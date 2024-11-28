25 ноября XI созыв парламента Грузии собрался в Тбилиси, несмотря на протесты оппозиции и президента Саломе Зурабишвили. Партия «Грузинская мечта» (ГМ), получившая большинство на выборах, официально и номинально стала правящей в четвертый раз. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о том, почему грузинская оппозиция не смогла победить и будет вынуждена сотрудничать с властью.

Кто виноват и что делать

Многие видные оппоненты власти заявляли, что не допустят проведения первого заседания, не признают его и будут до конца сражаться за новые парламентские выборы, в том числе с помощью публичных протестов. Однако в назначенный срок количество протестующих было минимальным, и лидеров оппозиции среди собравшихся не было.

Интересно, что зачинщик политики установки «палаточного городка» у стен парламента, Ника Гварамия и вовсе улетел перед этим в Брюссель на встречу с европарламентариями. По сути обезглавленные протестующие еле смогли перекрыть дорогу напротив здания парламента, а после официального утверждения и признания новоизбранных законодателей и вовсе разошлись по домам.

Общую риторику подытожила Саломе Зурабишвили, которая назвала этот день концом грузинского парламентаризма, оскорблением и призвала молодежь (поколение Z) взять бразды правления в свои руки и сместить политиков «Грузинской мечты» как представителей «советского наследия». И все же за пределами риторики и громогласных заявлений чувствуется пораженческое настроение оппонентов ГМ и победное шествие последней.

Уже идет поиск виновных в политическом фиаско грузинской оппозиции, которая не смогла убедить в надобности до конца давить на власть не только стратегических партнеров страны, но и местных избирателей.

Более того, даже люди, исповедующие оппозиционные взгляды, оказались не в восторге от идеи провести недели и возможно месяцы в палатках на холоде, надеясь на какое-то политическое чудо и самоличное отстранение «Грузинской мечты» от власти.

Если подытожить сложившуюся ситуацию, то у оппозиции не было плана борьбы против власти в случае поражения, а попытки насильственным путем продавить свои взгляды провалились. Люди устали и выдохлись, сезон протестов закрылся и откроется только в начале марта следующего года. Все больше слухов о том, что повторится сценарий 2020 года, когда эта же оппозиция впервые не признала результаты парламентских выборов и пыталась делегитимизировать правящую партию. Однако через полгода она вынуждена была не только по призыву Европы, но и ради политического самоспасения присоединиться к политической жизни в законодательном органе.

Власть уже пригласила всех или сдержать слово и отстраниться от политики, или же нарушить свое обещание, унизиться, но спастись как политическая единица. Никакого четкого плана действия со стороны оппозиционно настроенных политиков нет, а «Грузинская мечта» продолжает укреплять свое доминирующее положение.

Дорога вперед

Говорить, что абсолютное большинство ГМ можно как-то изменить, нерационально. Надежды оппозиции на давление со стороны ЕС и Белого дома не оправдались. Частично это произошло по причине отсутствия реальных доказательств полномасштабных фальсификаций, частично из-за понимания того, что оппозиция не смогла создать массовое протестное движение и ее поддержка со стороны общества очень шаткая.

Ну и конечно же, не стоит забывать о переизбрании Дональда Трампа в США, который во время первого своего срока довольно-таки лояльно относился к сдержанной, сбалансированной политике грузинской власти. На продолжение этого сценария власть надеется и сейчас.

Стала очевидна идеологическая солидарность со стороны таких европейских стран, как Венгрия, Словакия и Италия, которые не позволили инициировать против Грузии «карательные» меры. Кроме того, поговаривают, что еврочиновники боятся предпринимать попытки задавить «Грузинскую мечту» извне, поскольку это может привести лишь к ухудшению положения оппозиции.

Упразднение безвизового режима или же другие ограничительные меры ударят в первую очередь по обычным гражданам, которые вполне вероятно обвинят в этом не власть, а оппозицию, призывавшую к таким шагам.

Следовательно, единственное, на что может опираться оппозиция, это критические резолюции разных членов Европарламента, к которым грузинский народ уже привык.

Отсутствие новых идей

Были надежды на сотрудничество оппозиции, части гражданского общества и президента страны Саломе Зурабишвили, своеобразной прозападной триады — альтернативного центра политической жизни и активности. Но проблема заключается в том, что сама президент была выбрана голосами правящей партии ГМ и ее реальная поддержка как политика в стране минимальная. Поэтому она могла сыграть разве что важную пиар-роль для западных коллег — первой женщины-президента в обычно патриархальной Грузии, — однако для внутреннего потребителя этого недостаточно. А если учитывать тот факт, что уже в середине декабря этого года она потеряет должность, то вообще грош ей цена.

Последней надеждой на возможный разворот ситуации могла бы стать поддержка со стороны нейтрального избирателя, который голосует не во имя неких ценностей, а исходя из четко прописанных интересов в сфере экономики и социальных вопросов. Однако в этом направлении оппозиция не сделала практически ничего. Никакая работа в регионах и больших городах с целью привлечь на свою сторону политически и идеологически мотивированных людей или же избирателей, уставших от власти, не велась.

Люди, создающий капитал, не услышали четких предвыборных сигналов, а яростные заявления о необходимости свержения власти, последовавшие во время митингов, и вовсе испугали их. Слишком часто эти люди «жертвовали» всем ради неких ценностей. Теперь им нужна стабильность, предсказуемость, устойчивая экономика, чтобы формировать семейный бюджет и собирать детей в школу.

Оппозиция не только не предложила ничего подобного, но и объявила этих же людей придатком «советского наследия», агентами Кремля. Причина? Они просто не пожелали брать штурмом здание парламента, спать в палаточных городках и митинговать бессрочно, бросив работу и семью. Грузинская оппозиция проиграла значительную часть электората в том числе и потому, что избиратель раздражен от того, что ее представители постоянно блокируют дороги. Он требует от этих людей зайти уже наконец в здание парламента и заняться делом.

В Грузии стали очень популярны слова известного древнегреческого философа Гераклита, который говорил, что дважды в одну и ту же реку войти нельзя.

Кроме бесконечных митингов, у оппозиции нет другой формулы политической борьбы. Теперь уже понятно — ничто не помешает «Грузинской мечте» управлять страной в ближайшие четыре года. У оппозиции есть выбор: или продолжить бессмысленные протесты и к парламентским выборам 2028 года полностью деградировать, или же научиться проигрывать, доказать свою проевропейскую позицию через дебаты и политическую культуру внутри законодательного органа. И это уже будет глотком чистого воздуха.

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