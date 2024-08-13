Нормализация насилия приводит к деградации и алкоголизации населения и замедлению социального прогресса. Об этом, а также о том, как это связано с «традиционными ценностями», в своей колонке для RTVI рассказывает бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Культура, то есть общественные ценности и характер коммуникаций между людьми, лежит в основе всего. Никакие импортные технологии не приживаются, если не воссоздана сама атмосфера, при которой они созданы. Можно купить айфоны за рубежом и даже производственные линии, но нельзя купить научную, интеллектуальную культуру, которая их изобрела и обеспечивает их совершенствование. А в основе инноваций всегда сотрудничество между людьми.

Нравы становятся мягче

Вопреки рассказам про то, как раньше было хорошо, традиционные общества очень жестоки. В то же время советская культурная революция проводилась в отсталой крестьянской стране, а просто переезд населения в города не сразу меняет нравы, для этого нужна смена поколений. Чтобы понять, насколько тонким был советский культурный пласт, достаточно посмотреть на воссоздание традиционных институтов в Туркменистане. Собственно, и банды рекетиров на улицах городов России, и приватизаторы в галстуках с партбилетами — это все о том же. Под тонкой коркой «Кодекса строителя коммунизма» кипела та еще мрачная лава.

А что же сегодня? Стало ли общество добрее, или разгул насилия просто сдерживается государством? Обратимся к статистике.

Убийства. В царской России (на 1910 год) на 100 000 населения было 10 убийств. В 1982 году на то же число людей — также 10 убийств. То есть при Советах особой гуманизации общества не произошло. С распадом Союза число убийств возросло до 33 на сто тысяч жителей, но к настоящему времени сократилось до пяти. Если в 2000-м году в стране было убито 36 тысяч человек, то в прошлом году — 5400. У нас, конечно, по этой части дела обстоят хуже, чем в Европе, но лучше, чем в Штатах. Так что современное российское общество более гуманно и терпимо, чем это было в СССР. И это одна из причин культурного разрыва поколений, о чем нам скажет серия других фактов.

Заключенные. С 2008 года число заключенных возрастом до 25 лет, находящихся в местах лишения свободы, сократилось вчетверо. Число несовершеннолетних, находящихся в колониях, в сравнении с «золотым» 1980-м годом, сократилось в 50 раз. Современная молодежь в отличие от советской не склонна решать какие-либо конфликты через насилие. Более того, если в 2000-м году российская преступность имела молодое лицо, и среди осужденных 48% составляли лица до 24 лет, то теперь их доля сжалась до 16%. Зато вдвое выросла доля преступников 60+, из числа тех, чья буйная юность прошла в позднем Союзе.

Вопреки рассказам про то, что «компьтерные игры подогревают жестокость», они как раз ее сублимируют, то есть перенаправляют с улицы на стрелялки с джойстиком, а в итоге и снижают. Если в 2006-м году 17% учеников 6-9 классов считали, что «без насилия было бы намного скучнее», то к 2014 году доля таких высказываний сократилась втрое. Число сторонников мнения «нужно применить силу, чтобы тебя уважали» снизилось за те же годы с 29% до 22%.

Наркотики. Если среди рожденных в 70-е — 80-е годы наркотики, включая коноплю, хоть раз пробовали 30% опрошенных, то среди нынешних подростков таковых всего 12%. И если в 2000-м году на учет впервые было поставлено 50 000 наркоманов, то в 2020-м году — всего 8500.

Водка. Объемы потребления водки по сравнению с СССР сократились в 2,5 раза (12 литров водки на человека в 1990-м году и пять литров сейчас). Число впервые взятых на учет зависимых алкоголиков в пять раз ниже, чем в РСФСР времен Олимпиады. Если в 2000-м году от алкогольных отравлений скончались 41 000 человек, то в прошлом году — 8500. В целом объем потребления рухнул до девяти литров спиртного в год, что делает Россию одной из самых трезвых стран Европы. Отличие, впрочем, в том, что европейцы больше налегают на пиво и вина, а соотечественники все еще интересуются крепкими напитками. Основное сокращение употребления алкоголя пришлось на молодежь. В 2006-м году алкоголь регулярно употребляли 40% юношей и девушек в возрасте 14-17 лет, к 2021-му году уровень опустился до 10%.

