В то время как Международный уголовный суд выдает ордера на арест Шойгу и Герасимова, на фронте наблюдается относительная стабильность. В то же время на Украине снимают с должности командующего восточного направления ВСУ Юрия Содоля. О том, как эти события связаны, в своей колонке рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Угрожает ли что-то Шойгу и Герасимову после выдачи ордеров на их арест со стороны МУС

Это большой подарок для телевизионной пропаганды, чтобы в очередной раз высмеять беспомощность Международного уголовного суда. Такие заявления идут на ура, их перепечатывают мировые СМИ. Но как только МУС заговорил об аресте израильского премьера Нетаньяху, тут же ему показали на дверь и начали интересоваться национальностью судьи, который попытался это решение продвинуть.

В любом случае, это выглядит не как решение независимого суда, а как обычный элемент пропаганды. Разумеется, никто никого выдавать по этим постановлениям не будет — даже если в России сменится власть.

Да и как? Чтобы это произошло, фигурантам нужно покинуть территорию России. Один из них — секретарь Совета безопасности, второй — вообще действующий военный, который просто не может уехать из страны. Ничего в этом решении не приближает нас к решению имеющихся противоречий.

Почему наступление российской армии идет медленно

И российские, и украинские источники, которые предрекали быстрое решение украинской проблемы военным путем благодаря какому-то масштабному наступлению российской армии, сели в лужу. Никаких масштабных прорывов не произошло, наблюдается относительно стабильная линия фронта, что было абсолютно прогнозируемо для тех, кто таких громких заявлений не делал.

Дело тут вовсе не в желании. Даже если бы оно было, осуществить его в нынешних условиях практически невозможно. Одна причин, которую я уже не раз называл, — это невозможность сконцентрировать большую группировку в определенном месте так, чтобы она не была замечена. А ведь чтобы реализовать ощутимый прорыв, необходима по-настоящему мощная группировка войск.

Сейчас концентрация в дронов с обеих сторон такова, что на одного пехотинца будут охотиться одновременно три БПЛА.

Да и ближайшее место концентрации личного состава тут же попадет под высокоточный ракетный удар — как в такой ситуации вообще накапливать ударную группировку? Это чревато потерей техники, большими жертвами и вообще в целом не оправдано. Поэтому наступление идет достаточно медленно.

Однако хотелось бы отметить неожиданный и кажущийся с географической точки зрения небольшим прорыв россиян под Горловкой, в районе села Шумы. Фронт здесь не двигался практически с 2014-го года, а теперь российская армия внезапно вышла прямо к агломерации Торецка и Пивничного (до 2016 года — Кирово). А линии обороны там были очень серьезные, и в свое время их приезжал инспектировать сам Зеленский.

Чем важно это направление? После потери Авдеевки ВСУ лишилась своего главного плацдарма для гипотетического наступления на Донецк. Где еще можно было попробовать нанести существенный урон российской армии? Такое место существовало, и оно было обозначено самим Зеленским — Горловка. Но ее можно было брать только в том месте, где сейчас произошел прорыв. Вспомним, что именно из района Шум вышли украинские диверсанты, которые в начале прошлогоднего контрнаступления ВСУ пытались изобразить штурм Горловки.

Уверен, что Зеленский не оставляет идеи возможного неожиданного наступления на этот город. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал это безумием и сливал об этом информацию западным СМИ. Но Залужный снят со своей должности, а идея осталась.

Предпримут ли ВСУ попытку нового контрнаступления

Командование ВСУ не отказалось от мысли перехватить инициативу и устроить прорыв где-нибудь на фронте. И это логично, ведь в ходе боевых действий ты либо наступаешь (не важно, с какой скоростью), или отступаешь. Единственное место, где теперь, после захода российской армии в Шумы, украинские военные еще могут попробовать развернуть наступление, находится в южной части Донецкой области в районе Великой Новоселки.

Начало этого наступления украинское командование постоянно откладывает, умело прикрываясь идеей о необходимости поставок западных самолетов для его начала. Мол, будут самолеты, назовем и дату.

