорит генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, предупреждающий, что дальше «русские пойдут на Покровск, и для нас это очень плохо».

Меня, кстати, эта фраза очень заинтересовала. О том, что целью российского наступления является Покровск, было отлично известно с начала года. Согласно данным украинских СМИ, тогда же этот город, а также Мирноград начали укреплять и готовить линию обороны. Теперь сложно трактовать слова Марченко («для нас это очень плохо») иначе как «у нас там ничего не готово». Да и известная депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая не раз говорила и писала, что все донаты и западная помощь уходят непонятно куда — никаких серьезных инженерно-фортификационных сооружений на этом участке фронта до сих пор нет. В ближайшее время мы узнаем, так ли это.

Каковы причины обвала южнодонецкого фронта

Причин обвала фронта несколько. Самая банальная и простая — у ВСУ кончаются люди. Но не просто люди (мужчин на улицах для отправки на фронт ловят пачками), а подготовленные люди.

Если раньше говорилось, что число личного состава ВСУ, проходящего обучение за рубежом, будет только расти, а во время новой волны мобилизации ты сможешь записаться в подразделение по желанию через приложение госуслуг «Дiя» и прийти на фронт профессионалом, то сейчас все это забыто.

Пока союзники рассказывают, что будут поддерживать Украину до конца, количество обучаемых за рубежом украинских солдат не увеличилось, а сократилось. Причем некоторые страны эту программу потихоньку вообще свернули. Так что в реальности мобилизованного просто отвозят на полигон на западе Украины, дают несколько раз выстрелить, показывают что такое окоп, снабжают лопаткой, обмундированием… На следующей день он уже просыпается на фронте. И вовсе не обязательно защищает Украину — как насчет того, чтобы нежданно—негаданно оказаться в Курской области?

Вторая причина обвала фронта ВСУ — вооруженные силы России наконец-то перестали штурмовать населенные пункты в лоб и начали проводить действительно хорошо спланированные наступательные операции.

В начале СВО мы наблюдали дерзкие и самоуверенные атаки в лоб со стороны российской армии. Затем увидели методику ЧВК «Вагнер», которая предпочитала делать охват городов. Однако последние четыре города — Угледар, Горняк, Селидово и вскоре Курахово — берут с применением методики перерезания коммуникаций. Выявляются пути, по которым происходит ротация, увозят раненых, поставляется провиант и боекомплект противнику. Затем они отсекаются на максимально возможных дальних подступах к самому населенному пункту. И только после этого пехота и моторизованные подразделения начинают заходить в него.

Когда российские военные заходили в Селидово, мы увидели, что город практически не разрушен. Да, окна частных и многоэтажных жилых строений повреждены, но это все. Населенный пункт не пришлось ровнять под ноль авиационными бомбами, ВСУ вышли из него быстро, потому что в условиях, когда почти все дороги перерезаны или контролируются российскими дронами и артиллерией, удерживать город нереально.

Та же ситуация наблюдается в Вишневом за Селидовым — хотя в каналах некоторых украинских военных пишут, что село «полностью уничтожено», на видео установки российского флага в нем можно наблюдать, что дома целы — разве что поврежден шифер на крышах. Если бы ВСУ пришлось бы выкуривать с их позиций, как это делали раньше, от зданий остались бы только фундаменты.

Третий пункт — российские войска сумели наладить противодействие дронам противника. Штурмовые группы хорошо прикрыты средствами радиоэлектронной борьбы и не дают возможности хозяйничать украинским беспилотникам, чего не наблюдалось раньше, когда все штурмы гасились благодаря роям дронов ВСУ. Сейчас мы видим, что российские военные абсолютно спокойно ходят на крышах зданий в Селидове и Кураховке, не боясь удара БПЛА.

В ближайшие дни российская армия скорее всего будет биться за важную транспортную развязку близ Курахово (у сел Константинополь и Андреевка), ведущую в Запорожскую область. С ее помощью можно контролировать основные логистические пути, ведущие в этот город.

Четвертая причина — никаких систематизированных серьезных укреплений, минных полей и огневых точек здесь не было. Это не Авдеевка, штурм которой давался россиянам с огромным трудом. Вопрос о том, где же инженерно-фортификационные сооружения, будут задавать по поводу Мирнограда, и Покровска, если там такая же ситуация повторится. Да и не только там — может, и в Днепропетровской области, которая находится не так уж и далеко.

Впрочем, не стоит думать, что российские силы бесконечны — они тоже исчерпаемы, и проблемы проявляются уже сейчас.

Поэтому я остерегусь делать шапкозакидательские прогнозы. Депутат Госдумы Александр Бородай, бывший премьер-министр ДНР, напрямую говорит, что добровольцев не хватает и пришла пора новой волны мобилизации, которую пока, похоже, никто проводить не собирается. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события под Покровском.

