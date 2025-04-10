В то время как российская армия в последние дни проводит активные штурмовые действия по всей линии фронта, вестей о мирных переговорах поступает не так много. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, что происходит на передовой и действительно ли переговорный процесс забуксовал.

Что происходит в Курской и Белгородской областях

Сражения на территории «старой» России приковывают к себе гораздо больше внимания, чем события на других участках фронта. Это, пожалуй, самая болезненная тема как для простых граждан, так и военно-политического руководства.

После операции «Поток» в знаменитой суджанской трубе и прорыва россиян в Курской области, ВСУ удалось отбросить на значительное расстояние. Отступление получилось остановить лишь на окраинах Курской области, где украинские войска зацепились за последние населенные пункты — Олешня, Горналь и Гуево. Россия сконцентрировала здесь значительные силы, и дальнейший отход ВСУ может сильно ослабить фронт в сторону украинских Сум, поставив под угрозу сам город. Допустить это украинское командование не может, поэтому продолжает цепляться за территории Курской области. Но это не надолго — накануне Гуево было освобождено и в нем установили российский флаг.

Зеленский недавно заявил об отсутствии российских военных в Сумской области, но я предполагаю, что его просто дезинформируют.

Например, Басовка и Веселовка сейчас полностью находятся под контролем России. Более того, российские войска штурмуют Локню, расположенную за Басовкой.

Оперативный замысел здесь предельно ясен — создание санитарной зоны, о которой говорил президент Путин, с продвижением в сторону Юнаковки. Это ключевой населенный пункт, до которого нужно дойти, чтобы обезопасить Суджу от массированных атак дронов. Не лишним будет напомнить, что, несмотря на ее освобождение, перемещаться там по-прежнему очень опасно из-за высокой концентрации беспилотников.

И в то время как курская операция ВСУ почти завершилась, украинским командованием была предпринята попытка повторить этот сценарий в Белгородской области. Получилось как в известном высказывании: «В первый раз это трагедия, во второй — фарс». Мы наблюдали странную имитацию наступления на населенные пункты, не имеющие ни тактической, ни стратегической ценности — Демидовку и Поповку в Белгородской области.

Тем не менее российское военное руководство отнеслось к этому наступлению очень серьезно. На это направление с курского участка фронта были переброшены одни из сильнейших спецподразделений ВС РФ, в том числе спецназ «Ахмат», чтобы не допустить неожиданного продвижения противника. Первые удары по Белгородской области были вполне — это были механизированные атаки с использованием танков, БТР и другой техники.

Из первых рук рассказываю, что успехом назвать то, чего добились ВСУ, сложно. Я могу говорить об этом с полной уверенностью, поскольку только что вернулся оттуда и был под Демидовкой. Их «успех» больше похож на попадание в ловушку: дальше продвинуться нереально, выйти тоже нет никакой возможности, поскольку небо плотно контролируется российскими беспилотниками. Остается только прятаться и создавать видимость удержания позиций. Сейчас Демидовка полностью зачищена и находится под контролем России. Предполагаю, что через некоторое время об этом официально заявит Министерство обороны. Поповка находится в «серой зоне», и ее зачистка тоже будет осуществлена в ближайшие дни.

Какое отношение российское наступление в Харьковской области имеет к Славянску

Особый интерес сейчас представляют лиманское и купянское направления, где мы наблюдаем продвижение российских сил на правом берегу рек Оскол и Жеребец, которые были успешно форсированы.

Многие задаются вопросом о смысле наступления в Харьковской области, которая пока официально не входит в зону интересов России. Насколько я понимаю, для обеспечения успешного продвижения в Донбассе в сторону славянско-краматорской агломерации необходимо обеспечить стабильную ситуацию здесь, приблизив ее к тому состоянию, которое было до контрнаступления ВСУ в 2022 году. Мы видим одновременное продвижение от Сватова в районе Тернов в сторону Красного Лимана. Почему это важно? Потому что Красный Лиман рассматривается как плацдарм для дальнейшего наступления на славянско-краматорскую агломерацию, и его фланги должны быть прикрыты со стороны Харьковской области.

