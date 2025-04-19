Почему мы ищем сложные объяснения и хитроумные планы, тогда как многое объясняется самой обычной глупостью? Журналист Михаил Карпов в колонке для RTVI анализирует недавние решения президента США Дональда Трампа и показывает, как стремление найти тайные мотивы в простых действиях порождает конспирологические теории.

Глупость или хитрый план?

Когда президент США Дональд Трамп ввел невиданные ранее пошлины на товары совершенно неожиданных стран, а также обложил все остальные базовым тарифом в 10%, практически никто из экспертов, которые в той или иной мере ему сочувствуют, не назвали этот шаг безумством. Кто-то это как хитрый план по снижению госдолга, кто-то — предлогом для инсайдерской торговли, чтобы скупить акции по дешевке на фоне обвала бирж, который последовал за этим объявлением.

Однако все последующие события говорят нам, что принцип бритвы Хэнлона работает. Кстати, а что это? Грубо говоря, этот принцип заключается в том, что объяснимое с точки зрения человеческой глупости не требует поиска скрытых смыслов и конспирологических теорий. Например, еще до того, что президент США назвал «днем освобождения Америки», ему задавали вопрос о том, кто, по его мнению, платит пошлины. Тот, не моргнув глазом, ответил, что другие страны. В самом деле, мы же против них вводим тарифы? Ответ этот, конечно, дико наивный, и зарубежные государства ничего не платят, потому что власти США никак не могут на них повлиять в рамках своей госсистемы. Поэтому их платит американский импортер, и эта надбавка потом взимается продавцом с американского же потребителя. И чем еще, кроме потрясающей некомпетентности, объяснить взгляды Трампа на эту проблему?

За кулисами Белого дома тем временем разыгрывалась настоящая драма, больше напоминающая детский сад, чем центр принятия экономических решений глобальной сверхдержавы. В конце марта в кабинете руководителя аппарата президента США Сюзи Уайлс, как сообщали СМИ, состоялась эпичная перепалка между советником по торговле Питером Наварро и министром финансов Скоттом Бессентом. Наварро предлагал безумные 25%-ные тарифы на абсолютно все импортные товары, а Бессент в ответ рисовал апокалиптические сценарии того, к чему это приведет.

Наварро возмущенно склонял Трампа к более жесткому сценарию, призывая не довольствоваться полумерами, как во время первого срока президента, когда прошлые советники по экономике не давали ему развернуться. В итоге Наварро победил. Когда же биржевые индексы ожидаемо рухнули, предчувствуя обрушение глобальной экономики, Трамп испуганно отступил, приостановив некоторые тарифы на 90 дней с по-детски простым объяснением: «Я подумал, что люди немного перешли черту».

Главным обоснованием тарифного безумия Трамп и Наварро объявили торговый дефицит США, достигший в 2024 году рекордных $1,2 трлн. Но подобно наивному представлению о том, что пошлины платят другие страны, идея о «несправедливости» торгового дефицита демонстрирует полное непонимание экономических процессов. Представьте, что у вас «торговый дефицит» с продуктовым магазином: вы отдаете деньги, получаете товары. Является ли это «несправедливостью»? Очевидно, нет — вы добровольно меняете то, что у вас в избытке, на то, что вам нужно.

То же самое происходит в международной торговле. Американцы получают товары из других стран, отдавая доллары, которые затем возвращаются в США через инвестиции в облигации и другие активы. При этом в услугах (которые в администрации Трампа даже не подумали учесть) у США многомиллиардный профицит, а большинство «дефицитных» товаров напрямую повышают уровень жизни американцев или служат компонентами для американских же компаний.

Особенный сюрреализм ситуации придает то, что под раздачу попали и беднейшие страны мира. Мадагаскар, где более 80% населения живет в крайней нищете, получил тариф в 47% поверх базовых 10%. Что именно угрожает американской экономике со стороны страны, где большинство населения живет менее чем на $2 в день? Какой гениальный стратегический план может стоять за разорением экспортеров ванили с острова, который среднестатистический американец с трудом найдет на карте?

И что бедные мадагаскарцы должны массово закупать у США? Мотоциклы «Харли Дэвидсон»?

Остается, конечно, и вторая цель заградительных тарифов — перенос производства в Америку. Проблема только в том, что в первой экономике мира на это банально не хватает рабочих рук, а к мигрантам администрация Трампа относится особо недоброжелательно и желает выставить как можно больше их из страны. И это не говоря о том, что фабрики не строятся за пару месяцев и продукты, сделанные в США, будут стоить в разы больше.

Если вам нравится Трамп, то все эти аргументы можно отмести и сказать, что все произошедшее — часть хитроумного плана великого бизнесмена. Но это уже вопрос веры, а с точки зрения логики случившееся можно объяснить только одним: откровенной и непроходимой глупостью. Представим себе, что по болоту проложены шаткие мостки. Ходить по ним неудобно, но они позволяют пересечь эту местность. Как решить эту проблему? Может, например, построить дорогой, но добротный мост? Но вот пришел человек и говорит остальным, мол, вы терпите эти неудобства только потому, что никогда не пробовали просто пройти по болоту! Чего мучиться, зачем тратить деньги на новый мост, вот прямо сейчас давайте сделаем это, и если вера наша будет крепка, то все получится! А старые мостки разломаем, чтобы не было соблазна больше по ним ходить.