Российские военнослужащие, ведущие свои телеграм-каналы, отмечают, что концентрация сил противника на южнодонецком направлении действительно наблюдается. То есть, несмотря на ситуацию в Харьковской области, туда пытаются подтягивать резервы.

Одновременно с этим мы видим, что Украина афишировала создание трех новых бригад. Одна из них носит громкое название «Хищник», вторая — КОРД и третья — сводная бригада ДПД. Все они составлены из полицейских. Бригада КОРД получилась из одноименного спецподразделения полиции, все ее участники уже давно на фронте, две другие бригады укомплектованы за счет гаишников, оперативников и ветеранов МВД. Но, что бы ни писали военные эксперты, силы для предполагаемого прорыва на Украине есть. Частично они уже на фронте, частично находятся в резерве или в состоянии подготовки на полигонах.

Впрочем, стоит осознавать, что возможность такого наступления сильно зависит от действий России. Потому что если российская армия зайдет еще и в Сумской области или начнет обострять ситуацию в Херсонской области, то о потенциальном украинском прорыве можно смело забыть, потому что он прежде всего предполагает перехват инициативы.

Из-за чего сняли с должности командующего восточным фронтом ВСУ Юрия Содоля

Недавно нам довелось наблюдать уникальную и абсурдную ситуацию, достойную дешевого голливудского фильма. Генерал-лейтенанта ВСУ Юрия Содоля, командующего восточным фронтом — не важно, плохо или хорошо у него это получалось воевать — уволили после жалобы в соцсетях. И это не шутка. Написал ее начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич.

В России его бы быстро «упаковали» за дискредитацию армии, сняли погоны и он загремел бы в тюрьму или штрафбат.

И вполне поделом — подобное поведение недопустимо для военных. Если бы это писал гражданский, волонтер, я бы понял, или если бы Кротевич был женой военнослужащего — тоже. Но это действующий военный, начальник штаба своей бригады, и он в соцсетях пишет, что генерал-лейтенант Содоль, — я цитирую, — «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».

Одновременно с этим сообщают, что во время уже упоминавшегося прорыва под Торецком, Содоль был в отпуске и «пьянствовал в одесском ресторане». То есть жалобщики считают себя вправе выступать в роли моральных авторитетов, поскольку военные, видимо, не могут выпить в отпуске. Мне совершенно незачем защищать Содоля, но, извините, да какое вам вообще дело, чем он в отпуске занимается?

Помимо провала под Торецком, который произошел в его отсутствии, ему досталось и за сданное Очеретино под Авдеевкой. А потом Содолю припомнили и его командование операцией в Крынках на левом берегу Днепра, который контролируют российские военные. Эта операция велась полгода, и единственной ее целью было показать Западу, что у ВСУ якобы есть успехи на фронте. Только сейчас она внезапно показалась украинским комментаторам безумной. И это когда в течение полугода десантники и спецназ Украины прятался по подвалам в Крынках или шли ко дну Днепра, не доплыв до села, не нанося никакого серьезного урона российским военным.

Возникает вопрос: почему этого человека не сняли, когда стало очевидно, что эта инициатива самоубийственная? Это ведь должен был сделать главнокомандующий ВСУ Сырский без такого публичного обливания Содоля дерьмом. Подобные выступления унижают не только самого командующего, но и его подчиненных, и тех, кто погиб в Крынках. Или Содоля должен был снять Зеленский, но не снял — так что, возможно, идею с Крынками вовсе и не Содоль предложил.

Почему Содоль был назначен на свою должность

Свою должность Содоль занял после увольнения Валерия Залужного. Напомню, что его конфликт с президентом был основан скорее на политической конкуренции. У Зеленского заканчивается срок полномочий, и возникла опасность роста популярности Залужного, а вместе с ней и военного переворота, что и стало причиной для смещения экс-главнокомандующего ВСУ с должности.

После этого вертикаль власти целиком уперлась в решения Владимира Зеленского, который сам не служил в армии. Она начала работать не по принципу оценки военных способностей того или иного руководителя, а по оценке личной преданности. Заместители нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, как мне кажется, утверждались не им самим, а Офисом президента, чтобы у него не было возможности создать свою собственную команду.