Курение. Вслед за спиртным уходят в прошлое и сигареты. С 2013 года доля курящих людей в России снизилась с 41% до 30%, сообщает ВЦИОМ. Число заядлых курильщиков, которые ежедневно выкуривают пачку сигарет и больше, сократилось за этот период с 24% до 17%. Сказанное подтверждается и динамикой торговли. За десять лет продажи сигарет в России рухнули ровно вдвое. И опять снижение произошло благодаря молодежи. Если в 2000-м году курили 40% подростков и 27% девушек, то к настоящему времени эта доля сжалась до 9%.

Уменьшилось и число самоубийств, по которым Россия еще недавно била мировые рекорды: с 46 000 (2000 год) до 13 000 (2022).

Наконец, россияне стали меньше материться. Распространение социальных сетей и интернета в целом способствует развитию стандартов культурной речи и применению общепринятых правил. Исследования ВЦИОМ показали, что если в 2008 году обсценную лексику использовали 44% опрошенных, то спустя десятилетие их доля сократилась до 37%. Одновременно с 11% до 18% выросло число лиц, применяющих цитаты из книг или фильмов, и вдвое — с 10% до 19% — обращающихся в речи к иностранным словам. Эти процессы отражают в первую очередь межпоколенческие изменения. 68% россиян также заявляют о необходимости соблюдения чистоты языка и культуры речи.

Страна меняется у нас на глазах. За рекордно короткие сроки Россия становится другой. Причин происходящего несколько. Это выход доходов населения на некий уверенный потребительской уровень. Это государственная политика ограничения оборота спиртного и табака. И это, конечно, интернет. Когда в кармане вся планета и доступна широчайшая палитра развлечений, то конопля и водка теряют прежнюю привлекательность.

В лице молодежи России формируется совершенно другая культура, иная система интересов и ценностей, по очевидным причинам непонятная политикам старого времени, для которых привычны иные поведенческие паттерны.

Какие же ценности у этой молодежи, выбирающей мир без насилия, алкоголя и наркотиков? В политическом смысле слова молодежь определяет свои приоритеты тоже очень ясно. 81% молодых людей называет важнейшей ценностью справедливость, 71% свободу и 63% права человека. Половина политизированных молодых людей характеризует себя как социал-демократов и либералов, имея в виду под последним сменяемость власти, честные выборы и право людей высказывать свое мнение. И это вступает в очевидные противоречия с «традиционной ценностью» иерархии и подчинения.

Куда ведет традиция

Традиционные ценности есть продукт традиционного общества — то, как предки жили. И они не про гуманизм. Гуманизм приходит позже, по мере того как люди перестают бороться между собой за еду. Поэтому самый высокий уровень убийств нынче на планете в джунглях Амазонки и горах Новой Гвинеи. А самый низкий — в Европе. Переход дается сложно, поскольку сопровождается сломом традиционной сельской культуры и переездом огромных масс ментально неподготовленных людей в мегаполисы. Более того, на первом этапе это даже увеличивает насилие, так как жители глубинки попадают в огромный Город, воспринимая его как нечто чужое, угрожающее и требующее завоевания.

Смягчает ли нравы религия? Где-то да, достаточно вспомнить невероятный гуманистический посыл «Нагорной проповеди». Но там, где религия становится частью механизма управления обществом, она, напротив, оправдывает любое государственное насилие, не говоря уже о том, что зачастую нетерпимо относится к сторонникам других конфессий или атеистам. Поэтому роль церкви в смягчении нравов ограничена, а государства — противоречива, ведь всегда существует соблазн безграничной власти. Информационная революция создала новое поле гуманизации: прямое общение между людьми разных стран, национальностей и воззрений на религию.

Где же мы в этом перехода от насилия к человечности? По числу убийств на 100 000 населения Россия занимает 136-е место, соседствуя с Кенией и кратно уступая всем европейским странам. По числу заключенных на 100 000 человек мы на 29-м месте в мире — и на последнем в Европе. По ожидаемой продолжительности жизни на 121-м месте в мире. По числу разводов на 100.000 человек на третьем месте в мире (оценка 105 стран, мало учтены Африка, Карибы и Океания).