Защита от реальности

Люди, симпатизирующие откровенно нелепым идеям, редко могут признать, что поддерживают откровенных идиотов. Это создает когнитивный диссонанс: «Как я, разумный человек, могу верить в очевидную глупость?» Выход? Искать глубинный, скрытый смысл, доступный только посвященным — ведь то, что на поверхности, действительно выглядит безумием даже для них самих. Но если представить, что это часть какой-то сложной комбинации, тайного замысла…

Показательный пример — доклад конгресса США о происхождении COVID-19, представленный в конце 2024 года. Сам документ не содержал никаких весомых научных доказательств лабораторного происхождения вируса. Эксперты, привлеченные к работе, представили различные гипотезы и признали: окончательных свидетельств в пользу какой-либо теории по-прежнему недостаточно.

Однако в предисловии к докладу его куратор, конгрессмен-республиканец Брэд Венструп, разразился эмоциональной тирадой, где без тени сомнения заявил, что очевидно, этот вирус — результат безответственных экспериментов китайцев, а прививки неэффективны. Никаких новых доказательств он не привел (их в самом докладе и не было!), но его уверенный тон создавал впечатление, будто документ полон неопровержимых свидетельств.

Горько наблюдать, как даже образованные люди ссылаются на этот документ как на «окончательное доказательство» искусственного происхождения вируса. «Ты читал доклад Конгресса? Там же черным по белому написано!» — убеждали меня приятели. Когда я спрашивал, какие именно научные доказательства их впечатлили, выяснялось, что они ограничились чтением предисловия, или, что еще хуже, заголовками новостей об этом предисловии.

Психологически это понятно: признать, что за мировыми бедами стоит не зловещий заговор, а банальная некомпетентность, тяжело.

Заговор можно разоблачить, с ним можно бороться. А что делать с тем, что миром правят обычные люди со своими слабостями и глупостями? Эта мысль вызывает такую тревогу, что легче поверить в тайные планы китайцев, евреев, рептилоидов или иллюминатов.

Игры богов

Корни человеческой тяги к конспирологическим теориям уходят в глубокое доцивилизационное прошлое. В незапамятные времена выживали те особи, которые пугались шороха куста и создавали в своем уме конструкцию, что там таится непознаваемое максимальное зло, демон, страх и ужас. Потому что эта идея побуждает немедленно бежать, собраться, приготовиться к отпору угрозы.

Логика здесь проста и безжалостна: в 100 кустах действительно может никого не быть, но в 101-м притаился леопард. И если ты не будешь достаточно подозрителен и не убежишь при первом шорохе — этот леопард сожрет именно тебя, а не твоего менее мнительного соплеменника. Естественный отбор беспощадно отсеивал тех, кто не обладал «здоровой паранойей».

Эта эволюционная особенность — видеть за неопределенными событиями действие некоей скрытой силы или разума — в итоге, кстати, привела к возникновению религий и представлений о богах. Гром и молния? Очевидно, это Зевс-громовержец гневается. Засуха? Боги требуют жертв. Эпидемия? Демоны насылают порчу. Создание сверхъестественных объяснений для непонятных явлений — это тот же механизм, что и ожидание чудовища в кустах. Здесь он, правда, не помогает выжить напрямую, но, с другой стороны, и не приносит прямого вреда.

Цивилизация существует по археологическим меркам очень недолго, а наш мозг по-прежнему функционирует по древним алгоритмам. Человек все так же инстинктивно ожидает нападения «хищника из шевелящихся кустов» — только теперь его зовут «мировое правительство», «глубинное государство» или «корпоративный заговор».

Поэтому теории заговора — не просто плод воспаленного воображения отдельных параноиков. Это субпродукт эволюции и выживания, встроенная в нас тенденция искать скрытые намерения и тайные планы там, где действует случайность, глупость или обычная человеческая некомпетентность.

Подозревать естественно. Видеть системы и закономерности там, где их нет — тоже естественно.

Но именно осознание этой нашей эволюционной особенности должно помогать нам контролировать ее, когда она ведет нас к откровенно абсурдным выводам. Потому что теперь, в глобальном мире, они наносят уже вполне реальный и ощутимый ущерб.

Не дают отличать добро от зла и помогают доказать свою правоту самому себе там, где ее быть не может.

Все это, кстати, ведет не только к торговым, но и вполне реальным войнам. Ведь эти конструкции обычно предполагают наличие жуткого леопарда, и если ты даже пока его не видишь, это не значит, что он не существует. Скорее всего, он уже готовится напасть, а раз драка неизбежна, то надо бить первым.

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