Видимо, брали на эти должности тех, кто просто готов выполнять любые приказы. Перекопать лопатой Луну, высадить грядки в форме тризуба — пожалуйста, как говорится, честь имею!

Результат мы видим. Вот Юрий Содоль, человек, который хорошо известен украинским военнослужащим с 2014 года. На Украине его не жаловали, потому что он не берег людей. В «Азове»* его, как и Сырского, подозревают в работе на Россию, говорят, что они русские, а не украинцы. Кто же Содоль на самом деле? Просто военный функционер, который, как уже сказано выше, оказался готов взять под козырек и выполнять хотелки верховного главнокомандующего, какими бы абсурдными они ни были.

Но это еще не все. Депутат Верховной Рады от партии Зеленского, заместительница главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая, совсем недавно поливавшая грязью Залужного, переключилась на Сырского. Он не успел даже полгода поруководить, и уже оказался непригоден для президента.

Давайте зададимся вопросом: а почему? Потому что он сделал ряд неосторожных заявлений. Еще до снятия Залужного он говорил, что ВСУ близки к взятию Бахмута и все для этого готово. Но с тех пор ВСУ потеряла контроль над флангами вокруг Артемовска (название Бахмута до переименования в 2016 году) и бои уже идут под Часовым Яром. Что теперь ему со всем этим делать? А припоминают ему эти слова часто и готовятся сделать из него козла отпущения.

Кто заказывает музыку в Офисе президента Украины

Одновременно с этим мы видим, что авторитетами становятся крайние радикалы — бригада «Азов»* и 3-я отдельная штурмовая бригада. Тем, кто следят за их соцсетями, может показаться, что уж эти-то воевать умеют, но в реальности пиаром они занимаются гораздо лучше. И я вижу за этим прежде всего историю с попыткой получить еще больше влияния, начать контролировать потоки, в том числе финансовые, и поместить своих людей на высокие посты.

Не будем забывать, что «Азов»* — это не просто подразделение ВСУ, но и сила, у которой есть политические цели. И если Залужного зачистили как человека, который потенциально может устроить бунт, то этих товарищей почему-то с такой точки зрения не рассматривают.

Но я бы на месте Зеленского к ним присмотрелся. Они всячески показывают, что не просто хорошо умеют воевать, но лучше знают, кому и что делать. Их наглое заявление по Содолю показывает, что они не испытывают к Генштабу, своему непосредственному руководству, никакого уважения. Вспомним, чем закончилась похожая история с российской стороны — «Маршем справедливости» Пригожина на Москву.

Пока что Зеленский прислушивается к их жалобам, понимая, что эти ребята представляют сейчас главную активную силу в стране, и во всем идет у них на поводу. Например, при обмене пленных в первую очередь заявляются «азовцы»*, в то время как бойцы из других подразделений сидят в плену годами. В едином телемарафоне, идущем по всем украинским каналам, главные спикеры — преимущественно представители 3-й отдельной штурмовой бригады и «Азова»*.

Мы видим, что идеологически Зеленский сейчас полностью выполняет их посылы — например, о необходимости мобилизации на фронт с 18 лет. К чему это приведет, станет известно в ближайшее время. Повышая ставки и не желая идти даже на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией, Зеленский вынужден перенять повестку радикалов, потому что других альтернатив у него в таком случае нет. Никаких своих идей Офис президента Украины сейчас предложить не может.

Недавно уже упоминавшаяся выше депутат Марьяна Безуглая, голос Офиса президента в Раде, опубликовала свою колонку, буквально пропитанную духом социал-дарвинизма. В ней говорится, что лучше хорошая война, чем худой мир. Мол, наконец-то украинцы скинули олигархов, которые выступали за мирное сосуществование с Россией. Пусть многие украинцы погибнут, но лучшие останутся в живых, и не все увидят свет в конце туннеля — но, сейчас куется настоящая украинская нация. Примерно те же самые посылы можно видеть в блогах «азовцев»*.

Эти высказывания очень далеки от украинского народа, а он вовсе не так сильно отличается от российского, как бы это хотелось некоторым на Украине. У обоих главное правило — «моя хата с краю».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* признан в России террористической организацией и запрещен