На харьковском направлении украинская сторона организовала внушительную оборону вдоль рек. Лучшего места для укреплений не найти — естественные преграды, плюс возможность создать укрепрайоны, врываясь в землю и используя бетонные конструкции.

Форсирование этих рек стало возможным во многом из-за того, что украинское командование просто проморгало начало российской операции здесь, будучи сосредоточено на своем наступлении в Курской области. Однако сначала на правых берегах Оскола и Жеребца появились российские ДРГ, про которые украинские источники вскоре поспешили заявить, что эти группы были выбиты. Но потом оказалось, что «ДРГ» странным образом превратились в расширение российской зоны контроля.

Сейчас мы видим, что вдоль всей реки Оскол от границы России уже установлен контроль ВС РФ.

Это огромный плацдарм, который дает возможность кардинально изменить ситуацию. Он позволяет улучшать позиции и создавать угрозу для Волчанска и Двуречной.

Кроме того, мы наблюдаем отход от стратегии лобового штурма Купянска. Теперь, когда создан плацдарм, нависающий над городом с севера, передовые позиции ВС РФ практически подошли к Кондрашовке. Аналогичная ситуация складывается с южного направления, где силы подходят к Ковшаровке.

Конечно, это не означает возвращения к позициям, которые были утрачены в результате украинского контрнаступления, темпы продвижения иные. Но расширение наступательных действий ведет к распылению и без того ограниченных украинских резервов. А если смотреть дальше, то для подготовки наступления на Славянск необходим контроль над Лиманом, Изюмом и Купянском. Созданный плацдарм позволяет ухудшить состояние гарнизона Купянска — не до критического, но до угрожающего уровня. Пока я не вижу, чтобы командование ВСУ предпринимало что-либо против российских плацдармов тут. Их просто продолжают не замечать.

Замедление продвижения под Покровском и активизация российской армии в Запорожской области

Украинские источники отмечают, что количество штурмовых действий ВС РФ на покровском направлении за последний месяц сильно сократилось. Но причина тому проста — были возвращены позиции, которые ВСУ пыталась оспорить. Контрудары ВСУ осуществляли здесь за счет переброски нескольких бригад с херсонского и запорожского направлений.

Тем временем, украинская сторона активно усиливала линии обороны. Сейчас Покровск укрепляется, и я могу предположить, что в ближайшее время даже не будет попыток его взять. Видимо, было принято решение обходить его по флангам через небольшие населенные пункты. Продвижение, судя по тому, что мы можем видеть, идет не на сам Покровск, а западнее — в сторону границы с Днепропетровской областью.

Провал Курской операции нанес значительный урон по духу украинского общества и военных. Такой же сильный удар будет нанесен тогда, когда российская армия пересечет границу Днепропетровской области. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время — возможно, в мае или в первые месяцы лета. До этого момента осталось совсем недолго.

Стоит отметить российское продвижение со стороны Курахова, где россияне недавно взяли Андреевку, а также, с тяжелыми боями, Разлив, укрепленный населенный пункт. Дальнейшее движение от Разлива — это битва за поселок Богатырь. Это тоже продвижение в сторону Днепропетровской области, и скорее всего, выход к ней будет осуществлен по трассе от Богатыря и Алексеевки.

В Запорожской области происходит то, чего, похоже, никто, кроме меня, не предвидел. А я уже писал в своих колонках, что после падения Великой Новоселки вполне закономерно движение фронта и здесь. И вот, сейчас происходит продвижение не только в Каменском, но и в районе Степового и Щербаков с целью улучшения позиций в сторону Орехова. Я думаю, что в ближайшие недели Каменское тоже может быть занято.

После Пятихаток был установлен контроль над Лобковым — последним населенным пунктом, который ВСУ записывали себе в трофеи своего знаменитого контрнаступления 2023 года. Все остальные к этому времени российская армия вернула под свой контроль.

Впрочем, говорить о какой-то масштабной контрнаступательной операции в сторону Запорожья пока нельзя. Это продолжение спрямления фронта, ведь чем он более прямой, тем легче его удерживать.