Почему командование ВСУ не перебрасывает на Донбасс силы из Курской области

Фланги под Селидово неудачно пытались удерживать подразделения украинской теробороны. Причем во многих из них на бумаге, для отчетности было одно количество военных, а в реальности — гораздо меньшее. Или, скажем, командиру обещали готовых к бою стрелков, а вместо этого прислали операторов дронов. И как теперь они будут сдерживать мотивированных российских штурмовиков-дальневосточников?

Но в Курской области ситуация абсолютно иная. Мало того, что туда для ВСУ подвозят боеприпасы, а также лучшие образцы западного вооружения в нужном количестве, командование требует не только отбить потерянные позиции, но и открыть новые плацдармы, о чем свидетельствуют вылазки украинских диверсантов в приграничных районах.

Почему это происходит и когда будет приказ отвести войска? Ответ на этот вопрос, я считаю, кроется не только в позиции Запада, который не понимает, что ВСУ делает в Курской области, но и в том, как близко армия России подойдет к Днепропетровской области. Пока боевые действия идут на территории, которую украинским патриотам не жалко — “на Донбассе сепары”, — такое мнение встречается часто, внутреннее давление на Офис президента не критично. Однако когда фронт подойдет к Днепропетровской области, это заденет интересы не только донбасской или харьковской элиты, которая всегда смотрела в сторону Москвы. И тогда давление на Офис президента Украины усилится кратно. Эти голоса скажут: давайте все-таки остановим эту лавину тут, пока не поздно.

Днепр — это же центр телефонного мошенничества. Его держат серьезные люди из уголовного мира, под дудку которых играют чиновники и бизнесмены. Здесь даже сейчас крутятся огромные деньги, терять которые они не готовы. К тому же мы вполне видим сейчас негласное давление со стороны западных сил, которые не верят в «план победы» Зеленского и пытаются подтолкнуть его к уступкам и переговорам.

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский находится сейчас в страшном положении. Его предшественник Валерий Залужный был буквально сослан послом в Лондон, потому что после провала контрнаступления в 2023 году хотел, чтобы украинская армия встала в глухую оборону, с чем был категорически не согласен Зеленский. Теперь Сырскому приходится объяснять президенту, почему «математически точно выверенные планы», в том числе в Курской области, не работают.

Похоже, эти планы рассчитаны на гипотетическую ситуацию, когда материальная база соответствует показателям, указанным в учебниках по военной науке.

В реальности, как мы знаем, то, что докладывают наверх, зачастую представляет собой существенно приукрашенную информацию. Невозможно «математически точно» выверить план, если все переменные неизвестны — что Залужный, похоже, понимал гораздо лучше Сырского.

Есть и другой важный фактор, о котором мало кто говорит — чудовищная усталость на фронте от боевых действий в целом. Сегодня ты прячешься в подвале от авиабомб, завтра тащишь тело товарища, послезавтра идешь в штурм, возвращаешься, идешь спать. Спишь два часа, пьешь неизвестно какой по счету энергетик и умираешь не от пули врага, а от сердечного приступа. Люди не выдерживают такой ритм. И если в российской армии худо-бедно налажена ротация, то в украинской ситуация с ней гораздо печальнее.

Когда Америка и Украина будут готовы обсуждать с Россией реальный мирный план

Похоже, на американских выборах все идет к победе Дональда Трампа. Его мирный план заключался в звонках Зеленскому и Путину, после которых все якобы закончится через пару часов. Да, это было бы возможно году в 2014—2016, но не сейчас. Цели и задачи СВО были четко озвучены Путиным.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, тем временем, недавно заявил о требовании отхода сторон на линию разграничения 2022 года, а не выход на границы 1991 года. Очевидно, украинское руководство слышит четкие сигналы из США, согласно которому добиваться мира стоит именно по ней.

Понятно, что на это российская сторона не согласится, хотя бы потому, что четыре региона — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — включены в российскую Конституцию в своих административных границах. Более того, остается пока неясным статус территорий Харьковской области, занятых российскими военными — по ним определенно будут добиваться статуса автономии.

В США просто не смогут отказаться от этого предложения, и именно эту мысль администрация Дональда Трампа в итоге попытается донести до Зеленского. Иного варианта просто нет, все другие предполагают существенную эскалацию, на которую не готов даже нынешний Белый дом Байдена, при всех его заявлениях о «вечной» поддержке Украины.

Разумеется, в пакет соглашений войдет обязательная отмена санкций.

После снятия американских, будут ослаблены и европейские, что пролоббирует большой бизнес, который скажет: вот, мол, «Макдональдс» вернулся в Россию, китайцы работают во всю, а чем мы-то хуже? Уже сейчас в европейских странах таких людей много, и со временем их число станет увеличиваться. На бумаге и на телевидении они будут ругать Россию, поддерживать Украину, а на деле — торговать. Пока нет никаких причин предполагать иной вариант развития ситуации в краткосрочной перспективе.

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