Если мы стремимся стать лучше, жить в России, где есть крепкая семья, где люди живут долго и без насилия, нам надо не удаляться от Европы, а приближаться к ней. Разумеется, не слепо копируя опыт соседей, тем более что стран там много и они разные.

Но сейчас нашу страну совершенно открыто разворачивают в другом направлении — культа насилия, ненависти и вражды.

Из ЕГЭ по обществознанию убраны темы «демократия», «гражданское общество» и «международное право». В учебнике «Обществознание» (Кравченко, Певцов) для 11-го класса атеисты поставлены в один ряд с террористами и предателями. В учебнике «Основы российской государственности» (РАНХиГС) для гуманитарных вузов, вегетарианство назвали культом смерти.

На основном ток-шоу страны Владимир Соловьев объясняет, что «жизнь сильно переоценена».

«Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет жизни — в принципе небольшая», — вторит Маргарита Симонян. «Интересный способ испытания веры — пойди и вырежи, уничтожь народ», — добавляет Борис Корчевников, главред телеканала «Спас».

Бесконечные отечественные мыльные оперы в стиле «он давно забросил дом, ремонт там не делается годами, а она измотана бытом, детьми и не забитым гвоздем в стене» с соответствующими диалогами между героями тоже не просто так пришли на смену «Прекрасной няне». Как пояснил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «успешный сериал — это завуалированная форма проговаривания моделей поведения. Людям кажется, что они развлекаются, а на самом деле они получают образцы поведения <…> в подавляющем большинстве случаев они ставятся специально в контекст с каким-то мейнстримом». Про непосредственные призывы к убийствам вплоть до ядерных ударов по разным городам и примеры приводить не надо: все перед глазами.

Вопреки мнению отдельных либерально настроенных комментаторов, у нас не строится СССР-2. В СССР-1 государственные медиа старались нести в не отошедшее от жестокости общество культуру гуманизма, пацифизма и дружбы народов. Достаточно вспомнить золотую коллекцию кино и брежневское «миру мир». Нынче в общество, которое гуманизируется на глазах, стараются привнести дух насилия, ненависти и вражды.

Программа «Разворот»

Цифры, приведенные выше, не учитывают статистику последних лет. Тем временем, с 2022-го года продажи алкоголя впервые за полтора десятилетия начали расти. За два года совокупная выручка 50 алкокомпаний увеличилась на 37% и достигла 2,7 триллиона рублей. Впервые за последние двадцать лет выросло число лиц с алкогольными психозами. Несущественно, на пару процентов, но все же. С 2020-го года на 8% выросло число случаев больничных по причине психических расстройств. Число шизофреников так и вовсе увеличилось на 10%. Ранее оно тоже неизменно сокращалось.

Рост потребления алкоголя обычно сказывается и на ситуации с преступностью. 73% убийств совершаются в нетрезвом состоянии. То, что число преступлений пока снижается, вызвано наличием разновекторных тенденций в обществе. Пока инерция положительных перемен преобладает.

Зато начали меняться дети. Опросы 2020-го года — более свежих пока нет — показали рост среди них сторонников мнения «нужно применить силу, чтобы тебя уважали» и «совершенно нормально, когда показываешь себя в драках».

Насколько глубоки окажутся такие изменения? Есть примеры обществ, провалившихся в архаику — например, Афганистан, Сомали или Йемен. Но все это истории деревенского мира, в котором потонули города. Россия находится на совершенно иной стадии общественного развития. Поэтому обратить вспять историю вряд ли получится. Притормозить — да. Отнять годы развития — вполне. Но не более того.

И маленький пример в доказательство такого оптимистического тезиса: хотя продажи алкоголя выросли, сократилось число пьющих. Просто те, кто и ранее был склонен, теперь делают это за двоих. Также и с прочим — происходит радикализация людей, склонных к насилию ввиду его нормализации государством на фоне общего смягчения нравов.

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