Стоит отметить, что движение российских сил возобновилось практически по всей линии боевого соприкосновения. Даже в Херсонской области были зачищены спорные «острова» Днепра, на которых оставались украинские военные. В Волчанске занято несколько кварталов, в Часовом Яре взят почти весь север и центр города, Торецк также практически полностью зачищен. Напряжение нарастает по всем фронтам, и ситуация продолжает развиваться в направлении постепенного продвижения российских войск.

Устал ли Трамп от мирных переговоров

Что касается мирного процесса, в нем наблюдается некоторое затишье. Трамп, похоже, не видя особых подвижек в своей миротворческой инициативе, теперь возжелал стать лауреатом Нобелевской премии по экономике, а не мира, и переключился на торговую войну. При этом он исключил Россию из списка стран с повышенными тарифами — одни представители Белого дома объясняют это отсутствием существенной торговли с Россией, другие говорят о продолжающихся переговорах. Но сам мирный процесс как будто отодвинулся на второй план.

Однако важно понимать, что нам видно далеко не все происходящее в плане переговоров. Мы наблюдаем только публичные действия первых лиц государств. Если Трамп сегодня обсуждает Гренландию, а завтра новые пошлины — это не означает, что мирный процесс остановился. Государственный механизм продолжает работать, люди, занимающиеся этой проблемой, ведут свою деятельность. Контактные встречи и телефонные звонки происходят, ситуация обсуждается, стороны пытаются найти точки соприкосновения.

Показательно, что, несмотря на обоюдные обвинения российской и украинской сторон в бомбежках энергетической инфраструктуры друг друга, переговорный процесс не был прерван — обе стороны продемонстрировали готовность к диалогу. Сейчас должна пройти встреча в Стамбуле по линии МИД, по итогам которой, согласно официальному сообщению, не будут сделаны заявления. Это важный момент — представители внешнеполитических ведомств будут обсуждать конкретные технические аспекты урегулирования, но вкидывать их в публичное поле пока рано.

На фоне попыток США урегулировать конфликт мы видим желание Европейского Союза присоединиться к процессу. Однако их предложения часто оторваны от реальности — они настаивают на сохранении всей территории за Украиной, пусть даже неофициально, предлагая просто установить линию разграничения без признания территориальных изменений. Очевидно, что такой подход неприемлем для российской стороны и фактически означает продолжение конфликта.

За всеми этими громкими заявлениями, далекими от действительности, я вижу лишь имитацию бурной деятельности. Европейские политики проводят регулярные встречи, на которых обсуждается мирный процесс, но с позиции силы — накачать Украину еще большим количеством вооружений, направить туда свои военные контингенты. Все это никуда не ведет.

Каждый здравомыслящий европейский лидер понимает, что размещение военного контингента на территории Украины, даже в ее западных областях, будет воспринято Россией как законная военная цель. Путин четко обозначил эту позицию. Можно поставить таймер и посчитать, когда туда прилетит ракета. Достаточно вспомнить судьбу Яворовского полигона, где был размещен значительный контингент иностранных добровольцев, и как быстро и точно этот лагерь был уничтожен.

Когда погибшие военнослужащие (уже не добровольцы) начнут возвращаться в Европу в цинковых гробах, уровень доверия населения к своим правительствам резко упадет.

Поэтому то, что мы видим со стороны европейских политиков — это имитация деятельности и постоянное подбадривание Зеленского обещаниями, которые они никогда не выполнят, поскольку это было бы политическим самоубийством.

Так что я остаюсь при своем мнении, что конфликт будет продолжаться весь этот год. В 2022 году весь мир настроился на Третью мировую войну, но такую, в которой должны участвовать только Украина и Россия. Звучали грозные и воодушевляющие слова с обеих сторон. Но в итоге никто не хочет ни «завоевывать всю Европу» (с одной стороны), ни всерьез «карать Россию» (с другой).

Западные политики впадают в крайности — от уверенности, что «Путин никогда не решится на военную операцию такого масштаба» до страха, что он «захватит весь мир». Им хорошо бы было вспомнить не такие уж и далекие годы, когда СССР и США боролись за сферы влияния, и к апокалипсису или Третьей мировой это не приводило. Времена меняются, и эти изменения происходят не всегда в пользу Запада, которому, пусть и с трудом, через непонимание, но все равно придется адаптироваться к ним.

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