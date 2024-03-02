Рекордный рост российско-китайского товарооборота несет огромную выгоду обеим странам, однако китайские компании получают гораздо большую поддержку от своего государства. О ситуации на рынке для RTVI рассказывает Игорь Каменев, руководитель департамента по управлению проектами НАТЭК-Нефтехиммаш.

Двусторонний товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг 240 млрд долларов, установив новый рекорд. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки из Китая в Россию выросли на 46,9% и составили 110,97 млрд долл. по сравнению с предыдущим годом и на 64,2% по сравнению с 2021 годом. В то же время импорт из России вырос на 13%, до 129,14 млрд долл., по сравнению с 2022 годом. Давайте посмотрим, кто больше выигрывает от укрепления двустороннего сотрудничества.

В пересчете на юани объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в прошлом году составил 1,69 трлн (235,90 млрд долларов), что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 млрд долларов за 11 месяцев этого года уровень, которого страны ожидали достичь только в 2024 году.

Отношения между нашими странами укрепляются от месяца к месяцу. Дилерские центры по продаже китайских автомобилей за прошедший год удвоили и даже утроили выручку, что для них особенно актуально на фоне конкуренции на собственном рынке как в секторе дизельных машин, так и электрокаров.

На границе с Россией растут 20-этажные офисные башни и огромные склады для готовой продукции.

В свою очередь Россия наращивает поставки в Китай нефти и газа. По итогам года она стала первой в мире по экспорту топлива в КНР и поставила в Поднебесную 107,024 млн тонн нефти на 60,644 млрд долл. Это на 24,1% больше, чем годом ранее. В китайских супермаркетах в изобилии появились продукты и потребительские товары.

Российской стороне такое развитие событий позволяет минимизировать потери от западных санкций, заместить китайской продукцией те товары, которые ушли с нашего рынка вместе с иностранными брендами. Особый интерес для нас вызывают комплектующие к технике (в первую очередь автомобилям) и промышленное оборудование. России необходимы собственные экспортные рынки, и Китай — как политически, так и географически — как нельзя лучше подходит на эту роль.

По состоянию на август 2023 года, в первом полугодии 2023 года поставки грузовиков из Китая в РФ выросли в 3,6 раза, а спецтехники — бульдозеров, экскаваторов, буровых машин и так далее — почти втрое. Ввоз автозапчастей — на 65%, электрического оборудования — на 40%. В девять раз вырос экспорт Китая в Россию авиационной и космической продукции.

По итогам 2023 года объем поставок оборудования и механических устройств в РФ из Китая, по подсчетам Главного таможенного управления КНР, вырос на 50,4%, до $25,24 млрд. Поставки наземного транспорта увеличились на 258,4%, до $22,52 млрд, электрических машин и оборудования — на 29%, до $17,08 млрд. Объем поставок пластмасс и инструментов также выросли.

Между тем, данные по поставкам в Россию резко контрастируют с другой китайской статистикой. В целом по итогам 2023 года объем экспорта Китая в другие страны сократился на 4,6%, импорт — на 5,5%, а профицит торговли снизился на 6% по сравнению с 2022 годом (до $823 млрд). Падение объема поставок в страны ЕС достигло по итогам прошлого года 10,2%, в США — на 13,1%. Вырос объем экспорта в Африку — на 7,5%, в Индию — на 0,8%.

Остроты ситуации придает торговое противостояние Китая с Западом, что ведет к сокращению товарооборота. В настоящее время укрепление экономических взаимоотношений с Россией выгодно не только нашей стране, попавшей в достаточно тяжелые условия из-за санкций, но и самому Китаю, который пытается нивелировать просадку на других направлениях за счет наращивания объемов экспорта в РФ. Но полностью сделать это вряд ли получится — в последние годы Китай сделал ставку на приобретение активов по всему миру.

Такая политика приносила свои плоды, делая КНР одним из ведущих инвесторов на мировом рынке. Но в условиях глобальной неопределенности и нарушения поставок управлять активами в различных точках становится сложно, особенно с учетом санкций.

И все же для Китая наращивание объемов торговли с Россией имеет ряд преимуществ, ради которых он готов лавировать. Российский рынок огромен, а уход западных брендов освободил большое количество ниш, в которых наблюдается огромная конкуренция. Поставки в Россию дают китайским компаниям новые возможности для развития.

Немаловажен и фактор доступного и достаточно дешевого сырья, которое страна получает из России. Наша страна зарекомендовала себя как достаточно ответственный и стабильный поставщик товаров. Следствием укрепления взаимоотношений наших стран также станет увеличение доли используемых в товарообороте юаней, что актуально для Китая в свете ее намерения сделать свою валюту резервной.

Понимая это, китайские власти оказывают промышленности страны и ее экспорту в частности беспрецедентные меры поддержки, введенные еще в сентябре 2022 года. Китай подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами и регионами. Существует единая система поддержки экспорта, в рамках которой применяются субсидии и премии компаниям-экспортерам, поддержка оказывается как в целом промышленности, так и производителям отдельных, наиболее востребованных видов продукции, например, высокотехнологичного оборудования.

Особое внимание уделяется основе экономики — средним и малым компаниям. Кроме того, в прошлом году Народный банк Китая понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов — до 3,45% годовых, что стало рекордно низким уровнем для показателя. Это делается с целью поддержать промышленность и экспорт.

Возвращаясь к российским реалиям, стоит повторить, что наращивание объемов китайского экспорта помогло нам закрыть потребности рынка в особо острый период. Но к текущему моменту российская экономика стабилизировалась, импортозамещение и господдержка сделали свое дело.

Выяснилось, что китайские компании активно занимают ниши, в которых могли бы развиваться отечественные игроки. И потеснить их будет очень непросто.

Поясним этот тезис на примере сектора, в котором работает наша компания — это тяжелое машиностроение. Компании из КНР активно демпингуют, предлагая цены на свою продукцию иногда вдвое ниже рынка. Причем власти Китая оказывают поддержку своим компаниям: тарифное регулирование, льготы, лоббирование.

По сути, наши компании проигрывают конкуренцию китайским производителям в борьбе за свой же рынок. Наша промышленность хоть и развивается, но не так быстро, как хотелось бы. Этому, мягко говоря, не способствуют высокие процентные ставки, которые повышают «стоимость денег» в нашей экономике. А между тем промышленность нуждается в постоянных денежных вливаниях, чтобы сохранять конкурентоспособность. Сокращение инвестиций может замедлить темпы технологического развития и модернизации.

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