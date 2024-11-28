25 ноября XI созыв парламента Грузии собрался в Тбилиси, несмотря на протесты оппозиции и президента Саломе Зурабишвили. Партия «Грузинская мечта» (ГМ), получившая большинство на выборах, официально и номинально стала правящей в четвертый раз. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о том, почему грузинская оппозиция не смогла победить и будет вынуждена сотрудничать с властью.

Кто виноват и что делать

Многие видные оппоненты власти заявляли, что не допустят проведения первого заседания, не признают его и будут до конца сражаться за новые парламентские выборы, в том числе с помощью публичных протестов. Однако в назначенный срок количество протестующих было минимальным, и лидеров оппозиции среди собравшихся не было.

Интересно, что зачинщик политики установки «палаточного городка» у стен парламента, Ника Гварамия и вовсе улетел перед этим в Брюссель на встречу с европарламентариями. По сути обезглавленные протестующие еле смогли перекрыть дорогу напротив здания парламента, а после официального утверждения и признания новоизбранных законодателей и вовсе разошлись по домам.

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

Общую риторику подытожила Саломе Зурабишвили, которая назвала этот день концом грузинского парламентаризма, оскорблением и призвала молодежь (поколение Z) взять бразды правления в свои руки и сместить политиков «Грузинской мечты» как представителей «советского наследия». И все же за пределами риторики и громогласных заявлений чувствуется пораженческое настроение оппонентов ГМ и победное шествие последней.

Уже идет поиск виновных в политическом фиаско грузинской оппозиции, которая не смогла убедить в надобности до конца давить на власть не только стратегических партнеров страны, но и местных избирателей.

Более того, даже люди, исповедующие оппозиционные взгляды, оказались не в восторге от идеи провести недели и возможно месяцы в палатках на холоде, надеясь на какое-то политическое чудо и самоличное отстранение «Грузинской мечты» от власти.

Если подытожить сложившуюся ситуацию, то у оппозиции не было плана борьбы против власти в случае поражения, а попытки насильственным путем продавить свои взгляды провалились. Люди устали и выдохлись, сезон протестов закрылся и откроется только в начале марта следующего года. Все больше слухов о том, что повторится сценарий 2020 года, когда эта же оппозиция впервые не признала результаты парламентских выборов и пыталась делегитимизировать правящую партию. Однако через полгода она вынуждена была не только по призыву Европы, но и ради политического самоспасения присоединиться к политической жизни в законодательном органе.

Власть уже пригласила всех или сдержать слово и отстраниться от политики, или же нарушить свое обещание, унизиться, но спастись как политическая единица. Никакого четкого плана действия со стороны оппозиционно настроенных политиков нет, а «Грузинская мечта» продолжает укреплять свое доминирующее положение.

Дорога вперед

Говорить, что абсолютное большинство ГМ можно как-то изменить, нерационально. Надежды оппозиции на давление со стороны ЕС и Белого дома не оправдались. Частично это произошло по причине отсутствия реальных доказательств полномасштабных фальсификаций, частично из-за понимания того, что оппозиция не смогла создать массовое протестное движение и ее поддержка со стороны общества очень шаткая.

Александр Патрин / ТАСС

Ну и конечно же, не стоит забывать о переизбрании Дональда Трампа в США, который во время первого своего срока довольно-таки лояльно относился к сдержанной, сбалансированной политике грузинской власти. На продолжение этого сценария власть надеется и сейчас.

Стала очевидна идеологическая солидарность со стороны таких европейских стран, как Венгрия, Словакия и Италия, которые не позволили инициировать против Грузии «карательные» меры. Кроме того, поговаривают, что еврочиновники боятся предпринимать попытки задавить «Грузинскую мечту» извне, поскольку это может привести лишь к ухудшению положения оппозиции.

Упразднение безвизового режима или же другие ограничительные меры ударят в первую очередь по обычным гражданам, которые вполне вероятно обвинят в этом не власть, а оппозицию, призывавшую к таким шагам.

Следовательно, единственное, на что может опираться оппозиция, это критические резолюции разных членов Европарламента, к которым грузинский народ уже привык.

Отсутствие новых идей

Были надежды на сотрудничество оппозиции, части гражданского общества и президента страны Саломе Зурабишвили, своеобразной прозападной триады — альтернативного центра политической жизни и активности. Но проблема заключается в том, что сама президент была выбрана голосами правящей партии ГМ и ее реальная поддержка как политика в стране минимальная. Поэтому она могла сыграть разве что важную пиар-роль для западных коллег — первой женщины-президента в обычно патриархальной Грузии, — однако для внутреннего потребителя этого недостаточно. А если учитывать тот факт, что уже в середине декабря этого года она потеряет должность, то вообще грош ей цена.

Александр Патрин / ТАСС

Последней надеждой на возможный разворот ситуации могла бы стать поддержка со стороны нейтрального избирателя, который голосует не во имя неких ценностей, а исходя из четко прописанных интересов в сфере экономики и социальных вопросов. Однако в этом направлении оппозиция не сделала практически ничего. Никакая работа в регионах и больших городах с целью привлечь на свою сторону политически и идеологически мотивированных людей или же избирателей, уставших от власти, не велась.

Люди, создающий капитал, не услышали четких предвыборных сигналов, а яростные заявления о необходимости свержения власти, последовавшие во время митингов, и вовсе испугали их. Слишком часто эти люди «жертвовали» всем ради неких ценностей. Теперь им нужна стабильность, предсказуемость, устойчивая экономика, чтобы формировать семейный бюджет и собирать детей в школу.

Оппозиция не только не предложила ничего подобного, но и объявила этих же людей придатком «советского наследия», агентами Кремля. Причина? Они просто не пожелали брать штурмом здание парламента, спать в палаточных городках и митинговать бессрочно, бросив работу и семью. Грузинская оппозиция проиграла значительную часть электората в том числе и потому, что избиратель раздражен от того, что ее представители постоянно блокируют дороги. Он требует от этих людей зайти уже наконец в здание парламента и заняться делом.

В Грузии стали очень популярны слова известного древнегреческого философа Гераклита, который говорил, что дважды в одну и ту же реку войти нельзя.

Кроме бесконечных митингов, у оппозиции нет другой формулы политической борьбы. Теперь уже понятно — ничто не помешает «Грузинской мечте» управлять страной в ближайшие четыре года. У оппозиции есть выбор: или продолжить бессмысленные протесты и к парламентским выборам 2028 года полностью деградировать, или же научиться проигрывать, доказать свою проевропейскую позицию через дебаты и политическую культуру внутри законодательного органа. И это уже будет глотком чистого воздуха.

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